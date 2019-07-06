İyi bir yaz tatilinin şifresi

İçten bir karşılanma, doğanın ne denli muhteşem olduğunu hissettiren bir manzara, huzurlu bir ortam, temiz deniz, iyi yemek, kaliteli servis, güzel müzik, dozunda eğlence, spor, belki biraz da heyecan.
Geçtiğimiz cuma her koltuğu dolu devasa THY Dalaman uçağında yerli-yabancı tüm turistlerin tatilden, gittikleri yerlerden beklentileri ne olur diye düşündüğümde aklıma ilk gelenler bunlar oldu.
Çünkü bölgedeki hangi koya, köye, kasabaya giderseniz gidin bunları karşılayan yerler var.
Bazıları diğerlerinden tabii ki daha iyi, en müşkülpesent beklentiye bile hitap edebilecek özelliklere sahip.
Tıpkı bu kez Hisarönü ve Göcek’te konakladığım iki tesiste olduğu gibi...
Nöbetçi kulübesi
Geçen yıl, 1935 yılından bu yana St. Barth ve Cannes’ın en ünlü restoran-plaj kulüplerinden olan La Guérite’in D Maris’teki açılışı öncesi, şefi Yiannis Kioroglou ile İstanbul’da buluşup sohbet etmiştik. Otelin Datça koyuna bakan terasından restoranı için ayrılan mekânı gördüğünde aşık olduğunu söylemişti.
Kökleri Kapadokya ve İzmir’e uzanan bir Yunanlı ve Akdenizli olarak Kioroglou hem deniz ürünlerini hem de sebzeyi kullanmayı çok sevdiğini, malzemelerin taze ve kaliteli olmasına verdiği önemi anlatmıştı.
Sonra da mekâna tekneyle gelmek, yemek yiyip, müzik dinlemek ve ardından dans etmek diyerek La Guérite ruhunu özetlemişti.
Fransızcada “nöbetçi kulübesi” anlamına gelen La Guérite’nin müdürlüğünü eğitiminin ve yaşamının büyük bir kısmını Londra’da geçiren Ömer Düvenci üstlenmiş.
Ben bu kadar içten çalışan mekâna ruhunu katan biri daha görmedim. Tabii bu ruh tüm servis ekibine de yansıyor. Şef Kioroglou her ay geliyormuş ama mutfağın başında da deneyimli şef Orhan Çakıroğlu var.
Yemekler çok lezzetli. Tuzda levrek, iki gün domates sosunda bekletildikten sonra yapılan Yunan salatası ve soslu midye, ıstakozlu linguininin tadı unutulur gibi değildi.
DJ Room4Space’in müzikleri de değil sonrası yemek esnasında bile insanı oynatacak güzellikte...
Tam bir saklı cennet: D Maris Bay
Datça Yarımadası Hisarönü mevkisindeki D Maris Bay büyüleyici bir koyda yer alıyor. Ancak onu farklı yapan benzeri birçok tesiste olan muhteşem manzara ya da sade lüks anlayışı, hatta her biri diğerinden özel beş plajı da değil.
Nesiyle ön plana çıkıyor derseniz ekibiyle, restoranlarıyla ve eğlencesiyle derim. Türkiye’nin iyi şeflerinden Mehmet Gök tüm D-Hotels&Resort’lerin mutfaklarının başındaki isim. Kurduğu ekip de bir o kadar yetkin. İyi yemek ve eğlence kurgusunun (eat-entertainment) ardında da büyük ölçüde o var. Pazarlama ve İletişim Müdürü Ceren Alparslan da gizli kahramanlardan.
D Maris Bay Müdürü Cenk Türkmenoğlu, Yiyecek İçecek Müdürü Nessi Behar ve Baş aşçı Deniz Katrancı yönetimindeki D Maris yeni açılan restoranlarıyla yerli ve yabancı tüm yeme-içme severlerin radarına girmiş olmalı ki yat ve tekneyle yemeğe gelenlerin sayısı da hiç az değil...
Maris Kitchen
Sahilde plajın önünde yer alan Hacı Top’un mutfak şefliğini üstlendiği Maris Kitchen öğle yemeklerinin vazgeçilmezi. Deniz ürünlü paella’sını denemenizi öneririm...
Zuma
D Maris Zuma açık ara Türkiye’deki Zuma’ların en iyisi.
Hem manzarasıyla hem yemekleriyle hem kokteylleri hem de müzikleriyle. Tüm servis edilen yemekleri hikayeleri ve içerikleriyle anlatan Rojda Keskin, baş aşçı Çağatay Bal, suşi şefi Çağdaş Bektaş, pasta şefi Şeyma Andaş, bar sorumlusu Bulut Daşdemir ve restoran müdürleri Onur Seçişmiş ve Siyam Karam başta olmak üzere tüm ekip karşılama ritüelinden başlayarak müstesna bir deneyim yaşattılar.
Tüm tadım menüsünü saymak zor ama başta ıstakoz tempura, karides ve morinalı gyoza, robata deniz ürünleri ve suşi olmak üzere tüm çeşitler hem sunumları hem de lezzetleriyle çok başarılıydı.
