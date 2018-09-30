Tuza adanmış hayatlar

Hikaye dede İsmail Uyar’ın Soma’da ürettiği helvalarına İzmir’den tuz getirmesiyle başlar.
Çevreden gelen taleplerle de bir süre sonra ana işi tuz olur. İşin büyümesiyle de İsmail Uyar, Soma’dan İzmir’e taşınır. Çamaltı Tuzlası’ndan kayıklarla gelen tuzu 1943’te Kemeraltı’nda satışa sunar. 1968’de Çiğli, 1989’da ise Menemen’deki tesislerinde yoluna devam eden Yaşat Tuz, bugün Hindistan’a bile ihracat yapıyor. Sektörde hayata geçirdiği ilklerle de tanınan Yaşat Tuz’un yönetimdeki üçüncü kuşak ise Salted Goods markasıyla gurme şef tuzlarını üreterek bayrağı daha da yukarı taşıdı. İhracata da başlayan üçüncü kuşak, yeni ürünleriyle dünya markası olmayı amaçlıyor.
YAŞAT Tuz... Geçmişi 40’lı yıllara dayanan, zaman zaman sıkıntılı günler yaşasa da kuşaklar arası uyum ve dayanışmayla bugünlere gelmeyi başaran bir şirket... Bugün zeytinden turşuya birçok tarımsal üründe önemli bir ihracatçı konumuna gelen Ege’nin başarısında tuzu olan Yaşat Tuz’un kuruluş öyküsünü ve gelecek planlarını üçüncü kuşaktan Yağız Uyar ile Selim Gürses’ten dinledik. İşin fitilini dede İsmail Uyar’ın ateşlediğini söyleyen Yağız Uyar, şöyle devam etti:
TATLIDAN TUZLUYA
“Dedem Soma’da zeytin bahçeleri olan, ticaretle uğraşan biri. Bunun yanında baba mesleği helvacılığı da yapıyor. Tabii, helvanın ana maddelerinden biri susam. Susamı kabuğundan ayırmak için tuz kullanılıyor. İzmir’den tuz getiriyor. Soma’da da demiryolunun yanında bulunan arsasına ihtiyacı olan bu tuzu boşaltıyor. Tabii, çevresinden de tuz talebi geliyor. Zamanla tuzun helvadan daha fazla kazanç getirdiğini görünce odağını buraya kaydırıyor. Bir süre sonra da işin kaynağı olan İzmir’e taşınma kararı alıyor.”
İZMİR’DEN TÜRKİYE’YE
Dede İsmail Uyar’ın Soma’dan İzmir’e taşındığını aktaran Yağız Uyar, “Dede Kemeraltı’nda 1943’te bir dükkan açıyor. Tabii, o yıllarda tuz Çiğli’deki Çamaltı Tuzlası’ndan çıkarılıyor. Nakliyede de kamyon olmadığı için Tuzla’dan çıkan tuzlar kayıklar aracılığıyla deniz yoluyla Konak Pasaport’a getiriliyor. Oradan da dede at arabalarıyla götürdüğü tuzu dükkanındaki değirmende öğüttükten sonra paketleyerek satışa sunuyor. 1968’de Kemeraltı’ndan ayrılarak Çiğli’de büyük bir yere taşınıyor. O döneme kadar Tuzla’da tuz hep denizden satılıyor, karadan hiç satış yok. Kamyonetin çıkmasıyla da dedem bir tane ediniyor. Tuzla’dan ilk kez karadan tuz alan kişi oluyor” diyerek tren istasyonun yanında yer alan İsmail Uyar Tuz Fabrikaları ile Türkiye’nin dört bir yanına tuz gönderildiğini paylaştı.
