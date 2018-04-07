Fransaâ€™nÄ±n gÃ¶zde restoranÄ± DatÃ§a koyunda...

DoÄŸa, tarih, kültür, gastronomi ve eÄŸlence turizmin geliÅŸmesinin olmazsa olmaz ayaklarÄ±. Ancak bunlar uyum içinde harmanlanÄ±rsa ülkelerin turizmi geliÅŸiyor ve fark yaratÄ±yor. Türkiyeâ€™de de bu anlayÄ±ÅŸla yatÄ±rÄ±m yapan, ülke turizminin geliÅŸmesine büyük katkÄ±sÄ± olan gruplarÄ±n sayÄ±sÄ± her geçen gün artÄ±yor. DoÄŸuÅŸ Grubu da bunlardan biri.

Vizyonu ve kalitesiyle turizmin geliÅŸmesine katkÄ±sÄ± bÃ¼yÃ¼k. DoÄŸuÅŸ Turizm Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki otel gruplarÄ±ndan Mytha Hotel Anthologyâ€™nin yurtiÃ§inde ve dÄ±ÅŸÄ±ndaki 7 otelinden biri olan DatÃ§a D Maris Bayâ€™in iÃ§inde St Barth ve Cannesâ€™Ä±n en gÃ¶zde restoran-plaj kulÃ¼plerinden 83 yÄ±llÄ±k geÃ§miÅŸi olan La Guerite aÃ§Ä±lÄ±yor. AyrÄ±ca Simiâ€™nin Ã¼nlÃ¼ restoranÄ± Manos da Ä°stanbulâ€™dan Ã¶nce kapÄ±larÄ±nÄ± burada aÃ§Ä±yor. Ã–zellikle yat ve tekne turizmine bÃ¼yÃ¼k katkÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m bu geliÅŸmelerin Ã¶nemli isimlerinden biriyle, La Gueriteâ€™in ÅŸefi Yiannis Kioroglou ile buluÅŸup sohbet ettim...

â—Š Daha Ã¶nce TÃ¼rkiyeâ€™ye gelmiÅŸ miydiniz?

- HayÄ±r, bu projeyle TÃ¼rkiyeâ€™ye ilk kez geliyorum. Hedefim her zaman farklÄ± Akdeniz Ã¼lkelerinin mutfaklarÄ±nÄ± tanÄ±mak ve oralarda Ã§alÄ±ÅŸmaktÄ±. TÃ¼rklerin yemek tutkusu beni Ã§ok etkiliyor. Akdeniz mutfaklarÄ± ve FransÄ±z mutfaÄŸÄ±ndan edindiÄŸim deneyimleri TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±na ve Ã¶zellikle de D Maris Bay misafirlerine yansÄ±tmak istiyorum.

â—Š La Guerite Ã§ok Ã¶zel adalarda yer alÄ±yor ama bir baÅŸka doÄŸa harikasÄ± olan DatÃ§a koyunu gÃ¶rÃ¼nce ne hissettiniz?

- BayÄ±ldÄ±m... D Maris Bayâ€™in DatÃ§a koyuna bakan balkonundan mekÃ¢na ayrÄ±lan alanÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mde gerÃ§ekten Ã¢ÅŸÄ±k oldum. O an aklÄ±ma Cannesâ€™daki La Gueriteâ€™i ilk gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m an geldi.Â

â—Š MenÃ¼ aynÄ± mÄ± olacak? Malzeme farklÄ±lÄ±klarÄ± sorununu nasÄ±l Ã§Ã¶zeceksiniz?

