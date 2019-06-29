Türkiye’nin dünyada eşdeğeri yok

Bu sözler, Maça Kızı’nın işletmecisi Sahir Erozan ile bir süre önce yaptığımız sohbetten. Erozan yurtdışından gelen turist sayısında yaşanan artıştan memnun.
“İhtiyacımız olan A plus turist gelirse, Türkiye kaybettiği turisti geri kazanırsa hedeflere ulaşabiliriz” diyor. Ona göre dünya standartlarında hizmet veren tesislerimizin sayısı azımsanacak gibi değil. Dünyanın en önemli ve en eski uygarlıklarının kurulduğu bir açık müze gibi olan bu toprakların dünyada eşdeğeri gerçekten de yok...
MARKA OLMAK KOLAY DEĞİL
42 yıldır ne kaliteden ödün verdi ne de popülerliğini yitirdi. Ayla Emiroğlu 1977’de Maça Kızı adını verdiği pansiyonunu açarken bu günleri belki hayal bile etmemişti.
Sahir Erozan’ın 20 yıl önce annesine destek olmak üzere Türkiye’ye dönmesiyle Maça Kızı başka bir boyuta taşındı. Bohem şık tarzıyla ve dünyaca ünlü konuklarıyla Bodrum’un dünya turizmine açılmasına büyük katkı sağladı.
Ayrıca, Sahir Erozan ve Aret Sahakyan işletmeci ve şefin uyumla çalışmasının en başarılı örneklerinden birini oluşturdu. Geleneksel öğle yemeklerinin ruhu hiç bozulmadı.
Lahmacun, mantı ve ızgara köfte gibi klasikler duruyor ama her geçen yıl menü zenginleşiyor. Aret Şef, öğle yemeklerinin ruhunu bozmadan siyez bulguru, frik, mevsim otları ve kök sebzelerle daha sağlıklı, yerel, mevsiminde ve yaratıcı bir menü sunuyor.
Akşam yemeklerinde ise başka bir boyuta geçiyor restoran.
Birkaç yıl öncesine dek akşam yemekleri deniz ürünleri ağırlıklıydı.
Şimdi ise yerel deniz ürünleri daha çok başlangıç ve ara sıcak olarak sunuluyor. Yeni menüde yer alan, altında taze baklayla çevresinde rendelenmiş beyaz peynirle servis edilen fava ile doldurulmuş kabak çiçeği dolmasının tadı damağımda.
Aret Sahakyan bugüne dek gördüğüm en mütevazı, egosu en düşük şef. Kendini ve yaptıklarını anlatmayı pek sevmiyor.
Yanında yetişen, bugün her biri çok ünlü şef olan Didem Şenol, Ali Ronay, Fatih Tutak, Maksut Aşkar ve Osman Sezener ile yaz döneminde birlikte çalışacaklar.
Yemek serisi 1 Temmuz’da OD Urla’nın kurucusu ve şefi Sezener ile başlıyor...
BİR ARTİSANAL ÇİKOLATA HİKAYESİ
Günümüzde bir hikayesi ve felsefesi olan ürünler, markalar bir adım öne çıkıyor. İki genç girişimci Dr. Ece Yücel ve Esin Ünlü böyle bir anlayışla yola çıkmışlar.
Ünlü eğitimci Hasan Ali Yücel’in torunu Ece Yücel, “Doktor olmak, hastanede çalışmak başka, hasta yakını olmak başkaymış” diyor. Annesi rahatsızlandığında yediklerine çok daha fazla dikkat etmeye, sağlıklı beslenmeye başlamışlar.
‘Super food’, ‘super herb’ denilen baharatları, besinleri araştırmış. “Sahip olduğumuz en değerli şey olan sağlığımıza yatırım yapmak adına farkındalık yaratarak, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarla damaklarda hoş tatlar bırakalım” diyerek çocukluk arkadaşı Esin Yücel’le birlikte bugüne dek Türkiye’de olmayan farklı bir ürün çıkarmaya karar vermişler.
Aztekler tarafından “Tanrıların yemişi” olarak anılan, mutluluk kaynağı ve iyileştirici kakao ile tarihte birçok farklı uygarlık tarafından keşfedilip alternatif tıpta kullanılan “Adaptojen” özellikli meyve, bitki özü ve baharatları bir araya getirerek doğal el yapımı çikolata üretmeye başlamışlar. Marka ismini de daimi dönüşüm, karma, bütünlük, arınma ve sürekliliği temsil ettiğine inanılan, vücuttaki kanı kalbe getiren ana damardan ilham alarak Vena Cava koymuşlar.