HER KUŞAKTAN BİR TAŞ
Bir süre sonra ikinci kuşağın işe dahil olduğunu dile getiren Yağız Uyar, hikayenin devamını şöyle aktardı: “İkinci kuşaktan babam Yaşat Uyar ile amcam Mehmet Nazif Uyar, önce tuzu pakete koyuyor. 1980’de de özellikle kaşar peynirinde kullanılan tuzu üreterek sektörde bir ilke imza atıyorlar. Yemekliğin yanına sanayi tuzu da ekleniyor. Uyar markasıyla yol alınıyor. 70’lerin sonunda amelelik yaparak ben de işe dahil olmaya başladım. 1989’de ise Çiğli’deki fabrikayı Menemen’e taşıdık. Hacettepe İşletme’yi bitirdikten sonrada 90’larda resmen işe dahil oldum. Kapasiteler arttı. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra halamın oğlu Selim Gürses takıma katıldı. En son ise amcamın oğlu Eren Uyar geldi. Üçüncü kuşak hem teknolojiyi hem de aile geleneğiyle sektörde birçok ilke imza attı. 20 yıl özel sektörde çalışan eşim Özge Uyar’ın da aramıza katılmasıyla Salted Goods ortaya çıktı. Mevcut ürünlerimizin yanında gurme şef tuzuyla da yeni bir kulvar açtık.”
FRANSIZ VE
İNGİLİZLERDEN
SONRA BİZ
GENLERİNDE sürekli yenilik, ilkler ve farkındlık yaratmak olan ailenin yeni aktörü Salted Goods’un ortaya çıkış öyküsünü Yağız Uyar, şöyle aktardı: “2010’da Amerika’da seyahatimizde gittiğim küçük tuz dükkanı ufkumu açtı. Dünyanın birçok yerinden gelen tuzlar vardı. Biz yüksek montanlı işlere imza atıyorduk. Fiyatları da bizim çok çok üzerindeydi. Ton fiyatına sattığım ürünlerin hepsi de çok nitelikliydi. Daha çok İngiliz ve Fransızların üretip dünyaya pazarladığı gurme şef tuzu dediğimiz yaprak tuzu üretmeyi kafaya koyduk. Uzun araştırmalar ve çalışmaların sonunda 2015’te piyasaya ürünü sunduk. Şu an trüf mantarından kuru domatesliye kadar 7 çeşit çeşnili tuzumuz var.”
HEDEF DÜNYA MARKASI
ONLİNE satışın yanında perakendede ise Türkiye’deki seçkin şarküteriler aracılığıyla tüketiciyle buluştuklarını söyleyen Selim Gürses, ayrıca restoran, kafe ve otellerin yer aldığı HoReCa pazarına da ürün verdiklerini paylaştı. 1943’ten bu yana sürekli deniz tuzuyla yol aldıklarını dile getiren Gürses, “Düne kadar ağırlıklı Fransız ve İngilizlerin yaptığı bir ürün olan yaprak tuzda artık biz de Salted Goods ile varız. İç piyasanın yanı sıra Rusya, Norveç, Almanya ve Japonya’ya ihracatımızı var. İthalatı kestiğimiz gibi döviz de kazandırıyoruz. Hedefimiz burada dünya çapında bilinir bir marka olmak. İsmail Uyar Tuz Fabrikaları zaman içinde Yaşat Tuz A.Ş. oldu. Yaşat Tuz ise Rusya ve Hindistan’a ihracat yapıyor. Hatta Hindistan’a giden tuzlarımız buradan dünyaya yayılıyor” diyor.
KISA KISA
* Yaşat Tuz’un 70 bin, Salted Goods’un ise 12 ton yıllık kapasitesi olduğunu söyleyen Selim Gürses, “Yaprak tuz katma değerli bir ürün ve mevcut tuzlarımızla arasında ciddi fiyat farkı var” diyor.
* Yağız Uyar, Yaşat Tuz’un üçüncü kuşağın görevde bulunduğu bir aile şirketi olduğunu söyleyerek, “Ben genel müdür pozisyonundayım. Kimya mühendisi olan Selim Gürses ise üretimden sorumlu. Eren Uyar ise pazarlamada” diyerek herkesin görev alanının belli olduğunu aktardı.
