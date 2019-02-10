Pedalların anka kuşu

Birçok çocuk gibi bisikletin sihirli dünyasına hayran olur. Bu tutkusunu lise yıllarında da devam ettirir.
Canses Özel, üniversitede işletme okuduğu dönemde ise bir yandan farklı sektörlerde iş deneyimi edinir, diğer tarafta da bisiklet merakını profesyonelce sürdürme yoluna gider. Canses Özel, üniversitenin ardından da kendi işinin patronu olmaya karar verir. Çeşitli araştırmaların ardından da bisiklet tutkusunu işi yapar. Canses Özel, 2018’de kurduğu Pedalanka ile bugün 7’den 77’ye bisiklet eğitimi veriyor. Gündemde ise sanal gerçeklikle bisiklet eğitimi var.
CANSES Özel... Hobisini ya da tutkusunu işi haline getirenlerden. Düne kadar karne hediyesi olan, ama bugün kullanımı giderek yaygınlaşan bisiklete farkındalık katan çiçeği burnunda genç bir girişimci. Pedalanka’nın kurucusu Canses Özel ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1992 İzmir doğumlu Canses Özel, eczacı bir baba ile emekli bir annenin çocuğu olduğunu söyleyerek, hikayesine şöyle devam etti:
O YAKLAŞIMA KARŞI ÇIKTI
“Hayatımda hep bisiklet vardı. Ama sürdürülebilir olarak lise 2’den itibaren bisiklet kullanıyorum. Çeşme ve Seferihisar’a yapılan turlara katılıyordum. Celal Bayar Üniversitesi’nde işletme okuduğum dönemde de bu turlara katılmayı devam ettirmek için ailemden bana bisiklet almasını istedim. ‘Sen büyüdün artık, ne gerek var. Çocuklar bisiklete biner’ şeklinde bir yaklaşımla karşılaştım. Tabii, çevremde binenleri de görüyorum. O yılın yazı bir yerde işe girdim. Ve biriktirdiğim parayla kendi bisikletimi aldım, turlara katılmaya başladım.”
KENDİNİ KEŞFETMEYE ÇIKTI
Bir yandan bisikletle turlara katılırken, diğer tarafta ise farklı sektörlerde çalışarak deneyim kazandığını söyleyen Canses Özel, “Farklı iş deneyimleriyle amacım kendimi keşfetmekti. Sivil toplum kuruluşlarında da gerek gönüllü gerekse de koordinatör vasfıyla görevler aldım. 7 yaşımdan itibaren halk oyunlarının içerisinde yer almanın sonucunda da üniversitede zeybek eğitmenliği yaptım. Bir şeyi öğretmeyi ve aktarmayı çok sevdiğimi fark ettim. O süreçte gittiğim sivil toplum kuruluşlarındaki insanları da bisiklet turlarına davet etmeye başladım. Ama bisiklet kullanımının çok az olduğunu fark ettim” diyerek, o süreçte de bisiklet eğitimine yönelik bir okulun olmamasını garipsediğini paylaştı.
‘OLMAYANI YAPAYIM’ DEDİ
Altı yıllık üniversite hayatı boyunca hep kendi işini yapmak üzerine fikirler geliştirdiğini dile getiren Canses Özel, şunları paylaştı: “Burada da yapacağım işin farklı olması gerektiğini düşünüyordum. ‘Olmayan bir şey yapayım’ diye sürekli bir araştırma içerisine girdim. Ve süreçte ‘en iyi iş, bildiğin iş’ mantığıyla odağı bisiklete çevirdim. Okulun bitmesine doğru bisiklet eğitimi üzerine kafa yormaya başladım. Karşıma bir topluluk çıktı. Belli bir süre burada çalıştım. İşe kurumsallığın katılması gerektiğini düşündüğüm için de bir süre sonra tek başıma devam etme karar aldım. 2018’de de Pedalanka’yı kurdum. Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan da antrenörlük belgemi aldım. Ve pedal çevirmeye başladık.”
İÇİNDE UKDE
KALANLARA UMUT
PEDALANKA’nın bisiklet kültürünün yaygınlaşması misyonuyla hareket ettiğini dile getiren Canses Özel, “Bunu iki kategoride yapıyoruz. Ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle çocuklara bu kültürü aşılıyoruz. Burada sadece bisiklet kullanmayı öğretmiyoruz. Belli beceriler ışığında bir vizyon öğretiyoruz. Diğer kategori ise yetişkinler. Küçükken bisiklet kullanamamış ve içinde ukde kalan insanların umut ışığı olmayı amaçlıyoruz. Dört saatte bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Şimdiki hedefimiz ise ‘bisiklet turizmi’. Öncelikle eğitim verdiklerimizle bunu yapmak istiyorum. Bir diğer hedef ise özel bir yazılım ve gözlük yardımıyla sanal gerçeklikle bisiklet eğitimi. Ayrıca, bu kültürü okullara da taşımak gibi bir planım var” diyor.
KISA KISA
Canses Özel, yaklaşık bir yıl içinde 170 kişiye bisiklet eğitimi verdiğini söyleyerek, “Gelenlerin yaş ortalaması 40 ve bunların çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor” diyor.