Ham kuzukulağı ağacı balı, badem ve organik keçiboynuzlu Wedding Line, organik çilek ve ravent tozlu Baby Line; hünnap çekirdeği tozu ve lavantalı, sakinleştirici, arındırıcı etkili Lavender Bliss; portakal parçalı ve misket limonlu bağışıklık sistemini güçlendiren Citrus Rush; ginseng ve maça kökü tozu ile baharat karışımlı afrodizyak Bergamot Magic gibi 10 farklı çeşidi var.
YENİ BİR YAŞAM ALANI
Göltürkbükü’nde inşaatı halen devam eden Akfen Turizm, Tabanlıoğlu Mimarlık ve Sahir Erozan işbirliğiyle hayata geçen modern bir köy olarak tasarlanan Maça Kızı Loft’u Murat Tabanlıoğlu ile birlikte dolaştık.
İki katlı evlerden oluşan projede doğayı bozmamaya dikkat edilmiş.
İnşaatta bölgenin kayaları kullanılmış. Tedarik için yer altından yollar açılmış, zaten park yerleri de yerin altında.
Her evin deniz manzarası var.
Evler fonksiyonel tasarlanmış.
Dekorasyon da gösterişten uzak, sade lüks. Farklı büyüklükte tasarlanan evler beş yıllığına kiralanacakmış.
İşletmesini ise aynı zamanda konsept danışmanı da olan Maça Kızı üstlenmiş.
VİLLA MAÇA KIZI
Doğuş Grubu turizm yatırımlarından olan Il Riccio’nun kapandığı, yerine bir etkinlik mekânı olarak Villa Maça Kızı’nın açılacağı haberini bu yılın başında vermiştim. Bodrum’un en özel köşesi olan Cennet Koyu’nda yer alan 10 odalı butik otel düğün, doğum günü, yeni yıl kutlaması ya da marka lansmanı gibi özel etkinlikler için kullanılmaya başlandı.
Mavi ağırlıklı eski dekorasyonda ufak tefek değişiklikler yapılarak her şey tümden beyaza dönüştürülmüş. Şimdiden de 12 düğün ve birçok uluslararası markanın lansmanı için rezerve edilmiş. Villa’nın ‘catering’i ise bu işin gerçek uzmanı Carlo Bernardini ve ekibine teslim.
Haziran başındaki açılışta Bernardini’nin hazırladığı 60 kişilik masa ve yemekler etkileyiciydi.
Özellikle onu önceden tanımayanları şaşırttı ve kendine hayran bıraktı...
Evin İyem anısına...
14 yılı geride bırakan Nuri İyem Resim Ödülü bu kez 2 Aralık 2018’de aramızdan ayrılan Evin İyem anısına düzenlendi.
Ödülü Mersinli sanatçı Nurdan Erol aldı. Bu yıldan itibaren ayrıca Evin İyem Jüri Özel Ödülü verilmeye başlandı.
Ödüle genç sanatçı adayı Semra Akkuş layık bulundu.
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Akkuş, bir hafta Paris’te kültür ve sanat turu yapacak. Gezinin sponsorluğunu koleksiyoner Büyükkuşoğlu ailesi üstlenmiş. Umarım Türkiye’de galericiler arasında özel bir yeri olan Evin İyem Ödülü de Nuri İyem Ödülü gibi köklü bir gelenek oluşturur...
ADAPTOJENiK NEDiR?
“Adapte” olmaktan türetilmiş bir sözcük olan adaptojenler doğada bulunan ‘super foods, super herbs’ denilen mucizevi bitki ve baharatlara verilen isim. Bu bitki özleri ve baharatlar zihin ve bedeni etkileyen ana stres hormonu kortizolü dengede tutuyor. Ancak adaptojen olarak kullanılan bitki veya baharatın kalitesi çok önemli. Adaptojenlerden yarar sağlamak için doğru besin ile eşleştirmek ve toz, çekirdek, kurutulmuş gibi hücrelere en faydalı olacağı şekilde tüketmek gerekiyor.
