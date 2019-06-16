Resimle modayı buluşturdu

Bir yandan çok küçük yaşta resim çizmeye başlar.
Diğer tarafta ise hem anneannesi hem de annesinin etkisiyle dikiş iğnesi, kumaş ve iple haşır neşir olur. Burcu Yıldız, resimle modayı buluşturma hedefiyle de İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nün yolunu tutar. Üniversitenin ardından da kadın giyimi üzerine kendi markasını yaratır. Yeme-içme sektörü için kıyafetler tasarlar. Burcu Yıldız, zamanla çizimleriyle buluşturduğu erkek aksesuarlarına ağırlık verir. Bugün yurtdışı odaklı çalışan Burcu Yıldız, iki yeni marka için çalışıyor. Kadın aksesuarlarıyla iç piyasaya adım atmaya hazırlanan Yıldız, ayrıca kumaş tasarlamayı planlıyor.
BURCU Yıldız... Klişeleşmiş ve standartlaşmış moda anlayışından uzaklaşan genç bir moda tasarımcısı. Resimle modayı harmanladığı markasıyla da kendi felsefesini yaratan bir iş insanı. Kraviech markasının ardından The Black Ears ile yoluna devam eden Burcu Yıldız ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1983 İzmir doğumlu olan Burcu Yıldız, anne ve babası farklı sektörlerde profesyonel olarak çalışan bir ailede büyüdüğünü söyleyerek, şunları aktardı:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“Anne ve babamın söylemlerine göre 2 yaşından itibaren resimle haşır neşir olmaya başlamışım. Ben ise bunun 4.5 yaşından sonraki evresini iyi hatırlıyorum. Zaman içinde de resim alanında özgün bir yol izledim. Sanatın diğer dallarıyla da ilgilendim. Tabii, anneannem o süreçte Amerika’da mağazaları olan birine trikolar tasarlayıp gönderiyordu. Annem de modayla iç içeydi ve kıyafetlerini hep kendi dikerdi. Dikiş iğnesi, kumaş ve iple tanışıklığım da böyle başladı. Ailedeki tüm kadınların çalışıyor olması da bende farklı bir disiplin oluşturdu.”
RESSAM OLMAK YERİNE
Liseyi bitirene kadar hayatında resmin daha ağır bastığını söyleyen Burcu Yıldız, üniversite seçiminde ise stratejik hareket ettiğini söyleyerek, “Mimar Sinan’a girip resim bölümünde okuyup, ressam olabilirdim. Ama bundan daha fazlasını yapmam gerektiğini düşündüm. Aileden gelen moda geleneğini de hesaba katarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nden yana tercihimi kullandım. Aktif bir öğrencilik hayatım oldu. Endüstriyel tasarım, mimarlık gibi tasarım odağındaki farklı bölümlerde düzenlenen atölye çalışmalarına katıldım. Defilelerde çalıştım. Tekstilin yanı sıra bilgisayar programlarını öğrenmek adına farklı alanlarda da gönüllü stajyerlik yaptım” diyerek 2010’da üniversitenin ardından da iş hayatına ilk adımı sanat yönetmenliği ve kostüm tasarımcılığı yaparak attığını paylaştı.
İLHAMI MOTORCU KÜLTÜRÜ
Bir yandan sanat yönetmenliği ve kostüm tasarımcılığıyla kariyerine yön veren Burcu Yıldız, diğer tarafta ise kendi markasını yaratmak adına da harekete geçer. Yıldız, o süreci şöyle aktardı: “Moda aslında bir hikaye yaratmak. Kendi hikayemi yazma hedefiyle modaevi açmak yerine farklı bir yapı olsun istedim. Kraviech markasıyla 2012’de stüdyomu kurdum. Üniversitede erkek giyim üzerine çalışsam da Kraviech kadın giyim üzerine çalıştım. Burada da 700 yıllık bir geçmişi olan ve Osmanlı’dan gelen ‘Kaat’ sanatıyla deri ve şifonu birleştirerek kişiye özel tasarımlar hazırladım. Avrupa’da önemli mağazalara girdim. Yeme-içme sektörü ve oteller için lüks personel giyim tasarlamaya başladım. Bir süre sonra ‘ben artık ne tasarlarsam satarım’ noktasına geldim ve resimle modayı birleştirmeye karar verdim. Motorcu kültüründen aldığım ilhamla da Kraviech defteri kapandı ve erkek aksesuarı temasıyla The Black Ears 2016’da doğdu. Kısa sürede de yurtdışındaki önemli mağazalarda yerimizi aldık. Bugün ise ağırlıklı Amerika pazarında yolumuza devam ediyoruz.”
