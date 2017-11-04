İncili gastronomi rehberi nasıl bir rehber yaptık?



Geçtiğimiz hafta projemiz son erdi, rehber baskıya girdi.

Aslında İncili Gastronomi Rehberi 2 hafta sonra raflara çıktığında kendini çok daha iyi anlatacak ama ne olup bittiğini merak edenler için bir kez daha süreci, neler yaptığımızı, incilerin nasıl belirlendiğini kısaca anlatmak istiyorum.

İlk olmak her zaman zordur. Bugüne dek böyle bir çalışma yapılmadığı için örnek alacağımız bir yapı yoktu.

Karaca ve Hürriyet işbirliğinin ardından teklif bana geldiğinde çok saygı duyduğum, gastronomi kültürüne büyük katkıları olduğunu düşündüğüm Ahmet Örs, Mehmet Yaşin, Ertuğrul Özkök ve Sedat Ergin’e rehber projesinden söz ettiğim. Onların “Böyle bir çalışmanın büyük bir eksikliği dolduracağını” söylemeleri bana güç verdi.

Mehmet Yalçın, Teoman Hünal, Nedim Atilla ve Oğul Türkkan gibi gastronomi dünyasının ünlü isimlerin de danışma kurulu üyesi olmayı kabul etmeleriyle içim rahat yola koyuldum.





Her birinin farklı alanlarda rehber projesine katkısı olacağını düşündüğüm Cemre Narin, Gamze İneceli, Zeyno Gürses, Nilay Örnek ve Sinan Hamamsarılar’ın katılımıyla çalışma ekibimiz ortaya çıktı.

İlk yıl için oybirliğiyle İstanbul, Bodrum ve Çeşme restoranlarını değerlendirme kararı aldık. Ardından gastronomi konusunda bilgili, keşfetme tutkusunu hiç kaybetmeyen, damak tadına ve şeffaf, dürüst değerlendirme yapacağına güvendiğimiz 100’ün üzerinde ismi gizli müfettiş olarak belirledik.

Proje süresince müfettişlerin yanı sıra değerlendirme yapan altı kişilik ekibimiz İstanbul, Bodrum ve Çeşme’de yüzlerce restoranı ziyaret etti. Sistem kapandıktan sonra alınan puanlara göre sıralama yapıldı.

Yola koyulduğumuz ilk günden bu yana İncili Gastronomi Rehberi’nin türünün ilk örneği olduğunu söylüyorum. Bugüne dek kolektif bir çabanın ürünü, gizli müfettiş sistemi kurularak, etik kurallar çerçevesinde değerlendirmelerin yapıldığı bir restoran rehberi yoktu. İncili Gastronomi Rehberi’nde restoran reklamlarına yer verilmiyor. Zaten yola çıkarken kurallarımızdan biri de buydu...







İNCİLERİN HER BİRİ ÇOK DEĞERLİ



30 Ekim Pazartesi akşamı Sofa Hotel’de verdiğimiz davette İstanbul, Bodrum ve Çeşme’de en yüksek puan alarak ilk 30’a giren restoranlara sektöre yaptıkları katkıya teşekkürler plaketlerini sunduk. Ancak sadece 30 restoran inci aldı gibi bir algı oluşmasını istemeyiz.

İncili Gastronomi Rehberi’nde 4 incili bir, 3 incili 29, 2 incili 80 ve 1 incili 170 olmak üzere toplam 280 restoran ve ayrıca 284 lezzet noktası yer alıyor.

Aldığı inci sayısı ne olursa olsun rehberde yer alan restoranların her biri lezzet-kalite çıtasını tutturan yerler. İnci açılımları “4 inci-Mükemmel”, “3 inci-Çok iyi”, “2 inci-İyi” ve “1 inci-Gitmeye değer” olarak belirlendi.



3 inci alan Nicole Restoran’ın ödülünü Şef Aylin Yazıcıoğlu Hürriyet CEO’su Çağlar Göğüş’ten aldı.



İki ve bir incili o kadar değerli restoran var ki listede rehber raflara çıktığı gün web sitemizde de yayınlayacağız, hepsine bu sayfada yer veremeyeceğim için kimseye ayrıcalık yapmak istemiyorum.

