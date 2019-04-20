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Muhammet Kösle

Muhammet Kösle

muhammet-kosle@hotmail.com

Amacına ulaşması mümkün değil

20 Nisan 2019

Okurumuz Abdullah Samet:“Bursa’nın yeni ve lüks yerleşim alanlarından birinde hizmetimize sunulan trajikomik hizmetin fotoğrafını paylaşmak istiyorum.

Amacına ulaşması mümkün değil

 Yetkililere bir soru sormak istiyorum. Engelli rampası için bordür taşlarını 5 santim indirince engelli rampa hizmeti sunulmuş mu oluyor şimdi? Hiç uğraşmasaydınız daha iyiydi. Bu haliyle amacına ulaşması mümkün olmayan bir hizmet!” diyor.

Amacına ulaşması mümkün değil

Eski eve promosyon!

Okurumuz P. M özetimle: “Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi Kocayunus Sokak girişinde bulunan terk edilmiş binadan şikayetçiyiz. Ayrıca binanın yanında oluşan arsanın çöplük olarak kullanılır olmasını endişeyle izliyoruz. Eski eve promosyon! Yetkililer bu duruma neden müdahale etmiyor.” Yetkililere duyrulur.

Amacına ulaşması mümkün değil

Beşevler’in ilginç merdivenler

Okurumuz Öznur Karadağ: “Nilüfer İlçesi Beşevler Caddesi No 158 yanındaki kaldırımda bulunan merdivenler yıllardır dikkatimi çekiyor. Dünya’nın en ilginç merdiveni bu olsa gerek!” diyor.

Amacına ulaşması mümkün değil

Suçlu bulundu!

Okurumuz Aysel Duran diyor ki: “Alipaşa Mahallesi Bezirci Sokak’ta bulunan Somuncu Baba Vakfı önündeki 35 – 40 santim genişliğindeki kaldırımda bebek arabasıyla yürüme mücadelesinde mağlup olan bir vatandaşımıza rast geldim! Kaldırım dar geldi ve yola inmek zorunda kaldı! Sorun, bebek arabasının geniş olmasıyla alakalı diye düşünüyorum. (!) Siz ne dersiniz bu işe.”

Amacına ulaşması mümkün değil

Amacına ulaşması mümkün değil

HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR

Hayırlısı olsun BURULAŞ!

‘BİTSİN ARTIK BU CEZA’ başlıklı yayımınıza cevap olarak; Bursaspor Acemler İstasyonundaki durağın, otobüsün durağa yanaşması sırasında, çarpması nedeniyle hasar aldığını ve durağın kaldırıldığını bildirmek isteriz. Mevcut kapalı olan durak ölçülerinin büyük olması sebebiyle montajının yapılamadığını, o noktaya özel durak hazırlama işlemlerinin devam ettiği işlemler tamamlandıktan sonra durak montajının yapılacağını bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla. Kurumsal İletişim Birimi” Dördüncü yılına girecek montaj çalışması! Ne diyeyim; hayırlısı olsun BURULAŞ!

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