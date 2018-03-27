Bir orası kalmıştı; alkış!



Manzarası rezil mi rezil ettirilmiş. Bunları kimler hangi vicdanlarıyla başarmış! Sanırım çok da önemli değilmiş! Vaziyet böyle olunca, büyük çoğunluğumuz bunu da önemsemezden gelmiş. Kaderimiz olan MIS, MİŞ, MÜŞ, burada da karşımıza çıkmış! Diyeceğim o ki; bu gidiş hiç de iyi gidiş değil.

YAKINLAŞALIM TAMAM DA…



Psikolog Sn. Aynur H. “Yakın olalım, yakın duralım. Ben bundan yanayım. Ancak bu kadar yakın olmayı ve yakın durmayı kabul etmiyorum. Bakınız. Bir belediye otobüsü ve böylesine yakın olmak! Hatta yakından da öte, yakın temas halinde olmak! Böylesine yakın olmayı asla kabul etmiyorum.”

DEVAMINI DA YOLLAYACAKMIŞ



Belediye otobüs kaptanlarından olan Sn. İ. B. “Yıldırım İlçesi ‘Koğukçınar 1’ tanımlı (Büyükşehir Belediyesi devamı) belediye otobüs durağının önü aşırı yağmurda havuzdan beter oluyor. Fotoğrafımda gördüğünüz birikinti, çiseleyen diyebileceğimiz bir yağma sonucu oluştu. Şiddetli yağmur sonrasını düşünün artık. Kısmetse onu da yollayacağım.” Sn. İ. B. daha fazla sıkıntıya girmeyin. Fotoğrafınız her şeyi anlatıyor.

HANGİ MİLLETTENSİNİZ SİZ!



Okurumuz Sn. Gönül Esil: “Annemi, 112 Acil Ambulans hizmetiyle Çekirge SGK Hastanesi’ne götürdük. Annemi Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi’ne aldılar. Biz de hemen yanı başında bulunan Palyatif Yoğun Bakım Ünitesi önündeki bekleme salonunda beklemeye koyulduk. Telefonumun şarjı bitmek üzereydi. Hemen karşımızda bulunan telefon acil şarj istasyonunu görünce sevindim. Üstelik de ‘ŞARJ CİHAZIMIZ ÜCRETSİZ HİZMETİNİZDEDİR’ yazısını görünce ayrı bir mutlu oldum. ‘Ne güzel bir değer bu helal olsun’ derken ne göreyim. Her marka telefona hitap eden şarj kablolarının hepsinin uçları kopuk değil mi? O ziyanları verenlere bir sorum olacak; Hangi millettensiniz siz!”

HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ

Osmangazi Belediyesi

“ ‘VİCDANLAR DEVREYE GİRMEZSE’ başlıklı yazınız incelenmiştir. Şehabettin Paşa Camii’ne kimler tarafından yapıldığı bilinmeyen tahribat ve atıl halde bırakılan tabelalar belediyemiz ilgili ekiplerince kaldırılarak gerekli tamirat çalışması yapılacaktır.

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06 Mart 2018 tarihli sayısında yer alan köşenizde ‘O RAMPANIN DA PAYI VAR ACIDA’ başlıklı şikâyete yer verilmiştir.

Bahse konu olan bölge, ana arter konumunda kaldığından konuya ilişkin yetki, Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanındadır. Teşekkür eder iyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü” Bu açıklamalarınız için teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi. Ancak, belediyeler arasındaki sorumluluk alanları ile alakalı bildirimlerin kendi aranızda olmasını arzuluyorum. Ve; Büyükşehir, öyle ise top sende… O can alan rampa halen ORADA...