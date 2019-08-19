Okurumuz Berkan Yolşen, özetimle bakınız ne diyor: “Köşenizi, internet aracılığıyla takip etmeye çalışıyorum.
Almanya’da yaşıyoruz. Her yıl annem ve babamın da yaşadığı şehir olan memleketim Bursa’ya geliyoruz. Bu gelişimizde çocuklarımı Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Ulubat Sokak’ta bulunan Ortanca Parkı ve Koşu Yolu olarak tanımlanmış olan alana götürdüm. Koşu yoluna döşenmiş olan kauçuk zemin kaplama malzemelerinin kopmuş olduğunu gördüm. İnanın kahroldum. Bir Türk olarak; hem oluşturacağı (belki de riskler oluştu) risklere, hem işçilik emeğine, hem de çöpe atılmış olan milli servetimize tanık olmanın üzüntüsü ve şaşkınlığını yaşadım. Almanları övmek yerine, Almanı geçme hesabı, planı yapılsın artık! Saygılarımla.” Yetkililere duyurulur.
ASFALT GÜBRESİ SANIRIM!
Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı: “Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde aracımızla seyir halindeydik. Önümüzde seyreden kamyona takıldı gözlerimiz. Yine bir kamyonun kasasından patır patır dökülen inşaat malzemeleri manzarası önümüzde akıp gidiyordu! Böylesine özgürcesi boşaltıma çok kez rast geldiğimiz için merak ediyorum... Asfaltı besleyen gübre niyetine mi kullanılıyor acaba? Bizimkisi sadece merak!” diyor.
UÇMA ÖZELLİĞİMİZ OLMAYINCA…
Bir otelde yönetici olarak çalışan okurumuz Onur Uyan: “Gördüğünüz gibi fotoğrafta da göründüğü gibi eşimle çocuğumun geçemediği kaldırım, Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Şehzade Mustafa Türbesi önüdür! Ayrıca burası 7/24 bu şekildedir. Kaldırımın otopark olarak kullanılması kabul edilecek bir durum değil. Uçma özelliğimiz yok ki uçalım üstünden!” diyor.
BİZ DE İNSANIZ
Mudanya Belediyesi temizlik ekibi çalışanlarından olan bir emekçi kardeşimiz diyor ki: “Fotoğrafta gördüğünüz yer Marmara Birlik binasının arka yüzü. Sizin de göreceğiniz gibi insan gücüyle kaldırılıp boşaltılması mümkün olmayan çöp konteynerinin önüne sürekli olarak araç parkları yapılıyor. Bu sebepten dolayı başımızı konteynerin içine sokup çöpleri elimizle boşaltıyoruz.
‘ENGELLERDEN BIKTIK USANDIK’
Derdimizi anlatacağımız ve anlatsak bile bu konuda sesimizi duyurabileceğimiz yetkiliye ulaşamadık. İşimiz pis ve çok zor. Biz de insanız ve bu tür engellerden bıktık usandık.” Haklısınız ve de haklarınız ödenemez güzel kardeşlerim. Mudanya Belediyesi; emekçi kardeşlerimizi duyun lütfen…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BÜYÜKŞEHİR’İN SORUMLULUĞUNDA...
“ ‘ZENGİN GÖRÜNMEK BÖYLE BİR ŞEY’ başlıklı yayımınıza cevaben; Bahse konu olan Doğanbey Mahallesi’ndeki malzemelerin Büyükşehir Belediyemiz tarafınca yapılan bir çalışma neticesinde konulmuş olduğu tespit edilmiştir. Sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’nindir.
TEŞEKKÜRLER OSMANGAZİ
‘BİZİ YARASA SANAN MI VAR’ başlıklı yayımınızdan sonra ilgili sorun (Güneştepe Mahallesi) giderilmiştir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.” Bir apartmanın duvarına sabitlemiş olduğunuz sokak tabelasının şahit fotoğrafı için de teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.
DİREK KALDIRILDI
‘UEDAŞ; ENVANTER SAYIMINDA ÇIKMAYAN DİREK’ başlıklı yayımımızla birlikte (Şirinevler Köprüsü yanı) atıl duruma düşürülmüş olan taş direğin kaldırıldığı bilgisini şahit fotoğrafıyla birlikte aktaran UEDAŞ’a teşekkür ediyorum.
Almanı geçme hesabı
Okurumuz Berkan Yolşen, özetimle bakınız ne diyor: “Köşenizi, internet aracılığıyla takip etmeye çalışıyorum.
