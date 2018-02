Üçüncü kuşak kadınlar işbaşında

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen turnuvaya 9 ülkeden 180 sporcu katılmış.

Gloria Golf Club 45 delik ile Türkiye’nin en büyük golf alanı. Avrupa’da ise İngiltere ve Almanya ile beraber en büyük üç arasındaymış.

Fransız mimar Michel Gayon tarafından tasarlanan, dünya golf şampiyonalarına ev sahipliği yapabilecek kapasitedeki tesislere özellikle ekim ve nisan sonu arasında farklı ülkelerden golf tutkunları geliyormuş.

Toros dağlarının eteklerinde, denizin hemen yanı başında kurulan Gloria Resort otellerinin ilki Golf Resort 1997 yılında inşa edilmiş. Ardından 2001’de Verde Resort, 2007’de de Serenity Resort açılmış.

Antalya’nın Belek bölgesi gerçekten bir cennet. Konakladığımız Serenity Resort da mimarisi, yeşil alanları, restoranları, denizi ve uçsuz bucaksız kumsalıyla Türkiye turizmine büyük artı değer katan yerler arasında.





Sadece yazları değil her mevsim gidilebilir ve aynı zamanda kış sezonunda bölgede fiyatlar çok daha uygun. İnsan ülke turizminin çıtasını yükselten böylesi tesisleri görünce gurur duyuyor.

Ama beni en çok etkileyen iki gün boyunca uzun uzun sohbet etme fırsatı bulduğum her biri birbirinden özel üçüncü kuşak genç kadınlar oldu.

Bugün Gloria Hotels&Resort’ların CEO’luğunu Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi, merhum Nuri Özaltın’ın kızı Öznur Özdemir Özaltın üstlenmiş. Öznur Hanım’ın kızı Elif Özdemir turizm ve otel yatırımlarından; Hayrettin Özaltın’ın kızlarından İrem Özaltın enerji ve finanstan, Melis Özaltın ise dijital pazarlama, teknolojik gelişim ve otel restoranlarından sorumlu.

Yeme-içme konularında yenilikler hedefliyor. Melis ve Elif aynı zamanda grubun yatırımları arasında olan organik tarımla da ilgileniyor. Aslında üçü de dedelerinden çok etkilenmiş.

Onun “İstemek başarmanın yarısıdır” sözü hepsine yol gösterici olmuş. İş odaklılar ama gözlemlediğim kadarıyla sporu ve sosyalliği de ihmal etmiyorlar.

Yaptıkları işleri sadece miras gibi görmüyor, daha iyisini yapmaya çalışıyorlar. Eminim hepsinin gelecekte kendi markaları kadar ülke turizmine de büyük katkısı olacak. Ailede eğitimleri devam eden üç kız torun daha var, umarım onlar da ileride turizm ekibinin bir parçası olur...



HER ŞEY DAHİL AMA NASIL?



Bu sistemi iyi de olsa kötü de olsa sevmiyorum.

Her aşaması israf gibi geliyor. Ancak müşteri talepleri bu yönde diyen tesisler bu uygulamadan vazgeçemiyor.

Gloria Serenity Resort’ta her şey dahil uygulamasını bir dönem kaldırmışlar ancak hem yurtiçi hem de yurtdışından gelen müşterilerin ve acentelerin tepkisi karşısında tekrar geri dönmüşler. Ama yine de çok daha makul bir yöntem uyguluyorlar. Her şey dahil sistemine dahil olsa da et, balık, İtalyan, Fransız mutfağı gibi farklı restoranlara yer ayırtıp gidebiliyorsunuz.

Açık büfe sadece sabah kahvaltısı da yapılan ana salonda var. Grup organik ve doğal tarım yaptığı için malzemeler de çok kaliteli.

Bence böylesi lüks konseptte bir tesiste Anadolu mutfaklarından örnekler sunan lüks bir Türk mutfağı lokantası da olmalı. Öğlen yemekleri için de yöresel çorbalar, eli yaprak sarma, kadınbudu köfte, içliköfte, pide, hamsili pilav gibi daha nice özel yemeğimizin yer aldığı esnaf lokantası konsepti de çok yakışır. Özellikle yabancı konukları uçurur...

