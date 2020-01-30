Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun;
“Bu durak da tarihi eser kapsamına dahil edilsin. Böylece Karacabey bir ilkiyle anılsın!” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet Bey. İşaret ettiğim antika otobüs durağı, Kemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi Gölet Caddesi girişindedir. Ancak bu antika durak maalesef tarihi eser kapsamında değildir. Dolayısıyla ilgili hatırlatmam son derece değerlidir. Yetkililerin hatırlatmamı dikkate almaları menfaatlerimizedir!” Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ; alın size güzel bir proje!
DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ
Abonelerimizden olan Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi olan Serkan Özgiray’ın e-postasını olduğu gibi aktarıyorum: “Muhammet Bey. Evimiz Bursa’nın en kıymetli semtlerinden olan Nilüfer ilçesi Beşevler Cephanelik bölgesinde yer almaktadır. Apartmanımızın Cephanelik Sokak No. 9 ve Kıymet Sokak No. 7 olarak da 2 ayrı girişi bulunmaktadır. Sorunumuz, yanı başımızdaki tüm apartmanlarda Fiber optik hattı varken kapımızın önünden geçen hattan bizim apartmanımıza bağlantı verilememesidir. 2018 yılı Aralık ayında bir telekomünikasyon firmasının oldukça cazip koşullardaki fiber optik internet kampanyasına da başvuru yapmıştım. İlgililer gelip incelediklerinde apartmanımızda fiber optik girişi olmadığını tespit etti. Sorumluluğumun bu firmada olduğunu söylediler. İlgili birçok adrese ulaşmama ve de tüm itirazlarıma - beklentilerime rağmen fiber optik bağlantısı yapmadılar. Köşeniz olarak bizlere ses olan sizler, apartmanımıza fiber optik hattı bağlanması konusunda yardımcı olabilir misiniz? Bir de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Meşhur olan sokağımız daha önce de geceleri ay ışığıyla aydınlanıyordu. UEDAŞ’ta buna seyirci kalıyordu. Sokağımız köşeniz sayenizde aydınlatma direklerine kavuşmuştu. Şimdi yine size başvurduk. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla.”
BURSA’NIN B’Sİ
Okurlarımızdan olan Tofaş (Fabrika) İnsan Kaynakları Uzmanı Ahmet Çınay, özetimle bakınız ne diyor: “Bursa Büyükşehir hudutlarında, Osmangazi ilçesinde bir köprü ve o köprünün de Bursa’nın ‘B’si düşmüş! Buna şükür. Ya, B harfi yerine köprü düşmüş olsaydı!” Evet. Gerçekten buna şükür Ahmet Çınay!
HANGİ SOKAK NERESİYDİ ÇÖZEMEDİ
Okurlarımızdan olan Metin Şerifoğlu: “Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi sakiniyim. Nilüfer ilçesinde ziyaret için ilk kez gittiğim bir adresteydim. Sokak levhasına bakarak kendime yön bulacaktım. Aradığım adres olan Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Sümbül Sokak’a geldim. Önüme çıkan bir elektrik direğine asılı olan tabelalara bakarak yön bulmaya çalıştım. Tabelalara kalsaydım adresi bulamazdım. Çünkü sırt sırta vermiş iki tabela. Biri Sümbül Sokak diyor, biri de Yavuz Sokak diyordu. Ama hangi sokak neresiydi çözemedim. Nilüfer Belediyesi’ne bu sunumu hiç ama hiç yakıştıramadım. “
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
EY GÖYNÜKBELEN EYY! Başlıklı yayımımızdan sonra Göynükbelen Mahallesi’nin (Köy) onlarca yıldır unutulmuş olan alanına (Mezarlık önü) müdahale edildiğini gördüm. Kıymetli yetkililere yine çok büyük zahmetler verdik. Teşekkür ediyorum.
