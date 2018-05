Ramazan bereketiyle gelsin...

Benim çocukluğumun ramazanları babamla çıktığımız iftariyelik alışverişiyle başlardı.

Mevsimine göre liste değişse de hurma ve güllaç her daim listenin başında olurdu. Akşamüstleri topa beş kala pide kuyruğuna girmek de ailenin en küçük üyesi olarak bana aitti. Beyaz kâğıdı içinde ellerimi yakan, koşa koşa eve götürdüğüm pidenin o muhteşem kokusu hâlâ burnumda tüter...

Gelenekler zamana yenik düşse, özellikle büyük kentlerde, değişen yaşam koşulları ve anlayışıyla değişime uğrasa da ramazan sofralarının en güzel yanı sevgiyle paylaşmak.

En önemlisi de israftan kaçınmak.

Tam yeri gelmişken Mehmet Gürs’ün öncülüğünü üstlendiği, doğaya saygı ve bilinçli tüketim mottosuyla yola çıkan “Ruhun Doysun” hareketinin dikkati çektiği bir iki maddeyi hatırlatmak isterim. “Doyma sinyallerinin mideden beyne gitmesi 15-20 dakika sürebiliyor.

İkinci tabağı almadan önce biraz bekleyin. Tabağınızı doldururken veya restoranda sipariş verirken kendinizi dinleyin.

Alışverişe listeyle çıkın, tüketebileceğiniz kadar

satın alın”.

Hayırlı, huzurlu ve bereketi bol ramazanlar...

Sektörde bir ilk

4 bin metrekarelik uçsuz bucaksız bir alanda 38 farklı markaya ait 40 bin ürün, inanılmaz etkileyici.

Bir restoran ve profesyonel bir mutfak için ne gerekiyorsa hepsi bir arada sergileniyor ve satılıyor.

Alanında Avrupa’nın en büyüğüymüş. Mutfaktan servise bir restoranda neye ihtiyacınız varsa alıp çıkıyorsunuz. Dolaşırken insanın içinden restoran açmak geliyor!

Şaka bir yana ülkemizde bu kadar kaliteli ve çeşitli mal üretildiği için de insan gurur duyuyor.

Restostore, endüstriyel mutfak ekipmanları sektörünün öncü üreticilerinden Empero ve Bilge İnoks ortaklığıyla açıldı.

Başında ikinci kuşak Ergun Bilge’nin olduğu Bilge İnox 70 yıllık bir marka. Paslanmaz çelik tencereleriyle hafızalara kazınan Bilge bugün 1450 çeşit ürün gamıyla Türkiye’nin yanı sıra dünyanın önde gelen endüstriyel mutfak ekipmanları üreticilerinin tedarikçisi konumunda olan bir yan sanayi firması.

Bekir Topuz’un 35 yıl önce Konya’da kurduğu Empero ise endüstriyel mutfak ekipmanları alanında dünyada da en büyük 3 üreticiden biri. Bugün dört farklı fabrikasında yılda 55 bin farklı çeşit ürün üretiyor ve yarısından fazlası Avrupa’ya olmak üzere 76 ülkeye ihracat yapıyor.

ARGE ve inovasyona yatırım yaparsa markalar fark yaratıyor. Endüstriyel bulaşık makineleri, portakal suyu sıkma makineleri, döner tablalı kubbeli pizza fırınları gibi birçok ürünü Türkiye’de ilk kez üreten Bekir Topuz, “İtalyan markaları için yaptığımız pizza fırınlarını kimi işletmeler bilmeden gidip İtalya’dan alıyor, tabii dört katı fiyatına” diyor.

İşletmeciler de söylendiği gibi hem zamandan hem de fiyatlardan tasarruf ediyorsa ne güzel...

Çocukluk rüyası: Kırmızı bisiklet

Çocukluğunda kırmızı bir bisiklet hayal etmeyen var mıdır bilmiyorum ama benim rüyalarımı süslerdi.

Ahmet Güneştekin, kırmızı bisiklet parçalarını bir dilek ağacı formunda bir araya getirip çok hoş göz alıcı bir enstalasyon yapmış.

Sanatçı Dilek Ağacı’nı Erol Özmandırcı’nın isteğiyle 42 Maslak için özel olarak tasarlamış.

Yine aynı kompleksin içinde bu yılın başında “Lezzet Müzesi”ni açan Özmandıracı yeme-içme kültürüne olduğu gibi kültür ve sanata da büyük destek veriyor.