Manos
Suyun hemen öte yanında yer alan Simi Adası’nın ünlü tavernası Manos’a gitmedim. Ancak iki yıl kadar önce Datça’da özel bir etkinlikte Manos’un oğulları Kostantinos ve Yiannis Magkos ile kardeşi şef Mixalis Magkos ile tanışmış imza yemeklerini deneyimlemiştim.
Ama Manos yemek kadar dans ve eğlence de demek. Yiannis tam bir orkestra şefi gibi eğlenceyi çok iyi yönetiyor, çok da iyi dans ediyor.
D Maris’teki Manos’ta, klasik ada kültürünü yansıtan kabuklu çıtır Simi karidesi, ızgara kalamar, ahtapot, şarap soslu midye gibi yalın yemekler de iyiydi.
D-Resort Göcek
Dalaman Havaalanı’na 20 dakika mesafedeki Göcek’teki her tesis kasabayla iç içe. 2014 yılında açılan D-Resort de bunlardan biri. Daha doğrusu arkanız kasaba önünüz deniz ve D-Marina. İster odaların önünden ortak havuzlara girebiliyor, ister biraz ilerideki özel plaja gidiyorsunuz.
Yalın tasarlanmış, gösterişten uzak butik otel sadece tekne ve yat tutkunları için bir durak değil. Çevresindeki Dalyan, Kayaköy, Ölüdeniz, Likya Yolu, Saklıkent Kanyonu, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu gibi tarihi ve doğal güzelliklere de yakın. Koyları dolaşmak için teknesi ve spası da artıları.
D-Resort’ta baş aşçı Aydemir Yılmaz yönetiminde Olive Tree, The Breeze ve Q Lounge olmak üzere üç restoran var.
Şefliğini Rıdvan Ertaş’ın üstlendiği The Breeze’deki öğlen yemeğinde yediğim derin yağda kızartılmış sardalye, Denizli yanık yoğurtla servis edilen kalamarlı mücverin tadı hâlâ damağımda.
Özel plajının üstünde koya tepeden bakan Uzak Doğu füzyon sunan Q Lounge ise açık ara Göcek’in en iyi restoranı.
Mutfağın başında şef Hakan Yaman var.
Çipura ceviche, baharatlı sarımsak soslu çıtır kalamar, popcorn karides, yengeç, somon, tuna ve levrekli roll başta olmak üzere tüm çeşitler çok çok başarılıydı. İyi yemek ve iyi müziği başarıyla harmanlamışlar...
İyi bir yaz tatilinin şifresi
İçten bir karşılanma, doğanın ne denli muhteşem olduğunu hissettiren bir manzara, huzurlu bir ortam, temiz deniz, iyi yemek, kaliteli servis, güzel müzik, dozunda eğlence, spor, belki biraz da heyecan.
Geçtiğimiz cuma her koltuğu dolu devasa THY Dalaman uçağında yerli-yabancı tüm turistlerin tatilden, gittikleri yerlerden beklentileri ne olur diye düşündüğümde aklıma ilk gelenler bunlar oldu.
Çünkü bölgedeki hangi koya, köye, kasabaya giderseniz gidin bunları karşılayan yerler var.
Bazıları diğerlerinden tabii ki daha iyi, en müşkülpesent beklentiye bile hitap edebilecek özelliklere sahip.
Tıpkı bu kez Hisarönü ve Göcek’te konakladığım iki tesiste olduğu gibi...
Nöbetçi kulübesi
Geçen yıl, 1935 yılından bu yana St. Barth ve Cannes’ın en ünlü restoran-plaj kulüplerinden olan La Guérite’in D Maris’teki açılışı öncesi, şefi Yiannis Kioroglou ile İstanbul’da buluşup sohbet etmiştik. Otelin Datça koyuna bakan terasından restoranı için ayrılan mekânı gördüğünde aşık olduğunu söylemişti.
Kökleri Kapadokya ve İzmir’e uzanan bir Yunanlı ve Akdenizli olarak Kioroglou hem deniz ürünlerini hem de sebzeyi kullanmayı çok sevdiğini, malzemelerin taze ve kaliteli olmasına verdiği önemi anlatmıştı.
Sonra da mekâna tekneyle gelmek, yemek yiyip, müzik dinlemek ve ardından dans etmek diyerek La Guérite ruhunu özetlemişti.
Fransızcada “nöbetçi kulübesi” anlamına gelen La Guérite’nin müdürlüğünü eğitiminin ve yaşamının büyük bir kısmını Londra’da geçiren Ömer Düvenci üstlenmiş.
Ben bu kadar içten çalışan mekâna ruhunu katan biri daha görmedim. Tabii bu ruh tüm servis ekibine de yansıyor. Şef Kioroglou her ay geliyormuş ama mutfağın başında da deneyimli şef Orhan Çakıroğlu var.
Yemekler çok lezzetli. Tuzda levrek, iki gün domates sosunda bekletildikten sonra yapılan Yunan salatası ve soslu midye, ıstakozlu linguininin tadı unutulur gibi değildi.
