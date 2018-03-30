Sanatla psikolojiyi buluşturdular

Psikoloji alanında eğitim alan Esra Dağhan ile konservatuvar mezunu Kadir Akpınar, deneyimlerini KAESU Akademi’de birleştirdi. İkili, hem veliler hem de çocuklar için keşfetme ve sorgulamaya dayalı bir öğrenme sistemiyle ilerliyor. Gündemde ise akademiyi bir modele çevirip eğitim kurumuyla taçlandırmak var.

KAESU Akademi... Ne öğrenildiğinden ziyade nasıl öğrenildiği ve öğrenmeye neyin sınır koyduğuyla ilgilenen bir kurum. “Atölye çalışmalarımız, çocukların ve yetişkinlerin kendi iç kaynaklarına ulaşmasına rehberlik eder” diyen KAESU Akademi’nin kurucuları Kadir Akpınar ve Esra Dağhan, hem kurumlarının hikayesini hem de uyguladıkları yöntem hakkında bilgi verdi. Psikolojik danışman olarak eğitim sektöründe yerini aldığını anlatan Esra Dağhan, farklı kurum ve kuruşlarda profesyonel olarak çalıştığını paylaşarak, şöyle devam eti:

İLK ADIM 18 ÇOCUKLA

“Eğitimde bir şeylerin değiştirilmesi ya da şu an yapılmaya çalışılan şeyin kalıplardan ibaret olduğunu fark ettim. O kalıbın içerisinde ben hareket edemiyorsam, gelecek nesillerin de çok hareket alanın olmadığını düşündüm. Ve bir şeyler yapılması gerektiğine inandım. Kendi çapımda farkındalıklar üzerine gittim. Çocuktaki farkındalığı ortaya çıkarmak adına çaba sarf ettim. Tabii, bunu başka bir kurumun çatısı altında yapmak zordu. İlk etapta pazarları bir kurum bize mekanını açtı ve farkındalığı yüksek, duygusal zekası güçlü 18 çocukla yola çıktık. Dikkat eksikliği ya da içine kapanık çocuklarda bir değişim yarattık. Bu sürçte de sanatın gücünü fark ettik ve bu alanda yolumuz Kadir Akpınar’la kesişti. Sanatla psikolojinin bir araya geldiğinde güzel şeyler ortaya çıktığını gördük ve KAESU Akademi doğdu.”

DOĞANIN SUNDUĞU İMKANLAR

Eğitimde sanatın önemine inananlardan Ege Üniversitesi konservatuvar mezunu Kadir Akpınar ise “Müzik ve psikoloji üzerine yıllardır çalışıyorum. Sanat terapisinin veli ve çocuklarda hızlı farkındalıklar yarattığını gördüm. Bu mantıkla Esra Dağhan ile deneyimlerimizi KAESU Akademi’ye aktardık. Yapılan eğitim ve atölye deneyimlerini daha özel kılmak için Bornova Yakaköy’ü seçtik. Yerleşkemiz, doğanın sunduğu imkanları kullanarak orman ve uygulama bahçesiyle katılımcıların tüm duygularını, yaratıcılıklarını harekete geçiriyor. Ne öğrendiklerinden ziyade nasıl öğrendikleri ve öğrenmeye neyin sınır koyduğuyla ilgili konulara pedagoglarımız rehberlik ediyor. Her öğrenciyi gerçekten dinle ve her mesajı karşımızdaki çocuğun karakteri doğrultusunda kişiselleştirerek gözlemliyoruz” diyerek, bu yöntemle topluma güçlü, kendine güvenen, yaratıcı, duygularını kullanan üyeler ve liderler kazandırmayı hedeflediklerini aktardı.

DEĞİŞİMİN ANAHTARI SİZDE

“ÇOCUKLARIN ve yetişkinlerin kendi iç kaynaklarına ulaşmasına rehberlik ediyoruz” diyen Esra Dağhan, her şeyin kendini tanımakla başladığını söyleyerek, yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“Atölye çalışmalarımız günlük, haftalık veya aylık periyotlarla hedefler doğrultusunda belirleniyor. Kalıplaşmış bir sistemle ilerlemiyoruz. Eğlenceli, esnek ve açık sonlu. Burada katılımcının gelişmesi için uyması gereken bir sistem değil, gelişime göre değişen ve gelişen bir sistem oluşturabilmeyi ilke edindik. Pedagoglarımız ve uzman psikologlarımız tarafından hazırlanan yaratıcı çevre ve doğal envanterler sayesinde katılımcılarımıza, dinleme, görme, deneyimleme, tartışma, problem çözme, hissetme, empati imkanı sunuyoruz. Bu imkanlar bize keşfetme, fark etme, dönüşüm, soruların ve sorunların doğasını anlama yetisi kazandırıyor.”

SORUN AİLE KAYNAKLI

“ÇOCUĞUN bir şeyi almada zorlanma yaşamasında genelde sorunun temelinde aile kaynaklı bir yapı ortaya çıkıyor” diyen Esra Dağhan, “Onun için anne ve babanın gelişimi ile dönüşümünü çok önemsiyoruz. Bunu başardığımızda çocukta daha hızlı bir gelişme süreci oluyor. Onun için bir anne-baba akademimiz var. Buraya katılan veliler büyük farkındalıklarla ayrılıyor. Hafta içi veli akademisi, hafta sonu ise çocuklarla çalışıyoruz. Atölyelerde 8 çocuğu geçmeyen bir yapıyla ilerliyoruz” diyerek, bir kurs olmadıklarının altını çizdi.

Öğrenmeye yeni anlam

KADİR Akpınar, bugün eğitimde herkesin bir arayış içerisinde olduğuna dikkat çekerek, “Deneme yanılmayla doğru olan aranıyor. Bunun nasıl sona ereceğini kimse bilmiyor. Şu an yaşanan büyüme bundan kaynaklanıyor. Çağımızda insanoğlunun ulaştığı nokta itibari ile bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Bu nedenle öğrenme yeni bir anlam kazanıyor” dedi.