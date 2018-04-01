O söz fabrika sahibi yaptı

Üniversitenin ardından da eş durumundan Manisa’nın yolunu tutar. İrem Günercan, profesyonel olarak birçok farklı sektörde deneyim kazanır. Günercan, hem çocuğuna vakit ayırmak hem de iş yaşamındaki yoğun tempo nedeniyle çalışma hayatına ara verir. Ancak eşinin ‘artık televizyonun karşısında bol bol vakit geçirirsin’ sözü işin seyrini değiştirir. İrem Günercan, erkek egemen bir sektörde kablo gruplama üzerine RE-KA Elektromekanik’i kurar. Üç kişiyle yola çıktığı serüvende İrem Günercan, bugün çoğu kadın çalışanıyla birçok sektör için üretim yapıyor. Kısa sürede şirketini büyüten Günercan, yeni ürün gruplarıyla da başarısını taçlandırmayı hedefliyor.

İREM Günercan... Aslında aklında iş güvenliği odağında bir takım planlar varken, eşinin sözüyle radikal bir kararla erkek egemen bir sektöre adım atan cesur bir kadın girişimci. Üretime, kadın istihdamına ve yeniliğe odaklanmış bir isim. RE-KA Elektromekanik Plastik A.Ş.’nin kurucusu İrem Günercan, hem girişimcilik serüvenini hem de gelecekle ilgili planlarını anlattı. Adanalı işçi bir baba ve memur bir annenin kızı olarak 1978 yılında Ankara’da doğduğunu söyleyen İrem Günercan, hikayenin devamını şöyle aktardı:

CNC TEZGAHTA ÇALIŞTI

“Ankara’da ilkokulun ardından Adana’ya geri döndük. 657 zihniyetinde bir insandım. Hiç girişimcilik ruhum yoktu. Çok çalışkan bir öğrenci de değildim. Aile hep bir umut ışığı bekliyordu, ama olmadı. Selçuk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni kazandım. Tabii, uzun süren bir üniversite hayatım oldu. Konya’nın o dönem tek CNC torna tezgahı bulunan işletmesinde üç arkadaş çalıştık. Daha sonra ise başka bir şirkette telefonlara baktım, muhasebeye yardımcı oldum. Üniversite hayatımda bunun gibi çeşitli iş tecrübeleri yaşadım. Burada da daha çok hem harçlığımı çıkarmak hem de daha iyi gezmek adına bunları yaptım. Üniversiteyi bitirince de hemen evlendim ve Manisa’ya geldim.”

EN İYİ İŞ, BİLDİĞİN İŞ

2003’te Manisa’da profesyonel olarak çalışma hayatına adım atan İrem Günercan, çeşitli sektörlerde ama hep yan sanayinin farklı departmanlarında görev aldığını söyleyerek, “A sınıfı iş güvenliği uzmanıyım, ilk olanlardanım. Ayrıca Celal Bayar Üniversitesi’nde kalite yönetim sistemleri dersleri verdim. TSE’de tetkikçi eğitimi aldım ve adliyede iş kazalarında bilirkişilik, çeşitli danışmanlıklar yaptım. Hem oğluma vakit ayırmak hem de mesaisini kendimin belirleyeceği bir işi yapmak adına 2013’te çalıştığım firmadan ayrıldım. O süreçte de eşimin, ‘tam istediğin hayata kavuştun. Akşama kadar artık oturup televizyon izlersin’ demesine çok bozuldum. Ve iş hayatına dönme kararı aldım. Aklımda iş güvenliği odağında bir şeyler yapmak varken, ‘bu işler bana yetmez’ dedim ve hedef büyüttüm” diyerek burada da en iyi iş, bildiğin iştir mantığıyla da yıllarca çalıştıp, kablo gruplama alanında RE-KA’yı kurduğunu paylaştı.

4 YILDA 3’Ü 158 YAPTI

Manisa Muradiye Sanayi Bölgesi’nde 2 bin metrekarelik bir alanda kablo gruplama alanında özellikle beyaz eşya, ısıtma-soğutma, dijital ve ticari buzdolabı sektörlerine tedarikçi olmak amacıyla üç çalışanla yola çıktığını söyleyen İrem Günercan, “Tabii, ilk başlarda her şey çok da kolay olmadı. İş beğenmemezlik yapmadık. İş yapmak için büyük markaların kapılarını aşındırdık. Erkek egemen bir sektörde kadın olarak basamakları birer birer çıktık. 2015’te ise Manise Organize Sanayi Bölgesi’ne taşındık. Çalışan sayımız ise 158 çıktı. Bunların yüzde 90’ı kadın. Bugün kablo gruplama, küçük ev aletleri onarımı ve davlumbaz montajı alanında faaliyet gösteriyoruz” diyerek RE-KA’nın geldiği noktayı paylaştı.



VARŞOVA YOLCUSU

KURULUŞUNUN 5’inci yılında RE-KA A.Ş. önemli bir başarıya imza attı. RSM tarafından desteklenen ‘2017-18 Avrupa İş Ödülleri’nde ‘Ulusal Kazanan’ seçildiklerini ifade eden İrem Günercan, “Bizim bir başvurumuz olmadan 3 bine yakın şirket arasından seçilerek ödüle layık görüldük. Şimdi de son aşamada Türkiye’yi temsil edeceğiz. 23 Mayıs’ta Varşova’ya gideceğiz ve yarışmada yer alacak bir zirveyi tamamlayacağız. Türkiye ayağında ‘Yılın Yeni İş Ödülü’nün ardından belki de Varşova’dan uluslararası bir ödülle daha döneceğiz” bilgisini verdi.



YATIRIM ATAĞI

HEM yalın üretim hem de dijitalleşme alanında yatırımlar yaptıklarını söyleyen İrem Günercan, “Bunun yanı sıra plastik enjeksiyon yatırım planımız bulunuyor. Özellikle davlumbaz montajında çok fazla plastik malzeme kullanıyoruz ve dışa bağımlıyız. Bunun önüne geçmek için yatırım için düğmeye bastık. Aynı şekilde fişli kablo yapmak da planlarımız arasında. Çok fazla üretici yok. 2018 sonu ya da 2019’da bu yatırımımızı da hayata geçirmek istiyoruz. Yol haritamızda mevcut sektörlerin yanına önce otomotivi ardından da savunma sanayini eklemeyi planlıyorduk. Savunma sektöründe faaliyet gösteren büyük bir firmanın onaylı tedarikçisi olduk” diyerek, otomotivden önce savunma sanayini de portföylerine eklediklerini aktardı.

KISA.. KISA..

* Faaliyete geçtiği ilk günden itibaren katlanarak büyüdüklerini dile getiren İrem Günercan, “2014’ün sonunda 1 milyon lira ciroya ulaştık. Bir yıl sonra bu üç, daha sonra ise 6 milyon TL oldu. 2017’yi ise 15 milyon lirayla kapattık. 2018 hedefimiz, 25 milyon TL” dedi.

* Şirketleşme döneminde bankaların kendisine kredi vermediğini söyleyen İrem Günercan, “Eşim inşaat sektöründe olduğu için şirketi onun üzerine yapmak zorunda kaldık. Her şeyi ben yaptım, ama patron eşim görünüyor. Bu yıl devir işlemleriyle işverenliğim resmileşecek” diyor.