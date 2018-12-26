İncili Gastronomi Rehberi'nin ikincisi raflarda

2016 Aralık... Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir restoran rehberi çıkarmaya karar verdik. Hedefimiz her geçen gün gelişen ve sayıları artan restoranlarımızın en iyilerinin, en çok emek verenlerinin, kalitesini sürdürenlerinin fark edilmesini sağlamaktı.
İlk yıl 100’ün üzerinde gizli müfettiş görev yaptı. Danışma ve onur kurulu üyelerimiz ve proje ekibimizle İstanbul, Bodrum, Çeşme-Alaçatı restoranlarını değerlendirdik.
Geçen yıl İncili Gastronomi Rehberi’nde 280 restoran ve 284 lezzet noktası yer aldı.
Bu yıl Ankara ve İzmir’i de değerlendirme kapsamına aldık. Müfettişlerimizin sayısı 200’ü buldu. İnci sayımızı da yükselttik. En yüksek puan alan restoranlar 5 İnci aldı.
Listemizde 422 incili restoran ve 257 de lezzet noktası var. Ayrıca bu yıl, mekanların yanı sıra gastronomi sektörüne farklı alanlarda uzun yıllar emek veren, fark yaratan isimleri hatırlatmak amacıyla da ‘Özel ödül’ geleneğini başlattık.
Tabii ki çok önemli bir kaynak, referans olduğunu düşündüğümüz basılı rehberimizin başucu kitabı olmasını, seyahatlerde, keşiflerde çantalarda olmasını arzu ediyoruz.
Ancak İncili Gastronomi Rehberi bu yıl online olarak da hayata geçiyor.
Yeni açılan restoranlar, kapananlar ve rehberde olmayan pek çok haber içeriğine web sitesinde yer veriliyor. Instagram ve Facebook hesaplarından yeme-içme severlere ulaşılıyor ve iletişim kuruluyor.
Dileğimiz önümüzdeki yıl daha da iyi, daha da kapsamlı bir rehberle karşınızda olmak.
İncili Gastronomi Rehberi, D&R, Remzi, İnkılap gibi tüm kitabevlerinde satışta ayrıca internet üzerinden yüzde 30 indirimli alma şansı da var.
İNCİLERİN ANLAMI
Her fırsatta dillendirdiğim gibi İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan, İnci sahibi olan restoranların her biri farklı beklentilere cevap veren, gitmeye değer mekanlar.
Malzemenin kalitesi, sürdürülebilirliği, taze ve mevsiminde ürün kullanımı, lezzet, yaratıcılık, servis, sunum, hijyen koşulları, fiyat-kalite dengesi gibi kriterlerin tamamına yakınını karşılayıp olağan üstü bir deneyim sunan 3 şef restoranı 5 İnci aldı.
Kimini çok iyi tanıdığınız, kimini yeni keşfedeceğiniz 4 İnci’li 30, 3 İnci’li 86, 2 İnci’li 168 ve 1 İnci’li 135 restoranımız var bu yıl rehberde.
1 ve 2 İnci’liler arasında çok ünlü, çok başarılı, benim severek gittiğim yüzlerce restoran var. Kitabımız da raflarda ama yine de 1 ve 2 İnci’li restoranların tam listesine bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.hurriyet.com.tr/incili-gastronomi-rehberinin-1-ve-2-incili-restoranlari-41055939
KISS THE FROG
Gül Etker’in ortaklarından olduğu ve işletmeciliğini üstlendiği Kiss The Frog, İstanbul’un en kendine has deniz ürünleri restoranlarından biri.
Her yemek mekâna özgü. Eğer deniz ürünleri ile çok oynanmasına karşıysanız ahtapotlu lahmacuna uzak durabilirsiniz. Ama benim gibi tattığınızda beğeneceğinizden eminim.
Ancak bir kez daha gittiğimde yine de tercihim deniz ürünleri pizza, trüflü, karidesli arpa şehriye ya da deniz ürünlü taze makarna olur. Denemedim fakat mekâna adını veren kurbağa bacağı da menüde yer alıyor. Ben kurbağayı öpmeyi tercih edenlerdenim!
Kadınların işlettiği bir yer olur da sağlıklı yemekler olmaz mı kabak spagetti ve kinoalı salataları da çok başarılı.
Yılbaşı akşamına da balık pastırmalı yeşil humus, siyah beyaz denizden mantı gibi rengarenk bir menü hazırlamışlar. Ana yemekte hindi de servis edeceklermiş.
Bu arada kutluyorum İncili Gastronomi Rehberi’nde de 2 İnci’leri var.
URBAN GOAT
Nedense son yıllarda açılan yerlerin birçoğu adı yabancı.
