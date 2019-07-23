Artık ne olur bu son olsun

Herhangi bir engeli olmayan bizlere dahi maalesef yürüme imkanı sunmayan kaldırımlarımızın durumu belli. Hele ki görememe gibi çok ağır imtihanla yaşam mücadelelerine devam etmeye çalışan vatandaşlarımızı bu kaldırımlarda düşünmek ne acı… O çok zor hayatlarına güya kolaylık olsun diye sunulan görme engelliler için yürüme taşlarının (yalan taşları) trajikomik halleri ile eğlenir olmanın üzüntüsüyse daha bir acı!
NE OLUR YAPMAYIN
Köşemde onlarca kez yayımlandı. Bu taşların üzerine belediye otobüs durakları, işaret levhaları ve reklam tabelaları dikiliyor. Ne olur yapmayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır dememize, fotoğrafları şahit sunarak uyarmamıza rağmen derdimizi anlatmayı ne hikmetse bir türlü beceremedik. Buna en son örneğim de açılışı geçen hafta yapılan Bursa Şehir Hastanesi alanından gelsin. Belediye otobüs durakları yine bizim yalan taşları üzerine monte edilmesin mi? Ne Büyükşehir Belediyesi, ne Osmangazi Belediyesi, ne Yıldırım Belediyesi ne de Nilüfer Belediyesi. Onlar başaramadıkça ben utanır oldum. Baktım olmuyor isteğim kabul olsun diye hastane önünde yine duraklarla önü kesilen yalan taşlarının yanına oturdum. Artık ne olur bu bari son olsun diye dua ettim.
VATANDAŞ DÜŞÜNCE BAKINIZ NE YAPMIŞ
İş insanı okurumuz Sinem Seyran, özetimle: “Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi’nde yürüyordum. Tahmini olarak 20 metre önümde yürüyen bir şahsın kaldırımda düşmesine tanık oldum. Düşen şahıs, o an kendisine yakın yürüyen bir hemşehrimizin yardımıyla kalktıktan sonra üstünü silkeleyerek yoluna devam etti. O insanın düşmesine sebep olan şey, görme engelliler için kaldırıma döşenen yürüme taşlarının zemine sabit olmamasıyla alakalıydı. Soruna dikkat çekebilmek adına zemine yapışmayı kendisine gurur yapan özel taşlardan bazılarını dikerek köşenize yolluyorum. Esenlikler diliyorum.” diyor.
HEM ÇATLAMIŞ HEM DE PATLAMIŞ
Bir kamu çalışanı olan A. Y. “Nilüfer ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile Acıbadem Hastanesi arasında kalan kaldırım çatlamış ve patlamıştır. İlgili yetkililere duyurulur. Saygıyla” diye şikayet ediyor.
ÇIK BAKALIM İŞİN İÇİNDEN...
Okul Müdür Yardımcısı Serkan Alpaslan çok haklı. Bakınız ne diyor: “Örnek fotoğrafımda da yolladığım gibi kentimizde onlarcası trajikomik cadde ve sokak tabelaları var. Hadi çıkın işin içinden de görelim. Burası İkinci Murat Sokağı mı yoksa Kaplıca Caddesi mi? Bir eğitmen olarak ben çözemedim” Bu gibi durumlarda sayışmayı deneyin Sn. Alpaslan Müdür. Yüzde elli gibi büyük oranda şansın var. Kesinlikle denenebilir.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“ ‘GÖRMEK İSTEMİYORUZ’ başlıklı yayımınızla birlikte (Balat Mahallesi) şikayetinize konu olan alanın temizliği yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.
Artık ne olur bu son olsun
Herhangi bir engeli olmayan bizlere dahi maalesef yürüme imkanı sunmayan kaldırımlarımızın durumu belli. Hele ki görememe gibi çok ağır imtihanla yaşam mücadelelerine devam etmeye çalışan vatandaşlarımızı bu kaldırımlarda düşünmek ne acı… O çok zor hayatlarına güya kolaylık olsun diye sunulan görme engelliler için yürüme taşlarının (yalan taşları) trajikomik halleri ile eğlenir olmanın üzüntüsüyse daha bir acı!
NE OLUR YAPMAYIN
Köşemde onlarca kez yayımlandı. Bu taşların üzerine belediye otobüs durakları, işaret levhaları ve reklam tabelaları dikiliyor. Ne olur yapmayın. Ayıptır, yazıktır, günahtır dememize, fotoğrafları şahit sunarak uyarmamıza rağmen derdimizi anlatmayı ne hikmetse bir türlü beceremedik. Buna en son örneğim de açılışı geçen hafta yapılan Bursa Şehir Hastanesi alanından gelsin. Belediye otobüs durakları yine bizim yalan taşları üzerine monte edilmesin mi? Ne Büyükşehir Belediyesi, ne Osmangazi Belediyesi, ne Yıldırım Belediyesi ne de Nilüfer Belediyesi. Onlar başaramadıkça ben utanır oldum. Baktım olmuyor isteğim kabul olsun diye hastane önünde yine duraklarla önü kesilen yalan taşlarının yanına oturdum. Artık ne olur bu bari son olsun diye dua ettim.
VATANDAŞ DÜŞÜNCE BAKINIZ NE YAPMIŞ
İş insanı okurumuz Sinem Seyran, özetimle: “Osmangazi ilçesi Maksem Caddesi’nde yürüyordum. Tahmini olarak 20 metre önümde yürüyen bir şahsın kaldırımda düşmesine tanık oldum. Düşen şahıs, o an kendisine yakın yürüyen bir hemşehrimizin yardımıyla kalktıktan sonra üstünü silkeleyerek yoluna devam etti. O insanın düşmesine sebep olan şey, görme engelliler için kaldırıma döşenen yürüme taşlarının zemine sabit olmamasıyla alakalıydı. Soruna dikkat çekebilmek adına zemine yapışmayı kendisine gurur yapan özel taşlardan bazılarını dikerek köşenize yolluyorum. Esenlikler diliyorum.” diyor.
HEM ÇATLAMIŞ HEM DE PATLAMIŞ
Bir kamu çalışanı olan A. Y. “Nilüfer ilçesi Emniyet Müdürlüğü hizmet binası ile Acıbadem Hastanesi arasında kalan kaldırım çatlamış ve patlamıştır. İlgili yetkililere duyurulur. Saygıyla” diye şikayet ediyor.
ÇIK BAKALIM İŞİN İÇİNDEN...
Okul Müdür Yardımcısı Serkan Alpaslan çok haklı. Bakınız ne diyor: “Örnek fotoğrafımda da yolladığım gibi kentimizde onlarcası trajikomik cadde ve sokak tabelaları var. Hadi çıkın işin içinden de görelim. Burası İkinci Murat Sokağı mı yoksa Kaplıca Caddesi mi? Bir eğitmen olarak ben çözemedim” Bu gibi durumlarda sayışmayı deneyin Sn. Alpaslan Müdür. Yüzde elli gibi büyük oranda şansın var. Kesinlikle denenebilir.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
“ ‘GÖRMEK İSTEMİYORUZ’ başlıklı yayımınızla birlikte (Balat Mahallesi) şikayetinize konu olan alanın temizliği yapılmıştır. Bilgilerinize sunarız. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.