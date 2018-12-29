Doğaya ve doğala dönüş

Sanayileşme, küreselleşme, kırsaldan göç, nüfusun artması... Sebep ne olursa olsun toprakla, doğayla ve doğal gıdalarla bağımız koptu ya da kopmak üzere. Bu artık çağımızın bir gerçeği. Besinlerin mevsimsel döngülerini bile unuttuk.
Bugün seralarda, yetiştirme çiftliklerinde kimyasal gübrelerle, hormonlarla büyüyen balıklar, etler, sebzeler ve meyvelerle kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz.
İşlenmiş gıdalar beslenme zincirimizin neredeyse temelini oluşturuyor.
Diğer yandan tüketilen gıdaların sağlığa zararları anlaşıldıkça dönüşüm de başladı.
İyi tarım, organik tarım, kimyasal katkı maddelerine tepki, mevsiminde beslenme bilinci, yerel gıdaların, atalık tohumların, geleneksel beslenme şeklinin önemini anlama, nihai tüketiciyi, yani bizleri küçük üreticiyle buluşturan pazarlar bu dönüşümün göstergeleri.
Dilerim 2019 doğaya ve doğala dönüşümün ivme kazandığı, açlık ve obezite gibi küresel gıda ikilemlerinin çözüldüğü, insani değerlerin her alanda ön plana çıktığı, ekolojik dengelere daha saygılı şekilde yaşandığı bir yıl olur...
ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ: İLİKLİ KEMİK SUYU
Dünyanın en güzel lezzetlerinden biridir uzun uzun pişmiş, ilikli kemik suyu. Ne yemek yaparsanız yapın içine ilave edilmiş kemik suyuyla tadı bambaşka olur. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzet gün yüzüne çıktı.
İnsanın vakti varsa en güzeli tabii ki kendisinin yapması ama hem lezzetli hem sağlıklı artisanal ürünler de yapılmaya başlandı. Kısa bir süre önce piyasaya çıkan Gurvita bunlardan biri.
Bu projenin, daha doğrusu girişimcilik öyküsünün ardında uzun yıllar basında çalışan, ünlü reklamcı Bahar Şamhili Tanju var.
Her şey Bahar Hanım’ın sağlık sorunu yaşadığı dönemde kemik suyunun tedaviye yardımcı bir besin olarak kullanıldığını öğrendiğinde başlamış.
Hazırlanması oldukça zahmetli olan kemik suyunu evde sürekli yapmış, düzenli olarak kullanmaya başlamış. Tedavi süreci bittikten sonra da yemeklere kattığı lezzetten vazgeçememiş. Bu değerli besini evde pişirdiği gibi üretmeye karar vermiş.
Eşi tekstilci Mehmet Tanju ile birlikte Faydalı Mamuller Gıda AŞ’yi kurup yola koyulmuşlar. Dokuz buçuk ay süren AR-GE çalışmalarının ardından Kemerburgaz’da bir tesis kurmuşlar. Sürdürülebilir, sadece erkek hayvanların ilikli kemiklerini kullanarak üretime başlamışlar.
Tanju çifti, ilikli kemik sularının özelliklerini ve hazırlanış yöntemini “Hiçbir işlemden geçmiyor, katkı ve koruyucu içermiyor. Taze sebze ve baharatlarla, buharlı kazanlarda kaynamadan toplam 36 saatlik bir süreçte hazırlanıyor. Pişirme tekniğimizle ilikli kemiğin içerisinde bulunan tüm değerler açığa çıkıyor, jöle halini alıyor. Yağsız ve çok lezzetli olduğu için doğrudan ısıtarak çay gibi de tüketilebiliyor” diyerek özetliyor.
Sadece ilikli kemik suyu değil kelle, paça ve işkembe çorbası çeşitleri de üretiyorlar.
Hepsini denedim, hep biri anne elinden çıkmış gibi lezzetli ve özenli...
ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ: BOL PAZAR
Pazar günü Göktürk Kemer Country Club içindeki Bol Pazar’a gittim.
