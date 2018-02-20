Bir şey diyeyim mi Osmangazi!

Bir hizmet aşkıdır ki aldı başını gidiyor! Kentimizde kaldırım olmayan noktalara dahi ‘Görme Engelli Taşı’ hizmeti sunuluyor! Ancak ne hikmetse bazıları kopuyor, bazıları dağılıyor, bazıları da yarım bırakılıyor. Velhasıl vaziyet böyle olunca kentimizin büyüklüğüyle alakalı olsa gerek, oluşan ziyanlar ilgililerince görülemiyor. İşte bizler giriyoruz bu esnada devreye! Göz oluyoruz, ses oluyoruz, el oluyoruz. Tıpkı bu ihbarımda da olduğu gibi! Diyeceğim o ki; Osmangazi Belediyesi önündeki görme engelli yürüme yolu aparatlarının çoğu kopmuş vaziyettedir. İlgili yetkililerin görmediğini düşünerek insaniyet namına bildireyim istedim. O aparatlar kopmuş!

İLGİLİLERİ BURAYA DAVET EDİYORUZ!

Okurumuz Ahu Örgen Yavuz: “Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesi 6. Değirmen Sokak, 2. Hanedan Sokak ve Hat Caddesi’ne hizmet veren kaldırımların vaziyeti içler acısı. İlgili sokaklar ve cadde Zübeyde Hanım Doğumevi’ne ulaşılmasını sağlamaktadır. Yani her gün onlarca anne adayı karnında taşıdıkları en kıymetli varlıklarıyla ve yeni anneler de kucaklarındaki neşeleri ile bu engelli kaldırımlarda yürüyebilme savaşı vermektedirler. Engelsiz kaldırım hizmeti bir hak ise bu hakkın tarafımıza verilmesini rica ediyoruz. Bizleri duyması için Osmangazi Belediyesi’ne

sesleniyoruz.” Ahu Hanım’dan gelen e-posta sonrası ilgili kaldırımları gittim ve yerinde gördüm. Gerçekten milyon kez haklı Ahu Hanım. İlgili yetkilileri çözüm sunmaları için davet ediyoruz. Umulur ki gelesiniz…

OLDU DA BİTTİ MAŞALLAH!

Okurumuz Seher F: “Kükürtlü Mahallesi 3. Onur Sokak sakiniyim. Geçen aydı, balkonumdaydım. UEDAŞ’a ait bir ekip kaldırımdaki elektrik kablolarını topladı. Plastik kelepçe ile bağladı. Yere yatırdı ve gitti. Sonra bazı çocuklar o kelepçelerin bazılarını kopardı. Kabloları dikti. Bu nasıl iş UEDAŞ? Oldu da bitti maşallah!” Adres; Mudanya Bulvarı 3. Onur Sokak girişi.

KARANLIKTAN ÇIK DEREYE GİR

Okurumuz Yeliz Vardar: “Osmangazi İlçesi Yunuseli Mahallesi sakinlerindenim. 1. Berat Sokak girişinde aydınlatma direği yok. Dolayısıyla sokak bizleri korkutuyor. Bizlere değer verdiğini her ortamda aktaran UEDAŞ’a, bizlere de değer vermesini rica ediyoruz. Ayrıca 11. Güçlü Sokak girişinde yanlış giden bir şeyler var! Her yağmur sonrasında orada göl meydana geliyor. Göle gömülmeyelim diye zemine döşenen kalasların üzerine basarken kayıp düşmeyelim diye yapmadığımız cambazlık kalmıyor. Bir ördekliğimiz eksik açıkçası! Evlerimize kadar götürdüğümüz çamur tek kazancımız! Hani bedava ya!”

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; ‘DİKKAT UÇABİLİRSİNİZ’ başlıklı (Havuzlu Park yanı 1. Kadife Sokak Çam Apartmanı karşısı) yayımımıza cevap olarak: “… ilgili ekiplerimizce perde duvar üzerine korkuluk yapılmıştır” yanıtına teşekkür etmiş ve yayımlamıştık. Yaptığım kontrolde de yapılan işçiliğin oldukça kaliteli olduğunu gördüm. Tekrar teşekkür ediyorum. Siz kıymetli okurlarımızla da paylaşayım istedim.

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Hürriyet Bursa okuru Suat Onur’un; ‘DEVRİLİNCE Mİ GELECEKSİN UEDAŞ’ başlıklı yayımımıza (Kükürtlü Mahallesi Belde Caddesi Özer Apartmanı önü) duyarlı kalan UEDAŞ’a teşekkür ediyorum. İlgili açıklamayı şahit fotoğraflarıyla birilikte yolladılar. Beraberinde Sn. Onur’un yolladığı fotoğrafı kullanıyorum. Endişeniz son buldu Sn. Onur. Gözümüz aydın olsun.

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Yapılan İş

‘107 GÜN OLDU’ başlıklı yayımımızdaki şikayetimiz 110. gününü göremeden 108. inci gününde halloldu. Artık Çiçek Sokak, çiçek gibi oldu. Düşündürücü aksaklığa müdahale edip mutlu olmamıza vesile olan; Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Sn. Gülşah Cebelli Öncel’e ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Uzmanı Nazlı Çavdar’a teşekkür ediyorum.