Alet yönetir akıl övünür: Mutfakta dijital dönem

İşten çıkıp hızlı bir alışveriş yapıp eve gitmenize yaklaşık 2-3 saat var. Fırınınızı çalıştırıp ya da ocağı açıp yemeğinizi akşama hazır ediyorsunuz. Sabah da telaş içinde çıkmıştınız, salonu süpürmeye, bulaşık ve çamaşır makinesini çalıştırmaya vaktiniz olmamıştı. Onları da hallediyorsunuz.
Buzdolabında neler eksik ona da bakamamıştınız. Onu da kontrol ediyorsunuz. Hatta kapıdan içeri girdiğinizde kahvenizi hazır bulmak da fena olmuyor.
Kahvenizi içerken fırının kapağını ses komutuyla açıyorsunuz. Akıllı saatiniz sayesinde ev aletleriniz birbiriyle de iletişim kuruyor.
Bir zamanların “Alet işler el övünür sözü” şimdi bambaşka bir boyuta geldi.
Kişisel ihtiyaçlara göre, ev dışından da birçok araç ve gereci “Home Connect” sistemiyle kontrol edebileceğiz. Çok yakın bir gelecekte “Alet yönetir akıl övünür” diyeceğe benzeriz...
FUAR İZLENİMLERİ
Geçen hafta Berlin’de gerçekleşen, konusunda dünyanın en büyüğü Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı IFA’yı BHS Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Başkanı Matthias Ginthum ve Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ile birlikte dolaştık.
Her biri birbirinden etkileyici ev ve mutfak aletleri arasında çok yakın bir geleceğe yolculuk yaptık.
BHS, ev aletleri sektörünün öncü şirketlerinden. Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo gibi 12 küresel ve yerel markayı bünyesinde barındırıyor. Ürün yelpazesinde eve dair her türlü büyük ve küçük ev aletleri bulunuyor.
1967’de kurulmuş. Dünya genelinde 42 fabrikası var.
Bu 42 fabrikadan en büyüğü ise Çerkezköy’de bulunuyor. BHS, Türkiye’nin yabancı yatırımlı en büyük beyaz eşya şirketiymiş.
Enerji verimliliği ve inovasyonda öncü ürünlerin ülkemizde üretilip dünyaya ihraç edilmesi çok değerli.
52 yıl sonra elektrikli ev aletleri endüstrisindeki köklü değişim onları da etkisine almış. Stratejilerinde değişiklik yapmaya karar vermişler. Matthias Ginthum, “Tüketicilerimiz çok yakın bir gelecekte, 2020 yılı içinde günlük ev yaşamının dijital çağda ne kadar konforlu olabileceğini deneyimleyecek. ‘Donanım+’ yaklaşımı doğrultusunda günlük yaşam kalitelerine artı değer katılacak” diyor.
İNTERAKTİF ASİSTAN DÖNEMİ
Çok çeşitli pişirme opsiyonları sunan mutfak aletleri, dünyanın kapağı ses kontrolüyle açılabilen ilk fırını, en son teknolojiyle donatılmış ağa bağlı çamaşır makinesiyle eşleşen kurutma makineleri, fonksiyonellikleriyle etkiliyor insanı.
“En iyi kazağım rezil oldu, iki beden küçüldü” gibi şikayetler de ortadan kalkıyor...
İSRAFI NASIL ÖNLERİZ?
15 yıldır BHS bünyesinde önemli görevlerde bulunan, son bir yıldır da Türkiye CEO’su olarak görev yapan Gökhan Sığın gıda atıkları konusunda da hassas olduklarını söylüyor.
Tazeliği korumak için geliştirdikleri vakumlu blender’lar, sıfır derece teknolojisi sayesinde ürünlerin çok daha uzun süre sağlıklı ve taze kaldığı buzdolapları, gıda atıklarını azaltma yönünde yaptıkları araştırmaların sonucu.