Antika otobüs durağı
Hürriyet Bursa gazetesi abonelerinden olan Makine Mühendisi Üzeyir Uygun;
“Bu durak da tarihi eser kapsamına dahil edilsin. Böylece Karacabey bir ilkiyle anılsın!” dediği e-postasını özetimle aktarıyorum: “Muhammet Bey. İşaret ettiğim antika otobüs durağı, Kemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi Gölet Caddesi girişindedir. Ancak bu antika durak maalesef tarihi eser kapsamında değildir. Dolayısıyla ilgili hatırlatmam son derece değerlidir. Yetkililerin hatırlatmamı dikkate almaları menfaatlerimizedir!” Büyükşehir Belediyesi ve BURULAŞ; alın size güzel bir proje!
DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUZ
Abonelerimizden olan Yüksek Makine ve Yüksek Endüstri Mühendisi olan Serkan Özgiray’ın e-postasını olduğu gibi aktarıyorum: “Muhammet Bey. Evimiz Bursa’nın en kıymetli semtlerinden olan Nilüfer ilçesi Beşevler Cephanelik bölgesinde yer almaktadır. Apartmanımızın Cephanelik Sokak No. 9 ve Kıymet Sokak No. 7 olarak da 2 ayrı girişi bulunmaktadır. Sorunumuz, yanı başımızdaki tüm apartmanlarda Fiber optik hattı varken kapımızın önünden geçen hattan bizim apartmanımıza bağlantı verilememesidir. 2018 yılı Aralık ayında bir telekomünikasyon firmasının oldukça cazip koşullardaki fiber optik internet kampanyasına da başvuru yapmıştım. İlgililer gelip incelediklerinde apartmanımızda fiber optik girişi olmadığını tespit etti. Sorumluluğumun bu firmada olduğunu söylediler. İlgili birçok adrese ulaşmama ve de tüm itirazlarıma - beklentilerime rağmen fiber optik bağlantısı yapmadılar. Köşeniz olarak bizlere ses olan sizler, apartmanımıza fiber optik hattı bağlanması konusunda yardımcı olabilir misiniz? Bir de bir hatırlatma yapmak istiyorum. Meşhur olan sokağımız daha önce de geceleri ay ışığıyla aydınlanıyordu. UEDAŞ’ta buna seyirci kalıyordu. Sokağımız köşeniz sayenizde aydınlatma direklerine kavuşmuştu. Şimdi yine size başvurduk. Destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Saygılarımla.”
BURSA’NIN B’Sİ
Okurlarımızdan olan Tofaş (Fabrika) İnsan Kaynakları Uzmanı Ahmet Çınay, özetimle bakınız ne diyor: “Bursa Büyükşehir hudutlarında, Osmangazi ilçesinde bir köprü ve o köprünün de Bursa’nın ‘B’si düşmüş! Buna şükür. Ya, B harfi yerine köprü düşmüş olsaydı!” Evet. Gerçekten buna şükür Ahmet Çınay!
HANGİ SOKAK NERESİYDİ ÇÖZEMEDİ
Okurlarımızdan olan Metin Şerifoğlu: “Osmangazi ilçesi Ovaakça Mahallesi sakiniyim. Nilüfer ilçesinde ziyaret için ilk kez gittiğim bir adresteydim. Sokak levhasına bakarak kendime yön bulacaktım. Aradığım adres olan Nilüfer ilçesi Barış Mahallesi Sümbül Sokak’a geldim. Önüme çıkan bir elektrik direğine asılı olan tabelalara bakarak yön bulmaya çalıştım. Tabelalara kalsaydım adresi bulamazdım. Çünkü sırt sırta vermiş iki tabela. Biri Sümbül Sokak diyor, biri de Yavuz Sokak diyordu. Ama hangi sokak neresiydi çözemedim. Nilüfer Belediyesi’ne bu sunumu hiç ama hiç yakıştıramadım. “
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
EY GÖYNÜKBELEN EYY! Başlıklı yayımımızdan sonra Göynükbelen Mahallesi’nin (Köy) onlarca yıldır unutulmuş olan alanına (Mezarlık önü) müdahale edildiğini gördüm. Kıymetli yetkililere yine çok büyük zahmetler verdik. Teşekkür ediyorum.