Asıl kabahatli kim?

Nilüfer İlçesindeki bir okulda görev yapan idareci arkadaşımı ziyarete gitmiştim. Ziyaretim sonrasında yaya olarak düştüm yola. Yürürken bir de ne görsem ya!

ASIL KABAHATLİ KİM

Vatandaş aracını yol ortasında dikili olan UEDAŞ’a ait direğe yaslamış! ‘Çekilsene direk kardeş, yol benim’ Diyordu! Direk de; ‘Burası benim mıntıkam, asıl sen çekil yolumdan kardeş!’ Diyordu. Ortada bir kabahat ya da kabahatli olduğu bariz. Ama asıl kabahatliler kim işte onu bilemeyiz! Adresi merak mı ettiniz? Buyurunuz efendim diyeyim; Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi Güneş Caddesi İpek-İş Sitesi No. 33 önü

BİR FİL EKSİK!

Bir şirkette yönetici olan okurumuz Ayla Kara: “Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mahallesi 19. Çeşme Sokak’ta (Merinos Polis Merkezi karşısı) Dünya’nın en ilginç yaya geçidine rast geldim! Yaya geçidi; çizgileri silinmiş kısmına takılmadım!

BELEDİYELERİN DİKKATİNE

Çünkü standardı bu! Ancak yaya, kaldırıma çıkamasın diye engel olarak bir fil eksik! Üzerinde belediye otobüs durağı da bulunan bu hizmeti ayakta alkışlıyorum!” Evet Sn. Kara. ‘İnadım inat, yaya geçidini kullanacağım’ diyen vatandaşların zorunlu olarak pes etmeleri de ayrı şahit galiba… Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi’nin dikkatlerine.

SİNEKLİ ÇİZELGE! SİNEKLİ ÇİZELGE!

Mali Müşavir A. K. “2018 Yılındayız. Şubat ayındayız. Yani kış mevsimindeyiz. Yani sineklerden ırak olduğumuz bir aydayız. Buraya kadar tamam. Ve bu mevsimde ana arterde bir belediye otobüs durağındaki hareket saatlerini gösteren çizelgede yaz ayında görebileceğimiz sineklere rast gelmek… Neyse, ben dedim diye dikkate alınmasın lütfen! Şunun şurasında sinekli aylara ne kaldır ki!” Aklıma Halide Edip Adıvar’ın “Sinekli Bakkal” romanı geldi birden. Bu da o güzel eserden esinlenilmiş olsa gerek; Sn. K. Sinekli çizelge! Ruhun şad olsun Halide Edip Adıvar.

BURAYA DA EKİN

Emekli Karate Antrenörü Ulvi Özdemir: “Fatih Sultan Mehmet Metro İstasyonu girişine ait olan alan ile ilgili olarak bir önerim var. Şöyle ki; oradaki toprak alan yıllardır yazın takır takır, kışın da çamur mu çamur. Velhasıl hiç yakışık durmuyor. Oraya kışın ıspanak, yazın da taze sarımsak ekilsin! Teşekkür ederim.” Sn. Özdemir’in önerisi yerinde! Malum, o adresin beş adım karşısında bir arsa ve “Bursa’nın en pahalı arsası üzerinde sebze yetiştiriliyor…” başlıklı haber, gündem olmuştu. Büyükşehir, Nilüfer Belediyesi , BURULAŞ ve kent estetiği’ne ücretsiz tüyo! Kim değerlendirirse artık (!)

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

‘GÖ-ÇE-CEK’ başlıklı yayımımız sonrası (1. Murat İlk ve Orta Öğretim Okulu yanı) çıkan yangın ile alakalı olarak ağır darbe alan terk edilmiş ev, en nihayetinde yetkililerce yıkıldı. Zahmet verdik, bağışlayınız! Teşekkür ediyoruz! Ana sınıfı öğrencilerini de hesaba katarsak... Çok büyük geçmiş olsun Bursamıza...