Türkiye’nin dünyada eşdeğeri yok
Bu sözler, Maça Kızı’nın işletmecisi Sahir Erozan ile bir süre önce yaptığımız sohbetten. Erozan yurtdışından gelen turist sayısında yaşanan artıştan memnun.
“İhtiyacımız olan A plus turist gelirse, Türkiye kaybettiği turisti geri kazanırsa hedeflere ulaşabiliriz” diyor. Ona göre dünya standartlarında hizmet veren tesislerimizin sayısı azımsanacak gibi değil. Dünyanın en önemli ve en eski uygarlıklarının kurulduğu bir açık müze gibi olan bu toprakların dünyada eşdeğeri gerçekten de yok...
MARKA OLMAK KOLAY DEĞİL
42 yıldır ne kaliteden ödün verdi ne de popülerliğini yitirdi. Ayla Emiroğlu 1977’de Maça Kızı adını verdiği pansiyonunu açarken bu günleri belki hayal bile etmemişti.
Sahir Erozan’ın 20 yıl önce annesine destek olmak üzere Türkiye’ye dönmesiyle Maça Kızı başka bir boyuta taşındı. Bohem şık tarzıyla ve dünyaca ünlü konuklarıyla Bodrum’un dünya turizmine açılmasına büyük katkı sağladı.
Ayrıca, Sahir Erozan ve Aret Sahakyan işletmeci ve şefin uyumla çalışmasının en başarılı örneklerinden birini oluşturdu. Geleneksel öğle yemeklerinin ruhu hiç bozulmadı.
Lahmacun, mantı ve ızgara köfte gibi klasikler duruyor ama her geçen yıl menü zenginleşiyor. Aret Şef, öğle yemeklerinin ruhunu bozmadan siyez bulguru, frik, mevsim otları ve kök sebzelerle daha sağlıklı, yerel, mevsiminde ve yaratıcı bir menü sunuyor.
Akşam yemeklerinde ise başka bir boyuta geçiyor restoran.
Birkaç yıl öncesine dek akşam yemekleri deniz ürünleri ağırlıklıydı.
Şimdi ise yerel deniz ürünleri daha çok başlangıç ve ara sıcak olarak sunuluyor. Yeni menüde yer alan, altında taze baklayla çevresinde rendelenmiş beyaz peynirle servis edilen fava ile doldurulmuş kabak çiçeği dolmasının tadı damağımda.
Aret Sahakyan bugüne dek gördüğüm en mütevazı, egosu en düşük şef. Kendini ve yaptıklarını anlatmayı pek sevmiyor.
Yanında yetişen, bugün her biri çok ünlü şef olan Didem Şenol, Ali Ronay, Fatih Tutak, Maksut Aşkar ve Osman Sezener ile yaz döneminde birlikte çalışacaklar.
Yemek serisi 1 Temmuz’da OD Urla’nın kurucusu ve şefi Sezener ile başlıyor...
BİR ARTİSANAL ÇİKOLATA HİKAYESİ
Günümüzde bir hikayesi ve felsefesi olan ürünler, markalar bir adım öne çıkıyor. İki genç girişimci Dr. Ece Yücel ve Esin Ünlü böyle bir anlayışla yola çıkmışlar.
Ünlü eğitimci Hasan Ali Yücel’in torunu Ece Yücel, “Doktor olmak, hastanede çalışmak başka, hasta yakını olmak başkaymış” diyor. Annesi rahatsızlandığında yediklerine çok daha fazla dikkat etmeye, sağlıklı beslenmeye başlamışlar.
‘Super food’, ‘super herb’ denilen baharatları, besinleri araştırmış. “Sahip olduğumuz en değerli şey olan sağlığımıza yatırım yapmak adına farkındalık yaratarak, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarla damaklarda hoş tatlar bırakalım” diyerek çocukluk arkadaşı Esin Yücel’le birlikte bugüne dek Türkiye’de olmayan farklı bir ürün çıkarmaya karar vermişler.
Aztekler tarafından “Tanrıların yemişi” olarak anılan, mutluluk kaynağı ve iyileştirici kakao ile tarihte birçok farklı uygarlık tarafından keşfedilip alternatif tıpta kullanılan “Adaptojen” özellikli meyve, bitki özü ve baharatları bir araya getirerek doğal el yapımı çikolata üretmeye başlamışlar. Marka ismini de daimi dönüşüm, karma, bütünlük, arınma ve sürekliliği temsil ettiğine inanılan, vücuttaki kanı kalbe getiren ana damardan ilham alarak Vena Cava koymuşlar.