DJ Room4Space’in müzikleri de değil sonrası yemek esnasında bile insanı oynatacak güzellikte...
Tam bir saklı cennet: D Maris Bay
Datça Yarımadası Hisarönü mevkisindeki D Maris Bay büyüleyici bir koyda yer alıyor. Ancak onu farklı yapan benzeri birçok tesiste olan muhteşem manzara ya da sade lüks anlayışı, hatta her biri diğerinden özel beş plajı da değil.
Nesiyle ön plana çıkıyor derseniz ekibiyle, restoranlarıyla ve eğlencesiyle derim. Türkiye’nin iyi şeflerinden Mehmet Gök tüm D-Hotels&Resort’lerin mutfaklarının başındaki isim. Kurduğu ekip de bir o kadar yetkin. İyi yemek ve eğlence kurgusunun (eat-entertainment) ardında da büyük ölçüde o var. Pazarlama ve İletişim Müdürü Ceren Alparslan da gizli kahramanlardan.
D Maris Bay Müdürü Cenk Türkmenoğlu, Yiyecek İçecek Müdürü Nessi Behar ve Baş aşçı Deniz Katrancı yönetimindeki D Maris yeni açılan restoranlarıyla yerli ve yabancı tüm yeme-içme severlerin radarına girmiş olmalı ki yat ve tekneyle yemeğe gelenlerin sayısı da hiç az değil...
Maris Kitchen
Sahilde plajın önünde yer alan Hacı Top’un mutfak şefliğini üstlendiği Maris Kitchen öğle yemeklerinin vazgeçilmezi. Deniz ürünlü paella’sını denemenizi öneririm...
Zuma
D Maris Zuma açık ara Türkiye’deki Zuma’ların en iyisi.
Hem manzarasıyla hem yemekleriyle hem kokteylleri hem de müzikleriyle. Tüm servis edilen yemekleri hikayeleri ve içerikleriyle anlatan Rojda Keskin, baş aşçı Çağatay Bal, suşi şefi Çağdaş Bektaş, pasta şefi Şeyma Andaş, bar sorumlusu Bulut Daşdemir ve restoran müdürleri Onur Seçişmiş ve Siyam Karam başta olmak üzere tüm ekip karşılama ritüelinden başlayarak müstesna bir deneyim yaşattılar.
Tüm tadım menüsünü saymak zor ama başta ıstakoz tempura, karides ve morinalı gyoza, robata deniz ürünleri ve suşi olmak üzere tüm çeşitler hem sunumları hem de lezzetleriyle çok başarılıydı.
Manos
Suyun hemen öte yanında yer alan Simi Adası’nın ünlü tavernası Manos’a gitmedim. Ancak iki yıl kadar önce Datça’da özel bir etkinlikte Manos’un oğulları Kostantinos ve Yiannis Magkos ile kardeşi şef Mixalis Magkos ile tanışmış imza yemeklerini deneyimlemiştim.
Ama Manos yemek kadar dans ve eğlence de demek. Yiannis tam bir orkestra şefi gibi eğlenceyi çok iyi yönetiyor, çok da iyi dans ediyor.
D Maris’teki Manos’ta, klasik ada kültürünü yansıtan kabuklu çıtır Simi karidesi, ızgara kalamar, ahtapot, şarap soslu midye gibi yalın yemekler de iyiydi.
D-Resort Göcek
Dalaman Havaalanı’na 20 dakika mesafedeki Göcek’teki her tesis kasabayla iç içe. 2014 yılında açılan D-Resort de bunlardan biri. Daha doğrusu arkanız kasaba önünüz deniz ve D-Marina. İster odaların önünden ortak havuzlara girebiliyor, ister biraz ilerideki özel plaja gidiyorsunuz.
Yalın tasarlanmış, gösterişten uzak butik otel sadece tekne ve yat tutkunları için bir durak değil. Çevresindeki Dalyan, Kayaköy, Ölüdeniz, Likya Yolu, Saklıkent Kanyonu, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu gibi tarihi ve doğal güzelliklere de yakın. Koyları dolaşmak için teknesi ve spası da artıları.
D-Resort’ta baş aşçı Aydemir Yılmaz yönetiminde Olive Tree, The Breeze ve Q Lounge olmak üzere üç restoran var.
Şefliğini Rıdvan Ertaş’ın üstlendiği The Breeze’deki öğlen yemeğinde yediğim derin yağda kızartılmış sardalye, Denizli yanık yoğurtla servis edilen kalamarlı mücverin tadı hâlâ damağımda.
Özel plajının üstünde koya tepeden bakan Uzak Doğu füzyon sunan Q Lounge ise açık ara Göcek’in en iyi restoranı.
Mutfağın başında şef Hakan Yaman var.
Çipura ceviche, baharatlı sarımsak soslu çıtır kalamar, popcorn karides, yengeç, somon, tuna ve levrekli roll başta olmak üzere tüm çeşitler çok çok başarılıydı. İyi yemek ve iyi müziği başarıyla harmanlamışlar...