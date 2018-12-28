Abonemiz Sn. Erol Kobak ve Oğlu Eren Kobak’a bu çok önemli bildirimleri için teşekkür ediyorum.
Özetimle diyorlar ki: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi FSM Kavşağı’nın üstü bir şekilde ziyana uğramış! Aylardır dikkatimizi çekiyordu. Aracımızı uygun bir alana park ettik ve işaret ederek de gösterelim istedik. Benim işaret ettiğim yerin altı ana caddeye denk düşen 8 – 10 metrelik yüksekliğe sahip. Oğlumun işaret ettiği yerde de uçları UEDAŞ’a ait direk kabloları ve sivri uçlarıyla birlikte olan tijler var. Devamı da uçurum tabii ki... Aman DİKKAT. Selamlarımızla!”
DOĞAL RAMPA!
Okurumuz Sn. Habibe Sevil: “Bir buçuk yıl önceydi. Nilüfer İlçesi Karaman Üst Geçidi yanındaki kaldırıma oluşturulan doğal engelli rampası için çok teşekkür ediyoruz(!). Tüm noktalara uygulanabilir diye düşünüyoruz! Ancak biraz geniş olmamış mı?” diyor...
UÇARAK GEÇİYORLAR!
Okurumuz Sn. Haydar Şimşir: “Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Timurtaş Paşa Türbesi yanındaki yeşil alanı uçarak geçenler bile var! Oysa ki o yeşil alanın koruma altına alınmış olması gerekir. Zira yeşil Bursa’da yeşile hasret kalmış durumdayız. Bari burasını muhafaza ettirin lütfen” diyor. Benzeri konulara karşı duyarlı olduğunu bildiğim Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sn. Feridun Tarım’ın bu konuya da sahip çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden kolay gelsin diyorum.
ONLARI NEDEN DİKERLER Kİ…
Okurumuz Sn. Önder Evcil şikayetini şöyle dile getiriyor: “Burası neresi mi? Burası Bursa! Bursa’nın her noktasında görmeye alıştığımız ezilmiş delinatörler noktalarında biri. Üstelik herkesin bildiği bir adres burası! Dikilen eziliyor ve sonra yine dikiliyor! Madem ki eziliyorlar; öyleyse neden dikiyorlar?”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
O PANO KALDIRILDI
UEDAŞ tarafından ‘KALDIRILSIN ÇÜNKÜ HİÇ KULLANILMIYOR’ başlıklı habere istinaden riskin giderilmiş olduğunu ispatlayan fotoğraflı açıklama için teşekkür ediyorum; “şikayete konu olan şebeke direğindeki elektrik sayaç panoları Adalet Mahalle Sönmez Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı pazarcılarına ait panolar olup aktif olarak kullanılmaktadır. Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmede, ilgili sokak pazarının Belediye tarafınca kaldırılıp, yeni pazar alanına taşınacağı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle ivedi olan can ve mal güvenliğini açısından tehdit oluşturacak unsurlar hakkında geçici olarak istenilen işlemlerin yapılabileceği bilgisi verilmiştir. Panoya ait son durum fotoğrafı ekte gönderilmiştir. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
CAMLAR TEMİZLENDİ
Osmangazi Belediyesi tarafından ‘DAYADILAR VE GİTTİLER’ başlıklı haberimize istinaden verilen cevabı iletiyor ve yetkililere teşekkür ediyorum. “Bahsi geçen şikâyete ilişkin Çekirge Meydanı otobüs durağı arkasındaki kırık camlar belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
BİRİ ONARMIŞ
En nihayetinde; KİM ONARACAK başlıklı yayımımız (Akpınar Caddesi başlangıcı) sonrasında orasının onarılmış olduğunu gördüm. Çok zahmet oldu. Kusura bakmayın lütfen!
Aman DİKKAT!
Abonemiz Sn. Erol Kobak ve Oğlu Eren Kobak’a bu çok önemli bildirimleri için teşekkür ediyorum.
