Aile boyu gastro pub

Son dönemde yükselen döviz kurları ve mülk sahiplerinin fiyatları makul rakamlara indirmeye yanaşmaması yüzünden kapanan yerlerin sayısı oldukça fazla. Göktürk’teki North Shield Gastro Pub da bunlardan biri.

North Shield konseptini kuran Teoman Hünal mekân kirasının yüksekliğiyle baş edemeyince fiyat-kalite dengesinden ödün vermemek adına bir süre önce taşınma kararı alıp ve kapılarını kapatmıştı. North Shield Pub hafta başında Vadistanbul’da açıldı. Tasarım ve dekorasyon her zamanki gibi ailenin büyük kızı iç mimar Seda Bilgin’e ait.

Göktürk’teki mekanlarının üç katı büyüklüğünde bahçeli bir alanda yine klasik dekorasyonlarını yansıtan ama seramik panolarla modernize ettikleri, ilk kez özel kokteyl bar alanı olan şık, sıcacık bir pub yaratmış Seda Bilgin.





Tüm North Shield’lerin menüleri de eğitimini tamamlayıp İstanbul’a döndüğünden bu yana ailenin küçük kızı şef Esen Blake’e teslim.

Esen, menüyü ufak dokunuşlarla yenilemiş. İngiliz mutfağından “Scotch eggs”, “cumberland sosis” gibi her birini başarıyla yorumladığı, lezzetleri de mükemmel yemekler eklemiş.

“Beef Wellington”, “çıtır patates üstünde tiftiklenmiş bonfile”, “isli domates çorbası” da menüye yeni girenler arasında.

Lale Hünal ise her zamanki gibi mekânın temel direği.

Tüm detaylar, konuklarla ilgilenme ona teslim.

Hünal’ların ailece işin başında olduğu North Shield’ler franchise verilen tüm şubelere de örnek teşkil eden, karşılamadan sunuma, servisten lezzete tam anlamıyla gastro-pub tarzının içini dolduran mekanlar. Umarım günün birinde Göktürk’te de yeniden açılır...

Afyonkarahisar ve turizm

Hürriyet Gazetesi’nin TÜRSAB’la birlikte düzenlediği Hürriyet’le Keşfet, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği TÜHİD’in yaptığı Anadolu Buluşmaları gibi etkinliklerin kentlerin vizyonunun gelişmesine büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.

TÜHİD’in düzenlediği Anadolu Buluşmaları’nın 6’ncısı Afyonkarahisar’da yapıldı.

Akademisyenler, iletişimciler, turizmciler, yazarların katılımıyla Afyon’un hangi değerleriyle fark yaratabileceği tartışıldı.

Afyon, kaplıcaları, mermeri, Frig vadisi ve haşhaş, kaymak ve sucuk gibi mutfağını temsil eden ürünleriyle marka olmuş bir kentimiz. Ancak bu değerleri henüz kenti termal, kültür ve gastronomi turizminde hak ettiği yere taşımaya yetmiyor.





Bolu Mengen’den sonra en iyi aşçıların Afyon’dan çıktığı söylense de geleneksel yemeklerin tadılacağı lokanta sayısı yeterli değil. En ünlü lokantası İkbal’de sunulan her şey çok sıradan.

Oysa gastronomi turizmi için gelenler yerel tatları deneyimlemek, farklı lezzetleri keşfetmek ister. Bunun için de hem geleneksel mutfağı temsil eden hem de yerel malzemelerle yaratıcı şef mutfağı sunan restoranların sayısının artması gerekiyor.

Ev kadınlarının açacağı küçük lokantalar, araştırma mutfağı ve mutfak müzesi, toplu konut mantığıyla yapılan devre mülkler değil, tarihi binalarda açılacak butik oteller Afyon turizminin çıtasını yükseltir.





Tazlar köyünde Ahmet Kocabıyık ailesine ait 38-30 Çiftliği’nde üretilen süt ürünlerinin ve henüz plan aşamasında olan “Sanat Vadisi” projesinin de Afyon’un tanınmasına, bir turizm destinasyonu olmasına katkısı büyük olacak.



