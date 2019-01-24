 2019’un ultra mükemmel projesi

En son olarak elli dört gün önce yayımlamıştık köşemde...
Yıldırım İlçesi’ndeki Şirinevler Cami’nin önünde bazı kurnaz ziyankar araç sürücülerince sürekli kırılan ve şikayetlerinize göre her yayımımızdan sonra onarılan, sonra kırılan ve yine kırılıp yine yine onarılıp giden kaldırım hikayesine yardımcı olmak için ORAYA BÜRO AÇIN başlığımla dikkat çekmeye çalışmıştık!
Fuzuli masraf; kaderimiz, tamam! En azından gelgit yükü bari azalmalıydı! Adeta yapboza dönen çalışmalara faydam olsun diye şık ve sonuç odaklı çalışma önerimi de anlatmıştım çok kere. Derken “onardık” yanıtını alınca yine, yapılan çalışmaları bir kez daha görmek üzere koyuldum yola! Kaldırımı bir kez daha onarmış olmanızla birlikte proaktif örneğimi beğenmemiş olduğunuzu gördüm!
Yakın zaman öncesi şahit olduğum klozet taşlı önleminizden sonra, bu daha şık önleminiz... Saygı duyarım! Ancak 2019 yılında cadde ortasında bu fevkalade ultra mükemmel proje! Biraz tuhaf kaçmış gibi geldi de. Ya sizce?
LÜTFEN GÖZ YUMMAYIN
Okurumuz Sn. Sabiha Varlık özetimle: “Kentimizin kalabalık ve önemli caddelerinde rast gelir olduğum çocuklara çok üzülüyorum. Şöyle ki; birileri tarafından takip ve komuta edilen çocukların ellerine çeşitli enstrüman aletleri tutuşturuluyor. Daha sonra da yağmur, kar, çamur demeden bu çocukları kullanarak onların sırtlarından para kazanma yoluna gidilmektedir. Bu bir suçtur! Sayın yetkililer lütfen bu oyunlara göz yummayın. Saygılarımla.”
ORADA DA OLURSA...
Okurumuz Sn. Tayfun Halit: “Osmangazi Kaymakamlık hizmet binasıyla Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kaldırımda bulunan tijleri aylardır üzülerek takip ediyorum. Bazı günler üzeri koni ile kapatılıyor, bazı günler de fotoğrafımda gördüğünüz gibi üzerindeki koni kaldırılıp açılmak suretiyle hava alması sağlanıyor (!). Orada da bu olursa!”
KALDIRIMA BENZEYEN TARLA
Okurumuz Sn. Şakir Temizel: “Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi 1.Posta Sokak girişindeki, daha çok kaldırıma benzeyen alanın tanımı konusunda kıymetli belediyemizden yardım istiyoruz! Orası; bağ mı, bahçe mi, tarla mı, arsa mı, oyun alanı mı Sn.Kösle? (!)” Bence de Sn. Temizel; orası daha çok kaldırıma benziyor!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
OLUMSUZLUK GİDERİLMİŞTİR
“KALDIRIMDAKİ TAŞLARI KİM ALACAK’ başlıklı haberinizde bahsi geçen Yıldırım Tapu Müdürlüğü önündeki kaldırıma bırakılan bordür taşları, Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerince alınarak olumsuzluk giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü” Şahit video kaydınız için de ayrıca teşekkür ederim Yıldırım Belediyesi.
2019’un ultra mükemmel projesi
En son olarak elli dört gün önce yayımlamıştık köşemde...
Yıldırım İlçesi’ndeki Şirinevler Cami’nin önünde bazı kurnaz ziyankar araç sürücülerince sürekli kırılan ve şikayetlerinize göre her yayımımızdan sonra onarılan, sonra kırılan ve yine kırılıp yine yine onarılıp giden kaldırım hikayesine yardımcı olmak için ORAYA BÜRO AÇIN başlığımla dikkat çekmeye çalışmıştık!
Fuzuli masraf; kaderimiz, tamam! En azından gelgit yükü bari azalmalıydı! Adeta yapboza dönen çalışmalara faydam olsun diye şık ve sonuç odaklı çalışma önerimi de anlatmıştım çok kere. Derken “onardık” yanıtını alınca yine, yapılan çalışmaları bir kez daha görmek üzere koyuldum yola! Kaldırımı bir kez daha onarmış olmanızla birlikte proaktif örneğimi beğenmemiş olduğunuzu gördüm!
Yakın zaman öncesi şahit olduğum klozet taşlı önleminizden sonra, bu daha şık önleminiz... Saygı duyarım! Ancak 2019 yılında cadde ortasında bu fevkalade ultra mükemmel proje! Biraz tuhaf kaçmış gibi geldi de. Ya sizce?
LÜTFEN GÖZ YUMMAYIN
Okurumuz Sn. Sabiha Varlık özetimle: “Kentimizin kalabalık ve önemli caddelerinde rast gelir olduğum çocuklara çok üzülüyorum. Şöyle ki; birileri tarafından takip ve komuta edilen çocukların ellerine çeşitli enstrüman aletleri tutuşturuluyor. Daha sonra da yağmur, kar, çamur demeden bu çocukları kullanarak onların sırtlarından para kazanma yoluna gidilmektedir. Bu bir suçtur! Sayın yetkililer lütfen bu oyunlara göz yummayın. Saygılarımla.”
ORADA DA OLURSA...
Okurumuz Sn. Tayfun Halit: “Osmangazi Kaymakamlık hizmet binasıyla Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki kaldırımda bulunan tijleri aylardır üzülerek takip ediyorum. Bazı günler üzeri koni ile kapatılıyor, bazı günler de fotoğrafımda gördüğünüz gibi üzerindeki koni kaldırılıp açılmak suretiyle hava alması sağlanıyor (!). Orada da bu olursa!”
KALDIRIMA BENZEYEN TARLA
Okurumuz Sn. Şakir Temizel: “Osmangazi İlçesi Kükürtlü Mahallesi 1.Posta Sokak girişindeki, daha çok kaldırıma benzeyen alanın tanımı konusunda kıymetli belediyemizden yardım istiyoruz! Orası; bağ mı, bahçe mi, tarla mı, arsa mı, oyun alanı mı Sn.Kösle? (!)” Bence de Sn. Temizel; orası daha çok kaldırıma benziyor!
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR, SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
OLUMSUZLUK GİDERİLMİŞTİR
“KALDIRIMDAKİ TAŞLARI KİM ALACAK’ başlıklı haberinizde bahsi geçen Yıldırım Tapu Müdürlüğü önündeki kaldırıma bırakılan bordür taşları, Belediyemiz Temizlik İşleri ekiplerince alınarak olumsuzluk giderilmiştir. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü” Şahit video kaydınız için de ayrıca teşekkür ederim Yıldırım Belediyesi.