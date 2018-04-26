Bursa’mızın incisi olarak anılan Mudanya İlçesinin sahil düzenleme çalışması en nihayetinde dördüncü yılında bitirilerek yirmi üç gün önce törenle açıldı.

MUDANYA halkının sinirlerini tavan yaptıran bir sürede biten tadilat sonrası kurdele kesimi... Açılışına gidememiştim. Bununla birlikte geçen hafta; ‘bir gidelim de neler olmuş görelim’ diyerek ailecek kalktık gittik Mudanya’ya. Şöyle bir tur attıktan sonra yine aynı süre zarfında kolaylıkların ve de teknolojinin olmadığı bir dönemde inşaatına başlanıp bitirilen kusursuz yapısıyla 618 yıldır hizmet veren Ulu Camii ile kıyasladım da... Vay ki ne vay!





DALGALAR KIYIYA VURUYOR!

Mesela; sahil kenarında bank üzeri için monte edilmiş 56 sundurma ama gelin görün ki oturma bankı yok! Üstelik sundurmalar; pasa teslim olmaya başlamışlar!

Basamak üzerine döşenmiş tahtaların bazıları kopmuş, bazıları çürümeye başlamış.

Kıyının başlangıcı olan beton sete elips şekli verilmediği için gemi geçişlerinde dalgalar kıyıya vuruyor. Islanma korkusuyla vatandaşta, özellikle çocuklarda çığlık çığlığa bir koşturmaca ki akıllarla seyir! Şehrimizde de bolca olan yerden bitme kablolar; onları da unutmamışlar!





VATANDAŞ DA YE, İÇ, FIRLAT MODUNDA

Tahta takozlar üzerine hiçbir bağlantısı yapılmadan oturtturulmuş risk içeren kulübelere, paletli ya da paletsiz taşlara, zemindeki çukurlara da yer var.

Velhasıl var oğlu var. Vatandaş da boş duracak değil ya! Ye, iç, fırlat modunda! Bi’ dört yıl daha lazım galiba!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR





BİR GÜNDE YAPILDI

ÖLÜMLE KALIM ARASI SADECE BİR ADIM başlıklı yazımda Mihraplı Kavşağı üzerindeki çok ama çok ciddi ihmale Acil ve Özel Haber olarak sunduğumuz yayımımızla dikkat çekmiştik. İhmalin bir gün sonra giderilmiş olduğuna tanık oldum. Canlar yanmadı Bursa, gözümüz aydın. Konuyu bizzat takip eden Kültür Aş. Genel Müdürü Sn. Fehim Ferik’e ve Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Sn. Ahmet Akan’a teşekkür ediyorum.