Yeni bir buzdolabında da akıllı stok yönetimi üstünde çalışıyorlarmış. Bu sistem sayesinde kullanıcı buzdolabının içinde ne olup olmadığını her zaman bilecek. Gıdaların yeşilliğini ölçüp “Sebzeler ya da dolabınızdaki şu gıda X tarihinde bozulacaktır” gibi uyarılar verebilecek.
Hangi ürünü öncelikli kullanacağınızı bilmek, ıspanak sararmaya başlamadan, kabak yumuşamadan böyle bir hatırlatma almak güzel. Çevre konularında artan farkındalık yaşamın her alanında kendini hissettiriyor.
MUTFAKTAKİ MİNİ TARLA
Fuarda en hoşuma giden aletlerden biri de mikro yeşillikler, domates, biber gibi sebzeleri yetiştirebildiğiniz küçük bir elektronik alet oldu.
İçine tohumların olduğu kapsülleri yerleştirdiğinizde yavaş yavaş ürünlerinizi yetiştirip kullanıyorsunuz.
Yeşil Berlin
Savaşlarla, bölünmelerle, birleşmelerle 20. yüzyıla damgasını vuran Berlin, aslında Avrupa’nın en yeşil, en fazla parkı, yürüyüş parkuru ve bisiklet yolları olan, yani insanına çok önem veren kentlerinden biri.
Saatlerce parkların içinden çıkmadan neredeyse kenti bir baştan bir başa yürüyebilirsiniz.
Tarih içinde yolculuk yaptıran mimarisi, tarihi ve tasarım harikası yapıları, meydanları da bir başka cazibesi.
1894-1933 yılları arasında parlamento binası olarak kullanılan, aynı yıl yanarak kullanılamaz hale gelen Reichstag, Almanya’nın birleşmesinden sonra Norman Foster tarafından onarılmış.
1999’dan bu yana da tekrar parlamento binası olarak kullanılıyor.
Cam kubbesinden 360 derece Berlin’i izlemek çok keyifli.
Alexanderplatz, Pariser Platz, Unter den Linden Bulvarı, Potsdamer Platz, Berliner Dom, Jüdisches Museum/ Yahudi Müzesi, Kurfürstendamm (kısaca Ku’damm), Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche (Yıkık Kilise), Europa-Center ve Pergamonmuseum (Bergama Müzesi) de diğer görmeden olmaz yerler
arasında...
YEMEK KÜLTÜRÜ
Berlin Almanya’nın yeme-içme konusunda en gelişmiş kentlerinden biri.
Hem geleneksel Alman mutfağı hem de yaratıcı şef mutfağı sunan restoranların sayısı hiç az değil. Bu kez klasik Alman Lindenbrau, Fransız ve İtalyan mutfağı ağırlıklı Oxymoron ve Mitte’nin en ünlü restoranı Gendarmerie’yi ziyaret ettik.
Üçünün de ortak özelliği servis ve sunumun başarılı olması. Kalite-lezzet ve fiyat politikasının doğru kurgulanması...
Big Chefs Almanya’da
Gamze Cizreli, 2007 yılında Ankara’da kurduğu ve bir süre sonra İstanbul’a taşıdığı Big Chefs’leri bir dünya markası yapma yolunda hızla ilerliyor. İlk yurtdışı şubesini 2014 yılında Dubai’de açmıştı. Avrupa’daki ilk şube ise Frankfurt’ta açıldı.
Menüdeki Big Chefs klasiklerinin yanı sıra Türkiye’den getirilen nar ekşisi, zeytinyağı, mandalina reçeli gibi tatların satın alınabileceği küçük bir satış reyonu da olacakmış.
Yurtiçi ve yurtdışında toplam 60 şubesi olan Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle hızla büyüyen Big Chefs’in başarılarının devamını bekliyoruz...
