Mine öğretmenden tatlı bir girişim

Üniversite eğitiminin ardından önce devlet, daha sonra özel sektörde öğretmenlik yapar. Mine Girginer, eşinin işi nedeniyle Amerika ve Avrupa’da pek çok ülkede bulunur. Yurtdışında edindiği bilgi ve tecrübe Mine Girginer’in ufkunu açar. Türkiye’ye döndüğünde ise misafirleri için yaptığı ve hobisi olan butik lezzetleri farklı bir boyuta taşım kararı alır. Günlük, sağlıklı ürünler üzerine bir yılı aşkın süre araştırma yapar. Mine Girginer, girişimcilik eğitiminin ardından da bu yılın başında hobisini işe çevirenler kervanına katılır. Bugün Cup N Cuke markasıyla cupcakten cheesecake kadar butik ürünlerle yoluna devam eden Girginer, ikinci şube için gün sayıyor.

MİNE Girginer... ‘Rahat bir hayat sürmek varken, bu işlere girmeye ne gerek var’ söylemlerine kulak asmadan üretmeye, yeni şeyler yapmaya odaklanmış bir isim. Yerinde sayan biri olmak yerine hayallerinin peşinden giden çiçeği burnunda bir girişimci. Cup N Cake’in kurucusu Mine Girginer, hem girişimcilik serüvenini hem de yarınlara dair planlarını paylaştı. İzmirli ev hanımı bir anne, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir babanın üç kız çocuğundan biri olarak 1975’de dünyaya gelen Mine Girginer, hikayesini şöyle aktardı:



YURTDIŞI UFKUNU AÇTI

“Babamın iş yeri olmasına rağmen bize hiçbir zaman yaz tatilinde ‘hadi gelin çalışın’ gibi bir şey demedi. Bizde de açıkçası öyle bir istek yoktu. Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi’ni bitirdikten sonra devlet okulunda öğretmenlik hayatıma başladım. Ama bir süre sonra kendi fikrime uygun özel okullarda meslek hayatıma devam ettim. Uzun bir öğretmenlik serüvenimin ardından da eşimin işi nedeniyle yurtdışına çıktım. Amerika ve Avrupa’da pek çok ülkede bulundum. Bu sürede farklı mekansal özellikleri ve gastronomik lezzetleriyle öne çıkan yerleri görüp, inceledim. Bu tablo, benim yıllardır hobinin ötesine geçemeyen, konuk ağırlama sırasında sunduğum nitelikli yeme-içme ikramlıklarımda yeni bir aydınlanma yarattı.”



ÜRETMEK MUTLULUKTUR

Beş yıl önce İzmir’e kesin dönüş yapan Mine Girginer, güzel ve nitelikli şeylerin içinde ne olduğu, kimin tarafından yapıldığı gibi başlıklardaki sorgulamanın ardından harekete geçtiğini söyleyerek, “Konuklarımın vakit geçirmekten, yeni ve butik lezzetleri tatmaktan keyif aldığım, karakteri olan bir mekan yaratma fikri yıllardır ete kemiğe bürünmek için zamanını bekliyordu. Bir yıla yakın bir mutfak çalışmasıyla ürünler ortaya çıktı. Eylül 2017’de de ilk adımı attım. Girişimci olmak kolay bir serüven değil. Ben dersime çok iyi çalıştım. İzmir Ticaret Odası’nın düzenlediği girişimcilik eğitimlerine katıldım. Bu süreçte ‘neden zorluyorsun kendini’ diyen çok oldu, ama ben insan üretmezse rahat edemez mantığıyla hareket ettim. Şubat 2018’de de işletmemizi resmen açtım” diyerek çocukluğundan bu yana takıntı diyebileceği iki tat kahve ve cupcakei birleştirme fikriyle Cup N Cake’in doğduğunu paylaştı.



BUTİK ÜRETİCİ

ALANINDA eğitimli iki genç şefle yola devam ettiğini söyleyen Mine Girginer, ana ürünlerinin cupcake ile cheesecake olduğunu anlattı, şöyle devam etti: “Tüm ürünlerimiz taze, günlük ve sağlıklı tatlar. Badem unundan yapılmış kekler, tuzlu tartlar, butik pastalar, tarçınlı-elmalı çörekler, Amerikan tarzı kurabiye ve magnolya gibi zengin, ama butik bir menüyle yol alıyoruz. İzmir’de 7 noktaya şimdilik ürün veriyoruz. Ayrıca, catering firmasıyla anlaştık. Bizde seri bir üretim yok. Her hafta bir gün yeni ürün denemesi, mevcutları geliştirmek adına da AR-GE yapıyoruz.”



İKİNCİ ŞUBE YOLDA

ÜRETİMİ İzmir Hatay’daki yerlerinde yaptıklarını söyleyen Mine Girginer, “Burası dışarıdan bakıldığında kafe gibi görünse de bizim üretim üssümüz. Ama tüketicinin merak ettiği sorularına yanıt bulması adına bir kafe görünümü de eklemiş olduk. Şimdi ikinci noktamızı Alsancak’a açmaya hazırlanıyoruz. Üç hafta içinde açılacak yeni şubemiz yeni yüzümüz olacak. Şubeleşmenin devamına da buradan alacağımız geri dönüşler karar verecek. Şu an bize franchise anlamında talepler geliyor. Bunlara şimdilik kapılarımız kapalı. Markamızın yıpratılmasını istemiyoruz” diyerek büyüme anlamında kontrollü bir yol izlediklerini paylaştı.



İKİ TATLI UYUM

“TÜRKİYE’de son yıllarda ulusal ve küresel pek çok zincir marka kafe açmaya başladı” diyen Mine Girginer, “Her ne kadar kişi başı tüketim anlamında ülkemizde daha gidilecek çok yol olsa da bir kahve sever olarak bunu sevindirici buluyorum. Bizim bu noktada bir farkımız var tabii. Kahveyi sevmeyen ve onun bir kültür olduğu fikrini işine yansıtamayan işletmeleri diğerlerinden ayırmak gerekiyor. Ayrıca, kahveme eşlik eden yiyeceklerin katkılı ve dondurulmuş değil, taze, günlük, butik ve sağlıklı ürünler olması da önemli. Bu iki nedeni dikkate alarak Cup N Cake olarak kahveyle değil, kültürüyle tanıştırmak mantığıyla hareket ediyoruz. Burada da İzmir’de kahve konusunda iyi markalarla yol arkadaşlığımız var” diyor.

KISA KISA

Bilgi paylaştıkça çoğalır prensibiyle hareket ettiklerini aktaran Mine Girginer, “Pasta-kurabiye yapımı konusunda yoğun talepler alıyoruz. 1-2 ay içerisinde eğitimlerimiz başlayacak” bilgisini aktardı.