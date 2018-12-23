O kapıları tek tek açtı ve...

Lise yıllarında gazetede okuduğu bir yazıyla kendine en uygun mesleğin gastronomi alanında olduğuna karar verir.
Bu uğurda gittiği her kapı yüzüne kapansa da sonunda amacına ulaşır. Bir yandan Yeditepe’de burslu Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nda okur, öte tarafta ise deneyim için kasapta da çalışır pazarda da. Pelin Dumanlı, üniversitenin ardından kariyerine çeşitli kurumlarda profesyonel olarak devam eder. 2013’te radikal bir kararla İstanbul’dan iş için Bodrum’a gelir. 2014’te ise profesyonel ve amatörlere yönelik gastronomi eğitimleri veren Foodrum’u kurar. Sakatat üzerine bir de kitap yazan Pelin Dumanlı, bugün ayrıca üniversitede de ders veriyor. Gündemde ise okul projesi var.
PELİN Dumanlı... Söylenen onca olumsuz söze, ‘sen kadınsın yapamazsın’ şeklindeki yaklaşımlara rağmen inandığı şeyin peşinden giden bir isim. 17’sinden itibaren çalışarak edindiği onlarca bilgiyi girişime dönüştüren başarılı iş insanı Foodrum Culinary Park’ın kurucusu Pelin Dumanlı’yla girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok şeyi konuştuk. Ev hanımı anne ile girişimci ruha sahip bir babanın kızı olan Palin Dumanlı, 1988 İstanbul doğumlu. “Hep sorgulayan ve orijinal fikirlerin peşinden koşuşturdum” diyen Pelin Dumanlı, o dönemi şöyle anlattı:
GAZETEDEKİ YAZI YÖNLENDİRDİ
“Babam son sınıfta üniversiteyi bırakınca avukat olan dedem ona döşemeci dükkanı açar. Bir süre sonra babam mobilyacıların sünger atıklarını pelüş oyuncak ya da ‘seni seviyorum’ tarzı yazıların olduğu yastıkların içinde kullanılacak şekilde bir ürüne dönüştürür. Babam gibi benim kafam da yaratıcılığa çok çalışıyordu. Lise 1’de de gelecekte yapacağım işin beni mutlu etmesi gerektiğini düşünerek liste hazırladım. Belgesel izlemekten şarkı söylemeye kadar birçok maddenin yer aldığı listede hobilerimden biri mesleğim olabilir mi diye düşündüm. O sırada bir gazetenin insan kaynakları ekinde ‘gastronomi’ ile ilgili yazı okudum. Geleceğin mesleği diyordu. Aslında yemeğe karşı da merakım vardı. O dönem pişirme odağında olmasa da sorgulama boyutunda anneme sürekli sorular soruyordum. Ve sonuçta meslek listemin en başına gastronomiyi aldım.”
BABASI OYUNCAKÇI OLSUN İSTEDİ
Lise yıllarında odağına gastronomiyi alan Pelin Dumanlı, araştırmalara başlar. “Gazete yazısına da konu olan Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne gitmeye karar verdim” diyen Pelin Dumanlı, “Lise 1’de bölümü incelemek için üniversiteyi gittim. Herkes çok şaşırdı. Hem dalga geçtiler hem de çok hoşlarına gitti. O yıla kadar işleri iyi olan babam Rusya krizinin yaşandığı dönemde iflas etti. Ablam da özel üniversitede okuyordu. Beni özel üniversitede okutamayacağını söylemeye başladı. Lise 2’de üniversiteye tekrar gidip burs şartlarını araştırdım. Ama babam sürekli olumsuz yaklaşıyordu. Liseyi bitirdiğim gün ise babam beni okuldan alıp bir dükkanının önüne götürdü. ‘Pelin Oyuncakçı’ diye dükkan açmış. Hem mutlu oldum hem de üzüldüm. Çünkü, o işi yapmak istemiyordum ve öyle de oldu. Yeditepe’nin bursluluk sınavına girdim ve ikinci olup yüzde 100 burs aldım” diyerek büyük mücadele verdiği gastronomide amacına ulaştığını paylaştı.