- Tabii ki menÃ¼mÃ¼zde burasÄ± iÃ§in Ã¶zel dokunuÅŸlar olacak. TÃ¼rkiyeâ€™nin kendine has lezzetlerini kullanmam gerekiyor ve aynÄ± zamanda bu yerel Ã¼rÃ¼nleri diÄŸer mekanlarÄ±mÄ±n menÃ¼lerine de aktarmak istiyorum. St Barthâ€™daki La Gueriteâ€™de de yerel Ã¼rÃ¼nleri alÄ±p menÃ¼lerime entegre etmiÅŸtim. AynÄ± ÅŸeyi D Maris Bayâ€™de de yapacaÄŸÄ±m. Benim iÃ§in en Ã¶nemli malzemelerden biri olan sÄ±zma zeytinyaÄŸÄ± konusunda sorun yaÅŸayacaÄŸÄ±mÄ± hiÃ§ sanmÄ±yorum. Bir YunanlÄ± ve Akdenizli olarak deniz Ã¼rÃ¼nlerini de sebzeyi de kullanmayÄ± Ã§ok seviyorum. Benim iÃ§in asÄ±l Ã¶nemli olan malzemelerin taze ve kaliteli olmasÄ±. Malzemelerin hiÃ§biri daha Ã¶nceden kesilmiyor ve piÅŸirilmiyor. HazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± anda servis yapmak da bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli.

â—Š Mutfak ÅŸefi kim olacak? DoÄŸal olarak hep burada olamayacaksÄ±nÄ±z...

- Her ay buraya geleceÄŸim. Son 4 yÄ±ldÄ±r beraber Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m mutfak ÅŸefi ve ekibimizden dÃ¶rt kiÅŸi D Maris Bayâ€™de olacak.

â—Š Yemek, mÃ¼zik ve eÄŸlence bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada olduÄŸu gibi TÃ¼rkiyeâ€™de de yÃ¼kselen bir trend. NasÄ±l bir ortam olacak, biraz anlatÄ±r mÄ±sÄ±nÄ±z?

- Tabii ki... La Guerite sadece bir restoran deÄŸil, bizim iÃ§in eÄŸlence de Ã§ok Ã¶nemli. EÄŸlenceye sirtaki ile baÅŸlÄ±yoruz. FarklÄ± Ã¼lkelerden, her yaÅŸtan misafirin hissettiÄŸi gibi o anÄ± yaÅŸayacaklarÄ± bir ortam yaratmayÄ± hedefliyoruz. Cannes ve St Barthâ€™da olduÄŸu gibi TÃ¼rkiyeâ€™de de yemekten servis kalitesine ve mÃ¼ziÄŸe kadar hepsi gerÃ§ekten misafirlerin beklentileri dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lerek oluÅŸturuluyor. AynÄ± zamanda La Guerite ruhu denilince akla ilk gelen mekÃ¢na bir tekneyle gelmek oluyor. Bu da maceranÄ±n bir parÃ§asÄ± haline geliyor.

â—Š Kariyerinize nerede baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±nÄ±z?Â

- Kariyerime Ã¶ÄŸrenci olarak Hilton Atinaâ€™da baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±m. ArdÄ±ndan Korfu AdasÄ±â€™nÄ±n en iyi restoranÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ± buldum. Daha sonra Atinaâ€™da Michelin yÄ±ldÄ±zlÄ± restoranlarda Ã¼Ã§ yÄ±llÄ±k bir deneyimim oldu. YurtdÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya karar verdim, Ä°talya, Ä°spanya ve Viyanaâ€™da Ã§alÄ±ÅŸtÄ±m. Yolum ta ki La Guerite ile kesiÅŸene dek. La Guerite benim iÃ§in bir liman oldu ve oraya da demir attÄ±m.

â—Š SoyadÄ±nÄ±z Kioroglou, ailenizin kÃ¶klerinde TÃ¼rkiyeâ€™den gÃ¶Ã§ edenler var mÄ±?

- Evet, Kapadokya ve Ä°zmirâ€™den gelen kÃ¶klerimiz var ve gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi buraya geri dÃ¶nmenin bir yolunu buldum!

