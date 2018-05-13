Suya yazı yazılır mı

Gizem Acar Yavuz, çevresindeki makine mühendislerinin etkisiyle de üniversite tercihini bu branştan yana kullanır. Gizem Acar Yavuz, deneyim kazanmak için öğrencilik yıllarında sanayide çalışır. İstanbul’da çeşitli firmalarda önemli görevlerde bulunur. 4 yıllık İstanbul macerasını ardından da İzmir’e gelerek 2015’te kendi şirketini kurar ve yüksek lisans tezi olan 3 boyutlu yazıcılar üzerine yoğunlaşır. Suya yazı yazma hedefiyle yola çıkan Yavuz, bugün geliştirdiği 3 boyutlu yazıcıyla kahve köpüğü başta olmak üzere birçok gıdanın üzerine desen çiziyor. Yurtdışına da açılan Yavuz’un gündeminde ise sağlıktan gıdaya birçok alanda dünya çapında ilklere imza atacak 3 boyutlu yazıcılar var.

GİZEM Acar Yavuz... ‘Hayattaki tek sınırınız kendi hayal gücünüz’ diyerek erkek egemen makine mühendisliği alanında farkındalıklara imza atan bir kadın girişimci. “Kendi mesleğimde sanat yaratmak istedim” diyen Food Art Mühendislik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin kurucusu Gizem Acar Yavuz ile hem girişimcilik serüvenini hem geliştirdiği 3 boyutlu yazıcıları hem de geleceğe dair planlarını konuştuk. 1988 Burdur Bucak doğumlu Gizem Acar Yavuz, hikayesini şöyle aktardı:



SANAYİDE BİR KADIN

“Anne ve babam öğretmendi. Benim hayatıma aslında satranç sporuyla tanışmam yön verdi. 12 yıl boyunca bu sporu yaptım. Ve milli sporcu olarak çeşitli ulusal ve uluslararası dereceler elde ettim. Bu branş aslında benim küçük yaşta imkansızı başarabilme hedefim için çok uygundu. Tabii, o dönem satrançta örnek aldığım ustalarımın birçoğu makine mühendisiydi. Bu da benim mesleki seçimimde etkili oldu. Üniversite konusunda, Dokuz Eylül Makine Mühendisliği’ni kazanmak tek hedefimdi. Öyle de oldu. İkinci öğretim olduğum için de gündüzleri geniş bir zamanım vardı. Tabii, erkek egemen bir alan olduğu için de deneyim kazanmak adına ben o süreci sanayilerde çalışarak geçirdim. Ayrıca satranç öğretmenliği de yaptım.”



O İLGİYE HAKİM OLAMADI

2012’de Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden proje birincisi olarak mezun olan Gizem Acar Yavuz, “Aynı yıl ürettiğim makinemle de Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin düzenlediği proje yarışmasında da birincisi seçildim. İlk kez bir kadının bu ödülü almasının gururunu yaşadım. Bu ödül aynı zamanda bana İstanbul’dan bir iş teklifi getirdi. Farklı firmalarda kadın olarak ilklere imza attım. Bu sürede aynı zamanda Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Mekatronik Mühendisliği alanında yüksek lisansımı tamamladım. Yüksek lisans tezim 3 boyutlu yazıcılar üzerineydi ve bu alana karşı ilgime hakim olamayacağımı anladım” diyerek, 3 boyutlu yazıcılar üzerine yoğunlaşarak çeşitli ürünler geliştirme kararı aldığını aktardı.



SINIR KENDİ HAYAL GÜCÜNÜZ

Yenilikçi farklı makineler üzerine çalışma hedefi doğrultusunda Gizem Acar Yavuz, 2015’te İzmir’de Food Art’ı kurar. “Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 16 metrekarelik bir konteynırda kendi hikayemizi yazmak üzere yola çıktık” diyen Yavuz, şöyle devam etti: “Hayatta tek sınırınızın kendi hayal gücünüz olduğu inancıyla kendi şirketimi kurdum. Kendi mesleğimde sanat yaratmak istedim. Yenilikçilik ve sağlıklı bir dünya ilkelerini benimseyerek inovatif ve verimli makineler üzerine yoğunlaştım. Bu doğrultuda, üç boyutlu yazıcı teknolojisini gıda ürünleriyle birleştirerek, kişiye özgü gıda ürünlerinin el değmeden ve kalıp ihtiyacı olmadan üretilmesini sağladık. Bu makinelerimizin ilki olan içecek yazıcılarımız ile kişiye özgü desenleri saniyeler içerisinde oluşturmak mümkün.”



