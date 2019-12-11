1 Hafta geçti ama her şey aynı

Geçtiğimiz hafta bugün, tarihler 3 Aralık 2019 Salı’yı gösterdiğinde şehrimizde de bir ’Dünya Engelliler Günü’ daha kutlandı!
Bu konumu o gün yazmadım çünkü bakalım ne destanlar anlatılacak bir seyredeyim dedim! Osmangazi ilçesi sakini olarak sadece Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’ı dinledim. Konuşmasının bir bölümünde Başkan Dündar, “Bizler istiyoruz ki, engelli vatandaşlarımız günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşamasın. Rahat ve güzel bir hayat sürsün…” dedi.
KALDIRIMLARDA YER YOK
Bir hafta geçti fakat değişen çok da bir şey yok. Kaldırım bulamayan engelli kardeşlerimiz yine cadde ortasından gidiyor. Dev adımları olanlar için düşünülmüş kaldırımlar gerek bebek arabası kullanan ebeveynler için gerekse normal adımları olanlarımız için engel teşkil etmeye devam ediyor. Kaldırımlardaki parklanmalara ve esnaf zaptlarına gelince; onlarda da bir değişiklik yok. Diyeceğim o ki sahaya inmediğiniz müddetçe her şey konuşmalarda kalacak.
İKİ SEKSEN UZANAN DİREK
OKURUMUZ Ezgi Çatmaz, özetimle: “Osmangazi ilçesi Sırameşeler, Mudanya Bulvarı (Paşa Çiftliği önü) üzerindeki elektrik direğine bir araç çarpmıştı. Çarpma sonucu iki seksen uzanan direk kaldırıma taşındı ve iki seksenlik halini kaldırımda sürdürmeye devam ediyor! İşin ilginç yanıysa yenisini dikmek için yeşil alana betonu döküldü, içine tijleri de sabitlendi. Tüm işlemler tamamlanalı da haftalar oldu. Ancak direği alan olmadı. Teşekkür ediyorum!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
650 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
“DENETLEYİN ARTIK’ başlıklı yazınızda belediyemiz yaya ve engelli yürüyüş yollarında yaptığı uygulamalarla hassasiyetini her zaman gözler önüne sermektedir. Bisikletli Zabıta ekiplerimiz başta olmak üzere Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zaman gözetmeksizin yaya, kaldırım işgalleri konusunda denetlemelerini sürdürmektedir. Ekiplerimiz kaldırım işgali yaparak uygunsuz parklanma yapan araçlara yetki çerçevesinde Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulamaktadır. 2019 yılının 11 aylık sürecinde zabıta ekiplerimiz 7’si resmi kurum plakalı olmak üzere 650 araca cezai işlem yapmıştır. Yaya ve engelli yollarıyla Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, bu konuda titiz çalışmalarına devam edecektir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Şahit fotoğrafınız için de teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.
BÜYÜKŞEHİR’İN DİKKATİNE
“MUKAYESE EDİYORUM DA’ başlıklı yazınız üzerine; bahsi geçen Nilüfer Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki bisiklet yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Nilüfer Belediyesi yaklaşık 10 yıldır yaptığı yol düzenlemelerinde hem asfalttan hem yaya yolundan bağımsız bordür ile ayrılmış zemini asfalt olan bisiklet yolları imal etmektedir. Asfalt zeminli bisiklet yolu uzunluğu 70 kilometre olup, toplamda 159 kilometre ile Türkiye çapında ilçe belediyeleri arasında en uzun bisiklet ağına sahibiz.”
GEREKLİ ÖNLEM ALINDI
“BİZDEN SÖYLEMESİ başlıklı yayımınızdaki şikayetiniz (Yavuz Selim Mahallesi Bağdat Sokak) ilgili ekiplerimizce giderilmiştir. Ayrıca aynı çirkinliğin tekrar etmemesi için de gerekli önlemler alınmıştır. Muhatapları tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.
1 Hafta geçti ama her şey aynı
Geçtiğimiz hafta bugün, tarihler 3 Aralık 2019 Salı’yı gösterdiğinde şehrimizde de bir ’Dünya Engelliler Günü’ daha kutlandı!
