‘Zikzak’lar çizerek eğitiyor

Modern çağın öğrenci, öğretmen ve kurumlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitimler kurgulayan Çağlayan, haritayla yön bulma sporuyla çocuklara Efes’i anlatıyor. Çağlayan’ın gündeminde bir de öğretmen kooperatifi bulunuyor.

ZİKZAK Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon... Bugün hızlı bir büyüme trendi içerisinde olan özel eğitim kurumlarının sıklıkla yurtdışı kökenli sistemleri tercih ettiği bir atmosferde yerli olarak ‘ben de varım’ diyenlerden. Doğa, deneyim, kent kültürü, tasarım, iletişim, maker, problem çözme, eleştirel düşünme ve inovasyonun odağında hareket eden bir kurum. Zikzak Grup’un kurucusu Yusuf Çağlayan ile yapının ortaya çıkış sürecinden eğitim sektörüne birçok konuyu ele aldık. 1986 doğumlu olan ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği mezunu olduğunu belirten Yusuf Çağlayan, şöyle devam etti:

21. YÜZYILIN ÇOCUKLARI

“Yan dal ise Türkçe öğretmenliği. O süreçte bir de Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi’ni bitirdim. Üniversite sonrasında özel okulda meslek hayatına adım atmış oldum. 10 yıla yakın çeşitli özel okullarda öğretmenlik yaptım. Bu süreçte mesleğime katkı anlamında yaratıcı dramayı hem çok önemsedim hem de kullandım. Aynı şekilde oryantiring yani haritayla yön bulma sporu da ilgi alanlarımdan biri oldu. 21. yüzyılın çocuklarını düşündüğümüzde belli anahtar sözcükleri oryantiringin karşıladığını gördüm. Macera, gizem, adım adım gitmek, doğada zaman geçirmek, bireysel ya da takımla hareket, bir sonraki adımı görmek ve ona göre stratejiler geliştirmek gibi kavramlar 21. yüzyıl çocukları için çok uygundu. Bu yapıyla öğrencilerimle denemeler yaptım. Ve bunun öğrencilere iyi geldiğini gördüm.”

APARTMAN ÇOCUKLARI ORMANDA

Çağlayan, en büyük kırılmayı öğrencisinin “Biz dün apartman çocuklarıydık. Siz elimize harita vererek koca bir ormanlık alanda bir oyuna tek başımıza çıkardınız” sözleriyle yaşar. Çağlayan, bu sözle birlikte enerjisinin bir kısmını bu alana verme kararı alır. 3 yıl boyunca İzmir oryantiring günleri düzenleyen Çağlayan, “Deneyimler birikti ve kurumsallaşma ihtiyacı doğdu. 5 yıl önce Zikzak, İzmir Karşıyaka’da doğdu. Danışmanlık ve organizasyon şirketi olarak yola çıktık. Daha sonra buna eğitimi ekledik. Kitaplık, hayal bilgisi atölyeleri, dükkan ve öğretmen kulübü başlıklarıyla yol alıyoruz. Burada da tek bir dinamiğe odaklanmadık” diyerek, veli, öğretmen, öğrenci ve kurumları hedefe alarak hareket ettiklerini paylaştı.

MACERA ZAMANI

“OKUDUKÇA yolunu bul” diyen Yusuf Çağlayan, kitaplığın mantığını şöyle aktardı: “Kitaplık, 4-14 yaş grubu çocuklarla veli, öğretmen ve kütüphanecilerin etkili, verimli ve kaliteli kitaplarla buluşmasına rehberlik eden yaratıcı ve inovatif bir kitabevi çözümü. Bunu da hayal bilgisi atölyesiyle tamamlıyoruz. Atölye programlarının hep bir kitapla ilişkisi var. Konuşuyoruz, bazen dinliyoruz, çok az okuyor ve neredeyse hiç yazmıyoruz. Biz de bu noktada okuma ve yazmanın geliştirilmesi gerektiğine inanarak hareket ediyoruz. Atölye sürecinde yürütülen çalışmalarla, katılımcılara farklı alanlarda yaşayarak öğrenme deneyimleri sunularak ilgili kitabı okumaya istek duyacakları etkinlikler zenginleştiriyoruz. Bu atölyeler kimi zaman bizim yerimizde kimi zaman okullarda kimi zaman da kentin çeşitli noktalarında olabiliyor. Kent içinde 50’den fazla atölye noktamız var. Efes bunlardan biri. Bugün belki sınıfta 20 saat Efes’i anlatsanız, yarın akılda kalmayacak ama biz 3 saatlik bir macera oyunuyla, Efes’in haritasıyla belirli görevler vererek, bilmece çözer gibi onlara olayı yaşatıyoruz” diyerek, yüzde 80’in üzerinde bir başarıyla yol aldıklarını paylaştı.