Açılalı sekiz ay olmasına karşın gitmemek benim ayıbım olmalı ama işin doğrusu dışarıdan gelenlere açık olduğunu bilmiyordum.
Yoksa bu kadar yakınımda organik ve iyi tarım ürünlerinin satıldığı bir pazar yeri varken kaçırmazdım.
Aslında burası sadece alışveriş yapılıp çıkılacak bir pazar değil, çocukluğumu hatırlatan modern bir panayır yeri olmuş. Yemekleriyle, eğlencesiyle, canlı müziğiyle, takıdan giysiye tasarım ürünleriyle hoş zaman geçirilecek tam bir şenlik alanı...
Bol Pazar konseptinin ardında yakın arkadaş üç genç var. Mehmet Uğurluoğlu, Sinan Oktay ve İzer Meşulam. Üçü de 2010-14 yılları arasında Amerika’da Babson College’da girişimcilik okumuş. Daha sonrasında her biri farklı ülkelerde ve alanlarda çalışmaya başlamış. Bir bayram tatilinde buluştuklarında Sinan Oktay pazar kurma fikrini ortaya atmış.
Amerika’da ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde benzer “farmer’s market / food market” konseptlerini bildikleri, severek gittikleri için fikir hepsini çok heyecanlandırmış, projeyi hayata geçirmeye karar vermişler. Arka Köy AŞ adında bir şirket kurup çalışmalara başlamışlar.
Mehmet Uğurluoğlu “Projenin fikir aşamasından itibaren amacımız sadece alışveriş seçeneği sunmak değil, insanlara keyifli vakit geçirecekleri bir yaşam alanı yaratmak oldu” diyor.
Gerçekten de açık ve kapalı olmak üzere toplamda 3 bin metrekare alana yayılmış Bol Pazar’da hem alışveriş yapıp hem kaliteli sokak lezzetlerinin tadına varacak, hem de müzik eşliğinde arkadaşlarla keyifli bir gün geçirilecek ortamı yaratmışlar.
Safi Organik ürünleri, Bursalı Skully’s Burger, Ozzies Kokoreç, Onur Steak & Kasap, Silivri’den Babaevi Sucuk Gıda gibi lezzetin yanı sıra kaliteye önem veren işletmeleri bir araya getirmişler. 250 m2’lik Party Kids tarafından yönetilen çocuk oyun alanlarında eğlenceli aktiviteler ve yaratıcı atölye çalışmaları düzenliyorlarmış.
Bol Pazar yarın kapalı.
Ama 5 Ocak’tan itibaren bir dizi yenilikle açılıyor.
Bir pazar aktivitesi olmaktan çıkıp pazartesileri hariç haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacaklar. Yeni yıla özel yeni markalar ve dönemsel etkinlikler de planlıyorlar...
YILBAŞI HİNDİSİ NASIL PİŞMELİ?
Yılbaşı geldi hindi yine başrole çıktı. Artık hazır pişmiş hindi almak da eskisine göre çok daha kolay. Birçok firma bu hizmeti veriyor ama her biri farklı pişirme yöntemi uyguluyor.
Uzun yıllar otelcilik sektöründe çalıştıktan sonra girişimci olmaya karar veren, 2006 yılında
7 Catering’i kuran Ebru Erberdi de yıllardır yılbaşı için siparişe göre hindi hazırlar.
Aynı zamanda yeme-içme ve seyahat yazarı olan arkadaşım Ebru Erberdi “Hindileri kapasite üstü sipariş alanlar haşlayarak hazırlıyor. Bu yüzden de hindiye hep kart, tatsız-tuzsuz et muamelesi yapılıyor. Hindinin en güzel pişme şekli fırında kızarmasıdır. En doğru pişirilme şekli ise kilosu kadar saat fırında kalmasıdır. Yavaş yavaş pişen hindi kurumaz ve doğru soslarla da çok lezzetli olur” diyor.
