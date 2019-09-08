Sağlıklı girişim

İLK adım işitme cihazı pazarlama fikriyle Figen Baz’dan gelir. Bir yandan çocuklarını, öte tarafta da işi büyütmek için çalışır.
İkinci adımı ise babasının hastalığı nedeniyle ‘kulak burun boğaz’ konusunda uzmanlaşan Mehmet Baz atıp, Çiğli’de ‘kulak burun boğaz’ üzerine bir merkez açar. Baz çifti, işitme cihazıyla başlayan, dal merkeziyle devam eden hikayeye zamanla hastaneyi de ekler. Bugün işitme cihazlarından göze, optikten estetiğe, diş sağlığından genel hastaneye kadar geniş bir yapıyı oluşturan Ekol Sağlık Grubu’yla Baz ailesi 650’e yakın kişiye de iş imkanı sunuyor. İkinci kuşağın sürece katıldığı Ekol’ün gündeminde ise İzmir’de üniversite ile İstanbul’da butik hastane yer alıyor.
MEHMET Baz ve Figen Baz... Evlilik yolunda söylenen ‘iyi günde, kötü günde’ söylemini iş hayatına da uyarlayarak başarıyı yakalayan iki iş insanı. Aralarındaki dayanışma, uyum ve görev paylaşımıyla sağlıkta önemli bir marka yaratan girişimciler. Ekol Sağlık Grubu’nun kurucuları Opr. Dr Mehmet Baz ve Figen Baz ile Ekol ve Duymer’in doğuş öyküsünden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Öğretmen anne babanın oğlu olarak 1959’da Uşak Eşme’de doğduğunu söyleyen Mehmet Baz, hikayenin devamını şöyle paylaştı:
BABASININ HASTALIĞI ETKİLİ OLDU
“Anne baba memur olunca sürekli okumamı teşvik ettiler. Ben de öyle yaptım. Ortaokula kadar Eşme’de, liseyi ise Manisa’da yatılı okudum. Eşme’de kirada oturduğumuz evin alt katında ev sahibimiz vardı. Doktordu. Ona gelip giden çok oluyordu. O nedenle aklımın bir köşesinde doktorluk yer etti. Tabii çevreden de bu yönde yönlendirmeler vardı. Lisenin ardından ilk yıl çok istediğim tıp fakültesini kazanamadım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’ni tutturdum. Orada 1 yıl okuduktan sonra tekrar sınava girdim ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanarak hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Tıp okuduğum yıllarda babamın gırtlak kanseri olması nedeniyle de ‘kulak burun boğaz’ alanında ihtisas yapma kararı aldım. Mezun olunca Artvin Yusufeli’nin Narlık köyünde sağlık ocağına atandım. Uzman doktor olarak Turgutlu ve Salihli’deki devlet hastanelerinde görev yaptım. Babamı kurtaramasam da birçok hastaya çare oldum.”
SEKTÖRDEKİ BOŞLUĞU GÖRDÜLER
Mücadeleyle geçen tüm süreçte Mehmet Baz’ın yanında ve arkasında hep eşi Figen Baz yer alır. İzmir Karşıyaka doğumlu ve işletme mezunu Figen Baz, girişimin fitilini ilk ateşleyen isim olur. “Eşimin işi gereği işitme kaybı yaşayanların bir cihaz sayesinde bu sıkıntıdan kolaylıkla kurtulduğunu biliyordum. Ancak işitme cihazının halk arasında çok bilinmediğini fark ettim” diyen Figen Baz, 1998’de işitme cihazlarını pazarlama hedefiyle Duymer’i kurduklarını anlattı. Figen Baz, hem iki oğlunu hem de işi büyütmek için yoğun mesai harcar. O süreçte Karşıyaka Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Mehmet Baz da yeni bir girişime imza atar. Mehmet Baz, Ekol’un doğuş öyküsünü ise şöyle aktardı:
ÖZ SERMAYEYLE İŞLERİ BÜYÜTTÜLER
“Uzun yıllar kamuda çalışsam da aklımda hep kendi kulak burun boğaz merkezimi açma fikri vardı. Eşim Figen’in desteğiyle bu hedefimizi 2002’de Çiğli’de Ekol Kulak Burun Boğaz Dal Merkezi’ni açarak gerçekleştirmiş olduk. Alanında uzman hekimleri kadromuza katarak büyümeye başladık. 2007’de ise hastane ortaya çıktı. Kademe kademe büyüdük. En iyi yaptığımızla, yani kulak burun boğazla başladık. Daha sonra göz, diş, estetik, genel cerrahi, ortopedi eklendi. Bir yıl içinde kadın doğum eklenecek. Şu an tek eksiğimiz o. İşitme cihazlarıyla başlayan girişimcilik serüvenimiz eşim Figen Baz’ın büyük destek ve katkısıyla birlikte bugün göz, ağız ve diş sağlığı, estetik merkezleri ile optik ve genel hastane olarak sağlık grubuna dönüştü. 650’e yakın çalışana ulaştı. Tüm bunları da anne ve babadan bir şey almadan, öz sermayeyle yaptık.”