Almanya’da yaşıyoruz. Her yıl annem ve babamın da yaşadığı şehir olan memleketim Bursa’ya geliyoruz. Bu gelişimizde çocuklarımı Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Ulubat Sokak’ta bulunan Ortanca Parkı ve Koşu Yolu olarak tanımlanmış olan alana götürdüm. Koşu yoluna döşenmiş olan kauçuk zemin kaplama malzemelerinin kopmuş olduğunu gördüm. İnanın kahroldum. Bir Türk olarak; hem oluşturacağı (belki de riskler oluştu) risklere, hem işçilik emeğine, hem de çöpe atılmış olan milli servetimize tanık olmanın üzüntüsü ve şaşkınlığını yaşadım. Almanları övmek yerine, Almanı geçme hesabı, planı yapılsın artık! Saygılarımla.” Yetkililere duyurulur.
ASFALT GÜBRESİ SANIRIM!
Adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı: “Osmangazi ilçesi Yakın Çevre Yolu üzerinde aracımızla seyir halindeydik. Önümüzde seyreden kamyona takıldı gözlerimiz. Yine bir kamyonun kasasından patır patır dökülen inşaat malzemeleri manzarası önümüzde akıp gidiyordu! Böylesine özgürcesi boşaltıma çok kez rast geldiğimiz için merak ediyorum... Asfaltı besleyen gübre niyetine mi kullanılıyor acaba? Bizimkisi sadece merak!” diyor.
UÇMA ÖZELLİĞİMİZ OLMAYINCA…
Bir otelde yönetici olarak çalışan okurumuz Onur Uyan: “Gördüğünüz gibi fotoğrafta da göründüğü gibi eşimle çocuğumun geçemediği kaldırım, Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi Şehzade Mustafa Türbesi önüdür! Ayrıca burası 7/24 bu şekildedir. Kaldırımın otopark olarak kullanılması kabul edilecek bir durum değil. Uçma özelliğimiz yok ki uçalım üstünden!” diyor.
BİZ DE İNSANIZ
Mudanya Belediyesi temizlik ekibi çalışanlarından olan bir emekçi kardeşimiz diyor ki: “Fotoğrafta gördüğünüz yer Marmara Birlik binasının arka yüzü. Sizin de göreceğiniz gibi insan gücüyle kaldırılıp boşaltılması mümkün olmayan çöp konteynerinin önüne sürekli olarak araç parkları yapılıyor. Bu sebepten dolayı başımızı konteynerin içine sokup çöpleri elimizle boşaltıyoruz.
‘ENGELLERDEN BIKTIK USANDIK’
Derdimizi anlatacağımız ve anlatsak bile bu konuda sesimizi duyurabileceğimiz yetkiliye ulaşamadık. İşimiz pis ve çok zor. Biz de insanız ve bu tür engellerden bıktık usandık.” Haklısınız ve de haklarınız ödenemez güzel kardeşlerim. Mudanya Belediyesi; emekçi kardeşlerimizi duyun lütfen…
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
BÜYÜKŞEHİR’İN SORUMLULUĞUNDA...
“ ‘ZENGİN GÖRÜNMEK BÖYLE BİR ŞEY’ başlıklı yayımınıza cevaben; Bahse konu olan Doğanbey Mahallesi’ndeki malzemelerin Büyükşehir Belediyemiz tarafınca yapılan bir çalışma neticesinde konulmuş olduğu tespit edilmiştir. Sorumluluk Büyükşehir Belediyesi’nindir.
TEŞEKKÜRLER OSMANGAZİ
‘BİZİ YARASA SANAN MI VAR’ başlıklı yayımınızdan sonra ilgili sorun (Güneştepe Mahallesi) giderilmiştir. İyi çalışmalar dileriz. Osmangazi Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü.” Bir apartmanın duvarına sabitlemiş olduğunuz sokak tabelasının şahit fotoğrafı için de teşekkür ediyorum Osmangazi Belediyesi.
DİREK KALDIRILDI
‘UEDAŞ; ENVANTER SAYIMINDA ÇIKMAYAN DİREK’ başlıklı yayımımızla birlikte (Şirinevler Köprüsü yanı) atıl duruma düşürülmüş olan taş direğin kaldırıldığı bilgisini şahit fotoğrafıyla birlikte aktaran UEDAŞ’a teşekkür ediyorum.