Ham kuzukulağı ağacı balı, badem ve organik keçiboynuzlu Wedding Line, organik çilek ve ravent tozlu Baby Line; hünnap çekirdeği tozu ve lavantalı, sakinleştirici, arındırıcı etkili Lavender Bliss; portakal parçalı ve misket limonlu bağışıklık sistemini güçlendiren Citrus Rush; ginseng ve maça kökü tozu ile baharat karışımlı afrodizyak Bergamot Magic gibi 10 farklı çeşidi var.
YENİ BİR YAŞAM ALANI
Göltürkbükü’nde inşaatı halen devam eden Akfen Turizm, Tabanlıoğlu Mimarlık ve Sahir Erozan işbirliğiyle hayata geçen modern bir köy olarak tasarlanan Maça Kızı Loft’u Murat Tabanlıoğlu ile birlikte dolaştık.
İki katlı evlerden oluşan projede doğayı bozmamaya dikkat edilmiş.
İnşaatta bölgenin kayaları kullanılmış. Tedarik için yer altından yollar açılmış, zaten park yerleri de yerin altında.
Her evin deniz manzarası var.
Evler fonksiyonel tasarlanmış.
Dekorasyon da gösterişten uzak, sade lüks. Farklı büyüklükte tasarlanan evler beş yıllığına kiralanacakmış.
İşletmesini ise aynı zamanda konsept danışmanı da olan Maça Kızı üstlenmiş.
VİLLA MAÇA KIZI
Doğuş Grubu turizm yatırımlarından olan Il Riccio’nun kapandığı, yerine bir etkinlik mekânı olarak Villa Maça Kızı’nın açılacağı haberini bu yılın başında vermiştim. Bodrum’un en özel köşesi olan Cennet Koyu’nda yer alan 10 odalı butik otel düğün, doğum günü, yeni yıl kutlaması ya da marka lansmanı gibi özel etkinlikler için kullanılmaya başlandı.
Mavi ağırlıklı eski dekorasyonda ufak tefek değişiklikler yapılarak her şey tümden beyaza dönüştürülmüş. Şimdiden de 12 düğün ve birçok uluslararası markanın lansmanı için rezerve edilmiş. Villa’nın ‘catering’i ise bu işin gerçek uzmanı Carlo Bernardini ve ekibine teslim.
Haziran başındaki açılışta Bernardini’nin hazırladığı 60 kişilik masa ve yemekler etkileyiciydi.
Özellikle onu önceden tanımayanları şaşırttı ve kendine hayran bıraktı...
Evin İyem anısına...
14 yılı geride bırakan Nuri İyem Resim Ödülü bu kez 2 Aralık 2018’de aramızdan ayrılan Evin İyem anısına düzenlendi.
Ödülü Mersinli sanatçı Nurdan Erol aldı. Bu yıldan itibaren ayrıca Evin İyem Jüri Özel Ödülü verilmeye başlandı.
Ödüle genç sanatçı adayı Semra Akkuş layık bulundu.
Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü son sınıf öğrencisi Akkuş, bir hafta Paris’te kültür ve sanat turu yapacak. Gezinin sponsorluğunu koleksiyoner Büyükkuşoğlu ailesi üstlenmiş. Umarım Türkiye’de galericiler arasında özel bir yeri olan Evin İyem Ödülü de Nuri İyem Ödülü gibi köklü bir gelenek oluşturur...
ADAPTOJENiK NEDiR?
“Adapte” olmaktan türetilmiş bir sözcük olan adaptojenler doğada bulunan ‘super foods, super herbs’ denilen mucizevi bitki ve baharatlara verilen isim. Bu bitki özleri ve baharatlar zihin ve bedeni etkileyen ana stres hormonu kortizolü dengede tutuyor. Ancak adaptojen olarak kullanılan bitki veya baharatın kalitesi çok önemli. Adaptojenlerden yarar sağlamak için doğru besin ile eşleştirmek ve toz, çekirdek, kurutulmuş gibi hücrelere en faydalı olacağı şekilde tüketmek gerekiyor.