ONCA BİLGİNİN KARIŞIMI FOODRUM
Bir meslek büyüğünün başarılı olmak için ‘balığı, eti, sebzeyi iyi bilmek için buralarda çalış’ sözünden hareketle Pelin Dumanlı, kasapta çırak olarak işe girer. Pelin Dumanlı, şöyle devam etti: “Daha sonra organik pazarda çalıştım. 1.5 yıl her sabah 05.00’te kalkıp işe gittim. Daha sonra kısa bir süre de balıkçıda çalıştım. Üniversite son sınıfta da yine büyük mücadeleler sonrası önemli bir otel zincirinde staj yapmaya başladım. Ve kendimi kanıtladığım için de oranın daimi çalışanı oldum. Üniversitenin ardından tarihe olan merakımla gastronomiyi birleştireyim istedim. Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nde Yemek Kültürü ve Tarihi alanında yüksek lisans eğitimi aldım. Bu süreçte de önemli bir restoranda işe girdim, 22 yaşında mutfak ve banket koordinatörü oldum. Sonra bir yemek programının koordinatörlüğünü üstlendim. ‘Deneyimlerimle sürekli birilerini mi büyüteceğim’ demeye başladığım süreçte Bodrum’dan iş teklifi geldi. Ve radikal bir karar alarak İstanbul’dan Bodrum’a taşındım. Altı ay bir balık firmasında katma değerli ürünler geliştirdim. Sonra tesis yurtdışına gidince 17 yaşından itibaren sürekli çalışan biri olarak mola vermeye karar verdim. Tabii, rahat durmadım. Turizmci bir arkadaşımla kruvaziyerle gelen turistlere yemekler üzerine geziler düzenledik. Birçok yerden danışmanlık talepleri gelmeye başladı. Şefi kaçan beni arıyordu. Joker eleman gibi olmuştum. Tüm bunları resmi kimlikle yapayım dedim ve 2014’te Foodrum kuruldu.”
YAPILMAYANI YAPTI
PELİN Dumanlı’nın bir de ‘Sakatat’ isimli kitabı bulunuyor. Dumanlı, onun öyküsünü şöyle paylaştı: “Yüksek lisans yaptığım dönemde tez konusu araştırıyordum. Benim çocukluğum sakatatın piştiği bir evde geçti. Tabii, bu konu kadınlar için biraz vahşi bir alan. Bu süreçte de İstanbul’da sohbet ettiğim ciğerci vardı. Her sohbette çok güzel şeyler anlattı. Çok güzel notlar ve hikayeler birikti. Bundan keyif alınca da sakatat konusuna eğilmeye karar verdim. Tez hocam bu konuda çalışma yapılmadığını ve çok zor olduğunu söylese de ben kararımı verdim. Kitapların satır aralarında geçen sakatat konusuna odaklandım. Ve sonuçta bu konuda İngilizce bir tez yazdım. Bodrum’da da iş hayatına mola verdiğim süreçte bu tezi Türkçe’ye çevirerek kitaplaştırdım. 2016’da da dünyanın en prestijli gıda sempozyumlarından Oxford Food Symposium’da 10 konuşmacıdan biri olarak sakatatı anlattım.”
ARTIK KABUĞUNA SIĞMIYOR
FOODRUM olarak Bodrum’da profesyonel ve amatörlere yönelik gastronomi eğitimleri verdiklerini söyleyen Pelin Dumanlı, “Her ay bir atölye takvimi yayınlıyoruz. En fazla 12 kişinin yer aldığı atölye çalışmalarımız oluyor. Hem teorik hem de pratik yapı var. Yazları catering yapıyoruz. Danışmanlıklar veriyorum. Profesyonellere yönelik de eğitimlerim var. Şu ana kadar 12 mezun verdim. Ama artık mevcut yerimize sığmıyoruz. Aslında burayı açmadan önce okul niyetim vardı. Hem üniversite hem de çeşitli kurumların kapısını çalıp birlikte hareket edelim dedim, ama olmadı. Kapılar kapanınca 4 bin TL ile tek başıma yola çıktım. Şimdi burayı büyütmek istiyorum. Daha düz ayak bir yere geçeceğiz. Bulunduğum bölgeye de katkı için Bodrum yemeklerini tanıtmak önemli. Bir sonraki aşama ise okul. Bu anlamda aynı bakış açısına sahip olduğum yatırımcılarla yürümek istiyorum” diyerek bugüne kadar Foodrum’a 3 bin 800’den fazla kişinin geldiğini aktardı.
KISA KISA
* Bir arkadaşının önerisiyle de üniversitede ders verme macerasının başladığını aktaran Pelin Dumanlı, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde uygulamalı mutfak dersi veriyorum” diyor.
O kapıları tek tek açtı ve...