Güneştekin’in Venedik Bienali ile eşzamanlı sergilendiğinde büyük ilgi gören harf bloklarından oluşan Konstantiniyye’yi de koleksiyonuna katmış.

“Sanatı daha geniş alanlara taşıyarak, daha çok sayıda insanla buluşturarak kültür ve sanat alanında önemli bir referans noktası olmayı hedefledik” diyor.

Sanat yapıtlarının her türlü ortak yaşam alanlarına girmesi kente artı değer katıyor...

Şefler buluşuyor

Maksut Aşkar, Neolokal’in üçüncü yılını en yakın arkadaşları ile birlikte mutfağa girerek kutlamaya başlamıştı.

Sonra projeyi bir adım daha ileri taşıyarak ve yabancı şefleri davet etti, mutfak kültürümüzü anlatmak ve aldıkları ilhamı yemeğe dönüştürerek yeme-içme severlerle paylaşmak amacıyla “Anadolu’yu Yaşa, Hisset, Tat” konseptli yemekler serisine başladı.

Geçen ayki konukları The Worlds 50 Best Restaurants 2017 listesinde dünyanın en iyi kadın şefi seçilen Ana Ros’tu. Çok istediğim halde bu yemeğe katılamamıştım.

16 Mayıs akşamı İngiltere’nin kuzeydoğusundaki ilk ve tek 2 Michelin yıldızlı Raby Hunt restoranın şefi James Close var.

Haziran’da Avusturya’dan Mühltalhof restoranın şefi Philip Rachinger, temmuzda Güney Afrika’da 13 yıl Worlds 50 Best Restaurants listesinde kalmış Margot Janse, eylülde İrlanda’da Aniar Restaurant’ın şefi Jp McMahon, ekimde Finlandiya’dan Ora Restaurant’ın şefi Sasu Laukonnen, kasım ayında ise Ask Restaurant’ın şefi Filip Langhoff Maksut ile birlikte mutfağa girecek.

İşin en heyecan verici ve sürprizli yanı menünün, şeflerin seyahatlerinin ilk üç günü edinecekleri ilham ve deneyimle belirleniyor olması.

Yemekten önceki akşama kadar ne Maksut Aşkar ne de konuk şef neler pişireceğini biliyor. 16 Mayıs akşamını merakla bekliyorum, izlenimlerimi haftaya paylaşacağım...

İncili Gastronomi Rehberi’ne ödül

Geçen hafta Danışma, Denetleme ve Onur Kurulu üyelerimizle bir araya gelerek İncili Gastronomi Rehberi’nin ikincisinin çalışmalarını başlattığımızı duyurduk.

Bu yıl İstanbul, Bodrum ve Çeşme’nin yanı sıra İzmir ve Ankara restoranları da değerlendirme kapsamına alındı.

200’ün üzerinde isim Gizli Müfettiş olarak belirlendi.

Bir güzel haberimiz daha var.

Hürriyet Gazetesi ve Karaca işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’nin ilk ve tek “Gizli Müfettişlik” sistemiyle ve etik kurallar çerçevesinde değerlendirmelerin yapıldığı restoran rehberi olan “İncili Gastronomi Rehberi” ilk ödülünü bu hafta aldı.

Özgün çalışmalarıyla fark yaratan yenilikçi şirketlerin ödüllendirildiği Game Changers Türkiye Ödülleri’nde Karaca İncili Gastronomi Rehberi projesiyle “En Etkili Markalı İçerik Uygulaması” ödülüne layık bulundu.

Bu ödül hepimize büyük sorumluluk yüklüyor. Karaca aynı zamanda dünyada bir ilk olan gerçek inci kullanarak yapılan “Fine Pearl” serisiyle “En İyi Marka” ödülünün de sahibi oldu. Kutluyoruz...

Nusr-Et Sandal Bedesteni’nde

İstanbul, Ankara, Bodrum, Marmaris, Dubai, Abu Dhabi, Doha, Miami ve New York derken Nusr-Et sekizinci yılında yeni şubesini Kapalıçarşı Sandal Bedesteni’nde açtı.

İki katlı odacıklara bölünmüş, antika eserlerin de sergilendiği, hediyelik eşyalar satılan dükkanların olduğu 1800 metrekare alana yayılan mekânın hem Kapalıçarşı esnafının hem de yabancı turistlerin ilgi odağı olacağından hiç şüphe yok...