Tuza adanmış hayatlar
Hikaye dede İsmail Uyar’ın Soma’da ürettiği helvalarına İzmir’den tuz getirmesiyle başlar.
Çevreden gelen taleplerle de bir süre sonra ana işi tuz olur. İşin büyümesiyle de İsmail Uyar, Soma’dan İzmir’e taşınır. Çamaltı Tuzlası’ndan kayıklarla gelen tuzu 1943’te Kemeraltı’nda satışa sunar. 1968’de Çiğli, 1989’da ise Menemen’deki tesislerinde yoluna devam eden Yaşat Tuz, bugün Hindistan’a bile ihracat yapıyor. Sektörde hayata geçirdiği ilklerle de tanınan Yaşat Tuz’un yönetimdeki üçüncü kuşak ise Salted Goods markasıyla gurme şef tuzlarını üreterek bayrağı daha da yukarı taşıdı. İhracata da başlayan üçüncü kuşak, yeni ürünleriyle dünya markası olmayı amaçlıyor.
YAŞAT Tuz... Geçmişi 40’lı yıllara dayanan, zaman zaman sıkıntılı günler yaşasa da kuşaklar arası uyum ve dayanışmayla bugünlere gelmeyi başaran bir şirket... Bugün zeytinden turşuya birçok tarımsal üründe önemli bir ihracatçı konumuna gelen Ege’nin başarısında tuzu olan Yaşat Tuz’un kuruluş öyküsünü ve gelecek planlarını üçüncü kuşaktan Yağız Uyar ile Selim Gürses’ten dinledik. İşin fitilini dede İsmail Uyar’ın ateşlediğini söyleyen Yağız Uyar, şöyle devam etti:
TATLIDAN TUZLUYA
“Dedem Soma’da zeytin bahçeleri olan, ticaretle uğraşan biri. Bunun yanında baba mesleği helvacılığı da yapıyor. Tabii, helvanın ana maddelerinden biri susam. Susamı kabuğundan ayırmak için tuz kullanılıyor. İzmir’den tuz getiriyor. Soma’da da demiryolunun yanında bulunan arsasına ihtiyacı olan bu tuzu boşaltıyor. Tabii, çevresinden de tuz talebi geliyor. Zamanla tuzun helvadan daha fazla kazanç getirdiğini görünce odağını buraya kaydırıyor. Bir süre sonra da işin kaynağı olan İzmir’e taşınma kararı alıyor.”
İZMİR’DEN TÜRKİYE’YE
Dede İsmail Uyar’ın Soma’dan İzmir’e taşındığını aktaran Yağız Uyar, “Dede Kemeraltı’nda 1943’te bir dükkan açıyor. Tabii, o yıllarda tuz Çiğli’deki Çamaltı Tuzlası’ndan çıkarılıyor. Nakliyede de kamyon olmadığı için Tuzla’dan çıkan tuzlar kayıklar aracılığıyla deniz yoluyla Konak Pasaport’a getiriliyor. Oradan da dede at arabalarıyla götürdüğü tuzu dükkanındaki değirmende öğüttükten sonra paketleyerek satışa sunuyor. 1968’de Kemeraltı’ndan ayrılarak Çiğli’de büyük bir yere taşınıyor. O döneme kadar Tuzla’da tuz hep denizden satılıyor, karadan hiç satış yok. Kamyonetin çıkmasıyla da dedem bir tane ediniyor. Tuzla’dan ilk kez karadan tuz alan kişi oluyor” diyerek tren istasyonun yanında yer alan İsmail Uyar Tuz Fabrikaları ile Türkiye’nin dört bir yanına tuz gönderildiğini paylaştı.
