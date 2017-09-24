Yol parası için işe girdi ve...

Her şey askerlik sonrası memleketine dönüş parası için İzmir’de bir tornacının yanında işe girmesiyle başlar. İbrahim Öztürk, bir iki ay çalışıp Karabük’e dönme planları yapsa da işler farklı gelişir ve İzmir’de kalma kararı alır. Ustabaşılığa kadar yükselen İbrahim Öztürk, 1971’de yaptığı bir iş karşılığında verilen iki tezgahla kendi işinin patronu olur. 50 metrekarelik bir dükkanda kalıp imalatıyla yola çıkan İbrahim Öztürk, zamanla ağır vasıtaların birçok parçasını üretir hale gelir. İşe ilkokul üçte yerleri süpürerek adım atan ikinci kuşaktan Fuat Öztürk de 2000’li yılların başında hidrolik kabin ekipmanları alanında markalaşmaya gider. Babasından bayrağı devralan Fuat Öztürk, boş durmaz. Direksiyon ve süspansiyon sistemleri ile ağır vasıta debriyaj alanında Özteknik Oto’nun bünyesine yeni markalar ekler. Bugün kaptan köşkünde bulunan Fuat Öztürk, ikinci ve üçüncü kuşağın uyumuyla Özteknik’i daha da büyütmeyi hedefliyor. Gündemde ise yenilikçi ürün ve tesisler var.

FUAT Öztürk... Babası İbrahim Öztürk’ten devraldığı bayrağı daha da yukarı taşımak için sürekli yenilik peşinde koşan ve yatırım yapan başarılı bir girişimci. Özteknik A.Ş.’yi vizyonuyla ağır sanayiden katma değerli ürünlere kaydıran Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Öztürk, hem şirketin kuruluş hikayesini hem de gelecekle ilgili planlarını anlattı. 1942 Karabük doğumlu olan babası merhum İbrahim Öztürk’ün erken yaşta çalışma hayatına adım attığını söyleyen Fuat Öztürk, şöyle devam etti:

MEMLEKETE GİTMEYİ PLANLIYORDU

“Babam 9 yaşında iken babasını kaybediyor. O da erken yaşta çalışmak zorunda kalıyor. Köyden Karabük merkeze gelir ve yakınlarının da çalıştığı bir demir çelik fabrikasında çırak olarak işe girer. Burada da tornacılığı öğrenir. İstanbul’da da 4 yıl dökümhanelerde çalıştıktan sonra askerlik için İzmir’in yolunu tutar. Üç yıllık askerlik görevinin ardından da memleketine dönecek parası olmadığı için 60’lı yılların başında İzmir’de bir tornacının yanında işbaşı yapar. Bir iki ay çalışıp memleketine gitme planı vardır. Ustanın gelmediği bir gün, kritik bir işi babam çözer ve iyi bir maaş teklif edilir. O da memlekete gitmek yerine İzmir’de kalır.”





İKİ TEZGAH, 50 METREKARE DÜKKAN

İzmir’de farklı şirketlerde çalışan İbrahim Öztürk, en son ustabaşılığa kadar yükselir. Fuat Öztürk, “Babam saat 17.00’ye kadar ustabaşı olduğu yerde çalıştıktan sonra, gece 23.00’e kadar da başka bir tornacıda iş yapar. Annem de birikim için patates tarlasında çalışır. Babam kırılma noktasını ise bir çimento fabrikasının inşaatını yapan şirketin işi bırakmasıyla yaşar. Tesiste kullanılacak ekipmanın yapımı konusunda bir mühendisin yönlendirmesiyle babamı bulurlar. Babam ilk başta işin bir yıllık olması nedeniyle iyi maaş aldığı mevcut işini bırakmak istemez. Ancak karşı tarafın ekipmanın yapımında kullanılacak iki tezgahı iş bitiminde babama bırakacaklarını söylemesi, işin seyrini değiştirir. Babam da işi bitirdikten sonra o iki tezgahla 1971’de kendi işini kurma kararı alır. Ve 50 metrekarelik bir dükkanda kalıp imalatına başlar” diyerek Özteknik’in kuruluş öyküsünü paylaştı.