Özetimle diyorlar ki: “Büyükşehir Belediyesi Nilüfer İlçesi FSM Kavşağı’nın üstü bir şekilde ziyana uğramış! Aylardır dikkatimizi çekiyordu. Aracımızı uygun bir alana park ettik ve işaret ederek de gösterelim istedik. Benim işaret ettiğim yerin altı ana caddeye denk düşen 8 – 10 metrelik yüksekliğe sahip. Oğlumun işaret ettiği yerde de uçları UEDAŞ’a ait direk kabloları ve sivri uçlarıyla birlikte olan tijler var. Devamı da uçurum tabii ki... Aman DİKKAT. Selamlarımızla!”
DOĞAL RAMPA!
Okurumuz Sn. Habibe Sevil: “Bir buçuk yıl önceydi. Nilüfer İlçesi Karaman Üst Geçidi yanındaki kaldırıma oluşturulan doğal engelli rampası için çok teşekkür ediyoruz(!). Tüm noktalara uygulanabilir diye düşünüyoruz! Ancak biraz geniş olmamış mı?” diyor...
UÇARAK GEÇİYORLAR!
Okurumuz Sn. Haydar Şimşir: “Osmangazi ilçesi Cemal Nadir Caddesi üzerinde bulunan Timurtaş Paşa Türbesi yanındaki yeşil alanı uçarak geçenler bile var! Oysa ki o yeşil alanın koruma altına alınmış olması gerekir. Zira yeşil Bursa’da yeşile hasret kalmış durumdayız. Bari burasını muhafaza ettirin lütfen” diyor. Benzeri konulara karşı duyarlı olduğunu bildiğim Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Sn. Feridun Tarım’ın bu konuya da sahip çıkacağını düşünüyorum. Şimdiden kolay gelsin diyorum.
ONLARI NEDEN DİKERLER Kİ…
Okurumuz Sn. Önder Evcil şikayetini şöyle dile getiriyor: “Burası neresi mi? Burası Bursa! Bursa’nın her noktasında görmeye alıştığımız ezilmiş delinatörler noktalarında biri. Üstelik herkesin bildiği bir adres burası! Dikilen eziliyor ve sonra yine dikiliyor! Madem ki eziliyorlar; öyleyse neden dikiyorlar?”
HÜRRİYET BURSA YAZDI SORUNLAR ÇÖZÜLDÜ
O PANO KALDIRILDI
UEDAŞ tarafından ‘KALDIRILSIN ÇÜNKÜ HİÇ KULLANILMIYOR’ başlıklı habere istinaden riskin giderilmiş olduğunu ispatlayan fotoğraflı açıklama için teşekkür ediyorum; “şikayete konu olan şebeke direğindeki elektrik sayaç panoları Adalet Mahalle Sönmez Caddesi üzerinde kurulan semt pazarı pazarcılarına ait panolar olup aktif olarak kullanılmaktadır. Pazarcılar Odası ile yapılan görüşmede, ilgili sokak pazarının Belediye tarafınca kaldırılıp, yeni pazar alanına taşınacağı bilgisi verilmiştir. Bu nedenle ivedi olan can ve mal güvenliğini açısından tehdit oluşturacak unsurlar hakkında geçici olarak istenilen işlemlerin yapılabileceği bilgisi verilmiştir. Panoya ait son durum fotoğrafı ekte gönderilmiştir. Saygılarımızla. UEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü”
CAMLAR TEMİZLENDİ
Osmangazi Belediyesi tarafından ‘DAYADILAR VE GİTTİLER’ başlıklı haberimize istinaden verilen cevabı iletiyor ve yetkililere teşekkür ediyorum. “Bahsi geçen şikâyete ilişkin Çekirge Meydanı otobüs durağı arkasındaki kırık camlar belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince alındı. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.”
BİRİ ONARMIŞ
En nihayetinde; KİM ONARACAK başlıklı yayımımız (Akpınar Caddesi başlangıcı) sonrasında orasının onarılmış olduğunu gördüm. Çok zahmet oldu. Kusura bakmayın lütfen!