Lise yıllarında gazetede okuduğu bir yazıyla kendine en uygun mesleğin gastronomi alanında olduğuna karar verir.
Bu uğurda gittiği her kapı yüzüne kapansa da sonunda amacına ulaşır. Bir yandan Yeditepe’de burslu Gastronomi ve Mutfak Sanatları’nda okur, öte tarafta ise deneyim için kasapta da çalışır pazarda da. Pelin Dumanlı, üniversitenin ardından kariyerine çeşitli kurumlarda profesyonel olarak devam eder. 2013’te radikal bir kararla İstanbul’dan iş için Bodrum’a gelir. 2014’te ise profesyonel ve amatörlere yönelik gastronomi eğitimleri veren Foodrum’u kurar. Sakatat üzerine bir de kitap yazan Pelin Dumanlı, bugün ayrıca üniversitede de ders veriyor. Gündemde ise okul projesi var.
PELİN Dumanlı... Söylenen onca olumsuz söze, ‘sen kadınsın yapamazsın’ şeklindeki yaklaşımlara rağmen inandığı şeyin peşinden giden bir isim. 17’sinden itibaren çalışarak edindiği onlarca bilgiyi girişime dönüştüren başarılı iş insanı Foodrum Culinary Park’ın kurucusu Pelin Dumanlı’yla girişimcilik serüveninden geleceğe dair planlarına kadar birçok şeyi konuştuk. Ev hanımı anne ile girişimci ruha sahip bir babanın kızı olan Palin Dumanlı, 1988 İstanbul doğumlu. “Hep sorgulayan ve orijinal fikirlerin peşinden koşuşturdum” diyen Pelin Dumanlı, o dönemi şöyle anlattı:
GAZETEDEKİ YAZI YÖNLENDİRDİ
“Babam son sınıfta üniversiteyi bırakınca avukat olan dedem ona döşemeci dükkanı açar. Bir süre sonra babam mobilyacıların sünger atıklarını pelüş oyuncak ya da ‘seni seviyorum’ tarzı yazıların olduğu yastıkların içinde kullanılacak şekilde bir ürüne dönüştürür. Babam gibi benim kafam da yaratıcılığa çok çalışıyordu. Lise 1’de de gelecekte yapacağım işin beni mutlu etmesi gerektiğini düşünerek liste hazırladım. Belgesel izlemekten şarkı söylemeye kadar birçok maddenin yer aldığı listede hobilerimden biri mesleğim olabilir mi diye düşündüm. O sırada bir gazetenin insan kaynakları ekinde ‘gastronomi’ ile ilgili yazı okudum. Geleceğin mesleği diyordu. Aslında yemeğe karşı da merakım vardı. O dönem pişirme odağında olmasa da sorgulama boyutunda anneme sürekli sorular soruyordum. Ve sonuçta meslek listemin en başına gastronomiyi aldım.”
BABASI OYUNCAKÇI OLSUN İSTEDİ
Lise yıllarında odağına gastronomiyi alan Pelin Dumanlı, araştırmalara başlar. “Gazete yazısına da konu olan Yeditepe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’ne gitmeye karar verdim” diyen Pelin Dumanlı, “Lise 1’de bölümü incelemek için üniversiteyi gittim. Herkes çok şaşırdı. Hem dalga geçtiler hem de çok hoşlarına gitti. O yıla kadar işleri iyi olan babam Rusya krizinin yaşandığı dönemde iflas etti. Ablam da özel üniversitede okuyordu. Beni özel üniversitede okutamayacağını söylemeye başladı. Lise 2’de üniversiteye tekrar gidip burs şartlarını araştırdım. Ama babam sürekli olumsuz yaklaşıyordu. Liseyi bitirdiğim gün ise babam beni okuldan alıp bir dükkanının önüne götürdü. ‘Pelin Oyuncakçı’ diye dükkan açmış. Hem mutlu oldum hem de üzüldüm. Çünkü, o işi yapmak istemiyordum ve öyle de oldu. Yeditepe’nin bursluluk sınavına girdim ve ikinci olup yüzde 100 burs aldım” diyerek büyük mücadele verdiği gastronomide amacına ulaştığını paylaştı.
