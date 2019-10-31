 5 Yıldır ücretsiz sergileniyor

ATATÜRK Kongre Kültür Merkezi (Merinos Parkı); film, tiyatro, opera, koro, eğitim, fotoğraf-resim sergisi, seminer, brifing gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla Bursalıların önemli değerlerindendir.
Malumunuz söz konusu etkinlikler, bizlere çeşitli yöntemlerle duyurularak belirli gün ve saat dilimleri içerisinde gerçekleştiriliyor.
7/24 AÇIK
Bununla birlikte hiçbir çağrı olmaksızın bizlere sunulan bir etkinlik daha var..! Üstelik bu etkinlik hem ücretsiz hem de 7/24 açık! Etkinliğin adı da; Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kopan Taşlar Sergisi’ymiş!’ Beş yıldır hiçbir ücret alınmaksızın sunulan bu çok farklı sergi hizmeti için çok teşekkür ediyorum(!)
HADİ DİNLEMİYORSUNUZ
BARİ GÖRMEZDEN GELMEYİN
HÜRRİYET Bursa okurlarından Veteriner Hekim Caner Borazan çok dertli... Özetimle bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz inşaat malzemeleri Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uludağ Sokak ve Nenehatun Caddesi’ni kesen dört yol ağzındaki lokasyondadır. Burada onlarca kez gerçekleşmesine ramak kalan kazalara, beraberinde de kötü sözlü münakaşalara tanık olduk. Elbette çeşitli kazaları da gördük. Durumu Nilüfer Belediyesi’ne bildirip, Büyükşehir Belediyesi’ni de aradık. Anlattık da anlattık!”
KIYASLAMA YAPINCA...
“Ana yolu kapatan mıcır var dedik. Mıcırın yanında uçurum gibi boşluk oluştu diye aktardık. Birçok ülkeyi ziyaret etme imkanım oldu. Oraları görüyorsun ve bir de bizim buraya bakıyorsun... Sonra ne mi oluyor? Oturup ağlayası geliyor insanın… Belediyeler bizi dikkate almadığı gibi kendileri de görmezden geliyor. Umarım köşeniz aracılığıyla mahallemizin yok olan huzuru geri gelir. Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ONLARCA YIL SONRA KAVUŞTUK
MÜDÜR MEHMET ÇAPAR’A RİCA başlıklı yazım sonrasında Bursa’nın en eski ve en bilinen caddelerinden olan Altıparmak Caddesi üzerindeki kaldırım üzerinde sadece oturma bankından ibaret olan belediye otobüs durağına destek geldi. Durağın montesi yapıldı. Ve onlarca yıllık eksiklik giderildi. Artık o durakta oturma bankı bulunan bir kabinimiz var. Gözümüz aydın olsun Bursa. Destekleri için BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’a ve Cüneyt Aksakal’a teşekkür ediyorum.
TEŞEKKÜRLER NİLÜFER BELEDİYESİ
ALMANI GEÇME HESABI başlıklı yayımınızdaki aksaklıklar yerinde görüldü. Bahse konu olan İhsaniye Mahallesi Ortanca Parkı ve Koşuyolu’ndaki olumsuzluklar ilgili ekiplerimizce yenilenmek suretiyle giderilmiştir. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Özetimle Nilüfer Belediyesi’nin açıklaması böyle. Şahit fotoğraflarıyla da yaptıkları işi belgeleyen Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim.
5 Yıldır ücretsiz sergileniyor
ATATÜRK Kongre Kültür Merkezi (Merinos Parkı); film, tiyatro, opera, koro, eğitim, fotoğraf-resim sergisi, seminer, brifing gibi etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla Bursalıların önemli değerlerindendir.
Malumunuz söz konusu etkinlikler, bizlere çeşitli yöntemlerle duyurularak belirli gün ve saat dilimleri içerisinde gerçekleştiriliyor.
7/24 AÇIK
Bununla birlikte hiçbir çağrı olmaksızın bizlere sunulan bir etkinlik daha var..! Üstelik bu etkinlik hem ücretsiz hem de 7/24 açık! Etkinliğin adı da; Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kopan Taşlar Sergisi’ymiş!’ Beş yıldır hiçbir ücret alınmaksızın sunulan bu çok farklı sergi hizmeti için çok teşekkür ediyorum(!)
HADİ DİNLEMİYORSUNUZ
BARİ GÖRMEZDEN GELMEYİN
HÜRRİYET Bursa okurlarından Veteriner Hekim Caner Borazan çok dertli... Özetimle bakınız ne diyor: “Fotoğrafımda görmüş olduğunuz inşaat malzemeleri Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uludağ Sokak ve Nenehatun Caddesi’ni kesen dört yol ağzındaki lokasyondadır. Burada onlarca kez gerçekleşmesine ramak kalan kazalara, beraberinde de kötü sözlü münakaşalara tanık olduk. Elbette çeşitli kazaları da gördük. Durumu Nilüfer Belediyesi’ne bildirip, Büyükşehir Belediyesi’ni de aradık. Anlattık da anlattık!”
KIYASLAMA YAPINCA...
“Ana yolu kapatan mıcır var dedik. Mıcırın yanında uçurum gibi boşluk oluştu diye aktardık. Birçok ülkeyi ziyaret etme imkanım oldu. Oraları görüyorsun ve bir de bizim buraya bakıyorsun... Sonra ne mi oluyor? Oturup ağlayası geliyor insanın… Belediyeler bizi dikkate almadığı gibi kendileri de görmezden geliyor. Umarım köşeniz aracılığıyla mahallemizin yok olan huzuru geri gelir. Saygılarımla.”
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
ONLARCA YIL SONRA KAVUŞTUK
MÜDÜR MEHMET ÇAPAR’A RİCA başlıklı yazım sonrasında Bursa’nın en eski ve en bilinen caddelerinden olan Altıparmak Caddesi üzerindeki kaldırım üzerinde sadece oturma bankından ibaret olan belediye otobüs durağına destek geldi. Durağın montesi yapıldı. Ve onlarca yıllık eksiklik giderildi. Artık o durakta oturma bankı bulunan bir kabinimiz var. Gözümüz aydın olsun Bursa. Destekleri için BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar’a ve Cüneyt Aksakal’a teşekkür ediyorum.
TEŞEKKÜRLER NİLÜFER BELEDİYESİ
ALMANI GEÇME HESABI başlıklı yayımınızdaki aksaklıklar yerinde görüldü. Bahse konu olan İhsaniye Mahallesi Ortanca Parkı ve Koşuyolu’ndaki olumsuzluklar ilgili ekiplerimizce yenilenmek suretiyle giderilmiştir. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu” Özetimle Nilüfer Belediyesi’nin açıklaması böyle. Şahit fotoğraflarıyla da yaptıkları işi belgeleyen Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür ederim.