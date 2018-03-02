Varsın deli desinler

Bu eğitim döneminde TAKEV Okulları’yla Bodrum’da yeni bir pencere açan deneyimli eğitimci Süheyla Kiraz, hedef büyüttü. Anadolu lisesiyle ilk adımı atan Kiraz, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde anaokulu, ilkokul ve ortaokulu da bünyeye katacak. Kiraz’ın gündemde bir de ‘fen lisesi’ bulunuyor.

SÜHEYLA Kiraz... Kendini eğitime adamış bir isim. Öyle ki yılların birikimiyle aldığı evini dahi bu uğurda satarak sermaye yapan bir eğitim sevdalısı. ‘Yoğun çalışmaya alışan biri emekli olunca hayat amacı kalmıyor’ düşüncesinden hareketle eğitim serüvenine etüt merkezi ve özel eğitim kursunun ardından TAKEV Bodrum Özel Anadolu Lisesi’yle devam eden Süheyla Kiraz ile eğitimci hikayesinden sektörün durumuna kadar birçok konuyu konuştuk. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği mezunu olan Süheyla Kiraz, şöyle devam etti:

OKYANUSA BİR DENİZ YILDIZI

“İlk öğretmenliğimi Çorum Alaca’da yaptım. 1998’de ise Bodrum’a geldim. Burada iki devlet okulunda görev aldım. Mahinur-Cemal Uslu İlköğretim Okulu’nu ikinci yılda Bodrum’da en iyi kurumu yaptık. Bir devlet okulunu marka yaptık. 5 yıl çalıştıktan sonra 2010’da emekliye ayrıldım. Emekli olunca da bir kenara çekilmedim. ‘Okyanusa bir deniz yıldızı da ben atayım’ diyerek, eğitim sektöründe yeni bir kıvılcım ateşledim. 2011’de Kiraz Etüt Merkezi’ni kurdum. Önemli başarılara imza attık. Daha sonra lise öğrencileri için özel öğretim kursu açtık. Son dönemde dershanelerin kapanması ve şekil değiştirmesiyle yeni arayışlara girdim. Daha önce devlet ayağında olsa da iki okulun kuruluşunda görev aldım. Aklımda hep bir okul açma planı vardı.”

EVİNİ SATTI, SERMAYE YAPTI

İki yıl önce bir arkadaşının aracılığıyla İzmir’de TAKEV ile tanışan Kiraz, “Kurumu ziyaret ettim ve aşık oldum. Benim Atatürkçü nesiller yetiştirmek gibi bir misyonum var. Ayakları üzerinde duran, kendini bilen, amacı olan gençlere ihtiyacımız var. Tüm çabam bunun için olunca, birikimlerimi ortaya koyarak, hatta evimi satarak zor da olsa TAKEV’in Bodrum ayağını 2017-2018 eğitim-öğretim döneminde Anadolu lisesi olarak açtık. Çok para kazanmak için bu işe girmedim. Sadece geleceğimiz için bir adım atım. Bugün yetiştirdiğimiz gençlerin yarın Türkiye’yi yönetmesini arzuluyorum. 25 öğrenciyle hazırlık sınıfı olarak başladık. Öğrencilerimiz 25 saat Almanca, 10 saat İngilizce eğitimin yanı sıra matematik, edebiyat ve müzik dersleri alıyor” diyerek, lise kısmının kendi öğrencisiyle büyüyeceğini söyledi.

KAMPÜS GELİYOR

SÜHEYLA Kiraz, Anadolu lisesiyle başlattığı çalışmalara yeni bir halka daha ekleyeceğini belirterek, “Lisemiz Bodrum Yokuşbaşı’nda açıldı. Şimdi yeni kampüsümüz için Bitez’de inşaatımız bu ay başlıyor. Liseye anaokulu, ilkokul ve ortaokulu ekliyoruz. 2018-2019 eğitim-öğretim döneminde de ders zilimiz çalacak. Yolumuza yeni kampüsümüzde devam edeceğiz. Bunun için 7.5 milyar liralık bir yatırım yapıyoruz. Hayallerimizin gerçekleşeceği güzel bir kampüs yapıyoruz. 970 öğrenci kapasiteli olacak” dedi. Kiraz, Yokuşbaşı’nda ise 2019-2020 eğitim öğretim döneminde açılacak şekilde fen lisesi yapmayı düşündükleri bilgisini paylaştı.

HUYUNA SUYUNA GİDİYORUZ

“ÇOCUĞUN huyunu suyunu bilip ona hareket ediyoruz” diyen Süheyla Kiraz, çocukların kişiliğini bulmasında yol gösterici olduklarını belirterek, eğitim sistemleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Öğrencilerin yaşayarak, anlayıp yorum yaparak öğrenmelerini sağlamaya, onların bilgili, becerikli, etkili iletişim kurma becerilerine sahip, otokontrolü, özgüveni, özdisiplini yüksek, sorumluluk duygusu kazanmış, özgün, yaratıcı düşünceye sahip, insani değerleri özümsemiş bireyler olarak yetişmelerine fırsat tanıyoruz. TAKEV Okulları’ndaki eğitim programlarının içerikleri düzenlenirken ekip çalışmalarına ağırlık vererek, öğrencilerin dersi derste, katılarak ve soru sorarak, aktif bir şekilde öğrenmeleri sağlanıyor. Öğrencilerin bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini kapsayan, yabancı dil, bilgisayar, müzik, spor, görsel sanatlar, proje bazlı dersler, geziler, sosyal etkinlikler ve kulüp faaliyetleri ile zenginleştirilmiş, teknoloji ile desteklenen çok yönlü bir program uygulanıyor. Farklı yeteneklerdeki öğrencilerin sosyal, fiziksel ve psikolojik açıdan gelişmesine olanak hazırlanır, her bireyin kendi farklılığını esas alan geliştirici programlara yer verilir.”

BODRUM YÜKSELİŞTE

YAKLAŞIK 32 yıldır eğitim sektörünün içinde bulunan Süheyla Kiraz, 20 yıl önce Bodrum’a geldiği dönemde ilçenin özel eğitim noktasında çok gerilerde olduğuna dikkat çekerek, “Son yıllarda göçle birlikte sektörde bir hareketlilik var. ‘Hastane ve kolej var’ diye gelen çok insan tanıyorum. Şu an Bodrum’da 9 kolej, 60 devlet okulu bulunuyor. Eğitimde rekabetin olduğu yerde kalite olur. Bodrum, eğitim anlamında da yükselişe geçtiği bir dönem yaşıyor” bilgisini verdi.

PATLAK

- “55 yaşında bir insanın bu kadar yoğun tempoyla hareket etmesi için deli olması lazım” diyen Süheyla Kiraz, şunları ekliyor: “Her şey çocuklarımız için. Haftanın 7 günü çalışıyorum. 5 gün okuldayım. 2 gün ise özel eğitim kursunda...”

Okul gülerse çocuk da güler

BUGÜN özel eğitim sektörünün eksisi ve artısıyla büyüdüğüne dikkat çeken Süheyla Kiraz, “Bu işe öğretmen gözüyle bakıyorum. Açılan her müessesenin bir ruhu olması gerektiğini düşünüyorum. Her kurum imkanları dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bunu da bir enerjiyle yapmanın doğru olduğuna inanıyorum. Sonuçta okul gülüyorsa çocuklar da güler” diyerek, okulun çocukların büyük bir sevgiyle gideceği yerler olması gerektiğini söyledi.