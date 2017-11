O korkuyu eğlenceye dönüştürdü

Matematiksel düşünce sistemini geliştirerek öğrencilerin kendilerine olan güven duygularını artıran Alpaslan, bugün biri İzmir, diğeri İstanbul’da iki şubeyle yoluna devam ediyor. Sırada ise ‘Matematik Müzesi’ var.





MERDİVEN Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi... Burada Milli Eğitim müfredatı, pergel, cetvel, çarpım tablosu ya da üçgenin iç açılarının toplamı 180 eder gibi bir yapı yok. Buraya gelenler de oyun oynuyor, etkinlik yapıyor, olasılık, koordinat sistemi, modüler aritmetik öğreniyor, dört işlemi pekiştiriyor, geometri altyapısı alıyor. “Matematikte teorik altyapıyı çok doğru bir şekilde aktarıyoruz” diyen Merdiven Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi’nin kurucusu Nurten Alpaslan, kendi geliştirdiği ve dünyanın da kabul ettiği ‘Herkes için Matematik’ ile ‘Merhaba Matematik’i konuştuk.

NASIL DOĞRU ANLATIRIM?

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi Matematik Bölümü’nden mezun olan ve 1982’de Bitlis’te matematik öğretmeni olarak ilk adımı attığını söyleyen Nurten Alpaslan, yıllarca Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yaptığını söyleyerek, şöyle devam etti:

“Hep farklı çalışan bir öğretmen oldum. Öğrencilerim zaman zaman konuyu anlamadıklarını söylüyordu. Ben de bu durumda, ‘senin anlamamak gibi bir sıkıntın yok, ben şimdi bakayım bunu sana nasıl doğru şekilde anlatabilirim’ üzerinde durdum. O öğrenciye nasıl doğru anlatırım, bu öğrenciye nasıl anlatırım derken pek çok fikir büyüdü. 2003’te ise tüm bunlardan yola çıkarak oluşturduğum ‘Herkes İçin Matematik’ doğmuş oldu.”

ULUSLARARASI TÜRK MODELİ

Bir yandan öğretmenlik yapmaya devam eden Alpaslan, öte yandan ‘Herkes İçin Matematik’i geliştirdiğini söyleyerek, “2008’de kendi hikayemi yazmak üzere emekli oldum. Tarihler 2011’i gösterdiğinde Merdiven’i kurarak ‘Herkes İçin Matematik’ resmen başlamış oldu. Bunun yanına ikinci bir markayı ‘Merhaba Matematik’i ekledim. Sınav odaklı bir sistemde ben kendi kulvarımı oluşturdum ve tek başıma yürüyorum. Bu proje soran, sorgulayan, etik ve adil değerler taşıyan, bilgi temelinde özgüveni gelişmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlıyor. Tahtasız, tebeşirsiz, sınavsız, ödevsiz, tamamen bana ait etkinliklerin, materyallerin ve oyunların olduğu bir çalışma bu. Tabii içerisinde az miktarda bana ait olmayan unsurlar da var. Ne etüt merkeziyiz ne özel ders bürosu ne de dershane. Müfredatını kendim oluşturduğum ve uluslararası bir Türk modeli olarak da kabul gören bir sistemle çalışan bir kurumuz” diyor.

SIRADA İŞİTME

ENGELLİLER VAR

BUGÜN Nurten Alpaslan, yetişkinler, çocuklar ve yöneticiler için farklı markalar altında paketler sunuyor. 3-15 yaş arası çocuklara yönelik olan programın isminin ‘Merhaba Matematik’ olduğunu söyleyen Alpaslan, şu bilgileri paylaşıyor: “Ağırlık merkezimiz bu. Haftanın 7 günü çalışıyoruz. Her çalışmamız 1.5 saat sürüyor ve haftada 2 gün oluyor. Bu 3 yaş grubu için 1 saat oluyor. Onun dışında şubat ve yaz döneminde hem şehir dışından hem de yurt dışından gelenler çok oluyor. Buraya gelen çocukların insan ilişkileri dahil, hayatın her alanındaki grafiği yükseliyor. Kitap okuyoruz, araştırma yapıyoruz, çocuk kaynak taramayı öğreniyor. Herkes İçin Matematik’te ise yaş sınırı yok. Burada yöneticilere yönelik, problem çözme, strateji, analitik düşünme, dikkat yoğunlaştırma gibi programlarla yol alıyoruz. Sistem, hafıza güçlendiren bir yapıda olduğu için alzheimer ve demansta da bir önem taşıyor. Hedeflerimin arasında ise doğuştan işitme engelli olan bireyler var.”

FRANSIZLARA

İNGİLİZCE

KABUL ETTİRDİ

HERKES İçin Matematik için yola çıktığında Türkiye’de tek olduğunu söyleyen Nurten Alpaslan, “Ancak sistemi akademisyenler incelediklerinde, Türkiye dışında da tek olduğunu söylediler. Bunu da Fransa’da Science and You 2015 kongresinde dünyadaki 450 çalışma arasından seçilip Türkiye’den tek kabul edilen çalışma olunca daha da net anladık. Özellikle, Fransız akademisyenlerine matematiği İngilizce kabul ettirmiş olmamızın da büyük bir başarı olduğu söylendi. Ben Türkiye’de yıllardır rüzgara karşı yürüyorum. Yel değirmenlerine karşı savaşıyorum. Ama her şeye rağmen yürüyorum, yol kat ediyorum” ifadelerini kullandı.





ÖLÜMÜN KIYISINDA

BİLE MÜZE DEDİ

NURTEN Alpaslan’ın bir hayali var. Öyle ki geçen hafta kalp krizi geçiren ve doktorların müdahale ettiği o kritik anda bile, ‘daha çok erken, müze kuracağım’ diyen Nurten Alparslan, bu hedefini şöyle paylaştı:

“Herkes İçin Matematik kapsamında 2013’te İzmir’de bir AVM’de sergi açtım. Yaklaşık 48 bin kişiye ulaştık. Bilim çalışmalarımızı duyan İstanbul’daki AVM’lerden de sergi talebi gelmeye başladı. Orada da sergiler açmaya başlayınca inanılmaz bir ilgiyle karşılaştık. Bu sergilerde insanlar matematiğe dokunuyor. Dolayısıyla bu sergileri bir adım daha ileri taşımak istiyorum. Bununda karşılığı matematik müzesi. Dünyanın en güzel ve donanımlı matematik müzesini ben kuracağım. Dünya Öğretmenler Günü olan 5 Ekim 2019’da da bunu açmayı hedefliyorum.”

RUHUNU VE ETİĞİNİ BOZMADAN

MERDİVEN Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi’nin merkezi İzmir’de. Nurten Alpaslan, “2017 Mart ayında da ikinci şubemizi İstanbul Halkalı’da açtık. Hedeflerim arasında franchise modeliyle büyümek var. Ama burada da ticari bir kaygıyla değil, daha programlı bir şekilde yol almak istiyoruz. Her isteyene franchise vermeyeceğiz. Bu işin ruhunu ve etiğini bozmadan devam edeceğiz” diyor.