Doğaya ve doğala dönüş
Sanayileşme, küreselleşme, kırsaldan göç, nüfusun artması... Sebep ne olursa olsun toprakla, doğayla ve doğal gıdalarla bağımız koptu ya da kopmak üzere. Bu artık çağımızın bir gerçeği. Besinlerin mevsimsel döngülerini bile unuttuk.
Bugün seralarda, yetiştirme çiftliklerinde kimyasal gübrelerle, hormonlarla büyüyen balıklar, etler, sebzeler ve meyvelerle kuşatılmış bir dünyada yaşıyoruz.
İşlenmiş gıdalar beslenme zincirimizin neredeyse temelini oluşturuyor.
Diğer yandan tüketilen gıdaların sağlığa zararları anlaşıldıkça dönüşüm de başladı.
İyi tarım, organik tarım, kimyasal katkı maddelerine tepki, mevsiminde beslenme bilinci, yerel gıdaların, atalık tohumların, geleneksel beslenme şeklinin önemini anlama, nihai tüketiciyi, yani bizleri küçük üreticiyle buluşturan pazarlar bu dönüşümün göstergeleri.
Dilerim 2019 doğaya ve doğala dönüşümün ivme kazandığı, açlık ve obezite gibi küresel gıda ikilemlerinin çözüldüğü, insani değerlerin her alanda ön plana çıktığı, ekolojik dengelere daha saygılı şekilde yaşandığı bir yıl olur...
ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ: İLİKLİ KEMİK SUYU
Dünyanın en güzel lezzetlerinden biridir uzun uzun pişmiş, ilikli kemik suyu. Ne yemek yaparsanız yapın içine ilave edilmiş kemik suyuyla tadı bambaşka olur. Unutulmaya yüz tutmuş bu lezzet gün yüzüne çıktı.
İnsanın vakti varsa en güzeli tabii ki kendisinin yapması ama hem lezzetli hem sağlıklı artisanal ürünler de yapılmaya başlandı. Kısa bir süre önce piyasaya çıkan Gurvita bunlardan biri.
Bu projenin, daha doğrusu girişimcilik öyküsünün ardında uzun yıllar basında çalışan, ünlü reklamcı Bahar Şamhili Tanju var.
Her şey Bahar Hanım’ın sağlık sorunu yaşadığı dönemde kemik suyunun tedaviye yardımcı bir besin olarak kullanıldığını öğrendiğinde başlamış.
Hazırlanması oldukça zahmetli olan kemik suyunu evde sürekli yapmış, düzenli olarak kullanmaya başlamış. Tedavi süreci bittikten sonra da yemeklere kattığı lezzetten vazgeçememiş. Bu değerli besini evde pişirdiği gibi üretmeye karar vermiş.
Eşi tekstilci Mehmet Tanju ile birlikte Faydalı Mamuller Gıda AŞ’yi kurup yola koyulmuşlar. Dokuz buçuk ay süren AR-GE çalışmalarının ardından Kemerburgaz’da bir tesis kurmuşlar. Sürdürülebilir, sadece erkek hayvanların ilikli kemiklerini kullanarak üretime başlamışlar.
Tanju çifti, ilikli kemik sularının özelliklerini ve hazırlanış yöntemini “Hiçbir işlemden geçmiyor, katkı ve koruyucu içermiyor. Taze sebze ve baharatlarla, buharlı kazanlarda kaynamadan toplam 36 saatlik bir süreçte hazırlanıyor. Pişirme tekniğimizle ilikli kemiğin içerisinde bulunan tüm değerler açığa çıkıyor, jöle halini alıyor. Yağsız ve çok lezzetli olduğu için doğrudan ısıtarak çay gibi de tüketilebiliyor” diyerek özetliyor.
Sadece ilikli kemik suyu değil kelle, paça ve işkembe çorbası çeşitleri de üretiyorlar.
Hepsini denedim, hep biri anne elinden çıkmış gibi lezzetli ve özenli...
ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ: BOL PAZAR
Pazar günü Göktürk Kemer Country Club içindeki Bol Pazar’a gittim.