ÜNİVERSİTEYLE
TAÇLANDIRACAĞIZ
İZMİR’de kurdukları hastaneye sadece bölgeden değil dünyanın birçok yerinden de hastaların tedavi için geldiğine dikkat çeken Opr. Dr. Mehmet Baz, bu yapıyı bir sağlık üniversitesiyle taçlandırmak istediklerini belirterek, “Seyrek Yolu’nda 40 dönümlük bir arazi aldık. Sağlık üniversitesi için çalışmalarımız sürüyor. Birçok ülkeden hasta tedavi için bize geliyor ama yurtdışından İzmir’e direkt uçuşun sınırlı olması nedeniyle burada istediğimiz kitleye tam olarak ulaşamıyoruz. Bu alanda İstanbul tercih noktasında. Bu nedenle İstanbul’a bir butik hastane açma planı da aklımızın bir köşesinde duruyor” diyerek gelecek planlarını paylaştı.
İKİNCİ KUŞAK DA
İŞE DAHİL OLDU
İLK göz ağrıları Duymer İşitme Cihazları ve Merkezi’nin bugün kendilerine bağlı 12 şube ile 150 bayinin olduğu bir yapıya dönüştüğünü paylaşan Mehmet Baz, şöyle devam etti:
“Şimdi bu merkezin sorumluluğu, avukat olan küçük oğlumuz Salih Baz’da. İşitme cihazlarının içinde büyüdü, cihazların hamurundan kendine oyuncaklar yapıyordu. İşletme mezunu büyük oğlumuz Sami Baz ise optiğin başında. Ben ve eşim ise hastane kısmına yoğunlaştık. Ben daha çok doktorlarla, Figen Baz ise personel ve finans kısmına bakıyor. Ekol Sağlık Grubu bir aile şirketi. Bu nedenle aile anayasası konusunda çalışmalarımız var. İki tane de torunumuz var. Şirketi geleceğe taşımak için 2020’de aile anayasasını tamamlamayı planlıyoruz.”
KISA KISA
* “Hangi işi yapıyorsanız o alanda fark yaratmalısınız” diyen Opr. Dr. Mehmet Baz, “Hastanemizde 15 kulak burun boğaz uzmanı görev yapıyor. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir yapı yok” diyor.
* İzmir’de hastanenin yanında sanat merkezi de açtıklarını paylaşan Mehmet Baz, hem sanata katkı sağladıklarını, hem de sıkıntılarla gelen hastaların moral kazandığını söyledi.
Sağlıklı girişim
İLK adım işitme cihazı pazarlama fikriyle Figen Baz’dan gelir. Bir yandan çocuklarını, öte tarafta da işi büyütmek için çalışır.
İkinci adımı ise babasının hastalığı nedeniyle ‘kulak burun boğaz’ konusunda uzmanlaşan Mehmet Baz atıp, Çiğli’de ‘kulak burun boğaz’ üzerine bir merkez açar. Baz çifti, işitme cihazıyla başlayan, dal merkeziyle devam eden hikayeye zamanla hastaneyi de ekler. Bugün işitme cihazlarından göze, optikten estetiğe, diş sağlığından genel hastaneye kadar geniş bir yapıyı oluşturan Ekol Sağlık Grubu’yla Baz ailesi 650’e yakın kişiye de iş imkanı sunuyor. İkinci kuşağın sürece katıldığı Ekol’ün gündeminde ise İzmir’de üniversite ile İstanbul’da butik hastane yer alıyor.
MEHMET Baz ve Figen Baz... Evlilik yolunda söylenen ‘iyi günde, kötü günde’ söylemini iş hayatına da uyarlayarak başarıyı yakalayan iki iş insanı. Aralarındaki dayanışma, uyum ve görev paylaşımıyla sağlıkta önemli bir marka yaratan girişimciler. Ekol Sağlık Grubu’nun kurucuları Opr. Dr Mehmet Baz ve Figen Baz ile Ekol ve Duymer’in doğuş öyküsünden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Öğretmen anne babanın oğlu olarak 1959’da Uşak Eşme’de doğduğunu söyleyen Mehmet Baz, hikayenin devamını şöyle paylaştı:
BABASININ HASTALIĞI ETKİLİ OLDU
“Anne baba memur olunca sürekli okumamı teşvik ettiler. Ben de öyle yaptım. Ortaokula kadar Eşme’de, liseyi ise Manisa’da yatılı okudum. Eşme’de kirada oturduğumuz evin alt katında ev sahibimiz vardı. Doktordu. Ona gelip giden çok oluyordu. O nedenle aklımın bir köşesinde doktorluk yer etti. Tabii çevreden de bu yönde yönlendirmeler vardı. Lisenin ardından ilk yıl çok istediğim tıp fakültesini kazanamadım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’ni tutturdum. Orada 1 yıl okuduktan sonra tekrar sınava girdim ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni kazanarak hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Tıp okuduğum yıllarda babamın gırtlak kanseri olması nedeniyle de ‘kulak burun boğaz’ alanında ihtisas yapma kararı aldım. Mezun olunca Artvin Yusufeli’nin Narlık köyünde sağlık ocağına atandım. Uzman doktor olarak Turgutlu ve Salihli’deki devlet hastanelerinde görev yaptım. Babamı kurtaramasam da birçok hastaya çare oldum.”
