Pekerler’den İzmir’e 2.2 milyarlık yatırım

ANKARA merkezli Pekerler İnşaat bünyesinde faaliyet gösteren Pekintaş Yapı-Burakcan İnşaat İş Ortaklığı, İzmir gayrimenkul sektörüne iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. 78 bin 500 metrekarelik alanda 2.2 milyar liralık yatırımla konut, otel ve rezidanstan oluşan karma proje hayata geçirilecek. Mayısta tanıtımı yapılacak Alsancak İzmir projesi 3 yılda tamamlanacak. İzmir’de kalıcı olmaya gelen şirketin her yıl ortalama 1 milyar liralık yatırım planı bulunuyor. İş ortaklığı önümüzdeki 10 yıl boyunca 10 milyarlık yatırım hedefi koydu. Pekerler İnşaat bünyesinde faaliyet gösteren Pekintaş Yapı-Burakcan İnşaat İş Ortaklığı’nın Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Peker, hem İzmir yatırımlarını, hem de kentteki gayrimenkul piyasasını değerlendirdi.

Konuttan otele

Peker, “Emlak Konut GYO ile grup bünyemizde faaliyet gösteren Pekintaş Yapı-Burakcan İnşaat İş Ortaklığı olarak ihalesini kazandığımız Alsancak İzmir projemiz tarihi Alsancak Garı’nın tam arkasında, Alsancak Stadyumu’na komşu olan eski Tariş fabrikalarının yer aldığı araziyi kapsayan birbirine komşu 5 parselden toplam 78 bin 500 metrekarelik alanda kurulacak. Sadece konut parselimizin bulunduğu arazide zemin + 29 kattan oluşan 1+1’den 5+1’e kadar daire seçeneklerinin olduğu yaklaşık bin 150 daire, yine otel ve rezidans parselimizde 5 yıldızlı 120 odalı otel bloku ve bunların yanı sıra otelimizin işletmesine bağlı hizmet verecek 200 rezidans dairemiz bulunacak” bilgisini verdi.

24 dönümlük park

Özgür Peker, şöyle devam etti: “Şehrin tam kalbinde tüm ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanmış olan projemiz sınırlarında bir devlet okulu, İzmir’in eğitim vizyonuna uygun bir kolej, 24 bin 500 metrekarelik açık alanda 7’den 70’e herkesin istifade edebileceği zengin peyzaj alanları, bol oksijen ile spor yapılabilecek alanlar, koşu ve bisiklet parkurlarını da içinde barındıran doğayla iç içe olabileceğiniz parklar yer alacak. Ayrıca çocukların trafik korkusu olmadan özgürce oynayabilecekleri muhteşem oyun alanları ve parklarıyla birlikte şehrin tam merkezinde İzmirlilere yepyeni bir yaşam tarzı sunulacak.”

47 KATTAN 29’A DÜŞTÜ

“NORMAL şartlarda projemizi mart sonuna kadar satışa sunmayı planlamıştık” diyen Özgür Peker, “Ancak Emlak Konut GYO Müdürü Murat Kurum’un sektördeki engin tecrübe ve tavsiyelerine kulak vererek 47 katlık konut kule projesinden vazgeçtik. İzmir yaşam tarzı ve dinamiklerine daha uygun, insan ölçeğine daha yakın, fazla yaşam alanı ve peyzaj alanlarını içinde barındıran ve bina tipleriyle daha rahat bir yaşam tarzını beraberinde getirecek. Daha konutsal ve modern, İzmir’e yakışacak yeni projemizi tasarladık. Mayısta resmi prosedürleri tamamlayarak lansmanını yapmayı, uygun ödeme koşulları ve kampanyalarıyla ön satışa başlamayı ve 3 yıl içinde de projemizi bitirmeyi hedefliyoruz” bilgisini verdi.

DAHA DA HAREKETLİ OLACAK

“TÜRKİYE’de konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlediğimizde İzmir son 1 yılda yüzde 16.77’lik yükseliş göstererek İstanbul ve Ankara gibi iki büyük kentimizi geride bıraktı” diyen Özgür Peker, şu değerlendirmeyi yaptı: “İstanbul–İzmir Otoyol projesi bitmek üzere. Ankara–İzmir Hızlı Tren hattının inşaat sürecinin başlayacak olması, İzmir–Manisa Karayolu’nda bulunan tünel inşaatının bitmesi, zengin ve çok çeşitli turistik değerlere ve mekanlara sahip Ege’nin incisi İzmir’i gayrimenkul anlamında cazip hale getirdi. Özellikle nitelikli göçün artması, her geçen gün artan proje sayısı, değerlenen ve yukarı yönde yatırımcının yüzünü güldüren önemli bir kent niteliğinde. Kentsel dönüşüm araştırmalarına bakıldığında bin 700’ün üzerinde binanın yıkıldığı ve kaçak riskli yapının yüzde 70 olduğu Ege’deki olası bir deprem riski göz önüne alındığında İzmir’in değişimi ve dönüşümü söz konusu olduğu için bu bağlamda ciddi konut hareketliliği olacağını gösteriyor.”



HER YILA 1 MİLYARLIK YATIRIM

İZMİR’in coğrafi yapısından dolayı arsa konusunda çok seçenek sunamayan bir kent olduğuna dikkat çeken Özgür Peker, “Ancak kentsel dönüşüm hariç her yıl 35-40 bin civarı konut ihtiyacının olduğu bir şehirden söz ediyoruz. Doğru planlamayla Türkiye’nin en önemli ve en hızlı gelişen kenti olmaya ve ayrıca bütün bu saydığımız özellikleriyle dünya kenti olmaya aday. Potansiyeli çok yüksek bir kent. Bu nitelikler göz önüne alındığında şirket olarak ortalama her yıl 1 milyarlık yatırım planımız bulunuyor. Yani önümüzdeki 10 yıl boyunca 10 milyarlık yatırım hedefi koyarak İzmir’e geliyoruz” diye konuştu.

Performans merkezi geliyor

PROJELERİNDE İzmir’in sosyal ve kültürel yaşantısına uygun hareket ettiklerini dile getiren Özgür Peker, “Kentin tüm dinamiklerini göz önüne alarak tasarladığımız kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak muhteşem bir performans merkeziyle projemizi taçlandırmaya ve kusursuzlaştırmaya özen gösterdik” dedi.