PAYLAŞARAK BÜYÜYELİM

BÜNYELERİNDE bir de ‘Öğretmenler Kulübü’ olduğunu paylaşan Yusuf Çağlayan, burada ticari ve sosyal sorumluluk olmak üzere iki ayağın varlığına dikkat çekerek, “Sosyal sorumluluk ayağında her cuma akşamı 18.30 ile 21.30 arasında buluşuyoruz. Bu cuma tam 83’üncü buluşmayı yapıyoruz. Tamamen gönüllü. Öğretmenlerin mesleki gelişim için 200’den fazla konuk ağırladık. 50’de fazla uzman ya da kurum davet ettik. Yenilikçi, yaratıcı yöntem ve teknikleri uygulama deneyimleri paylaşılıyor. Her şeyin bu kadar hızlı olduğu ve bilgi deneyiminin saklandığı bir dünyanın aksine paylaşarak ve artarak büyümeye devam ediyoruz” diyerek, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, okullarla çözüm ortaklıkları yaparak eğitimi bütünsel olarak görmeye çalıştıklarını aktardı.

AVM YERİNE DOĞA

MART ayıyla birlikte Zikzak yeni bir uygulamayı da hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yusuf Çağlayan, bu yenilikle ilgili şunları söyledi: “Yeniliğimiz ‘Kitaplık Buluşmaları’. Hepsi farklı alanlardan 7 eğitmenle yola çıkıyoruz. Çeşitli gün ve saatlerde öğretmen, öğrenci, veli ve aile şeklinde 4 başlıkta etkinlikler düzenleyeceğiz. Çalışan anne ve babalar çocuklarıyla okul sonrası ‘nasıl zaman geçireceklerine odaklanmış durumdalar. Eleştirsek de en sık kullanılan yöntem AVM. Bu orta ve uzun vadede kişilik gelişimine zarar veriyor. Biz bu noktada ailenin kaliteli zaman geçirmesi adına çözümler üreteceğiz. Kimi zaman doğada, kimi zaman atölye ya da farklı insanlarla birlikte olacak.”

ÖĞRETMENLERİN KOOPERATİFİ

BUGÜNE kadar deneyimlerin birikmesiyle büyüdüklerini ifade eden Yusuf Çağlayan, “Bu deneyimleri yeni bir yere aktarmak gerekiyor. Öğretmen eğitim sürecinin önemli bir ayağı. Değerli gördüğümüz bir alan. Bu kapsamda 7-8 aydır gündemimizde kooperatif vardı. Hepimiz eğitimciyiz. Dolayısıyla sosyal, ekonomik, mesleki, akademik v kültürel ihtiyaçlarımız var. Bunlar için dayanışarak yol alabiliriz diye düşündük. Bunu da kooperatif çatısı altında yapmaya karar verdik. Öğretmenlerin ortaklığıyla ‘Öğretmen Kooperatifi’ni yakında kuruyoruz” bilgisini verdi.

Modaya dönüştü

“YAPI, davranışı doğurur” diyen Yusuf Çağlayan, ithal eğitim sistemlerinin varlığına dikkat çekerek, “Genelde tüketmeye yönelik. Özellikle son 10 yılda İzmir’deki özel okulların yapısı değişti. Öğrenci sayısı artmıyor ama okul sayısı artıyor. Bu da rekabeti doğurdu. Burada da başvurulan yöntemler genelde ithal eğitim sistemleri oluyor. Ama bu bir moda olarak görülür oldu” diye konuştu.