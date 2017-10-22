Kantinde çalışır. Eğlence mekanlarında bardak yıkayarak başlayan süreç ise Özcan İçli’yi işletmeciliğe kadar taşır. Özellikle eğlence dünyasında başarılı işlere imza atan ve bazı girişimlere de ortak olan İçli, geçen yıl kendi hikayesini yazma kararı alır. Eşi Süreyya İçli ile 2.5 ay ev ortamında yürütülen çalışmalar sonucunda ‘yoğurdun mucizevi mutluluğu’ anlamına gelen ‘Yomumu’ markasıyla dondurulmuş, yani ‘frozen yoğurt’ sektörüne adım atar. Yomumu ile kısa sürede 3 noktaya ulaşan İçli, bu yılı 6 noktayla kapatmayı planlıyor. 2018’de 20 mağazaya ulaşmayı planlayan İçli’nin gündeminde bir de ‘Yomumu Kitchen’ var.







ÖZCAN İçli... Yaşamı boyunca birçok zorlukla karşılan ama yılmadan mücadele ederek kendi markasını yaratan bir girişimci. ‘Bu işe para mı yatırılır’ şeklindeki olumsuz görüşlere kulak asmayarak Yomumu’yu kuran Özcan İçli ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1980 doğumlu İçli, çocukluğundan itibaren çalışma hayatının içinde bulunanlardan. İlk iş deneyiminin işçi emeklisi babasının İzmir Bayraklı’da oyalanmak adına açtığı deterjan dükkanı olduğunu söyleyen İçli, hikayenin devamına şöyle devam etti:

BARDAK YIKAYARAK BAŞLADI

“Tüm yaz tatillerinde çalıştım. Bir ağabeyim, kapalı spor salonlarının kantinlerinin işletmesini almıştı. 15-16 yaşlarında da onu yanına girdim. 90’lı yıllarda ise bir barda bardak yıkayarak gece iş hayatım başladı. Bu alanda da barmenlik, VIP garsonluk, şef ve müdürlüğe kadar yükseldim. İzmir ve Çeşme’de birçok eğlence mekanının işletmeciliğini yaptım. Bu arada zaman zaman kar ortağı olduğum işlere de imza attım. Turizm döngüsü içinde bir iş hayatım oldu.”

BABADAN BİR ŞEY KALMADI

Eşi Süreyya İçli’nin Almanya doğumlu olduğunu paylaşan Özcan İçli, yurt dışına çıktıklarında frozen yoğurt sektörünün hareketliliğini fark ettiğini söyleyerek, “Sonra Türkiye’deki örneklerinin verimli olmadığını gördük. Frozen yoğurtçusundan çok içinde yeme içmenin de olduğu kafe görünümünde bir yapı vardı. Bana babamdan bir şey kalmadı. Ama ben kızıma bir eser bırakmak adına frozen yoğurt alanına girme kararı aldım” diyerek, eşi Süreyya İçli’yle birlikte frozen yoğurt işini hakkıyla yapma hedefiyle yola çıktıklarını paylaştı.

ÖNCE EVDE DENEDİLER

Frozen yoğurtla ilgili tüm araştırmayı ilk etapta evlerinde yürüttüklerini kaydeden İçli, o süreci şöyle aktardı:

“Tüm denemeleri evde eşimle birlikte yaptık. Makineyi eve kurduk. Marketten aldığımız onlarca abur cubur, kuruyemiş ve meyvelerle çalıştık. Yaptığımız ürünleri komşularımıza dağıtık. İlk etapta ‘kuru fasulyenin yanında yenen yoğurt gibi anlaşıldı ama alıştılar ve beğendiler. 2.5 aylık Ar-Ge’nin ardından da ‘yoğurdun mucizevi mutluluğu’ anlamına gelen YOMUMU markamızla 2016’da Bornova’da bir AVM’de ilk mağazamızı açtık. İlk etapta çevremden ‘bu iş tutmaz, yoğurt para kazandırmaz’ şeklinde olumsuz görüşlere kulak tıkadık. Ve kısa sürede frozen yoğurt alanında önemli bir marka olmayı başardık.”

ÜÇÜNCÜ YILDA 20 ŞUBE

YOMUMU markasıyla çıktıkları frozen yoğurt sektöründe bugün 3 mağazaya ulaştıklarını dile getiren Özcan İçli, “Bornova’dan sonra Alaçatı, ardından da Alsancak şubelerimiz açıldı. En son İzmir Optimum’da bir mağaza açtık. İlk başladığımız yeri ise AVM’nin durumu nedeniyle kapatmak zorunda kaldık. Şimdi İstanbul, Alaçatı ve Cunda’da yeni şube hazırlıklarımız sürüyor. 2017’yi 6 mağazayla kapatmayı hedefliyoruz. Burada da franchise modeliyle büyümek istiyoruz” diyerek, 2018 sonunda mağaza sayısını 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

PERSONEL BAĞIMLILIĞINI

ORTADAN KALDIRDI

ÖZCAN İçli, geliştirdikleri iş modeliyle personele bağlı bir yapıyı ortadan kaldırdıklarını belirterek, şunları söyledi: “İtalya’dan getirdiğimiz frozen yoğurt makinemiz var. Formüller belli. Personelin sadece makineye dökmesi yeterli oluyor. Şu an 48 çeşit ürünle yol alıyoruz. Yomumu lezzetleri mevsimine göre taze meyvelerle ve çerez çeşitleriyle süsleniyor. Sağlıklı bir yaşamın parçası olan frozen yoğurdun içinde şeker oranımız çok az. Fit yaşama yönelik lezzeti, çeşitleriyle sunuyoruz. Doğal ve hiç bir katkı maddesi bulunmuyor. Kalorisi de çok düşük. Glutensiz hayatın da yanındayız.”





MÜDAVİMİ YATIRIMCI OLUYOR

BU işte yatırımcının da kazanması gerektiğine inandığını söyleyen Özcan İçli, franchise verdikleri yatırımcının 2 yılda parasını amorti ettiğini dile getirdi. İşçi, “İlk iki yılda ciro payını da almıyoruz. Zaten bizim yatırımcıların önemli kısmı ürünün müdavimi olup sonradan bayilik isteyenler. Şu an soğuk kentlerde sadece AVM’lerde olacağımız bir sistemimiz var. Yurt dışından da talepler alıyoruz. Orada da önce iç piyasayı oturtmadan hareket etmek istemiyoruz” diyerek, yurt dışında da master franchise şeklinde yol alacaklarını aktardı.

DAĞITIM TEK NOKTADAN OLACAK

ŞU an şubeleri ihtiyacı olan ürünleri çözüm ortakları aracılığıyla gönderdiklerini dile getiren Özcan İçli, “Şu an çok yoğun francihse talebi alıyoruz. 10 şubeden sonra tüm ürünleri kendi merkezimizden gönderecek bir yapıya geçmek istiyoruz. Bunu da 2018’de hayata geçirmek gibi planlarımız var. Bu hem yatırımcıya hem de bize artılar sağlayacak bir model olacak” diyor.



KISA KISA

- Franchise verdikleri yatırımcının bulunduğu kentte bir de yöresel ürün kotası koyduklarını belirten Özcan İçli, “Menüye yöresel bir ürün ekleme seçeneğimiz var. Çorum’da leblebi, Bursa’da pişmaniye gibi” ifadesini kullandı.

- Hedefleri arasında bir de sağlıklı yemek konseptinin olduğunu paylaşan Özcan İçli, “Haşlanmış sebze, somon gibi sağlıklı ürünlerden oluşan Yomumu Kitchen projemiz var” diye konuştu.