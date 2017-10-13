 Öğretmen değil dünya çocuğu

Dört ortaklı bir yapıyla 2000’de Aydın’da 6 derslikli bir dershane olarak kurulan Lider Eğitim Kurumları, bu eğitim yılında portföyüne anaokulu, ilkokul ve ortaokulu da ekledi.

‘Öğretmen çocuğu’ algısını yıkmak amacıyla eğitim hayatına adım atan Lider Okulları, bu yapının altını da piyanodan yüzmeye 7 zorunlu dersle doldurarak farkındalık yaratıyor. Hedef ise 5 yılda 15 okul.

ENGİN Polat, Mustafa Güven, Adem Erdem ve Güven Göllüoğlu... Eğitime gönül veren bu dörtlünün yolu, 90’lı yıllarda İzmir’de Açık Öğretim Fakültesi’ne giden öğrencilere ders veren bir dershanede kesişir. 5 yıllık öğretmenlik macerasının ardından kendi hikayelerini yazmak için Aydın’da, Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için Lider Eğitim Kurumları’nın kurarlar. Lider Eğitim Kurumları’nın kurucularından Engin Polat ile hem yeni çocukları Lider Okulları’nı hem de gelecek planlarını konuştuk.

Ufukta özel okul göründü

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri için başlayan eğitim macerasına daha sonra ‘Kamu Personeli Seçme Sınavı’nı da eklediklerini söyleyen Engin Polat, şöyle devam etti:

“Kurslar açtık ve yayınlar çıkarttık. Aydın’da başladığımız dershanecilik bizi zamanla Türkiye’ye taşıdı. Franchise vererek büyüdük. Zamanla yayın evinin merkezini Ankara’ya aldık. 44 şehre ulaştık. 500 binin üzerinde kişinin memur olmasında payımız var. Basamakları birer birer çıktık. 95’te öğretmen olarak adım attığımız sektörde, dershanecilikle devam ettik. 3 yıl önce de ufukta okul projesi belirdi. Burada da çok vefa gördüğümüz, destek gördüğümüz ve şirketin doğum yeri olan Aydın’ı seçtik. Bu eğitim öğretim yılında da 406 öğrenciyle Lider Okulları’nı açtık.”

O sistem tepki olarak çıktı



Yüksek lisans tezini eğitim ekonomisi üzerine yapan Engin Polat, 3 yıl boyunca Finlandiya’dan Almanya’ya, Güney Kore’den Hollanda’ya kadar birçok ülkede eğitim modellerini incelediklerini söyleyerek, “Sonuçta seçeceğiniz model bu topraklara da uygun olmayı. Biz de Almanya ve Güney Kore modeline yakın bir yapı oluşturduk. Türkiye’de eğitim sistemi öğretmen odaklı. Dünyada ise böyle bir sistem yok. Birçok kişi çocuğunu okula kaydettirdiğinde, ‘öğretmeni kim’ diye soruyor. Öğretmen odaklı demek, onun doğru ve yanlışlarıyla yol almak demek. Bizim modelimiz bir yerde buna tepki olarak ortaya çıktı. Biz öğretmen odaklı değil, evrensel odaklı olalım istedik” diyerek, öğrencinin dünya çocuğu olması için öğretmen bağımlılığını ortadan kaldırdıklarını ifade etti.





KULÜP DEĞİL

ZORUNLU DERS

ENGİN Polat, öğretmene bağımlı yapıyı ortadan kaldırmak adına geliştirdikleri modelin altını doldurmak için sosyal gelişime katkı yapacak 7 dalı zorunlu ders yaptıklarını dile getirdi. Bugün birçok eğitim kurumunda kulüp olarak bulunan branşların kendilerinde zorunlu ders olduğuna dikkat çeken Polat, “Satranç, halk dansları, basketbol, yüzme, piyano, maker ile ahşap atölyeleri bizde zorunlu ders. Bu ekstra dersler nedeniyle eğitimimiz diğer okullardan 1 saat geç bitiyor” bilgisini verdi.