HER KUŞAKTAN BİR TAŞ
Bir süre sonra ikinci kuşağın işe dahil olduğunu dile getiren Yağız Uyar, hikayenin devamını şöyle aktardı: “İkinci kuşaktan babam Yaşat Uyar ile amcam Mehmet Nazif Uyar, önce tuzu pakete koyuyor. 1980’de de özellikle kaşar peynirinde kullanılan tuzu üreterek sektörde bir ilke imza atıyorlar. Yemekliğin yanına sanayi tuzu da ekleniyor. Uyar markasıyla yol alınıyor. 70’lerin sonunda amelelik yaparak ben de işe dahil olmaya başladım. 1989’de ise Çiğli’deki fabrikayı Menemen’e taşıdık. Hacettepe İşletme’yi bitirdikten sonrada 90’larda resmen işe dahil oldum. Kapasiteler arttı. Özel sektörde bir süre çalıştıktan sonra halamın oğlu Selim Gürses takıma katıldı. En son ise amcamın oğlu Eren Uyar geldi. Üçüncü kuşak hem teknolojiyi hem de aile geleneğiyle sektörde birçok ilke imza attı. 20 yıl özel sektörde çalışan eşim Özge Uyar’ın da aramıza katılmasıyla Salted Goods ortaya çıktı. Mevcut ürünlerimizin yanında gurme şef tuzuyla da yeni bir kulvar açtık.”
FRANSIZ VE
İNGİLİZLERDEN
SONRA BİZ
GENLERİNDE sürekli yenilik, ilkler ve farkındlık yaratmak olan ailenin yeni aktörü Salted Goods’un ortaya çıkış öyküsünü Yağız Uyar, şöyle aktardı: “2010’da Amerika’da seyahatimizde gittiğim küçük tuz dükkanı ufkumu açtı. Dünyanın birçok yerinden gelen tuzlar vardı. Biz yüksek montanlı işlere imza atıyorduk. Fiyatları da bizim çok çok üzerindeydi. Ton fiyatına sattığım ürünlerin hepsi de çok nitelikliydi. Daha çok İngiliz ve Fransızların üretip dünyaya pazarladığı gurme şef tuzu dediğimiz yaprak tuzu üretmeyi kafaya koyduk. Uzun araştırmalar ve çalışmaların sonunda 2015’te piyasaya ürünü sunduk. Şu an trüf mantarından kuru domatesliye kadar 7 çeşit çeşnili tuzumuz var.”
HEDEF DÜNYA MARKASI
ONLİNE satışın yanında perakendede ise Türkiye’deki seçkin şarküteriler aracılığıyla tüketiciyle buluştuklarını söyleyen Selim Gürses, ayrıca restoran, kafe ve otellerin yer aldığı HoReCa pazarına da ürün verdiklerini paylaştı. 1943’ten bu yana sürekli deniz tuzuyla yol aldıklarını dile getiren Gürses, “Düne kadar ağırlıklı Fransız ve İngilizlerin yaptığı bir ürün olan yaprak tuzda artık biz de Salted Goods ile varız. İç piyasanın yanı sıra Rusya, Norveç, Almanya ve Japonya’ya ihracatımızı var. İthalatı kestiğimiz gibi döviz de kazandırıyoruz. Hedefimiz burada dünya çapında bilinir bir marka olmak. İsmail Uyar Tuz Fabrikaları zaman içinde Yaşat Tuz A.Ş. oldu. Yaşat Tuz ise Rusya ve Hindistan’a ihracat yapıyor. Hatta Hindistan’a giden tuzlarımız buradan dünyaya yayılıyor” diyor.
KISA KISA
* Yaşat Tuz’un 70 bin, Salted Goods’un ise 12 ton yıllık kapasitesi olduğunu söyleyen Selim Gürses, “Yaprak tuz katma değerli bir ürün ve mevcut tuzlarımızla arasında ciddi fiyat farkı var” diyor.
* Yağız Uyar, Yaşat Tuz’un üçüncü kuşağın görevde bulunduğu bir aile şirketi olduğunu söyleyerek, “Ben genel müdür pozisyonundayım. Kimya mühendisi olan Selim Gürses ise üretimden sorumlu. Eren Uyar ise pazarlamada” diyerek herkesin görev alanının belli olduğunu aktardı.