DÜNYADA ÜÇ TANE

“HAYATTA olduğu gibi makinelerimizde de tek sınırınız kendi hayal gücünüz” diyen Gizem Acar Yavuz, suya yazı yazmayı hayal ettiklerini ve bunu başardıklarını söylüyor. Food Art’ın ilk ürünü ve süre üretimi olan içecek yazıcılarıyla ilgili şu bilgiyi paylaştı: “Bu ürünümüz hem ulusal hem de uluslararası patentli. İlginçtir, dünyada bu işi yapan üç firmayız ve hepimiz aynı dönemlerde çalışmaya başladık. 3 boyutlu yazıcı teknolojisini gıda ürünlerine uyarladık. Sınırsız tasarım olanağı sunan makineler üzerinde AR-GE çalışmaları yaptık. Bunlardan ilki de içecek yazıcısı. Bu yazıcının içindeki kartuşta isteye bağlı bir ürünün özütü ya da gıda boyası bulunuyor. Bu kahve köpüğü ya da dilediğiniz gıda ürünün üzerine işleniyor. Peynire bile yapanlar oldu. Bu yazıcıyla yazıdan fotoğrafa, logodan desene istenen her şey basılabiliyor. 3 boyutlu yazıcı müşterisine özgü sunum yapmak isteyen kafeterya, seyahat firması, ofis ve otellerden yoğun talep görüyor.”



UÇMAYA HAZIRLANIYOR

THY’nin ‘Fikirden Ürüne Teknoloji Geliştirme Programı’ ‘Coffee Art Machine’ birinci olduğunu hatırlatan Gizem Acar Yavuz, “Bu ödül de bize yeni kapılar açtı. Şu an AR-GE çalışmalarımız devam ediyor” diyerek, ilerleyen süreçte 3 boyutlu içecek yazıcılarının boyutu küçülerek uçaklarda da yerini alacağını paylaştı.



YAZMAYA DEVAM

ÇOĞU mühendis 8 kişilik bir ekiple tüm başarıyı elde ettiklerini söyleyen Gizem Acar Yavuz, “Çeşitli gıda makineleri ve projeleri için de AR-GE çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çikolatadan biblolar yapan 3 boyutlu yazıcının da aralarında bulunduğu gıdada dünyada ilklere imza atacağımız ürünlerimiz olacak. Ayrıca, sağlıkta da ürünler geliştiriyoruz. Bunlar yavaş yavaş piyasadaki yerini alacak. 3 boyutlu gıda yazıcılarımız yakında evlere de girecek. Bir de ürünlerimizi anlatacağımız kafe konsepti gündemde” diyerek gelecek planlarını anlattı.



İHRACAT BAŞLIYOR

GİZEM Acar Yavuz, 16 metrekarelik bir konteynırda başlayan hikayenin zamanla Ege Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde daha büyük bir yere geçerek devam ettiğini söyledi, “Şimdi ise teknopark dışında bir alanda başka merkez kuruyoruz. Üretimle ilgili de ayrı bir yer belirledik. Yeni ürünler geliştirme konusunda teknoparklarda varlığımız devam edecek. Tabii, artık ünümüz sınırları aştı. Birleşik Arap Emirlikleri’ne yakında ihracatımız başlıyor. Bunu Amerika takip edecek” diyerek gelinen son durumu aktardı.

KISA KISA

* Gizem Acar Yavuz, mevcut çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk alanında da önemli işlere imza attıklarını paylaşarak, “Çeşitli kazalar sonucunda dokuları kırılan sokak hayvanları için 3 boyutlu yazıcılarımızda parça üretiyoruz” diyor.