Okurumuz Cemil Sağlam: “Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesisleri (Nilüfer İlçesi) önündeki asfalt pazu yaptı! Sebebini hemen yanı başında bulunan spor tesislerine bağlıyoruz! Spor yapanları görmüş ve özenmiş. (!)
”Sn. Sağlam. Asfalt, bunun için bir ücret ödemiş mi? Yoksa pazuyu kaçak olarak mı yapmış(!)
BUSKİ’NİN DİKKATİNE
Okurumuz Yerkan Bilgiç: “Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi 7. Duman Sokak No. 13 önündeki BUSKİ’ye ait olan yağmur suyu ızgaralarının kenarlarındaki boşluğa aylar önce taş döşemiştim. İyi ki de döşemişim. Gördüğünüz fotoğraf için bir senaryo oluşturmadım. Bakınız, vatandaşın ayağı taşları döşediğim alana basıyor. Ya o taşları döşememiş olsaydım…” Kurumları ile alakalı olarak bizlerden gelen her türlü şikayete karşı son derece hassas davranan BUSKİ’nin dikkatine.
GÖÇÜĞÜ KENDİMİZ ONARDIK
Okurumuz İlknur Çubuk: “Bursalılar olarak göçeni de, kopanı da, dağılanı da, patlayanı da velhasıl ‘da’ları bitmeyen bir şehirde yaşıyoruz. Bakınız yıllardır göçük olarak hizmet veren duvar, çalışanların kendi imkanları ile onarılmaya çalışıldı. Sahiplenmek iyi hoş ama burada da bu olursa… Burası; Büyükşehir Belediyesi Küçükbalıklı İtfaiyesi Grup Amirliği girişi. Üstelik tam da karşısında İl Afet Acil Durum Müdürlüğü varken. Diyeceğim o ki; burada da bu olursa!”
‘GELECEĞİMİZ İÇİN BUNA BİR SON VERİLSİN’
Okurumuz K. S “Sn. Kösle, geçtiğimiz yıldı sanırım. Bir yazınızda “bir litre atık yağ, bir milyon litre içme suyunu kirletiyor” diye belirtmiş ve size yollamış olduğum şikayetin benzerini yayımlamıştınız. İlgili fotoğrafımı çektiğim semt önemliyse, yağ değişimi yapan tamirhanelerin çoğunda durum böyle. Ne vatandaş önemsiyor, ne de yetkililer denetliyor. Bu zararlar bize değmez belki. Ama çocuklarımız ve torunlarımız bunun bedelini çok ağır ödeyecekler maalesef. Vaziyet oraya doğru gidiyor. Yapmayın ne olur yapmayın...” Oysa ki çoğumuz farkında olmasak da bize de diyet ödetmeye başlamadı mı? Bakınız etrafınıza! Özellikle onkoloji hastaneleri hınca hınç doluyken. Hızlı bir şekilde orta yaşlara kadar inip çoğumuzu teslim almaya başlayan alzheimer hastalığına şahit oluyorken... Evet yapmayın ne olur yapmayın...
Asfalt pazu yaptı!
Okurumuz Cemil Sağlam: “Büyükşehir Belediyesi Fethiye Spor Tesisleri (Nilüfer İlçesi) önündeki asfalt pazu yaptı! Sebebini hemen yanı başında bulunan spor tesislerine bağlıyoruz! Spor yapanları görmüş ve özenmiş. (!)
”Sn. Sağlam. Asfalt, bunun için bir ücret ödemiş mi? Yoksa pazuyu kaçak olarak mı yapmış(!)
BUSKİ’NİN DİKKATİNE
Okurumuz Yerkan Bilgiç: “Osmangazi İlçesi Yeşilova Mahallesi 7. Duman Sokak No. 13 önündeki BUSKİ’ye ait olan yağmur suyu ızgaralarının kenarlarındaki boşluğa aylar önce taş döşemiştim. İyi ki de döşemişim. Gördüğünüz fotoğraf için bir senaryo oluşturmadım. Bakınız, vatandaşın ayağı taşları döşediğim alana basıyor. Ya o taşları döşememiş olsaydım…” Kurumları ile alakalı olarak bizlerden gelen her türlü şikayete karşı son derece hassas davranan BUSKİ’nin dikkatine.
GÖÇÜĞÜ KENDİMİZ ONARDIK
Okurumuz İlknur Çubuk: “Bursalılar olarak göçeni de, kopanı da, dağılanı da, patlayanı da velhasıl ‘da’ları bitmeyen bir şehirde yaşıyoruz. Bakınız yıllardır göçük olarak hizmet veren duvar, çalışanların kendi imkanları ile onarılmaya çalışıldı. Sahiplenmek iyi hoş ama burada da bu olursa… Burası; Büyükşehir Belediyesi Küçükbalıklı İtfaiyesi Grup Amirliği girişi. Üstelik tam da karşısında İl Afet Acil Durum Müdürlüğü varken. Diyeceğim o ki; burada da bu olursa!”
‘GELECEĞİMİZ İÇİN BUNA BİR SON VERİLSİN’
Okurumuz K. S “Sn. Kösle, geçtiğimiz yıldı sanırım. Bir yazınızda “bir litre atık yağ, bir milyon litre içme suyunu kirletiyor” diye belirtmiş ve size yollamış olduğum şikayetin benzerini yayımlamıştınız. İlgili fotoğrafımı çektiğim semt önemliyse, yağ değişimi yapan tamirhanelerin çoğunda durum böyle. Ne vatandaş önemsiyor, ne de yetkililer denetliyor. Bu zararlar bize değmez belki. Ama çocuklarımız ve torunlarımız bunun bedelini çok ağır ödeyecekler maalesef. Vaziyet oraya doğru gidiyor. Yapmayın ne olur yapmayın...” Oysa ki çoğumuz farkında olmasak da bize de diyet ödetmeye başlamadı mı? Bakınız etrafınıza! Özellikle onkoloji hastaneleri hınca hınç doluyken. Hızlı bir şekilde orta yaşlara kadar inip çoğumuzu teslim almaya başlayan alzheimer hastalığına şahit oluyorken... Evet yapmayın ne olur yapmayın...