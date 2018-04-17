“Ayıp yaptın” dedi müezzinler!



Araç girişine müsaade olmayan dolayısıyla da park etmenin mümkün olmadığı alanda özellikle cami önünde ve cemaatin en yoğun olduğu günlerden olan bu özel günde oraya park! Camdaki tanıtma kartına gözüm takıldı. Araç il müftüsüne aitti. Yani bizim müftü, yabancı değil! Araç, cami girişinin yanı sıra bugünkü gibi özel günlere has cami kapasitesinin yetmemesiyle alakalı olarak cemaatin plastik hasır sererek namaz kılacağı alanın da üzerine olmuştu bu park! Her zaman olduğu gibi sorumlu ve sahiplenen vatandaş kültürümle hareket ettim. Yapılan hatayı ve ayıbı ilgilisine hatırlatmak için namaz sonrasında araç başında bekledim.

MÜEZZİN SAVUNDU

Aracın bagajını açıp bir şeyler koyan birisini gördüm. Yanına gittim. Kişinin, aracın sürücüsü olan müftülük çalışanı olduğunu öğrendim. Kendisine aracın park durumunu göstererek yapılan işin doğru olmamasının yanı sıra ayıp olduğunu da hatırlatıyordum ki, camide görev yapan bir müezzin daha sonra diğer müezzin iç güdüsel olarak(!) avukat misali savunmaya geçtiler. Bana yüklendiler. “Asıl senin yaptığın ayıp. Biz içerdeydik. Bu durumu neden bize söylemedin. Bunlar bizim misafirimiz…” Yok artık! Sizler cami çıkışında aracın yanına gidinceye kadar eşlik ettiğiniz müftülük personelinin, doğal olarak da müftünün geleceği dakikayı dahi bildiğinizi tahmin ediyorum. Dolayısıyla karşılama da yapılmıştır diye düşünüyorum. Diyelim haberiniz yok. Size gelseydim, ya da bir cemaat söyleseydi;’müftünün aracı cami girişinde…’ canla başla savunduğunuz sürücüye veya müftüye ‘aracı buradan kaldır’ mı diyecektiniz…

YAPMAYIN ALLAH AŞKINA

Ufak yollu tartışmamız sonrası aracı öylece bırakıp hep birlikte yemeğe gittiler. Afiyet olsun efendim! Vesselam köyün delisi yerine konuldum! Oradaki parka engel olamadığı için ezildiğini hissettiğim güvenlik görevlisi de sessizce bizi izliyordu. Geçen hafta da yazmıştım. Yapmayın Allah aşkına, yapmayın. Bileni bunu yaparsa bilmeyeni ne yapmasın. Bu yüzdendir ki bilmeyen şevkle ve aşkla yapıyorken ziyanlarını… En özetle; imam bunu yaparsa cemaat ne yapmaz!

KAPATIN ARTIK



Okurumuz Hasene Fidan: “Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi Onur Sokak No. 4 Onur Apartmanı önü aylar önce kazıldı. Halen neyi bekliyorsunuz? Kapatın artık. Saygılarımla.”

BİZİM KALDIRIMIMIZ DA BÖYLE!



Okurumuz Sn. Onur Özdemir: “Özellikle kaldırımlara yönelik olarak yayımladığınız haberleri okuduğumuzda hemen bizim kaldırımımız aklımıza geliyor. Onlarca yıldır keyifle kullandığımız (!) kaldırımımızı aracılığınız ile hemşehrilerimize de gösterelim istedik. Bizim kaldırımımız da böyle! Adres; Osmangazi İlçesi Gaziakdemir Mahallesi Gaziakdemir Caddesi başlangıcı.” Tam gezmelik Sn. Özdemir! Keyfini sürün!

ÜÇ İSTASYON ARAYLA



Sn. Nurettin Türkoğlu: “Kestel’de ikamet ediyorum. İşim gereği hafta sonları hariç her gün metroyu kullanıyorum. Her seyahatimde dikkatimi çeken direkleri endişeyle izliyorum. Biri Arabayatağı İstasyonu önünde istasyon girişine karşı eğilmiş devrildi devrilecek halde. Diğeri de Otosansit İstasyonu yanında, kaldırımın gerisine devrilme derdinde! Üstelik Otosansit önündeki direğin aydınlatma takımları da yok. Yani sadece bomboş bir direkten ibaret. Kimselerin dikkatini çekmemesi gerçekten çok üzücü.” Ciddi bir sorun. Sahiplenmeniz için teşekkür ediyorum Sn. Türkoğlu. UEDAŞ’ın dikkatine!

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR





‘O BARİYERLERİ GÖREN YOK MU’ başlığımla yayımlamış olduğumuz yazıdaki söz konusu (Üç yıllık sorun) bariyerlerin onarıldığını (Uludağ Yolu, Hüseyinalan, Tuzaklı, Mürseller Köyü girişi) gördüm. Yayımımız sonrası; “…Onarılacak…” bilgisini de veren Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.

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UEDAŞ’ın açıklamaları var. Açıklamaları özetimle aktarıyor ve teşekkür ediyorum.

“ ‘YILDIZLARI SEYRETMEYE DEVAM MI UEDAŞ’ başlıklı yazınız incelendi. Buna göre; şikayetiniz ‘Küçük Ek Tesisler’ projesi kapsamında (Nilüfer İlçesi Konak Mahallesi Denizyıldızı Sokak) giderilecektir. (Kıymetli Okurumuz Sn. Erman Becerikli ve kıymetli hemşehrilerimiz gözünüz aydın olsun)

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‘DİREĞİMİZ DİKİLDİ’ başlıklı şikayetinizdeki (Çekirge Caddesi) eksikliğimiz ilgili onarım ve bakım ekiplerimizce giderilmiştir. (Şahit fotoğrafınız için ayrıca teşekkür ediyorum)

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‘GARANTİ OLSUN DİYE!’ başlıklı şikayetinizdeki sorun (Ankara Caddesi, Garanti Bankası önü) yatırım programımız kapsamına alınmıştır. Saygılarımızla UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”