Nişantaşı Şakayık Sokak’ın yenilerinden Urban Goat / Şehir Keçisi de bu yolu seçmiş. Mutfağın başında Şef Emir Kaan var.
Bistro tarzı mekânın menüsü Akdeniz mutfağı diye özetlenebilir. Başlangıçları ortaya paylaşımlı almakta yarar var. Günün her saati özellikle de öğlen yemekleri için çok uygun.
Ekşi maya ekmekleri ise tehlikeli olacak denli iyi. Kimi mekanlar şefleriyle, kimileri işletmecileriyle, kimileri de profesyonel yöneticileriyle tanırız. Uzun yıllardır farklı restoranlardan tanıdığım bir süre önce yöneticiliğini üstlenen Bilal Ay da mekânın artılarından.
Umuyorum ki Urban Goat da önümüzdeki yıl İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alacak...
ALIŞVERİŞ VE LEZZET NOKTALARI
İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan Alışveriş ve Lezzet Noktaları Bölümü de çok değerli.
Ekibimizin seçimiyle pizzacılar, pideciler, burgerciler, dönerciler, kafeler, kahvaltı mekanları, dondurmacılar, muhallebiciler, pastaneler, fırınlar, sokak yemekçileri, büfeler, turşucular, şekerlemeciler, şarküteriler, kasaplar, balıkçılar ve aktarların en iyileri rehberde yer alıyor. Rehberin bu bölümünde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’dan 257 lezzet noktası var.
GECEDEN NOTLAR
İncili Gastronomi Rehberi, 17 Aralık’ta özel bir geceyle tanıtıldı. Türkiye yeme-içme sahnesinin ünlü şeflerinin, işletmecilerinin bir araya geldiği ender akşamlardan biriydi.
Geceyi sunmayı üstlenen sevgili arkadaşlarım Sedef İybar ve Dilara Koçak çok iyi bir ikili oldular ve çok başarılıydılar. Demet Akbağ ve Kaan Sekban da yoğun programlarına rağmen bizimle oldular ve ödül verdiler.
Yemekler ve içecekler de Türkiye gastronomisini yansıtacak biçimde hazırlanmıştı. Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Uğur Talayhan, Baş Aşçı Ali Ronay ve tüm ekip gecenin iyi geçmesi için desteklerini esirgemedi...
İncili Gastronomi Rehberi'nin ikincisi raflarda
2016 Aralık... Hürriyet ve Karaca işbirliğiyle büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz bir restoran rehberi çıkarmaya karar verdik. Hedefimiz her geçen gün gelişen ve sayıları artan restoranlarımızın en iyilerinin, en çok emek verenlerinin, kalitesini sürdürenlerinin fark edilmesini sağlamaktı.
İlk yıl 100’ün üzerinde gizli müfettiş görev yaptı. Danışma ve onur kurulu üyelerimiz ve proje ekibimizle İstanbul, Bodrum, Çeşme-Alaçatı restoranlarını değerlendirdik.
Geçen yıl İncili Gastronomi Rehberi’nde 280 restoran ve 284 lezzet noktası yer aldı.
Bu yıl Ankara ve İzmir’i de değerlendirme kapsamına aldık. Müfettişlerimizin sayısı 200’ü buldu. İnci sayımızı da yükselttik. En yüksek puan alan restoranlar 5 İnci aldı.
Listemizde 422 incili restoran ve 257 de lezzet noktası var. Ayrıca bu yıl, mekanların yanı sıra gastronomi sektörüne farklı alanlarda uzun yıllar emek veren, fark yaratan isimleri hatırlatmak amacıyla da ‘Özel ödül’ geleneğini başlattık.
Tabii ki çok önemli bir kaynak, referans olduğunu düşündüğümüz basılı rehberimizin başucu kitabı olmasını, seyahatlerde, keşiflerde çantalarda olmasını arzu ediyoruz.
Ancak İncili Gastronomi Rehberi bu yıl online olarak da hayata geçiyor.
Yeni açılan restoranlar, kapananlar ve rehberde olmayan pek çok haber içeriğine web sitesinde yer veriliyor. Instagram ve Facebook hesaplarından yeme-içme severlere ulaşılıyor ve iletişim kuruluyor.
Dileğimiz önümüzdeki yıl daha da iyi, daha da kapsamlı bir rehberle karşınızda olmak.
İncili Gastronomi Rehberi, D&R, Remzi, İnkılap gibi tüm kitabevlerinde satışta ayrıca internet üzerinden yüzde 30 indirimli alma şansı da var.
İNCİLERİN ANLAMI
Her fırsatta dillendirdiğim gibi İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan, İnci sahibi olan restoranların her biri farklı beklentilere cevap veren, gitmeye değer mekanlar.