SEKTÖRDEKİ BOŞLUĞU GÖRDÜLER
Mücadeleyle geçen tüm süreçte Mehmet Baz’ın yanında ve arkasında hep eşi Figen Baz yer alır. İzmir Karşıyaka doğumlu ve işletme mezunu Figen Baz, girişimin fitilini ilk ateşleyen isim olur. “Eşimin işi gereği işitme kaybı yaşayanların bir cihaz sayesinde bu sıkıntıdan kolaylıkla kurtulduğunu biliyordum. Ancak işitme cihazının halk arasında çok bilinmediğini fark ettim” diyen Figen Baz, 1998’de işitme cihazlarını pazarlama hedefiyle Duymer’i kurduklarını anlattı. Figen Baz, hem iki oğlunu hem de işi büyütmek için yoğun mesai harcar. O süreçte Karşıyaka Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Mehmet Baz da yeni bir girişime imza atar. Mehmet Baz, Ekol’un doğuş öyküsünü ise şöyle aktardı:
ÖZ SERMAYEYLE İŞLERİ BÜYÜTTÜLER
“Uzun yıllar kamuda çalışsam da aklımda hep kendi kulak burun boğaz merkezimi açma fikri vardı. Eşim Figen’in desteğiyle bu hedefimizi 2002’de Çiğli’de Ekol Kulak Burun Boğaz Dal Merkezi’ni açarak gerçekleştirmiş olduk. Alanında uzman hekimleri kadromuza katarak büyümeye başladık. 2007’de ise hastane ortaya çıktı. Kademe kademe büyüdük. En iyi yaptığımızla, yani kulak burun boğazla başladık. Daha sonra göz, diş, estetik, genel cerrahi, ortopedi eklendi. Bir yıl içinde kadın doğum eklenecek. Şu an tek eksiğimiz o. İşitme cihazlarıyla başlayan girişimcilik serüvenimiz eşim Figen Baz’ın büyük destek ve katkısıyla birlikte bugün göz, ağız ve diş sağlığı, estetik merkezleri ile optik ve genel hastane olarak sağlık grubuna dönüştü. 650’e yakın çalışana ulaştı. Tüm bunları da anne ve babadan bir şey almadan, öz sermayeyle yaptık.”
ÜNİVERSİTEYLE
TAÇLANDIRACAĞIZ
İZMİR’de kurdukları hastaneye sadece bölgeden değil dünyanın birçok yerinden de hastaların tedavi için geldiğine dikkat çeken Opr. Dr. Mehmet Baz, bu yapıyı bir sağlık üniversitesiyle taçlandırmak istediklerini belirterek, “Seyrek Yolu’nda 40 dönümlük bir arazi aldık. Sağlık üniversitesi için çalışmalarımız sürüyor. Birçok ülkeden hasta tedavi için bize geliyor ama yurtdışından İzmir’e direkt uçuşun sınırlı olması nedeniyle burada istediğimiz kitleye tam olarak ulaşamıyoruz. Bu alanda İstanbul tercih noktasında. Bu nedenle İstanbul’a bir butik hastane açma planı da aklımızın bir köşesinde duruyor” diyerek gelecek planlarını paylaştı.
İKİNCİ KUŞAK DA
İŞE DAHİL OLDU
İLK göz ağrıları Duymer İşitme Cihazları ve Merkezi’nin bugün kendilerine bağlı 12 şube ile 150 bayinin olduğu bir yapıya dönüştüğünü paylaşan Mehmet Baz, şöyle devam etti:
“Şimdi bu merkezin sorumluluğu, avukat olan küçük oğlumuz Salih Baz’da. İşitme cihazlarının içinde büyüdü, cihazların hamurundan kendine oyuncaklar yapıyordu. İşletme mezunu büyük oğlumuz Sami Baz ise optiğin başında. Ben ve eşim ise hastane kısmına yoğunlaştık. Ben daha çok doktorlarla, Figen Baz ise personel ve finans kısmına bakıyor. Ekol Sağlık Grubu bir aile şirketi. Bu nedenle aile anayasası konusunda çalışmalarımız var. İki tane de torunumuz var. Şirketi geleceğe taşımak için 2020’de aile anayasasını tamamlamayı planlıyoruz.”
KISA KISA
* “Hangi işi yapıyorsanız o alanda fark yaratmalısınız” diyen Opr. Dr. Mehmet Baz, “Hastanemizde 15 kulak burun boğaz uzmanı görev yapıyor. Dünyanın hiç bir yerinde böyle bir yapı yok” diyor.
* İzmir’de hastanenin yanında sanat merkezi de açtıklarını paylaşan Mehmet Baz, hem sanata katkı sağladıklarını, hem de sıkıntılarla gelen hastaların moral kazandığını söyledi.