Gram’da konuk şef

Kanyon “Pop Up Restoran” etkinliklerine devam ediyor. Bu ayın konuğu Bodrum’dan Ent Restaurant ve şefi Yoldaş Sönmez.

İki ünlü şef Gram’ların kurucusu Didem Şenol ve Yoldaş Sönmez, Gram Kanyon’un mutfağında yemekleri beraber yapacak.

Taze ve mevsiminde ürün kullanan, Ege mutfağı esintili yemekler yapan bu iki şefin işbirliğiyle ortaya çıkan menüyü denemek isterseniz 27 ve 28 Şubat’ta gerçekleşecek Pop-up akşam yemeğine şimdiden yer ayırtın derim.

Tadım menüsünde Amuse Bouche/şeflerin sürpriz ikramları, çiğ balık, ahtapot, ördek göğüs, dana kaburga ve helva trio yer alıyor.

Toplu taşıma araştırması

İstanbul trafiği her geçen gün içinden çıkılamaz hale geliyor. Toplu taşımayla ilgili şikayetlerin de ardı arkası kesilmiyor. NG Araştırma şirketi www.benderimki.com online kamuoyu platformu üzerinden bir araştırma yapmış. Araştırma 11-30 Ocak tarihleri arasında, 15-64 yaş aralığında 1000 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiş. Katılımcılara toplu taşıma araçları ile ilgili sorular yöneltilmiş.

Çıkan sonuca göre katılımcıların yarısı her gün toplu taşıma aracı kullanıyor.

Sonuçlar içinden en çarpıcı olanlarına kısaca yer vermek istiyorum.

◊ İstanbul halkının yarısı taksicilere güvenmiyor ve gidilecek yolu uzatma, taksimetre ayarıyla oynama gibi konularda aldatılacağını düşünüyor.

◊ Taksi ile seyahat eden her 10 kişiden 6’sı daha önce şoförün yolculuk sırasında sigara içtiğini belirtiyor.

◊ İstanbul’da her 100 kişiden 99’u toplu taşıma ücretlerini pahalı olarak değerlendiriyor.

◊ Katılımcıların yarısı nereye şikâyet edeceğini bilmiyor. Diğer yarısı şikâyetlerinin çözüme ulaşmadığını söylüyor.

◊ Her 10 kişiden 8’i toplu taşımaların engelli insanların kullanımı için yetersiz olduğunu düşünüyor.

Eski İstanbul Karnavalı

İstanbul’un en büyük özelliği farklı kültürlerin bir arada yaşamasıdır. Rumların büyük oruçtan önceki maskeli sokak karnavalı Apokries de bu yıl 17 Şubat’a denk gelmiş.

Apokries aslında maskara anlamına geliyor. Bu şenlik sırasında bol bol fava yendiği için Baklahorani de deniyor.

Katılanlar maskeler ya da kostümler aracılığıyla kendi kimliğinden sıyrılarak eğleniyor. Bu yıl şenlikler sokakta yapılamadığı için Armada Otel salonlarına taşınmış.

Bu akşam 20.30-00.00 saatleri arasında yapılacak eğlence sırasında sunulan atıştırmalıklar da tüm zenginliğiyle tam bir İstanbul mutfağı...

Gloria Sport Arena

Gloria Sports Arena da etkileyici bir spor kompleksi. Açık hava, kapalı alan ve su sporları olmak üzere 50’den fazla branş için antrenman kamplarına ev sahipliği yapabiliyormuş.

Tesisler spor teknolojisindeki gelişmeler gözetilerek tasarlanmış.

Gloria Sports Arena Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi ise tam bir uzay üssü gibi. Her türlü performans analizi ve takibinin yanı sıra, spor yaralanmalarının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu da yapılıyormuş.

Benim denemekten korktuğum en ilginç şey ise -113 derecede ortalama iki dakika kalınan yenilenme odası. GSA’daki sergilenen tüm resimleri de Zeynep Merve Özdemir yapmış...