Pedalların anka kuşu
Birçok çocuk gibi bisikletin sihirli dünyasına hayran olur. Bu tutkusunu lise yıllarında da devam ettirir.
Canses Özel, üniversitede işletme okuduğu dönemde ise bir yandan farklı sektörlerde iş deneyimi edinir, diğer tarafta da bisiklet merakını profesyonelce sürdürme yoluna gider. Canses Özel, üniversitenin ardından da kendi işinin patronu olmaya karar verir. Çeşitli araştırmaların ardından da bisiklet tutkusunu işi yapar. Canses Özel, 2018’de kurduğu Pedalanka ile bugün 7’den 77’ye bisiklet eğitimi veriyor. Gündemde ise sanal gerçeklikle bisiklet eğitimi var.
CANSES Özel... Hobisini ya da tutkusunu işi haline getirenlerden. Düne kadar karne hediyesi olan, ama bugün kullanımı giderek yaygınlaşan bisiklete farkındalık katan çiçeği burnunda genç bir girişimci. Pedalanka’nın kurucusu Canses Özel ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını konuştuk. 1992 İzmir doğumlu Canses Özel, eczacı bir baba ile emekli bir annenin çocuğu olduğunu söyleyerek, hikayesine şöyle devam etti:
O YAKLAŞIMA KARŞI ÇIKTI
“Hayatımda hep bisiklet vardı. Ama sürdürülebilir olarak lise 2’den itibaren bisiklet kullanıyorum. Çeşme ve Seferihisar’a yapılan turlara katılıyordum. Celal Bayar Üniversitesi’nde işletme okuduğum dönemde de bu turlara katılmayı devam ettirmek için ailemden bana bisiklet almasını istedim. ‘Sen büyüdün artık, ne gerek var. Çocuklar bisiklete biner’ şeklinde bir yaklaşımla karşılaştım. Tabii, çevremde binenleri de görüyorum. O yılın yazı bir yerde işe girdim. Ve biriktirdiğim parayla kendi bisikletimi aldım, turlara katılmaya başladım.”
KENDİNİ KEŞFETMEYE ÇIKTI
Bir yandan bisikletle turlara katılırken, diğer tarafta ise farklı sektörlerde çalışarak deneyim kazandığını söyleyen Canses Özel, “Farklı iş deneyimleriyle amacım kendimi keşfetmekti. Sivil toplum kuruluşlarında da gerek gönüllü gerekse de koordinatör vasfıyla görevler aldım. 7 yaşımdan itibaren halk oyunlarının içerisinde yer almanın sonucunda da üniversitede zeybek eğitmenliği yaptım. Bir şeyi öğretmeyi ve aktarmayı çok sevdiğimi fark ettim. O süreçte gittiğim sivil toplum kuruluşlarındaki insanları da bisiklet turlarına davet etmeye başladım. Ama bisiklet kullanımının çok az olduğunu fark ettim” diyerek, o süreçte de bisiklet eğitimine yönelik bir okulun olmamasını garipsediğini paylaştı.
‘OLMAYANI YAPAYIM’ DEDİ
Altı yıllık üniversite hayatı boyunca hep kendi işini yapmak üzerine fikirler geliştirdiğini dile getiren Canses Özel, şunları paylaştı: “Burada da yapacağım işin farklı olması gerektiğini düşünüyordum. ‘Olmayan bir şey yapayım’ diye sürekli bir araştırma içerisine girdim. Ve süreçte ‘en iyi iş, bildiğin iş’ mantığıyla odağı bisiklete çevirdim. Okulun bitmesine doğru bisiklet eğitimi üzerine kafa yormaya başladım. Karşıma bir topluluk çıktı. Belli bir süre burada çalıştım. İşe kurumsallığın katılması gerektiğini düşündüğüm için de bir süre sonra tek başıma devam etme karar aldım. 2018’de de Pedalanka’yı kurdum. Türkiye Bisiklet Federasyonu’ndan da antrenörlük belgemi aldım. Ve pedal çevirmeye başladık.”
İÇİNDE UKDE
KALANLARA UMUT
PEDALANKA’nın bisiklet kültürünün yaygınlaşması misyonuyla hareket ettiğini dile getiren Canses Özel, “Bunu iki kategoride yapıyoruz. Ağaç yaşken eğilir sözünden hareketle çocuklara bu kültürü aşılıyoruz. Burada sadece bisiklet kullanmayı öğretmiyoruz. Belli beceriler ışığında bir vizyon öğretiyoruz. Diğer kategori ise yetişkinler. Küçükken bisiklet kullanamamış ve içinde ukde kalan insanların umut ışığı olmayı amaçlıyoruz. Dört saatte bisiklet kullanmayı öğretiyoruz. Şimdiki hedefimiz ise ‘bisiklet turizmi’. Öncelikle eğitim verdiklerimizle bunu yapmak istiyorum. Bir diğer hedef ise özel bir yazılım ve gözlük yardımıyla sanal gerçeklikle bisiklet eğitimi. Ayrıca, bu kültürü okullara da taşımak gibi bir planım var” diyor.
KISA KISA
Canses Özel, yaklaşık bir yıl içinde 170 kişiye bisiklet eğitimi verdiğini söyleyerek, “Gelenlerin yaş ortalaması 40 ve bunların çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor” diyor.