Anadoluâ€™nun dÃ¶rt bir yanÄ±ndan yÃ¶resel lezzetler

Ä°stanbulâ€™da birÃ§ok restoranÄ±n menÃ¼sÃ¼nde farklÄ± bÃ¶lgelerden gelen yerel malzemelerle yapÄ±lan yemekler yer almaya, yÃ¶resel mutfaklar tanÄ±tÄ±lmaya baÅŸladÄ±. Hilton Ä°stanbul Bomonti The Globe Restoranâ€™Ä±n altÄ± ay servis edecekleri yeni menÃ¼sÃ¼ yedi bÃ¶lgeden coÄŸrafi tescilli Ã¼rÃ¼nlerle yapÄ±lmÄ±ÅŸ yemeklerden oluÅŸuyor. Bu proje iÃ§in 63 kiÅŸilik mutfak ekibi, TÃ¼rk mutfaÄŸÄ± konusunda deneyimli ÅŸef Mustafa Demir ve HÃ¼seyin ÅŸef yÃ¶netiminde iki aydan fazla Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ.

12 soÄŸuk, 6 sÄ±cak, dÃ¶rt ana yemek ve iki tatlÄ± Ã§eÅŸidinden oluÅŸan menÃ¼de 7 bÃ¶lgeden 16 farklÄ± ilin hem Ã§ok sevilen hem de gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmamÄ±ÅŸ yemekleri bir arada yer alÄ±yor.

TÃ¼m soÄŸuk ve sÄ±cak mezeleri, ana yemeklerden sekiz saat kÄ±sÄ±k ateÅŸte piÅŸmiÅŸ dana kaburgayÄ± ve fÄ±rÄ±n sÃ¼tlacÄ± projeye danÄ±ÅŸmanlÄ±k yapan Sedef Ä°ybar ve ÅŸeflerle birlikte tattÄ±k. Mezeler Ã¶zÃ¼nden koparÄ±lmamÄ±ÅŸ, malzemeler, baharatlar son derece dengeli kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. SunumlarÄ± da lezzetleri de Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ±.

Â Kastamonu mutfaÄŸÄ±na Four Seasons zarafeti

Sultanahmet Four Seasons her gidiÅŸimde keÅŸke daha Ã§ok gelebilsem dediÄŸim gustosu yÃ¼ksek bir yer. 15 Nisanâ€™a dek restoran menÃ¼lerinde Kastamonu yemekleri yer alÄ±yor. Kastamonuâ€™daki Ä°ksir tesislerinin ve Four Seasonsâ€™Ä±n ÅŸeflerinin iÅŸbirliÄŸiyle Ã§ok hoÅŸ bir menÃ¼ ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ.

Kastamonu pastÄ±rmasÄ± ile Ã¼nlÃ¼dÃ¼r ama cevizli siyez unlu eriÅŸte, orman mantarlÄ± karÄ±ÅŸÄ±k ot kavurma, tavuklu banduma, kel simitli tirit kebabÄ± gibi yemekleri de iyi yapÄ±lÄ±rsa Ã§ok lezzetli oluyor.

Â Yeni Lokanta 5 yaÅŸÄ±nda

Â Civan Er, beÅŸinci yÄ±lÄ±nÄ± tam da kendine ve tarzÄ±na yakÄ±ÅŸan bir biÃ§imde sessiz sedasÄ±z mÃ¼davimleriyle, dostlarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ±yla beraber kutladÄ±. KaymaklÄ± kuru viÅŸneli pancar, Ã§iÄŸ kÃ¶fte tartar, Ã§im Ã§im karidesli mantÄ± eÅŸliÄŸinde sunulan deniz levreÄŸi gibi imza yemekler her zamanki gibi hem yaratÄ±cÄ± hem estetik hem de Ã§ok Ã§ok lezzetliydi. UmarÄ±m 10â€™uncu, 20â€™nci yÄ±lÄ±nÄ± da birlikte kutlarÄ±z...ivan Erâ€™in sahibi ve ÅŸefi olduÄŸu Yeni Lokanta, aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana Ä°stanbulâ€™da geleneksel TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n Ã¶zÃ¼ne dokunmadan yorumlandÄ±ÄŸÄ± az sayÄ±daki yaratÄ±cÄ± ÅŸef mutfaÄŸÄ± Ã¶rnekleri arasÄ±nda ilk sÄ±ralarda yer alÄ±r.



Â

Â

Â