Bu konumu o gün yazmadım çünkü bakalım ne destanlar anlatılacak bir seyredeyim dedim! Osmangazi ilçesi sakini olarak sadece Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar’ı dinledim. Konuşmasının bir bölümünde Başkan Dündar, “Bizler istiyoruz ki, engelli vatandaşlarımız günlük yaşamlarında sıkıntılar yaşamasın. Rahat ve güzel bir hayat sürsün…” dedi.
KALDIRIMLARDA YER YOK
Bir hafta geçti fakat değişen çok da bir şey yok. Kaldırım bulamayan engelli kardeşlerimiz yine cadde ortasından gidiyor. Dev adımları olanlar için düşünülmüş kaldırımlar gerek bebek arabası kullanan ebeveynler için gerekse normal adımları olanlarımız için engel teşkil etmeye devam ediyor. Kaldırımlardaki parklanmalara ve esnaf zaptlarına gelince; onlarda da bir değişiklik yok. Diyeceğim o ki sahaya inmediğiniz müddetçe her şey konuşmalarda kalacak.
İKİ SEKSEN UZANAN DİREK
OKURUMUZ Ezgi Çatmaz, özetimle: “Osmangazi ilçesi Sırameşeler, Mudanya Bulvarı (Paşa Çiftliği önü) üzerindeki elektrik direğine bir araç çarpmıştı. Çarpma sonucu iki seksen uzanan direk kaldırıma taşındı ve iki seksenlik halini kaldırımda sürdürmeye devam ediyor! İşin ilginç yanıysa yenisini dikmek için yeşil alana betonu döküldü, içine tijleri de sabitlendi. Tüm işlemler tamamlanalı da haftalar oldu. Ancak direği alan olmadı. Teşekkür ediyorum!” diyor.
HÜRRİYET BURSA YAZIYOR,SORUNLAR ÇÖZÜLÜYOR
650 ARACA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI
“DENETLEYİN ARTIK’ başlıklı yazınızda belediyemiz yaya ve engelli yürüyüş yollarında yaptığı uygulamalarla hassasiyetini her zaman gözler önüne sermektedir. Bisikletli Zabıta ekiplerimiz başta olmak üzere Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zaman gözetmeksizin yaya, kaldırım işgalleri konusunda denetlemelerini sürdürmektedir. Ekiplerimiz kaldırım işgali yaparak uygunsuz parklanma yapan araçlara yetki çerçevesinde Kabahatler Kanunu’na göre cezai işlem uygulamaktadır. 2019 yılının 11 aylık sürecinde zabıta ekiplerimiz 7’si resmi kurum plakalı olmak üzere 650 araca cezai işlem yapmıştır. Yaya ve engelli yollarıyla Türkiye’ye örnek çalışmalara imza atan Nilüfer Belediyesi, bu konuda titiz çalışmalarına devam edecektir. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Nilüfer Belediyesi Basın Bürosu.” Şahit fotoğrafınız için de teşekkür ediyorum Nilüfer Belediyesi.
BÜYÜKŞEHİR’İN DİKKATİNE
“MUKAYESE EDİYORUM DA’ başlıklı yazınız üzerine; bahsi geçen Nilüfer Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki bisiklet yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundadır. Nilüfer Belediyesi yaklaşık 10 yıldır yaptığı yol düzenlemelerinde hem asfalttan hem yaya yolundan bağımsız bordür ile ayrılmış zemini asfalt olan bisiklet yolları imal etmektedir. Asfalt zeminli bisiklet yolu uzunluğu 70 kilometre olup, toplamda 159 kilometre ile Türkiye çapında ilçe belediyeleri arasında en uzun bisiklet ağına sahibiz.”
GEREKLİ ÖNLEM ALINDI
“BİZDEN SÖYLEMESİ başlıklı yayımınızdaki şikayetiniz (Yavuz Selim Mahallesi Bağdat Sokak) ilgili ekiplerimizce giderilmiştir. Ayrıca aynı çirkinliğin tekrar etmemesi için de gerekli önlemler alınmıştır. Muhatapları tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır. Bilgilerinize sunarız. Yıldırım Belediyesi Koordinasyon İşleri Müdürlüğü.” Şahit fotoğraflarınız için de ayrıca teşekkür ediyorum Yıldırım Belediyesi.