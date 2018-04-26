Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Muhammet KÖSLE>Bi’ dört yıl daha lazım galiba!
"Muhammet Kösle" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Muhammet Kösle" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Bi’ dört yıl daha lazım galiba!

26 Nisan 2018

Bursa’mızın incisi olarak anılan Mudanya İlçesinin sahil düzenleme çalışması en nihayetinde dördüncü yılında bitirilerek yirmi üç gün önce törenle açıldı.

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

MUDANYA halkının sinirlerini tavan yaptıran bir sürede biten tadilat sonrası kurdele kesimi... Açılışına gidememiştim. Bununla birlikte geçen hafta; ‘bir gidelim de neler olmuş görelim’ diyerek ailecek kalktık gittik Mudanya’ya. Şöyle bir tur attıktan sonra yine aynı süre zarfında kolaylıkların ve de teknolojinin olmadığı bir dönemde inşaatına başlanıp bitirilen kusursuz yapısıyla 618 yıldır hizmet veren Ulu Camii ile kıyasladım da... Vay ki ne vay!

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

DALGALAR KIYIYA VURUYOR!

Mesela; sahil kenarında bank üzeri için monte edilmiş 56 sundurma ama gelin görün ki oturma bankı yok! Üstelik sundurmalar; pasa teslim olmaya başlamışlar!

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

Basamak üzerine döşenmiş tahtaların bazıları kopmuş, bazıları çürümeye başlamış.

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

Kıyının başlangıcı olan beton sete elips şekli verilmediği için gemi geçişlerinde dalgalar kıyıya vuruyor. Islanma korkusuyla vatandaşta, özellikle çocuklarda çığlık çığlığa bir koşturmaca ki akıllarla seyir! Şehrimizde de bolca olan yerden bitme kablolar; onları da unutmamışlar!

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

VATANDAŞ DA YE, İÇ, FIRLAT MODUNDA

Tahta takozlar üzerine hiçbir bağlantısı yapılmadan oturtturulmuş risk içeren kulübelere, paletli ya da paletsiz taşlara, zemindeki çukurlara da yer var.

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

Velhasıl var oğlu var. Vatandaş da boş duracak değil ya! Ye, iç, fırlat modunda! Bi’ dört yıl daha lazım galiba!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Bi’ dört yıl daha lazım galiba

BİR GÜNDE YAPILDI

ÖLÜMLE KALIM ARASI SADECE BİR ADIM başlıklı yazımda Mihraplı Kavşağı üzerindeki çok ama çok ciddi ihmale Acil ve Özel Haber olarak sunduğumuz yayımımızla dikkat çekmiştik. İhmalin bir gün sonra giderilmiş olduğuna tanık oldum. Canlar yanmadı Bursa, gözümüz aydın. Konuyu bizzat takip eden Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sn. Ahmet Akan’a teşekkür ediyorum.

X
﻿
Muhammet KÖSLE Muhammet KÖSLETüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri