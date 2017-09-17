O ÇOK ‘COOL’

Ortaokul ve lise yıllarında kimyaya merak duyar. Ama O üniversite tercihini endüstri mühendisliğinden yana kullanır. Üniversite yıllarında ise ‘ne iş yaparım’a kafa yoran Ercan Gümüş, yedi ortaklı yapıyla market alışverişi üzerine bir internet sitesi kurar. Daha sonra ortaklıktan ayrılan Gümüş, telekomünikasyon alanında yoluna devam eder. Dört yıllık profesyonelliğin ardından da Gümüş, mobil uygulama alanında gördüğü boşlukla İzmir’de dört ortakla tekrar kendi işinin patronu olur. Gümüş, üç yılın ardından bu ortaklıktan da ayrılarak 2015’te Cool Digital Solutions’u kurar. Teknolojik bilgi birikimini kullan Gümüş, bugün Cool’la yeni girişimlere ortak olarak özellikle yurt dışında fark yaratan projelere imza atıyor. Şu anda Amerika merkezli iki önemli girişimin ortakları arasında yer alan Gümüş’ün gündeminde ise dijital alemde ses getirecek işler var.



ERCAN Gümüş... Genç yaşına rağmen az zamanda birçok çalışmayı hayata geçiren ve yarattığı farkındalıklarla ünü Türkiye sınırları dışına taşan başarılı bir girişimci. Başarıya giden yola mobil uygulamalarla yeni bir kulvar açan Cool Digital Solutions’un kurucusu Ercan Gümüş ile hem girişimcilik hikayesinin hem de proje ve hedeflerini konuştuk. 1986 Denizli doğumlu olan Ercan Gümüş, girişimci bir aileden geldiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

İFLAS EDEN BABADAN DERS

“Babam yıllarca pekmez üretimi yaptı. Ancak ekonomik kriz döneminde yapılan yatırımlar sonucunda 2006’da iflas ederek sanayicilik defterini kapattı. Bu benim için eksisiyle, artısıyla çok iyi bir model oldu. Ben hem ortaokul hem de lise yıllarında TÜBİTAK’ın kimyacısıydım. Bu bilgi birikimimle zaman zaman kimyager babama üretim süreçlerinde de yardımcı oldum. Kimyaya olan merakıma rağmen üniversite tercihimi endüstri mühendisliğinden yana kullandım. Özyeğin Üniversitesi’ni kazandım.”

24’ÜNDE 12 ÜLKENİN SORUMLULUĞU

‘Ne iş yaparım’ diye düşüncelere dalan Ercan Gümüş’ün yolu 3’üncü sınıfta, temeli market alışverişi üzerine kurulu bir internet sitesiyle kesişir. Bankadan kredi çekerek yedi ortakla bir şirket kurduklarını anlatan Ercan Gümüş, “Öğrenci olarak bu işi büyüttük. Ama bir süre sonra nakit tükenmeye başladı. Mezun olunca da ortaklar dağıldı. Ben de 2008’de mezun olduğum yıl İstanbul’da bir telekomünikasyon şirketinde danışman olarak iş hayatına adım attım. Türkiye’ye giren yeni cep telefonların uyarlamasını yapıyordum. 2010 gibi de Çinli bir telefon markası Türkiye pazarına girdi ve ben orada çalışmaya başladım. Orta Asya ve Kafkasya’yı kapsayan 12 ülkenin sorumlusu oldum” diyerek küçük yaşta bu şirketten çok şey öğrendiğini paylaştı.

TEK BAŞINA YOLA DEVAM

Kurumsal hayatın stresini yönetemeyince Ercan Gümüş, 2012 istifa eder ve askerlik süreci başlar. Gümüş, hikayenin devamını şöyle aktardı: “Askerliğim İzmir’e çıktı. Ben kurumsalda hep telekomünikasyonun dijital ayağında çalıştım. Ve o dönem mobil uygulama alanında bir boşluğun olduğunu fark ettim. Askerlik sonrası dört ortaklı bir yapıyla yazılım ve mobil uygulama alanında faaliyet gösteren şirket kurduk. Uygun iş gücü ve rahat çalışma ortamı nedeniyle İzmir, bu girişim için önemli bir üs oldu. Bu süreçte de 7-8 girişime ortak olduk. Ciddi deneyimler kazandık. Üç yılın sonunda ise ben hisselerimi devrederek ortaklıktan ayrıldım. 2015’te Cool Digital Solutions’u kurarak tek başıma yola devam etme kararı aldım. Şimdi müteşebbislere ve kurumsal müşterilere dijital projelerde mobil ile web’de görünür olmalarına yardımcı oluyoruz.”



DİJİTALİN KALBİNDE

COOL Digital Solutions, aslında proje hedeflerine dayalı yeni iş modelleri oluşturuyor. Ve iş dünyasının başarısında farkındalık yaratan bir yol izliyor. “Mobil uygulamalar da bu yolu izlemek için kullandığımız araçlar” diyen Ercan Gümüş, “Cool’un her şeyin kalbinde olmasını istiyoruz. Ortaya çıkan yeni girişimlere destek olsun ve teknoloji tarafında sorumlusu olsun. Bu mantıkla ortaklıklar yapmaya başladık. Farklı bir girişimle birlikte ‘Harcanan Zaman’ diye bir proje geliştirdik. Bu projeyle kaybolan zamanın bir şekilde karşılığı olsun istedik. Bu karşılık kimi zaman mil olup uçuşa dönüşüyor” diyerek bunun gibi birçok girişime ortak olduklarını dile getirdi.



AMERİKA’DA İKİ ŞİRKETE ORTAK OLDU

ERCAN Gümüş, sadece Türkiye’de yeni girişimlere ortak olmuyor. Girişimcilik üzerine yüksek lisans yaptığını ve bu süreçte Amerika’da bulunan Murat Özbilen ile tanıştığını söyleyen Gümüş, “Murat Hoca ile yaptığımız görüşmelerde ‘şu an burada ne oluyor’un cevabının olmadığını söyledi. Bu mantıkla globali hedefleyerek Amerika’da Picthora kurduk. Bu şirkete Murat Hoca’nın arkadaşı Aleks Göllü’de ortak oldu. Daha sonra ise Aleks Göllü servis sağlayıcılar için kolay kullanımlı görüntülü görüşme platformu olan 11sight’i hayata geçirdi. Cool olarak biz de bu yapıya ortak olduk. Ben de 11Sight’in Türkiye’de ülke müdürü oldum” diyerek yurt dışı ayağında da yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.



ÇİNLİLERDEN ÖĞRENDİ

TÜRKİYE’de çok fazla çalışmalarının bulunmadığını aktaran Ercan Gümüş, “Biz genelde Avrupa ile Amerika’ya proje yapıyoruz. Bu yapıyı Çinlilerden öğrendim. Minimum maliyetle bir şey üretip, bunu iyi ambalajla Avrupa ve Amerika’ya satıyorlar. Ben de bunu yapıyorum. Tabii, biz Uzakdoğu’ya göre fiyatımızı daha yüksek tutuyoruz. Portekiz, İspanya, Hollanda, Amerika ve Almanya’dan yaptığımız projeleri görüp kapımızı çalan çok oluyor” diyerek bu başarının sırrının ise çok genç bir şirket olan Cool’un marka değerinden kaynaklandığını söyledi.

YAŞ ORTALAMASI 20’LERDE

COOL’un 12 kişilik bir ekiple yoluna devam ettiğini paylaşan Ercan Gümüş, “Bu takımla iyi bir noktaya geldik. Şimdi takımı güçlendirmek gibi hedeflerimiz var. Ağırlıklı mühendislerden oluşan bir kadromuz var. Bilgisayar ve yazılım mühendislerimizi üniversite öğrencisiyken alıyoruz. Ben de onlara takım liderliği yapıyorum. Şirket yaş ortalamamız 20-25 arasında” diyor.



KAMPÜS KURUYOR

TÜRKİYE’de kreatif insanları yetiştirecek bir okulun olması gerektiğini savunan Ercan Gümüş, “Serbest düşünceyi anlatmak gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman yurt dışına pazarlamak daha kolay. Hayallerimiz arasında bu var. Cool Kampüs adı altında kreatif insanlar yetiştirmek gibi bir planımız var” diyerek bunu beş yıl içinde hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

KISA KISA

* Bir yandan yeni girişimlere ortak olan Ercan Gümüş, Cool’u satma konusunda da kapıların kapalı olduğunu söylüyor. Gümüş, “11Sight ile global girişimciliği öğreniyorum” diyor.

* İzmir’in özellikle dijital alanda önemli bir kent olduğunu söyleyen Gümüş, “Ancak hala yetişmiş iş gücü İstanbul ve Avrupa’ya kaçıyor. İzmir’in bunu tutması gerekiyor” ifadesini kullandı.