 Soğutarak büyüyorlar

Babasının önce bakkal, sonra ise kasap dükkanında çalışır. Erdinç Yapan, makine mühendisliği okuduğu yıllarda da kırtasiye işi yapan kuzeniyle iş yapar. Erdinç Yapan, doksanlı yılların başında İzmir’de soğutma sektöründe üretim yapan ağabeyi Mustafa Kemal Yapan’ın şirketinin Antalya bayisi olarak girişimcilikte ilk adımı atar. 2002’de ise ortaklarından ayrılan ağabeyiyle İzmir’de Messan Soğutma’yı kurar. Yeni yapıyla birlikte ürün çeşidini artıran kardeşler, bugün ön soğutma sistemleri, soğuk ve donmuş muhafaza cihazları, şoklama tesisleri, endüstriyel soğuk ve buzlu su sistemleri, soğuk depo ile kapılarını üretiyor. Gündemde ise ağırlıklı yurtdışı ve yeni ürünler var.

ERDİNÇ Yapan... Ağabey kardeş dayanışmasıyla başarıyı yakalamış bir isim. Adım attığı soğutma sektöründe ağabeyiyle birlikte hayata geçirdiği farkındalıklarla yoluna devam eden bir girişimci. Messan Soğutma Genel Müdürü Erdinç Yapan ile hem girişimcilik serüvenini hem şirketin kuruluş öyküsünü hem de gelecek planlarını konuştuk. 1967 Antalya doğumlu olduğunu söyleyen Erdinç Yapan, çalışma hayatına ilkokul 3’te babasının bakkal dükkanında başladığını dile getirerek, hikayenin devamını şöyle paylaştı:



YAZ TATİLLERİNİ DEĞERLENDİRDİ

“Bir süre sonra toptancılarında perakendeye girmesiyle birlikte babam bakkalı kapatıp, ortaklı bir yapıyla kasap dükkanı açtı. İşler kötüye gitti ve battı. Ben de bu sürecin içinde büyüdüm. Kuzenimin kırtasiye dükkanında da çalıştım. Yaz tatillerinde hep çalıştım. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Makin Mühendisliği’ni kazandım. O süreçte de bu çalışmalarım devam etti. Üniversiteyi bitirip Antalya’ya döndüğümde ise turizmin hareketli olduğu dönemde kuzenimle birlikte bir iş kurduk. Otellere ambalaj malzemeleri satışı yaptık.”



TEKLİF YAZACAK KAĞIDI BİLE YOKTU

1992’de ise kendi mesleğiyle ilgili bir şeyler yapmak için araştırmaya girdiğini anlatan Erdinç Yapan, “İki yılda satıştan kazandığım parayla kendime araba almak istiyordum. O dönem İzmir’e çalışmak için giden ve daha sonra da üç ortakla birlikte soğutma sektöründe üretim yapan ağabeyimin yanına geldim. Yapıyı görünce onların şirketinin Antalya bayisi olmaya karar verdim. Elimde tek sermaye ise arabamdı. Bir soğuk hava deposu işi aldım. Teklif yazacak kağıdım dahi yoktu. Kuzenimden borçla daktilo aldım. Matbaacıya da hatırla birkaç kağıt bastırdım. Ve o işi alarak resmen iş hayatına girmiş oldum” diyerek zamanla klima işini de ürün portföyüne eklediğini paylaştı.



KENDİ FABRİKASINI KURUYORDU Kİ...

Erdinç Yapan, bir süre sonra soğutma sektöründeki firma sayısının artmasıyla rekabetin zorlaştığına dikkat çekerek, yeni arayışlara girdiğini dile getirdi. Yapan, şöyle devam etti: “O dönem frigorifik araç pazarı hareketliydi. O alanda Antalya’da iyi iş yapan yoktu. Genelde şehir dışında çözüm aranıyordu. Antalya’da üretim yapmak için düğmeye bastım. Poliüretan makine ve pres aldım, kasa yapmak için. Makine yatırımı yaptım. Tam o dönem ağabeyim Mustafa Kemal ortağından ayrıldı. Ve beni İzmir’e birlikte iş yapmak için çağırdı. Ve 2002’de Messan Soğutma’yı kurduk. O dönem, soğuk depo cihazlarıyla küçük kapı üretiyorlardı. Zamanla ürün çeşidini artırdık. Ön soğutma sistemleri, soğuk ve donmuş muhafaza cihazları, şoklama sistemleri, endüstriyel soğuk ve buzlu su sistemleri, soğuk depo ile kapıları üreten yapıya geldi. Türkiye’de olmayanı üretme mantığıyla da MQF markasıyla spiral soğutucu ve dondurucu sistemleriyle de farkımızı ortaya koyduk. Önemli markalarla çalışan bir firma haline geldik.”



DÜNYA SIRALAMASINA GİRDİ

PROJE odaklı çalıştıklarını dile getiren Erdinç Yapan, “Ağırlıklı iç piyasaya yönelik çalışıyoruz, ama Azerbaycan’da çok iş yaptık. İsveç’te, Japonya ve Yunanistan’da özellikle şoklama sistemleri üzerine önemli işler yaptık. Burada özellikle spiral soğutucu ve dondurucu sistemlerinde önemli bir konuma geldik. Burada da spiral soğutma bant konusunda iki dünya markasıyla işbirliğimiz var. Bunlardan biri için üretim de yapıyoruz. Messan bilinir bir marka, ama spiral soğutucu ve dondurucu sistemlerinin tamamını yapan dünyada birkaç firmadan biriyiz” diyerek geldiklerin noktayı aktardı.







İKİNCİ KUŞAK İŞBAŞINDA

MESSAN Soğutma’nın bir aile şirketi olduğunu dile getiren Erdinç Yapan, “Şirkette bir kurumsallaşma ihtiyacı ortaya çıktı. Burada ikinci kuşağın işe dahil olmasının etkisi var. Endüstri mühendisliği okuyan ağabeyimin oğlu bizimle çalışıyor. Makine mühendisliği okuyan benim oğlum da ilerde bize katılacak. Aile anayasası için çalışıyoruz” bilgisini verdi.



YENİ ÜRÜNLER YOLDA

MESSAN’ın yanı sıra MQF, FloyBox ve Humi&Cooler markalarının da bulunduğunu anlatan Erdinç Yapan, gelecek planlarıyla ilgili ise şu bilgileri paylaştı: “Kurumsallaşmanın yanı sıra yurtdışında büyüme hedeflerimiz var. Burada da spiral soğutucu ve dondurucu sistemlerin gücüyle büyüyeceğiz. Şu an çeşitli ülkelere distribütörlük vermek adına görüşmelerimiz sürüyor. Öte yandan, soğutmayla ilgili yeni ürünler de gündemimizde. AR-GE çalışmalarımız sürüyor. Amacımız Avrupa’da çok pahalı olan sektörümüzle ilgili ürünleri Türkiye’de ilk üreten olmak.”

KISA KISA

* Şu an 35 kişilik bir kadroyla çalıştıklarını söyleyen Erdinç Yapan, “Hem beyaz hem de mavi yaka kadrosunu güçlendirmek istiyoruz. Bu adımla 50 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

* 2002’den beri İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösterdiklerini dile getiren Erdinç Yapan, “Burada büyümek pahalı. Bu nedenle Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nden yer aldık. Fabrika yatırımı yaptık. 4-5 ay içinde üretimimize orada devam edeceğiz” diye konuştu.