Açılalı sekiz ay olmasına karşın gitmemek benim ayıbım olmalı ama işin doğrusu dışarıdan gelenlere açık olduğunu bilmiyordum.
Yoksa bu kadar yakınımda organik ve iyi tarım ürünlerinin satıldığı bir pazar yeri varken kaçırmazdım.
Aslında burası sadece alışveriş yapılıp çıkılacak bir pazar değil, çocukluğumu hatırlatan modern bir panayır yeri olmuş. Yemekleriyle, eğlencesiyle, canlı müziğiyle, takıdan giysiye tasarım ürünleriyle hoş zaman geçirilecek tam bir şenlik alanı...
Bol Pazar konseptinin ardında yakın arkadaş üç genç var. Mehmet Uğurluoğlu, Sinan Oktay ve İzer Meşulam. Üçü de 2010-14 yılları arasında Amerika’da Babson College’da girişimcilik okumuş. Daha sonrasında her biri farklı ülkelerde ve alanlarda çalışmaya başlamış. Bir bayram tatilinde buluştuklarında Sinan Oktay pazar kurma fikrini ortaya atmış.
Amerika’da ve Avrupa’nın çeşitli yerlerinde benzer “farmer’s market / food market” konseptlerini bildikleri, severek gittikleri için fikir hepsini çok heyecanlandırmış, projeyi hayata geçirmeye karar vermişler. Arka Köy AŞ adında bir şirket kurup çalışmalara başlamışlar.
Mehmet Uğurluoğlu “Projenin fikir aşamasından itibaren amacımız sadece alışveriş seçeneği sunmak değil, insanlara keyifli vakit geçirecekleri bir yaşam alanı yaratmak oldu” diyor.
Gerçekten de açık ve kapalı olmak üzere toplamda 3 bin metrekare alana yayılmış Bol Pazar’da hem alışveriş yapıp hem kaliteli sokak lezzetlerinin tadına varacak, hem de müzik eşliğinde arkadaşlarla keyifli bir gün geçirilecek ortamı yaratmışlar.
Safi Organik ürünleri, Bursalı Skully’s Burger, Ozzies Kokoreç, Onur Steak & Kasap, Silivri’den Babaevi Sucuk Gıda gibi lezzetin yanı sıra kaliteye önem veren işletmeleri bir araya getirmişler. 250 m2’lik Party Kids tarafından yönetilen çocuk oyun alanlarında eğlenceli aktiviteler ve yaratıcı atölye çalışmaları düzenliyorlarmış.
Bol Pazar yarın kapalı.
Ama 5 Ocak’tan itibaren bir dizi yenilikle açılıyor.
Bir pazar aktivitesi olmaktan çıkıp pazartesileri hariç haftanın her günü 09.00-22.00 saatleri arasında açık olacaklar. Yeni yıla özel yeni markalar ve dönemsel etkinlikler de planlıyorlar...
YILBAŞI HİNDİSİ NASIL PİŞMELİ?
Yılbaşı geldi hindi yine başrole çıktı. Artık hazır pişmiş hindi almak da eskisine göre çok daha kolay. Birçok firma bu hizmeti veriyor ama her biri farklı pişirme yöntemi uyguluyor.
Uzun yıllar otelcilik sektöründe çalıştıktan sonra girişimci olmaya karar veren, 2006 yılında
7 Catering’i kuran Ebru Erberdi de yıllardır yılbaşı için siparişe göre hindi hazırlar.
Aynı zamanda yeme-içme ve seyahat yazarı olan arkadaşım Ebru Erberdi “Hindileri kapasite üstü sipariş alanlar haşlayarak hazırlıyor. Bu yüzden de hindiye hep kart, tatsız-tuzsuz et muamelesi yapılıyor. Hindinin en güzel pişme şekli fırında kızarmasıdır. En doğru pişirilme şekli ise kilosu kadar saat fırında kalmasıdır. Yavaş yavaş pişen hindi kurumaz ve doğru soslarla da çok lezzetli olur” diyor.