İKİNCİ KUŞAKTAN ÜÇ MARKA BİRDEN

Kalıp imalatıyla başlayan sanayicilik serüvenine zamanla yeni ürünler eklendiğini anlatan Fuat Öztürk, “74 Kıbrıs Harekatı sonrası uygulanan ambargo süreciyle Türkiye’deki yabancı kamyonların yedek parça açığına çözüm üretilmeye başlandı. Çeşitli kamyon markaları için birçok ekipmanın imalatını yapar hale geldik. Ana sanayide büyümeye başladık. Ben de işe ilkokul üçte yerleri süpürerek dahil oldum. 2000’li yılların başlarında da ekonomik krizlerin etkisiyle yeni arayışlara girdik. Benim Pınarbaşı’ndaki tesiste hobi olarak hidrolik silindir ve pompa konusunda çalışmalarım vardı. 2003’te Kemalpaşa’daki tesise geçtik, 2004’te de benim hobi olarak yaptığımı ana ürün haline getirme kararı aldık ve ağır ticari araçlar için HYDCAB markasıyla kabin kaldırma sistemlerinin üretimine başladık. Bir yıl sonra ise yine ağır ticari araçlar için direksiyon ve süspansiyon sistemleri üretimi başladı. Burada da EGEROT markasıyla yol aldık. Rahat durmadık, 2013 yılında da debriyaj Revol markasıyla ürün grubumuza eklendi” diyerek Özteknik’in geçirdiği değişim sürecini aktardı.

35 ÜLKEYE İHRACAT

BUGÜN ağır ticari araçlar için üç ana grupta üretim yaptıklarını söyleyen Fuat Öztürk, “Bu üç ana grubu dünyada aynı çatı altında üreten başka bir üreticiyi biz duymadık. Ayrıca, en ufak parçayı da kendi bünyemizde başarıyoruz. Ürettiğimizin de yüzde 65’ini ihraç ediyoruz. Yaklaşık 35 ülkeye kendi markamızla ihracatımız var. Bu ülkelerin önemli kısmı Avrupa’dan. Aylık 50 bin parça gibi bir üretim kapasitedeyiz” bilgisini verdi.

HER ŞEY REKABET İÇİN

YENİ ürün üretme ve yatırım yapma konusunda çok iştahlı bir yapıya sahip olan Fuat Öztürk, gelecek planlarıyla ilgili şunları paylaştı: “Artık yeni bir ürün ya da markadan ziyade mevcutları geliştirmek gibi planlarımız var. Mevcut markalar altındaki ürün çeşidini geliştirmek istiyoruz. Rekabet gücümüzü artıracak atılımlarımız olabilir. Çok fazla döküm işimiz oluyor. Bunun için bir döküm tesisi kurma niyetimiz var. Niyet ettiğimiz şeyi de iki yıl içinde hayata geçiren bir yapımız var. Bunun gibi farklı tesis yatırımları da gündeme gelebilir.”

AİLE DİSİPLİNİ VAR

ÖZTEKNİK bir aile şirketi. 2013’te vefat eden kurucu İbrahim Öztürk, hayattayken bayrağı küçük oğlu Fuat Öztürk’e devretmiş. Fuat Öztürk, “Şu an şirkette ikinci kuşaktan yönetim kurulunda ağabeyim Suat Öztürk ile ablam Şükriye Kalınca var. Ağabeyim emekli oldu. Ablam ise finans müdürümüz. Üçüncü kuşağı da işe dahil ettik. Ağabeyimin oğlu Emrah Öztürk, imalattan sorumlu. Ablamın kızı Tuğba Kiriş ise kalite kontrol sorumlumuz. Herkesin görev tanımı belli. Şu an bir şirket anayasamız var, ama aile anayasası konusunda da çalışıyoruz” diyerek bir de aile disiplininin olduğunu sözlerine ekledi.

SATMAYIZ SATIN ALIRIZ

HER yıl yüzde 25’lerin üzerinde bir büyüme sergilediklerini dile getiren Fuat Öztürk, “Bu yıl koyduğumuz yüzde 25’lik hedefi 8’inci ayın sonunda doldurduk. Hal böyle olunca da birçok kurumun dikkatini çekiyoruz. Özellikle yurt dışından satın alma ve ortaklık teklifleri alıyoruz. Şu an bu tür tekliflere kapılarımız kapalı. Ama tersi yönde bir hamlemiz olabilir. Özellikle Avrupa’dan ticari ayakta bir satın alma gündeme gelebilir. Böylece ihracat yaptığımız ülke sayısını artırmış olacağız” ifadesini kullandı.

KISA KISA

* Direksiyon ve süspansiyon sistemleriyle birlikte dövme alanında ihtiyaçlarının arttığına dikkat çeken Fuat Öztürk, “Bu hizmeti dışarıdan almak rekabet açısından sıkıntı yaratıyordu” diyerek 2010’de bu işi yapan Taşsan A.Ş.’yi bünyelerine kattıklarını söyledi.

* Babasının çevre ve insana ayrı bir önem verdiğine dikkat çeken Fuat Öztürk, “Kemalpaşa’daki tesis kurulduğu zaman, proje sahasında bulunan bir ceviz ağacının kesilmemesi için tüm yapıyı değiştirdi. Bugün hala o ceviz ağacının altında müşterilerimizi ağırlıyoruz” diyor.