ÜRETİM BURSA VE
İSTANBUL’DA
BURCU Yıldız, bugün The Black Ears’ın yanı sıra yeme-içme sektörü ve oteller için lüks personel giyim tasarlamaya devam ettiğini söyleyerek, “Ayrıca yurtdışındaki çeşitli markalara danışmanlık hizmeti de veriyorum. Farklı firmalara tasarımlar hazırlıyorum. Bazılarının koleksiyonlarını Türkiye’de üretimine de öncülük ediyorum. Cep mendili, atkı ve deri eldiveni gibi aksesuarlardan oluşan The Black Ears’ın ürünlerini de Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde ürettiriyorum” diyor.
İKİ YENİ MARKA GELİYOR
MÜŞTERİLERİNİN ağırlıklı yurtdışından olduğunu söyleyen Burcu Yıldız, İstanbul’da da bazı mağazalarda yer aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Aslında fiyatlarımız Türkiye’ye yüksek geliyor. Bu nedenle fiyatların daha uygun olduğu yeni bir marka çıkarıyorum. Burada da kadın aksesuarı ön planda olacak. Eğlenceli bir marka çıkacak. The Black Ears ile çizimlerim daha çok modayla buluşmaya başladı. Şimdi bu çizimlerimden yola çıkarak kumaş tasarlamayı planlıyorum. Bunun için de yeni bir marka geliyor. Dünyaya kumaş tasarlayıp satmak gibi bir hedefim var. Kumaş sanatçısı unvanını almak istiyorum. Bir diğer hedefim ise çizimlerimi de satışa çıkarmak.”
Resimle modayı buluşturdu
Bir yandan çok küçük yaşta resim çizmeye başlar.
Diğer tarafta ise hem anneannesi hem de annesinin etkisiyle dikiş iğnesi, kumaş ve iple haşır neşir olur. Burcu Yıldız, resimle modayı buluşturma hedefiyle de İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nün yolunu tutar. Üniversitenin ardından da kadın giyimi üzerine kendi markasını yaratır. Yeme-içme sektörü için kıyafetler tasarlar. Burcu Yıldız, zamanla çizimleriyle buluşturduğu erkek aksesuarlarına ağırlık verir. Bugün yurtdışı odaklı çalışan Burcu Yıldız, iki yeni marka için çalışıyor. Kadın aksesuarlarıyla iç piyasaya adım atmaya hazırlanan Yıldız, ayrıca kumaş tasarlamayı planlıyor.
BURCU Yıldız... Klişeleşmiş ve standartlaşmış moda anlayışından uzaklaşan genç bir moda tasarımcısı. Resimle modayı harmanladığı markasıyla da kendi felsefesini yaratan bir iş insanı. Kraviech markasının ardından The Black Ears ile yoluna devam eden Burcu Yıldız ile girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. 1983 İzmir doğumlu olan Burcu Yıldız, anne ve babası farklı sektörlerde profesyonel olarak çalışan bir ailede büyüdüğünü söyleyerek, şunları aktardı:
KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADI
“Anne ve babamın söylemlerine göre 2 yaşından itibaren resimle haşır neşir olmaya başlamışım. Ben ise bunun 4.5 yaşından sonraki evresini iyi hatırlıyorum. Zaman içinde de resim alanında özgün bir yol izledim. Sanatın diğer dallarıyla da ilgilendim. Tabii, anneannem o süreçte Amerika’da mağazaları olan birine trikolar tasarlayıp gönderiyordu. Annem de modayla iç içeydi ve kıyafetlerini hep kendi dikerdi. Dikiş iğnesi, kumaş ve iple tanışıklığım da böyle başladı. Ailedeki tüm kadınların çalışıyor olması da bende farklı bir disiplin oluşturdu.”
