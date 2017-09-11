ONTAN’ın yeni moddası beyaz

Yurt içi ve yurt dışında önemli çalışmalara imza atan ONTAN, ‘Her MODDA’nın bir rengi, her rengin de kendine özgü mimarisi var’ konsepti kapsamında planlandığı projelerine bir yenisini ekledi.





İZMİR’in yatırım merkezi Bayraklı’da ‘Mimaride Estetiğin En Yalın Hali’ sloganıyla MODDA’nın beyaz konseptiyle tasarlanan MODDA SUITES’te lansmana özel fiyatlarla satışlar başladı. ONTAN Grup Yönetim Kurulu Başkanı Onur Öktem, “MODDA SUITES projesi. ‘Fazlalıklara yer yok, az çoktur’ felsefesiyle yaşamın her anında sadeliği ve şıklığı tercih edenler için ayrıcalıklı, modern ve özgün bir yapı olarak planlandı. 2 + 1 ve 3 + 1 olmak üzere toplam 72 konuttan oluşan projemizde güvenlik, konsiyer, ev temizliği - bakımı, vale, çamaşırhane, kuru temizleme ve resepsiyon gibi MODDA Management tarafından sunulan ayrıcalıklı hizmetlerden ise istenildiği kadar yararlanılabilecek” görüşünü paylaştı.

İhtiyaçların tam ortasında

“Bugüne kadar bütün projelerimizde lokasyona çok önem verdik” diyen Öktem, ekledi: “Bu nedenle kırmızı konseptiyle Mavişehir’de, yeşille Bayraklı’da gerçekleşen projelerimizle birlikte şimdi de beyaz konseptiyle hayata geçirdiğimiz MODDA SUITES İzmir’in en değerli yaşam ve iş merkezi Bayraklı’da hayata geçiyor. Şehir merkezinde, Ankara Caddesi üzerinde iş, finans, hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri gibi en çok ihtiyaç duyulabilecek alanların tam ortasında yer alıyor. Amacımız bugünden yarına değerine değer katacak farklı bir yatırım alanı gerçekleştirmek.”

YENİ PROJELER YOLDA

YENİ yatırımlarla ilgili de bilgi veren Onur Öktem, “Hayatı kolaylaştıran, farklıklar sunan, mimarisiyle öne çıkan, geleceğe yatırım yapan projelerimizle kentin dokusunu değiştirmeye, özgün yaşam alanlarını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Şimdi de İzmir’in en değerli lokasyonunda şehrin en büyük projelerinden birini, bin 50 konuttan oluşan MODDA Bulvar’ı MODDA’nın kırmızı konseptiyle başlatacağız” dedi.

İNŞAATLA BAŞLADILAR

ONTAN Grup’un 2006’da inşaat fakültesindeki arkadaşlıklarını profesyonel iş hayatına taşıyan genç girişimci mühendisler tarafından kurulduğunu hatırlatan Onur Öktem, “Global bir firma olma vizyonuyla çıkılan yolda, toplum için faydalı projeler geliştirmeyi ve gerçekleştirmeyi veya dahil olmayı kendimize misyon edindik. Grubun ana şirketi Ontan İnşaat, taahhüt ve proje yönetimi alanında fizibiliteden projelendirmeye, detay çözümlerden malzeme seçimine, anahtar teslimi uygulamalardan işletmeye almaya kadar her safhada çağdaş teknolojiye dayalı hizmet veriyor. Zamanla işleyiş olarak birbirinden ayrılan inşaat taahhüt ve gayrimenkul iş geliştirme departmanlarıyla yurt içinde ve dışında başarılı projeler gerçekleştirmeye başladık. Yapılan ortaklık ve iştiraklerle grubun yapı malzemeleri, turizm, enerji, gıda sektörlerindeki çalışma ve faaliyetleri başladı” diye konuştu.