REKABETİ EĞİTİMLE ÖĞRETECEK

TÜRKİYE’nin rekabet etmeyi bilmediğini savunan Engin Polat, şöyle devam etti: “Bizde rekabet yıllardır hep ticari alanda öğretilmeye çalışılıyor. Rekabeti eğitimle öğretmek gerekiyor. Bunun için biz de eğitimdeki rekabeti, sporla, sanatla ya da el becerileri odağında ortaya koyduğumuz zorunlu derslerimizle sağlamak istiyoruz. Rekabeti eğitimle öğrenen çocuk hayatta düşmez, düşse bile hemen kalkar. Bizim çocuklarımız haftada iki saat yüzüyor, piyano çalıyor ya da basket oynuyor. Şu an Türkiye’nin en büyük spor okulu olan Hidayet Türkoğlu Spor Okulu ile anlaştık. Basketbol, yüzme ve jimnastik eğitimini bu okulda veriyoruz. Çok özel 4 tane piyano laboratuvarı kurduk. 5’er öğrenci bir hocadan ders alıyor. Özel ders gibi. Tabii burada bizim derdimiz ünlü bir piyanist çıkarmaktan çok, sanatla iç içe olması.”

ÜRETİP PAZARDA SATACAKLAR

“ÇOCUKLARA sokak kültürünü de anlatıyoruz” diyen Engin Polat, çocuğun en büyük ihtiyacının sokak olduğunu ifade etti. Polat, “Bizim alanımız çok geniş. Onun için çocuklara koşun diyoruz. Hafta sonu okulumuz yok ama spor alanlarımızda top, basketbol ya da tenis oynuyorlar. Üç hafta gibi kısa zamanda bunu yakaladık. Şimdi de sokak kültürünü aşılamak adına çocuklarımızdan gelen bir talep var. Hayvanları koruma derneği kuracaklar. Sokak hayvanlarına kendi harçlarından biriktirdikleriyle bakacaklar. Bir aşamamız daha var. Okulumuzun etrafında bulunan arazileri alma planımız var. Burada da amaç bir şeyler ekip biçmek. Burada ekip biçilen ürünleri de çocuklarımız Aydın’ın Salı Pazarı’nda satışa çıkaracak” diye konuştu.

TÜRKİYE’YE YAYILACAK

ÖZEL eğitim alanında yeni bir model yarattıklarını dile getiren Engin Polat, gelecekle ilgili planlarını ise şöyle aktardı: “17 yıl önce Lider Eğitim Kurumları ile Türkiye’de önemli bir marka olduk. Şimdi bunu özel okul alanında da yapmak istiyoruz. Bu modeli Türkiye’ye yaymayı planlıyoruz. Burada hedefimiz 5 yıl içinde en az 15 okul. Tamamen bizim belirlediğimiz standartlar doğrultusunda frenchise modeliyle büyümeyi düşünüyoruz. Önceliğimiz ise Ege. Bunun ilk adımını da Şubat 2018’da atıyoruz. Lider Okulları için şu ana kadar 20 milyon liraya yakın yatırım yaptık.”







LİSE 5 YIL OLACAK

ENGİN Polat, bugün ana, ilk ve ortaokul alanında eğitim verdiklerini söyleyerek, “Lisemiz henüz yok. Ama orada da farklı bir yapı ortaya koyacağız. 2019 eğitim-öğretim yılına yetiştirmeyi planlıyoruz. Lisemiz Lider Plus olacak. Burada Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onay alabilirsek, eğitim süresini 5 yıla çıkarmak gibi bir planımız var. 1 yıl İngilizce eğitim vereceğiz” diyerek, yabancı dili çok önemsediklerini ifade etti.

SAYILARIN DİLİ

406 öğrenci

20 milyon TL yatırım

76 kişilik kadro

10 bin metrekarelik kampüs