Alet yönetir akıl övünür: Mutfakta dijital dönem
İşten çıkıp hızlı bir alışveriş yapıp eve gitmenize yaklaşık 2-3 saat var. Fırınınızı çalıştırıp ya da ocağı açıp yemeğinizi akşama hazır ediyorsunuz. Sabah da telaş içinde çıkmıştınız, salonu süpürmeye, bulaşık ve çamaşır makinesini çalıştırmaya vaktiniz olmamıştı. Onları da hallediyorsunuz.
Buzdolabında neler eksik ona da bakamamıştınız. Onu da kontrol ediyorsunuz. Hatta kapıdan içeri girdiğinizde kahvenizi hazır bulmak da fena olmuyor.
Kahvenizi içerken fırının kapağını ses komutuyla açıyorsunuz. Akıllı saatiniz sayesinde ev aletleriniz birbiriyle de iletişim kuruyor.
Bir zamanların “Alet işler el övünür sözü” şimdi bambaşka bir boyuta geldi.
Kişisel ihtiyaçlara göre, ev dışından da birçok araç ve gereci “Home Connect” sistemiyle kontrol edebileceğiz. Çok yakın bir gelecekte “Alet yönetir akıl övünür” diyeceğe benzeriz...
FUAR İZLENİMLERİ
Geçen hafta Berlin’de gerçekleşen, konusunda dünyanın en büyüğü Uluslararası Tüketici Elektroniği Fuarı IFA’yı BHS Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Başkanı Matthias Ginthum ve Türkiye CEO’su Gökhan Sığın ile birlikte dolaştık.
Her biri birbirinden etkileyici ev ve mutfak aletleri arasında çok yakın bir geleceğe yolculuk yaptık.
BHS, ev aletleri sektörünün öncü şirketlerinden. Bosch, Siemens, Gaggenau ve Profilo gibi 12 küresel ve yerel markayı bünyesinde barındırıyor. Ürün yelpazesinde eve dair her türlü büyük ve küçük ev aletleri bulunuyor.
1967’de kurulmuş. Dünya genelinde 42 fabrikası var.
Bu 42 fabrikadan en büyüğü ise Çerkezköy’de bulunuyor. BHS, Türkiye’nin yabancı yatırımlı en büyük beyaz eşya şirketiymiş.
Enerji verimliliği ve inovasyonda öncü ürünlerin ülkemizde üretilip dünyaya ihraç edilmesi çok değerli.
52 yıl sonra elektrikli ev aletleri endüstrisindeki köklü değişim onları da etkisine almış. Stratejilerinde değişiklik yapmaya karar vermişler. Matthias Ginthum, “Tüketicilerimiz çok yakın bir gelecekte, 2020 yılı içinde günlük ev yaşamının dijital çağda ne kadar konforlu olabileceğini deneyimleyecek. ‘Donanım+’ yaklaşımı doğrultusunda günlük yaşam kalitelerine artı değer katılacak” diyor.
İNTERAKTİF ASİSTAN DÖNEMİ
Çok çeşitli pişirme opsiyonları sunan mutfak aletleri, dünyanın kapağı ses kontrolüyle açılabilen ilk fırını, en son teknolojiyle donatılmış ağa bağlı çamaşır makinesiyle eşleşen kurutma makineleri, fonksiyonellikleriyle etkiliyor insanı.
“En iyi kazağım rezil oldu, iki beden küçüldü” gibi şikayetler de ortadan kalkıyor...
İSRAFI NASIL ÖNLERİZ?
15 yıldır BHS bünyesinde önemli görevlerde bulunan, son bir yıldır da Türkiye CEO’su olarak görev yapan Gökhan Sığın gıda atıkları konusunda da hassas olduklarını söylüyor.
Tazeliği korumak için geliştirdikleri vakumlu blender’lar, sıfır derece teknolojisi sayesinde ürünlerin çok daha uzun süre sağlıklı ve taze kaldığı buzdolapları, gıda atıklarını azaltma yönünde yaptıkları araştırmaların sonucu.