HER ŞEY DAHİL İSRAFI



Toplantının yapıldığı NG Termal Otel yönetimiyle, huzuruyla, SPA’sıyla ve mutfağıyla başarılı.

Her şey dahil servis verip de bu kadar kaliteli yemek sunmak kolay değil. Ama sabah kahvaltısı ve yemeklerde kıyasıya doldurulan, yarısı yenmeden bırakılan tabakları görmek insanı üzüyor.

Herkes yiyeceği kadar alsa ertesi gün yarısı kadar yemek pişecek. Gıda israfından başka bir şey değil.

Otel yönetimi masalara not koymuş, yiyeceğiniz kadar tabağınıza alın diye ama uygulayanlar azınlıkta.

Otelin içindeki her şey dahil sisteme dahil olmayan ve dışarıdan gelenlere de açık olan Farina menüsü ve yemeklerinin lezzetiyle dört dörtlük bir lokanta.

Panel sonrası Hediye Güral, M. Kamil Berk ve otel müdürü Cenker Yılmaz’ın ev sahipliğindeki yemekte servis edilen Afyon mutfağını ait yemekler hem lezzeti hem de sunumuyla çok başarılıydı.

Özellikle ilibada dolmasının tadı hâlâ damağımda.

Afyon’un müzik festivalleri

Afyon’a gidip de 18 yıldır Afyon Caz ve Klasik Müzik Festivalleri’ni gerçekleştiren Hüseyin Başkadem’i anmadan olmaz. Ama güzel bir tesadüf NG Otel’in mekan sponsorluğunu üstlendiği festivalin açılışı da biz oradayken yapıldı.

Festivalin onur konuğu ise sesini özlediğimiz Ömür Göksel’di. Hem açılış hem de bir sonraki akşam Luxus konserinde salon doluydu.

Valilik, Belediye ve yerel markaların desteklediği Anadolu’da ilk olan bu festivalin müzik festivallerine katkısı büyük.

Borusan, Garanti Bankası ve Akbank gibi kurumların ana sponsorluğunu neden üstlenmediğini, İKSV’nin neden destek vermediğini anlamak zor. Afyon Müzik Festivali, Salzburg Müzik Festivali gibi ses getiren ve turist çeken bir festival olabilir.

Köpek balıkları ve kadınlar

Birçoğumuz için köpek balıkları tehlikeyle, ölümle özdeştir, adını anmak bile insanı ürpertir.

Ama 1580-2017 yılları arasında yalnız 70 kişi beyaz köpek balıkları tarafından öldürülmüş.

Oysa sadece 2017 yılında 70 milyon köpek balığı insanlar tarafından yok edilmiş.

Ayşegül Dinçkök insanı şaşırtan bu bilgileri Beşiktaş’taki Denizcilik Müzesi’nde açtığı “Derin Tutku Misunderstood/ Yanılgı” sergisini dolaşırken anlattı.

Su altında gördüğü eşsiz güzellikleri paylaşmak dürtüsüyle dalış hobisini sanata dönüştüren Ayşegül Dinçkök’ün bu sergisinde son iki yıldır köpek balıklarının olduğu derin sularda dalış yapıp çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Bu kez Ayşegül Dinçkök’e dalışlarında Dünya Serbest Dalış Şampiyonu Şahika Ercümen de eşlik etmiş.

Daha doğrusu Dinçkök, derin sularda köpek balıklarıyla adeta dans eden Ercümen’i fotoğraflamış.

Kadınların işbirliğinden doğan proje köpek balıklarının su altında, kadınların da yeryüzünde değerinin bilinmediğine dikkati çekmek istiyor.

Ayşegül Dinçkök her sergisinde olduğu gibi bu kez de bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyor; kadınları güçlendirmek üzere kurulan “Çaba Kadın Fonu”na destek veriyor.

Sergide fotoğrafların yanı sıra su altı macerasını özetleyen müziğini İklim Tamkan’ın bestelediği video art çalışmasının gösterimi de yapılıyor.

Bu sergi, 17 Mayıs’a dek izlenebilir...