Malzemenin kalitesi, sürdürülebilirliği, taze ve mevsiminde ürün kullanımı, lezzet, yaratıcılık, servis, sunum, hijyen koşulları, fiyat-kalite dengesi gibi kriterlerin tamamına yakınını karşılayıp olağan üstü bir deneyim sunan 3 şef restoranı 5 İnci aldı.
Kimini çok iyi tanıdığınız, kimini yeni keşfedeceğiniz 4 İnci’li 30, 3 İnci’li 86, 2 İnci’li 168 ve 1 İnci’li 135 restoranımız var bu yıl rehberde.
1 ve 2 İnci’liler arasında çok ünlü, çok başarılı, benim severek gittiğim yüzlerce restoran var. Kitabımız da raflarda ama yine de 1 ve 2 İnci’li restoranların tam listesine bu linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.hurriyet.com.tr/incili-gastronomi-rehberinin-1-ve-2-incili-restoranlari-41055939
KISS THE FROG
Gül Etker’in ortaklarından olduğu ve işletmeciliğini üstlendiği Kiss The Frog, İstanbul’un en kendine has deniz ürünleri restoranlarından biri.
Her yemek mekâna özgü. Eğer deniz ürünleri ile çok oynanmasına karşıysanız ahtapotlu lahmacuna uzak durabilirsiniz. Ama benim gibi tattığınızda beğeneceğinizden eminim.
Ancak bir kez daha gittiğimde yine de tercihim deniz ürünleri pizza, trüflü, karidesli arpa şehriye ya da deniz ürünlü taze makarna olur. Denemedim fakat mekâna adını veren kurbağa bacağı da menüde yer alıyor. Ben kurbağayı öpmeyi tercih edenlerdenim!
Kadınların işlettiği bir yer olur da sağlıklı yemekler olmaz mı kabak spagetti ve kinoalı salataları da çok başarılı.
Yılbaşı akşamına da balık pastırmalı yeşil humus, siyah beyaz denizden mantı gibi rengarenk bir menü hazırlamışlar. Ana yemekte hindi de servis edeceklermiş.
Bu arada kutluyorum İncili Gastronomi Rehberi’nde de 2 İnci’leri var.
URBAN GOAT
Nedense son yıllarda açılan yerlerin birçoğu adı yabancı.
Nişantaşı Şakayık Sokak’ın yenilerinden Urban Goat / Şehir Keçisi de bu yolu seçmiş. Mutfağın başında Şef Emir Kaan var.
Bistro tarzı mekânın menüsü Akdeniz mutfağı diye özetlenebilir. Başlangıçları ortaya paylaşımlı almakta yarar var. Günün her saati özellikle de öğlen yemekleri için çok uygun.
Ekşi maya ekmekleri ise tehlikeli olacak denli iyi. Kimi mekanlar şefleriyle, kimileri işletmecileriyle, kimileri de profesyonel yöneticileriyle tanırız. Uzun yıllardır farklı restoranlardan tanıdığım bir süre önce yöneticiliğini üstlenen Bilal Ay da mekânın artılarından.
Umuyorum ki Urban Goat da önümüzdeki yıl İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alacak...
ALIŞVERİŞ VE LEZZET NOKTALARI
İncili Gastronomi Rehberi’nde yer alan Alışveriş ve Lezzet Noktaları Bölümü de çok değerli.
Ekibimizin seçimiyle pizzacılar, pideciler, burgerciler, dönerciler, kafeler, kahvaltı mekanları, dondurmacılar, muhallebiciler, pastaneler, fırınlar, sokak yemekçileri, büfeler, turşucular, şekerlemeciler, şarküteriler, kasaplar, balıkçılar ve aktarların en iyileri rehberde yer alıyor. Rehberin bu bölümünde İstanbul, Ankara, İzmir ve Bodrum’dan 257 lezzet noktası var.
GECEDEN NOTLAR
İncili Gastronomi Rehberi, 17 Aralık’ta özel bir geceyle tanıtıldı. Türkiye yeme-içme sahnesinin ünlü şeflerinin, işletmecilerinin bir araya geldiği ender akşamlardan biriydi.
Geceyi sunmayı üstlenen sevgili arkadaşlarım Sedef İybar ve Dilara Koçak çok iyi bir ikili oldular ve çok başarılıydılar. Demet Akbağ ve Kaan Sekban da yoğun programlarına rağmen bizimle oldular ve ödül verdiler.
Yemekler ve içecekler de Türkiye gastronomisini yansıtacak biçimde hazırlanmıştı. Swissotel The Bosphorus Genel Müdürü Uğur Talayhan, Baş Aşçı Ali Ronay ve tüm ekip gecenin iyi geçmesi için desteklerini esirgemedi...