RESSAM OLMAK YERİNE
Liseyi bitirene kadar hayatında resmin daha ağır bastığını söyleyen Burcu Yıldız, üniversite seçiminde ise stratejik hareket ettiğini söyleyerek, “Mimar Sinan’a girip resim bölümünde okuyup, ressam olabilirdim. Ama bundan daha fazlasını yapmam gerektiğini düşündüm. Aileden gelen moda geleneğini de hesaba katarak İzmir Ekonomi Üniversitesi Moda Tasarım Bölümü’nden yana tercihimi kullandım. Aktif bir öğrencilik hayatım oldu. Endüstriyel tasarım, mimarlık gibi tasarım odağındaki farklı bölümlerde düzenlenen atölye çalışmalarına katıldım. Defilelerde çalıştım. Tekstilin yanı sıra bilgisayar programlarını öğrenmek adına farklı alanlarda da gönüllü stajyerlik yaptım” diyerek 2010’da üniversitenin ardından da iş hayatına ilk adımı sanat yönetmenliği ve kostüm tasarımcılığı yaparak attığını paylaştı.
İLHAMI MOTORCU KÜLTÜRÜ
Bir yandan sanat yönetmenliği ve kostüm tasarımcılığıyla kariyerine yön veren Burcu Yıldız, diğer tarafta ise kendi markasını yaratmak adına da harekete geçer. Yıldız, o süreci şöyle aktardı: “Moda aslında bir hikaye yaratmak. Kendi hikayemi yazma hedefiyle modaevi açmak yerine farklı bir yapı olsun istedim. Kraviech markasıyla 2012’de stüdyomu kurdum. Üniversitede erkek giyim üzerine çalışsam da Kraviech kadın giyim üzerine çalıştım. Burada da 700 yıllık bir geçmişi olan ve Osmanlı’dan gelen ‘Kaat’ sanatıyla deri ve şifonu birleştirerek kişiye özel tasarımlar hazırladım. Avrupa’da önemli mağazalara girdim. Yeme-içme sektörü ve oteller için lüks personel giyim tasarlamaya başladım. Bir süre sonra ‘ben artık ne tasarlarsam satarım’ noktasına geldim ve resimle modayı birleştirmeye karar verdim. Motorcu kültüründen aldığım ilhamla da Kraviech defteri kapandı ve erkek aksesuarı temasıyla The Black Ears 2016’da doğdu. Kısa sürede de yurtdışındaki önemli mağazalarda yerimizi aldık. Bugün ise ağırlıklı Amerika pazarında yolumuza devam ediyoruz.”
ÜRETİM BURSA VE
İSTANBUL’DA
BURCU Yıldız, bugün The Black Ears’ın yanı sıra yeme-içme sektörü ve oteller için lüks personel giyim tasarlamaya devam ettiğini söyleyerek, “Ayrıca yurtdışındaki çeşitli markalara danışmanlık hizmeti de veriyorum. Farklı firmalara tasarımlar hazırlıyorum. Bazılarının koleksiyonlarını Türkiye’de üretimine de öncülük ediyorum. Cep mendili, atkı ve deri eldiveni gibi aksesuarlardan oluşan The Black Ears’ın ürünlerini de Bursa ve İstanbul gibi şehirlerde ürettiriyorum” diyor.
İKİ YENİ MARKA GELİYOR
MÜŞTERİLERİNİN ağırlıklı yurtdışından olduğunu söyleyen Burcu Yıldız, İstanbul’da da bazı mağazalarda yer aldıklarını belirterek, şöyle devam etti: “Aslında fiyatlarımız Türkiye’ye yüksek geliyor. Bu nedenle fiyatların daha uygun olduğu yeni bir marka çıkarıyorum. Burada da kadın aksesuarı ön planda olacak. Eğlenceli bir marka çıkacak. The Black Ears ile çizimlerim daha çok modayla buluşmaya başladı. Şimdi bu çizimlerimden yola çıkarak kumaş tasarlamayı planlıyorum. Bunun için de yeni bir marka geliyor. Dünyaya kumaş tasarlayıp satmak gibi bir hedefim var. Kumaş sanatçısı unvanını almak istiyorum. Bir diğer hedefim ise çizimlerimi de satışa çıkarmak.”