İncili Gastronomi Rehberi’nde değerlendirme dışı tutulan seçimleri özenle süzgeçten geçirilerek yapılan farklı kategorilerde lezzet noktaları da yer alıyor. Ayrıca “Şeflerin Seçimi” diye bir bölümümüz de var. Ünlü şeflerimiz nerelere giderler, nerelerde yemek yerler onları anlattılar...







NEDEN TEK BİR DÖRT İNCİ?



Bu yıl sadece tek bir restoran, Mehmet Gürs’ün Mikla’sı en yüksek puan ortalamasını tutturarak 4 inci aldı. Ve bu sonuç kimseye sürpriz olmadı. Geceye katılan konuklar da, diğer 29 restoranın sahipleri ya da şefleri de sonucun ne kadar doğru ve isabetli olduğunda hemfikirdiler.

Mikla malzeme kalitesi, yaratıcılık, lezzet, dekorasyon, servis, sunum gibi kriterleri yerine getirdiği kadar, Yeni Anadolu Mutfağı konseptini kurduğu, yerel, mevsiminde ve küçük üreticiden malzeme temini anlayışında öncü olduğu için de 4 incinin sahibi oldu. Dileğim, önümüzdeki yıl daha birçok restoranın çıtasını yükselterek 4 inci alması...

Hepimizin gururu: Beyti Güler

Gecenin en özel anlarından biri de Beyti Güler’in 3 inci plaketini almaya kendisinin gelmesiydi. Gerçi günler önce katılımını belirtmişti ama birkaç gün önce oğlunu kaybetmesinin ardından katılmayacağını düşünmüş, hatta bir kez daha aramaya bile çekinmiştik. Ama o tüm acısına, yorgunluğuna karşın geceye katıldı.

Kendisine taziyelerimi sunduğumda gözyaşları içinde “Dünyada bir babanın başına gelebilecek en büyük acıyı yaşadım. Ama bu ödül beni tekrar hayata bağladı. Hürriyet Gazetesi’ne saygım, sevgim de bir diğer gelme nedenim” demesini asla unutamam.

İlk yılda “Onur Ödülü” kategorisi koymak istemedik ama önümüzdeki yıl iple çekiyorum bu ödülü Beyti Bey’e vermek için. İşine bağlılığı, saygısıyla o, hepimizin gururu ve onuru. İyi ki varsınız Beyti Güler...

Gecenin sürprizi: Wolfgang Puck

Ünlü iletişimci Gonca Karakaş 30 Ekim akşamı 2 Michelin yıldızlı Wolfgang Puck’ın Spago İstanbul’un üçüncü yılını kutlama yemeği daveti haberini verdiğinde önce ikimiz de üzüldük bu aksi tesadüfe.

Saatleri ayarlamaya çalıştık. Sonra bir gece yarısı aniden aklıma Wolfgang Puck’ın Spago İstanbul’un plaketini Cihan Kıpçak’la beraber kendisinin alması fikri geldi. Hemen Gonca’yı aradım, o ertesi gün Puck’a sordu.

Ve ünlü şef kendi davetinin başlamasına dakikalar kala gelip geceye katıldı, büyük bir tevazuyla sırasını bekledi.

“Aman geç kaldım” diye kapris yapmadan güler yüzüyle plaketi ekibiyle birlikte aldı.

iLK 30’A GiREN RESTORANLAR

İSTANBUL

4 İNCİ

Mikla

3 İNCİ

Neolokal

Şans

Kilimanjaro

Nicole

Zuma

Yeni Lokanta

Beyti

TOİ

Kantin

Spago İstanbul

Antica Locanta

Kıyı Restaurant

Hünkar

Sunset

Divan

La Petite Maison

Lacivert

Ulus 29

Sa Mario

Aqua Restaurant

Shang Palace

Mürver Restaurant

İnari Sushi

Karaköy Lokantası

Çiya Sofrası

BODRUM

3 İNCİ

Ent Restaurant

Orfoz

Il Riccio

Bodrum Balıkçısı