ONCA BİLGİNİN KARIŞIMI FOODRUM
Bir meslek büyüğünün başarılı olmak için ‘balığı, eti, sebzeyi iyi bilmek için buralarda çalış’ sözünden hareketle Pelin Dumanlı, kasapta çırak olarak işe girer. Pelin Dumanlı, şöyle devam etti: “Daha sonra organik pazarda çalıştım. 1.5 yıl her sabah 05.00’te kalkıp işe gittim. Daha sonra kısa bir süre de balıkçıda çalıştım. Üniversite son sınıfta da yine büyük mücadeleler sonrası önemli bir otel zincirinde staj yapmaya başladım. Ve kendimi kanıtladığım için de oranın daimi çalışanı oldum. Üniversitenin ardından tarihe olan merakımla gastronomiyi birleştireyim istedim. Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Bölümü’nde Yemek Kültürü ve Tarihi alanında yüksek lisans eğitimi aldım. Bu süreçte de önemli bir restoranda işe girdim, 22 yaşında mutfak ve banket koordinatörü oldum. Sonra bir yemek programının koordinatörlüğünü üstlendim. ‘Deneyimlerimle sürekli birilerini mi büyüteceğim’ demeye başladığım süreçte Bodrum’dan iş teklifi geldi. Ve radikal bir karar alarak İstanbul’dan Bodrum’a taşındım. Altı ay bir balık firmasında katma değerli ürünler geliştirdim. Sonra tesis yurtdışına gidince 17 yaşından itibaren sürekli çalışan biri olarak mola vermeye karar verdim. Tabii, rahat durmadım. Turizmci bir arkadaşımla kruvaziyerle gelen turistlere yemekler üzerine geziler düzenledik. Birçok yerden danışmanlık talepleri gelmeye başladı. Şefi kaçan beni arıyordu. Joker eleman gibi olmuştum. Tüm bunları resmi kimlikle yapayım dedim ve 2014’te Foodrum kuruldu.”
YAPILMAYANI YAPTI
PELİN Dumanlı’nın bir de ‘Sakatat’ isimli kitabı bulunuyor. Dumanlı, onun öyküsünü şöyle paylaştı: “Yüksek lisans yaptığım dönemde tez konusu araştırıyordum. Benim çocukluğum sakatatın piştiği bir evde geçti. Tabii, bu konu kadınlar için biraz vahşi bir alan. Bu süreçte de İstanbul’da sohbet ettiğim ciğerci vardı. Her sohbette çok güzel şeyler anlattı. Çok güzel notlar ve hikayeler birikti. Bundan keyif alınca da sakatat konusuna eğilmeye karar verdim. Tez hocam bu konuda çalışma yapılmadığını ve çok zor olduğunu söylese de ben kararımı verdim. Kitapların satır aralarında geçen sakatat konusuna odaklandım. Ve sonuçta bu konuda İngilizce bir tez yazdım. Bodrum’da da iş hayatına mola verdiğim süreçte bu tezi Türkçe’ye çevirerek kitaplaştırdım. 2016’da da dünyanın en prestijli gıda sempozyumlarından Oxford Food Symposium’da 10 konuşmacıdan biri olarak sakatatı anlattım.”
ARTIK KABUĞUNA SIĞMIYOR
FOODRUM olarak Bodrum’da profesyonel ve amatörlere yönelik gastronomi eğitimleri verdiklerini söyleyen Pelin Dumanlı, “Her ay bir atölye takvimi yayınlıyoruz. En fazla 12 kişinin yer aldığı atölye çalışmalarımız oluyor. Hem teorik hem de pratik yapı var. Yazları catering yapıyoruz. Danışmanlıklar veriyorum. Profesyonellere yönelik de eğitimlerim var. Şu ana kadar 12 mezun verdim. Ama artık mevcut yerimize sığmıyoruz. Aslında burayı açmadan önce okul niyetim vardı. Hem üniversite hem de çeşitli kurumların kapısını çalıp birlikte hareket edelim dedim, ama olmadı. Kapılar kapanınca 4 bin TL ile tek başıma yola çıktım. Şimdi burayı büyütmek istiyorum. Daha düz ayak bir yere geçeceğiz. Bulunduğum bölgeye de katkı için Bodrum yemeklerini tanıtmak önemli. Bir sonraki aşama ise okul. Bu anlamda aynı bakış açısına sahip olduğum yatırımcılarla yürümek istiyorum” diyerek bugüne kadar Foodrum’a 3 bin 800’den fazla kişinin geldiğini aktardı.
KISA KISA
* Bir arkadaşının önerisiyle de üniversitede ders verme macerasının başladığını aktaran Pelin Dumanlı, “İstanbul Aydın Üniversitesi’nde uygulamalı mutfak dersi veriyorum” diyor.