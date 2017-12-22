  ‘Rota’da şimdi üniversite var

ÖZEL Rota Koleji... Daha iyi bir dünya hedefi olan bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan bir eğitim kurumu. “Öğrencileri hayat boyu öğrenmenin önemine inandırarak motivasyonu yüksek bireyler olarak yetiştirmek temel ilkemiz” diyen Özel Rota Eğitim Kurumları’nın Kurucu Temsilcisi ve Genel Müdürü Kadir Açıkbaşlar ile kurumun kuruluş hikayesinden gelecek planlarına ve sektörün genel durumuna kadar birçok konuyu konuştuk. Beden eğitimi öğretmeni olan Kadir Açıkbaşlar, şöyle devam etti:

627 ÖĞRENCİDEN 1.590’A

“İzmir’de farklı özel okullarda görev aldım. 8 sene boyunca çeşitli kademelerde çalıştım. Daha sonra orta gelir grubuna yönelik niteliği üst düzeyde olan eğitim kurumu alanındaki boşluğu fark ettim. Tabii, bunu tek başıma yapmam imkansızdı. Bu fikrimi çevremle paylaştım ve karşılık gördü. Ve eğitime gönül vermiş yaklaşık 50 kişinin ortaklığında Şubat 2011’de Özel Rota Eğitim Kurumları kurulmuş oldu. Eylül 2011’de de Özel Rota Koleji olarak Gaziemir’de Özel Rota Anasınıfı, Özel Rota İlköğretim Okulu, Özel Rota Anadolu Lisesi ve Özel Rota Fen Lisesi ile eğitim ve öğretim hayatına 627 öğrenciyle başladık. Bugün bu sayı bin 590’a ulaştı. 73 olan öğretmen kadromuz da 177’e çıktı.”

ÜRETEN VE SORGULAYAN YAPI

50 ortağın 2011’de kimisinin evini, kimisinin arabasını kimisinin ise kredi çekerek bu işe gönül verdiğini dile getiren Kadir Açıkbaşlar, kurum farkındalıklarını şöyle özetledi:

“Cumhuriyet’in temel ilkelerine bağlı, Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, ulusaldan evrensele ana dilini iyi kullanan, dünya dillerine hakim, daha iyi bir dünya hedefi olan bireyler yetiştirme idealiyle yola çıkıldı. İnsanlar bize en değerli varlıklarını emanet ediyor. Kurum kültürümüzü buna göre konumlandırdık. Öğrencinin, yaparak ve yaşayarak kalıcı öğreneceğine inanıyoruz. Mutlu öğrenci mottosuyla ilerliyoruz. Üreten ve sorgulayan öğrencilerimiz olsun istiyoruz. Bu alanda da bilimsel projeleri çok önemsiyoruz. Şu ana kadar yapılan projelerin 7-8’i için patent başvurusu yapıldı.”

SPORA VE SANATA ÖZEL İLGİ

ÖZEL eğitimde akademik başarının mutlaka olması gerektiğini aktaran Kadir Açıkbaşlar, bunun yanına spor, bilim, kültür ve sanatı entegre ettiklerini söyledi. Açıkbaşlar, “Öğrencilerimiz bir enstrümana aşina olsun, spor branşlarıyla ilgilensin istiyoruz. Ve bunları da hayatının bir parçası haline getirmek gibi bir misyonumuz var. Bu hedefle çok kısıtlı bütçelerle yola çıktığımız dönemde, bir spor kulübümüz olsun dedik. Voleybolla başladık. Arkasına basketbol, satranç ve yüzmeyi ekledik. Ve bu spor kulüplerimiz liglerinde çok iyi durumda. Satranç Süper Lig’de. Kadın voleybol takımız 1. Lig’de. Erkek basketbol takımız ise 2. Lig’de. Aynı başarı kültür-sanat ve bilimde de var” bilgisini verdi.

İKİ YILDA ÜÇ KAMPÜS

ÖZEL Rota Eğitim Kurumları’nın her yıl büyüyerek yoluna devam ettiğini dile getiren Kadir Açıkbaşlar, “Hiçbir zaman ‘olduk’ demiyoruz. Her zaman daha da yukarı gitmek için çalışıyoruz. Çok fazla talep alıyoruz ama ‘yerimiz yok’ demek de hoşumuza gitmiyor. Onun için belirli ilçelerde yeni kampüs için araştırmalarımız sürüyor. Bayraklı, Buca ve Balçova-Bornova aksında kampüs planlıyoruz. Bu ilçelerde iki yıl içinde kampüs açmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra franchise yönünde de talepler geliyor. Ama önce kendi şubelerimizle büyümek istiyoruz. Hayallerimizde bir de üniversite yer alıyor” diye konuştu.

NİTELİKLİ OLAN AYAKTA KALACAK

“ÖZEL eğitim sektörü büyümeli” diyen Kadir Açıkbaşlar, sektördeki gelişmeyi şöyle değerlendirdi:“Türkiye’de 16-17 milyonluk bir öğrenci nüfusu var. Bu sayı birçok ülkenin nüfusundan fazla. Dolayısıyla böyle bir ortamda özel okul kaçınılmaz bir yer alıyor. Velinin beklentisi de değişmeye başladı. Bu nedenle sektörde büyüme olmalı. Ama bu alana farklı bakış açılarıyla girenler var. Ticari beklentisi olanların çok fazla ömrü olacağını sanmıyorum. Sektörde sadece nitelikli olanlar ayakta kalacak.”

