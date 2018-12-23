Okurumuz Berk Seyran: “Yıldırım İlçesi Mollaarap Mahallesi’nde bulunan Alacahırka Mezarlığı’na defin işlemleri için gelen vatandaşımız oradaki denetimsiz araç parkları sebebiyle zor anlar yaşıyor.
Hele oraya kavuşmanızı sağlayan Köşk Caddesi’nin durumu hepsinden acı. İki aracın ancak geçebildiği caddenin bir tarafı otopark gibi kullanılıyor. Bu caddede cenaze araçları bile çoğu zaman geri geri gitmek zorunda kalıyor! Buralara el atmak akla mı gelmiyor? Alacahırka uzaktan seyredilmeyi değil yakından ilgilenilmeyi bekliyor!” Diyor.
MAHALLEDEKİ ANTİKA STAND
Okurumuz Ebru hanım: “Osmangazi İlçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın Sokak’ta hizmet veren ve dört çiviyle ayakta durması sağlanan kaldırım üzerindeki antika standın (Tarihi Abdal Fırını karşısı) birinin üzerine devrilmeden görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa birilerinin canı yanacak. Saygılarımla!”
GEÇİCİLİĞİ GEÇMEDİ GİTTİ
Okurumuz Gülay Taka: “Nilüfer İlçesi FSM Metro istasyonu içinde hizmet veren Bukart dolum makinesi (Kiosk) yaz başından beri şu yazıyla bizlere destek vermektedir! “GEÇİCİ OLARAK SERVİS DIŞIDIR” Nasıl bir iştir ki yaz geldi geçti kış geldi ama geçiciliği geçmedi gitti” diyor. BURULAŞ’ın dikkatine.
İSTANBUL BELEDİYESİ’NE Mİ AİT
Ovaakça Mahallesi sakini olan Okurumuz Metin Şerifoğlu: “Mudanya İskelesi yanındaki deniz içinde uyuyan paslı boru için en son olarak geçen hafta “Mudanya Denizi’nin tapulu malları” demiştiniz köşenizde. Dün Mudanya’daydım. O boru da oradaydı şaşırmadım! Resmen şaka gibi valla! Ne boruymuş be!” diyor. O boruya ve bazı benzeri kirliklere kim sahip çıkacak? Büyükşehir Belediyesi bize ait değil diyor, Mudanya Belediyesi’de görmezden geliyor. Acaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mi ait o boru? (!)
Alacahırka’ya ilgi istiyoruz
Okurumuz Berk Seyran: “Yıldırım İlçesi Mollaarap Mahallesi’nde bulunan Alacahırka Mezarlığı’na defin işlemleri için gelen vatandaşımız oradaki denetimsiz araç parkları sebebiyle zor anlar yaşıyor.
Hele oraya kavuşmanızı sağlayan Köşk Caddesi’nin durumu hepsinden acı. İki aracın ancak geçebildiği caddenin bir tarafı otopark gibi kullanılıyor. Bu caddede cenaze araçları bile çoğu zaman geri geri gitmek zorunda kalıyor! Buralara el atmak akla mı gelmiyor? Alacahırka uzaktan seyredilmeyi değil yakından ilgilenilmeyi bekliyor!” Diyor.
MAHALLEDEKİ ANTİKA STAND
Okurumuz Ebru hanım: “Osmangazi İlçesi Tuzpazarı Mahallesi 12. Fırın Sokak’ta hizmet veren ve dört çiviyle ayakta durması sağlanan kaldırım üzerindeki antika standın (Tarihi Abdal Fırını karşısı) birinin üzerine devrilmeden görülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yoksa birilerinin canı yanacak. Saygılarımla!”
GEÇİCİLİĞİ GEÇMEDİ GİTTİ
Okurumuz Gülay Taka: “Nilüfer İlçesi FSM Metro istasyonu içinde hizmet veren Bukart dolum makinesi (Kiosk) yaz başından beri şu yazıyla bizlere destek vermektedir! “GEÇİCİ OLARAK SERVİS DIŞIDIR” Nasıl bir iştir ki yaz geldi geçti kış geldi ama geçiciliği geçmedi gitti” diyor. BURULAŞ’ın dikkatine.
İSTANBUL BELEDİYESİ’NE Mİ AİT
Ovaakça Mahallesi sakini olan Okurumuz Metin Şerifoğlu: “Mudanya İskelesi yanındaki deniz içinde uyuyan paslı boru için en son olarak geçen hafta “Mudanya Denizi’nin tapulu malları” demiştiniz köşenizde. Dün Mudanya’daydım. O boru da oradaydı şaşırmadım! Resmen şaka gibi valla! Ne boruymuş be!” diyor. O boruya ve bazı benzeri kirliklere kim sahip çıkacak? Büyükşehir Belediyesi bize ait değil diyor, Mudanya Belediyesi’de görmezden geliyor. Acaba, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne mi ait o boru? (!)