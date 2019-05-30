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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Aşk olsun anlayana

30 Mayıs 2019

Binlercesi, evet binlercesi trajikomik sözüm ona hizmetlere ev sahipliği yapan Avrupa kokartlı Bursa’mızdan ilginç bir trajikomedi daha.

 Aşk olsun anlayana

Bakınız, yaya geçidi ve çizgilerin önüne yazılan hatırlatma yazısı. İşin özüne bakacak olursak bu yazının yazılması bile bir ayıp aslında. Ama böyle dahi anlamıyoruz ya; neyse... Derken yaya geçidi üzerini BURBAK araç park alanı diye tanımlamasın mı? Yok artık. Zemine yazılan yazı da Önce yaya denmiş. Sonra da bu... Aşk olsun anlayana!

BURADA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Aşk olsun anlayana

Okurumuz Sezgin Özgür’ün isyanını özetleyerek aktarıyorum: “Önü tarlayı, yanı inşaat sahasını, arkası villa yerleşim alanını andıran ve de birçok ana okulunun yanı sıra çeşitli kolejlerle birlikte liselere ev sahipliği yapan alana dikilen baz istasyonunu burada görmek istemiyoruz. Konuyu yargıya dahi taşıdık. İstemiyoruz efendim istemiyoruz. Adres; Nilüfer ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çimenli Sokak. Saygıyla!”

YETKİLİLERE DUYURULUR

Aşk olsun anlayana

Okurumuz B.Y özetimle bakınız ne diyor: “Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Araba Yolu Caddesi girişi kazıldı. İçine düşen vatandaşlar ‘Ramazan günü bari bunu yapmayın’ diye isyan ediyorlar.” Yetkililere duyurulur

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Aşk olsun anlayanaAşk olsun anlayana

KOBRA AVDA başlıklı yayımımızla birlikte (Ataevler Metro önü) aksaklığın giderildiğini gördüm. Açıklamasını da yapan UEDAŞ'a teşekkür ediyorum.

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