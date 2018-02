Okeye dördüncü arıyorlar

Bir arkadaşıyla 2000’de Türkiye’nin ilk mobil oyun stüdyosunu kurar. Çeşitli girişimlerin ardından da doğduğu İzmir’e dönme kararı alır. Mustafa Özsakallı, 2011’de oyun yazma merakı ve becerisine kardeşi Nasuh ile onun çocukluk arkadaşı Can Erçelebi’yi de dahil eder ve Digitoy Games kurulur. Can Erçelebi ile Mustafa ve Nasuh Özsakallı kardeşler, şu an geliştirdikleri okey, poker ve 101 gibi masa oyunuyla Türkiye’de isimlerini ilk üçe yazdırdı. Milyarlarca dolarlık bir ekonominin döndüğü dijital oyun pazarında üç ortağın gündeminde ise yeni bir oyunla dünyaya açılmak var.

BU hikayenin üç kahramanı var. Mustafa ve Nasuh Özsakallı kardeşler ile Can Erçelebi... Geçmişte sıkıntılı günler yaşayıp kendilerince büyük paralar kaybetseler de DNA’larında bulunan inatçı yapıyla inandıkları dijital oyun pazarında başarıyı yakalamış üç genç girişimci. Digitoy Games’in kurucuları Mustafa Özsakallı, Can Erçelebi ve Nasuh Özsakallı’nın hem hikayelerini dinledik, hem de dijital oyun pazarını konuştuk. 1973 İzmir doğumlu olan Mustafa Özsakallı, her şeyin aslında İzmir Enternasyonal Fuarı’nda gördüğü bilgisayarla başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:



AKLINDA HEP OYUN VARDI

“Uzun araştırmalar sonucunda 1984 yılında taksit kartla bir bilgisayar edindim. Sokaklarda bisiklet sürmek yerine bilgisayarla vakit geçirmeye başladım. Ve uzun süre oyun için kullandım. Daha sonra bilgisayarla ilgili farklı meraklar ortaya çıktı. Bu merakla da bilgisayar mühendisliği okumak istedim, ama çok çalışkan bir öğrenci olmadığım için Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği’ni kazandım. Bir yıllık Denizli macerasının ardından orayı bırakıp, tekrar sınavlara girdim ve Trakya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ni kazandım. Üniversite sonrası profesyonel iş hayatına adım attım. Ama aklımda hep oyunla ilgili bir şeyler yapmak vardı. 2000’de bir arkadaşımla Türkiye’nin ilk mobil oyun stüdyosunu kurduk. Zamanla bu işin ana işim olacağını düşünerek profesyonel iş hayatını sonlandırarak oyun siteleri kurmaya başladım. 2010’da da İzmir’e dönme kararı aldım.”



İŞ MAKİNESİ SATIYORLARDI

Mustafa Özsakallı’nın İzmir’e geldiği dönemde hikayenin diğer aktörlerinden 1979 doğumlu uluslararası ilişkiler mezunu Can Erçelebi ile 1980’li makine mühendisi Nasuh Özsakallı ise iş makinesi satışı yaparak kariyerlerine yön verir. Can Erçelebi, “Nasuh ile çocukluk arkadaşıyız. 5 yıl gibi birlikte iş makinesi satışı yaptık. Ve ikimizin de her zaman kendi işimizi kurma hayali vardı. Bu hedef, Nasuh’un ağabeyi Mustafa Özsakallı’nın İzmir’e gelmesi ve burada oyun şirketi kurma planlarıyla daha da hareketlendi. Onun oyun yazma merakı ve becerisi sayesinde 2011 yılında mevcut işlerimizi bırakıp, üç ortak 2011 Kasım’da Digitoy Games’i kurduk. 2012’de de projemizin onaylanmasının ardından da Urla’daki Teknopark İzmir’de yerimizi aldık” diyerek Digitoy Games’in kuruluş hikayesini paylaştı.



TÜRKİYE’DE İLK ÜÇTELER

Bugün sosyal ve mobil oyun platformları için ürün geliştirdiklerini dile getiren Nasuh Özsakallı da masa oyunları kategorisinde yol aldıklarını belirterek, “Bu alanda da üç oyunumuz var. Okey Extra, Poker Extra ve 101 Extra. Milyonlarca kullanıcımız var ve bunların 170 bini her gün aktif bu oyunları oynuyor. Tüm oyunlarımız ücretsiz. Biz sadece uygulama içi satış yapıyoruz. 8 kişilik bir ekiple yol alıyoruz. Türkiye pazarında da bu alanında ilk üçte yer alıyoruz” bilgisini paylaştı.



ŞİMDİ SIRA

YURTDIŞINDA

KULLANICILARIN büyük kısmının Türkiye’den olduğunu dile getiren Mustafa Özsakallı, şöyle devam etti: “Tabii, yurtdışında yaşayan Türkler de bulunuyor. Poker oyunumuzda yabancılarda var. Ama yeterli değil. Biz masa oyunlarıyla bir yere geldik. Ama okeyi bir Amerikalı’ya oynatmak hayal olur. Onun için artık yurtdışına da hitap edecek bir oyun geliştirmemiz gerekiyor. 7’den 70’e herkesi oynayacağı bir oyun geliştirmek istiyoruz. Oyun piyasası çok hızlı büyüyor. 2019’da bu hamleyi yapmayı planlıyoruz.”



MİLYARLARCA

DOLARLIK

BİR EKONOMİ

DİJİTAL oyun pazarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Can Erçelebi, “60 milyon dolarlık bir pazardan söz ediyoruz. Burada diğer aktörleri de dahil ettiğimizde bu rakam 120 milyar doları buluyor. Türkiye pazarının büyüklüğü ise 550 milyon dolar civarında. Burada da yabancıların bir ağırlığı var. Bu pazarda ana aktör ise İstanbul. Onu Ankara takip ediyor” diyerek İzmir’in ise üçüncü sırada olduğunu aktardı.



DEVLET OYUNUN FARKINDA

TÜRKİYE Oyun Geliştiricileri Derneği’nin kurucu üyeleri arasında yer aldıklarını dile getiren Can Erçelebi, oyun sektörünün Türkiye’de henüz emekleme döneminde olduğuna dikkat çekerek, “Şu an yetişmiş iş gücü anlamında sıkıntı var. Bilgisayar sektörü yazılımcı bulmakta zorlanırken, bu oyun sektöründe daha da kritik aşamada. Ama yeni yeni üniversitelerin bilgisayar mühendisliğinde alanında oyun opsiyonları açılmaya başladı. Bu güzel bir gelişme. Öte tarafta ise hükümet bu sektörün potansiyelinin farkında. Bugün Finlandiya’nın cari açığına tek bir firma 1 milyar dolarlık katkı koyuyor. Türkiye’de de Ekonomi Bakanlığı’nın çok ciddi destekleri var. Bu da sektörün geleceği açısından son derece önemli” ifadesini kullandı.

KISA KISA

* Oyun sektörünün fırsatları kadar batma riskini de barındıran bir alan olduğunu ifade eden Mustafa Özsakallı, “Çok konvansiyonel bir sektör değiliz. Bugün özellikle yurtdışında fonların yakın markajında olan bir alan” diyor.

* İzmir’den sosyal ve mobil oyun pazarına ürün geliştirerek zoru seçtiklerini dile getiren Can Erçelebi, “İlk bu sektöre yatırım yaptığımızda çevremiz bunu iş olarak bile görmüyordu” diyerek inatçı yapılarıyla başarıyı yakaladıklarını paylaştı.