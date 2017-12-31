Marka sihirbazı

Ticari iştahını kırmayan babası da bir süre sonra pazarda tezgah açar. Hayatı babasının ticaretten kazandığı ile emekli parasını bir tanıdığına borç vermesiyle değişir. Serdar Deniz o para gelmeyince İzmir’de bir kafede hem garsonluk, hem de temizlik görevlisi olarak ailesine destek olur. Basamakları birer ikişer çıkan Deniz, profesyonel olarak kahve sektöründe önemli işlere imza atar. Zamanla ortaklı yapıyla kendi işini kurar, markayı büyütür ve satar. Zincir mağazalara danışmanlık verir. 2016’da kızına miras için yine ortaklı bir yapıyla 1453 Osmanlı’yı kurar. 1 yılda 16 şubeye ulaşan Serdar Deniz şimdi de yurtdışında şubeleşme atağı başlattı. İlk mağazasını Nijerya ile Kuveyt’te açmaya hazırlanan Deniz’in gündeminde farklı konseptlerde yeni markalar var.



SERDAR Deniz... Ticari kabiliyetiyle iyi günde de, kötü günde de geliştirdiği çözümlerle farkındalık yaratan bir isim. Hem profesyonel olarak çalıştığı, hem de kendi markalarını kısa sürede zirveye taşımayı başaran bir girişimci. 1453 Osmanlı’nın Yönetim Kurulu Başkanı Deniz’le girişimcilik serüveninden gelecek planlarına kadar birçok konuyu konuştuk. Madenci bir babanın 1986 doğumlu oğlu Serdar Deniz, çocukluk yıllarından itibaren ticarete karşı bir yatkınlığı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

Evden kaçıp simit sattı

“Babam Soma’da madende tekniker olarak çalışıyordu. Ve orada cumaları memleketi olan Erzurum’dan getirdiği peynir, bal ve tereyağını satıyordu. Ben de kime ne verdiğini not ederek ona yardım ediyordum. Babam ekonomik durumumuz iyi olduğu için çalışmamı istemezdi. Ama ben yazları sabah 05.00’te evden kaçıp arkadaşlarımla simit satmaya gidiyordum. Bunu babamla kavga etsem de birkaç yaz devam ettirdim. Baktı olmuyor, beni pazarcı bir arkadaşına emanet etti. Denizli’den getirttiği havluları pazarda satmaya başladım. Lise yıllarında da internet kafede çalıştım.”

Hem garson, hem temizlikçi

Babasının tüm birikimini 2003’te bir tanıdığına borç vermesiyle her şeylerini bir anda kaybettiklerini söyleyen Deniz, “O para bir daha gelmeyince herkesin önceliği değişti. Bir anda evi nasıl geçindiririz kaygısı başladı. Ankara’da maliyeyi kazanmıştım. Kaydımı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim’e aldırdım. Eve destek için bir kafede garson olarak işe girdim. Paraya ihtiyacımız olduğu için de sabahları aynı yerin temizliğini yaparak çift maaş almaya başladım. Patronum çalışkanlığımı görünce sorumluluklarımı artırdı. Müdürlüğe kadar yükseldim. Kahve sektörünü öğrenince mesai bittiğinde bir yandan da kahve ve ekipman ticaretine başladım. Hatta askerde bile buna devam ettim” diyerek zamanla sektördeki farklı firmalarda görev aldığını ve 5 şubesi olan bir markayı 2 yılda 127’ye çıkardıklarını paylaştı.

Kıraathaneden kafeye dönüşüm

Kahve sektöründeki zincirleşmenin elini güçlendirdiğini ifade eden Serdar Deniz, çeşitli markalara destek olduğunu ve hepsinin de şube sayısının artırdığını aktardı. Deniz, “Eşim Selen’le bir kahve mağazasını sıfırdan bir yere getirebiliyorsak diğer markalara da deneyebileceğimizi gördük. Kahve alanında ortaklık bir yapıyla kendi şubelerimizi açtık. 8 ayda 24 mağazaya ulaştıktan sonra o markayı sattık. O dönemde danışmanlık hizmeti verdiğimiz Osman Enç’le sürekli farklı ne yapabilirizi sorguluyorduk. Yabancı bir yatırımcının, ‘Bu kıraathaneler bir gün kafeye dönüşecek’ sözünden hareketle iyi yemek, nargile ve kahvenin olduğu bir konsept belirledik. ‘Şehzadeler Kentinden Tüm Dünyaya’ sloganıyla 1453 Osmanlı ilk şubesini 2016’da Manisa’da açtı” diyerek yakında açılacaklarla birlikte 16 şubeye ulaştıklarını aktardı.

ÖNCE NİJERYA SONRA KUVEYT

SERDAR Deniz, 1453 Osmanlı’yı bir yerde Arap coğrafyasını hedef olarak şekillendirdiğini paylaşarak, bunun sonuçlarını da almaya başladığını belirtti. Deniz, “Her ne kadar Arap coğrafyası desek de yurtdışındaki ilk şubemizi Nijerya’da açıyoruz. Orada kurulan bir süpermarket zinciriyle birlikte hareket ediyoruz. İlk mağaza tamam, yakında açılacak. Bu ülkede hedef 22. Nijerya’nın ardından da Kuveyt için imzalar atıldı. Orası da açılıyor. Suudi Arabistan, Umman, Viyana ve Hollanda için de ön protokol imzalandı. Türkiye’de bayimiz olan bir yatırımcımız Paris’te de şube açmak istiyor” diyerek yurtdışındaki yapılanmayı anlattı.

İŞİN SIRRI

BUGÜNE kadar hem danışmanlık verdiği, hem profesyonel olarak çalıştığı, hem de kendi kurduğu markaları zincir haline getirmeyi başaran Serdar Deniz işin sırrını şöyle özetledi: “Franchise sektöründe yaşanan sorunların çözümü franchisingin algılanış şeklini değiştirerek algıyı doğru şekilde yönetmekten geçer. Bir kez franchising algılanış şekli değişince, franchisor ve onların ekiplerinin inancı, düşünceleri ve davranışları da değişecektir. Bu değişim sonuçta nihai müşteriyle daha iyi ilişkiler, pazar büyümesi, şube bazında karlılık artışı ve doğru franchisor-franchisee ilişkisiyle sonuçlanacaktır.”

KISA KISA

* 1453’te 7’den 70’e herkesin kendine bir şey bulmasını istediklerini aktaran Serdar Deniz, “Standart bir kafe değiliz. Herkesin keyifli vakit geçireceği bir kompleks kuruyoruz” diyor.

* Serdar Deniz şubelerde kaliteyi korumak için belli ürünlerin merkezden gittiğini aktararak, “Onun dışındaki yemek konusu şube bünyesinde çözülüyor. Standardı sağlamak adına da personelimiz sıkı eğitimden geçiyor ve sürekli bir denetim var” bilgisini paylaştı.

* 2018 hedeflerini de anlatan Serdar Deniz, “Hem Türkiye’de, hem de yurtdışında toplam 25 noktaya ulaşmayı planlıyoruz” diye konuştu.