Yeni bir buzdolabında da akıllı stok yönetimi üstünde çalışıyorlarmış. Bu sistem sayesinde kullanıcı buzdolabının içinde ne olup olmadığını her zaman bilecek. Gıdaların yeşilliğini ölçüp “Sebzeler ya da dolabınızdaki şu gıda X tarihinde bozulacaktır” gibi uyarılar verebilecek.
Hangi ürünü öncelikli kullanacağınızı bilmek, ıspanak sararmaya başlamadan, kabak yumuşamadan böyle bir hatırlatma almak güzel. Çevre konularında artan farkındalık yaşamın her alanında kendini hissettiriyor.
MUTFAKTAKİ MİNİ TARLA
Fuarda en hoşuma giden aletlerden biri de mikro yeşillikler, domates, biber gibi sebzeleri yetiştirebildiğiniz küçük bir elektronik alet oldu.
İçine tohumların olduğu kapsülleri yerleştirdiğinizde yavaş yavaş ürünlerinizi yetiştirip kullanıyorsunuz.
Yeşil Berlin
Savaşlarla, bölünmelerle, birleşmelerle 20. yüzyıla damgasını vuran Berlin, aslında Avrupa’nın en yeşil, en fazla parkı, yürüyüş parkuru ve bisiklet yolları olan, yani insanına çok önem veren kentlerinden biri.
Saatlerce parkların içinden çıkmadan neredeyse kenti bir baştan bir başa yürüyebilirsiniz.
Tarih içinde yolculuk yaptıran mimarisi, tarihi ve tasarım harikası yapıları, meydanları da bir başka cazibesi.
1894-1933 yılları arasında parlamento binası olarak kullanılan, aynı yıl yanarak kullanılamaz hale gelen Reichstag, Almanya’nın birleşmesinden sonra Norman Foster tarafından onarılmış.
1999’dan bu yana da tekrar parlamento binası olarak kullanılıyor.
Cam kubbesinden 360 derece Berlin’i izlemek çok keyifli.
Alexanderplatz, Pariser Platz, Unter den Linden Bulvarı, Potsdamer Platz, Berliner Dom, Jüdisches Museum/ Yahudi Müzesi, Kurfürstendamm (kısaca Ku’damm), Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche (Yıkık Kilise), Europa-Center ve Pergamonmuseum (Bergama Müzesi) de diğer görmeden olmaz yerler
arasında...
YEMEK KÜLTÜRÜ
Berlin Almanya’nın yeme-içme konusunda en gelişmiş kentlerinden biri.
Hem geleneksel Alman mutfağı hem de yaratıcı şef mutfağı sunan restoranların sayısı hiç az değil. Bu kez klasik Alman Lindenbrau, Fransız ve İtalyan mutfağı ağırlıklı Oxymoron ve Mitte’nin en ünlü restoranı Gendarmerie’yi ziyaret ettik.
Üçünün de ortak özelliği servis ve sunumun başarılı olması. Kalite-lezzet ve fiyat politikasının doğru kurgulanması...
Big Chefs Almanya’da
Gamze Cizreli, 2007 yılında Ankara’da kurduğu ve bir süre sonra İstanbul’a taşıdığı Big Chefs’leri bir dünya markası yapma yolunda hızla ilerliyor. İlk yurtdışı şubesini 2014 yılında Dubai’de açmıştı. Avrupa’daki ilk şube ise Frankfurt’ta açıldı.
Menüdeki Big Chefs klasiklerinin yanı sıra Türkiye’den getirilen nar ekşisi, zeytinyağı, mandalina reçeli gibi tatların satın alınabileceği küçük bir satış reyonu da olacakmış.
Yurtiçi ve yurtdışında toplam 60 şubesi olan Taxim Capital’den sağladığı fon desteğiyle hızla büyüyen Big Chefs’in başarılarının devamını bekliyoruz...