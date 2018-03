Lokum gibi iş

Kimi zaman evde bakkal açar, kimi zaman da apartman sakinlerinin ayakkabılarını boyar. Kanat Kıral, ticarette ilk resmi adımını ise üniversite yıllarında ağabeyleriyle Ankara’dan Bodrum’a tur düzenleyerek atar. 20’li yaşlarda A sınıfı seyahat acentesi kurar. Kıral, bir de otel açar. 2000’li yıllarda yaşanan ekonomik krizlerle birlikte rotasını yurtdışına çevirir. Gittiği Avustralya’da tekstil üzerine bir marka yaratır. Ancak sıla hasreti ağır basınca da 2010’da Bodrum’a geri dönen Kanat Kıral, bu kez turizm yerine gıdaya yönelir. Bodrum ile özdeşleşmiş mandalinayı lokumdan reçele, kolonyadan Türk kahvesine kadar 10’larca çeşit üründe kullanır. Kanat Kıral, bugün bir yandan mağazalaşıyor öte taraftan da ihracat yapıyor.

KANAT Kıral... Ticarete olan yatkınlığıyla karşısına çıkan fırsatları işe çevirmeyi başarabilmiş bir isim... Birçok sektör deneyim kazanan ve üç üniversite bitiren bir girişimci. K Plus’ın kurucusu Kanat Kıral ile hem girişimcilik serüvenini hem de gelecek planlarını konuştuk. 1971 Ankara doğumlu olan Kanat Kıral, hayatının önemli bir bölümü de bu kentte geçirir. “Hakim bir anne, mali müşavirlik, üniversitede eğitmenlik ve bürokratlık gibi unvanları olan bir babanın üç çocuğundan en küçüğüyüm” diyen Kanat Kıral, hikayesine şöyle devam etti:

GENÇ YAŞTA SEYAHAT ACENTESİ

“Ticaretle ilgisi olmayan bir ailede büyüsem de benim bu alana karşı nedenini bilemediğim bir ilgim vardı. 7-8 yaşında apartmandaki ayakkabıları toplayıp boyardım Tabii komşularımız da benim bu hamlemi karşılıksız koymazdı. Aynı şekilde evde de bakkal dükkanı açardım. Kimi zaman annem ve babam, kimi zamanda eve gelen misafirler müşterim oluyordu. Girişimcilikte ilk adımı ise üniversite yıllarında attım. Önce Gazi İşletme, ardından da Bilkent’te ekonomi okudum. Ortanca ağabeyim ODTÜ’de spor akademisi okuduğu dönemde öğrencilere tur organize edip Bodrum’a götürüyordu. Ondan ilham alarak ben de bu akımı Gazi’ye taşıdım. 80’lerin sonunda 7-8 otobüsle Bodrum’a tur düzenler hale geldik. Tabii Bodrum o yıllarda bu kadar popüler değildi. Ölü sezonda ilçeyi hareketlendirdik. Herkes bizi çok sevdi. Bodrum Ticaret Odası’na kayıtlı olarak genç yaşta A sınıfı bir seyahat acentesi kurdum. Bir yandan üniversite bir yanda da işimi yaptım. 6 ay Bodrum, 6 ay Ankara şeklinde bir süreç başladı. Seyahat acentesi işi 12-13 yıl devam etti. Daha sonra da bu işi otelle taçlandırdık.”

HAYALİMDE AMERİKA VARDI AMA...

Ticari bilgi ve şansın etkisiyle belli bir noktaya geldiklerini söyleyen Kanat Kıral, otelciliğin ise çok bildikleri bir alan olmadığını belirtti. “O nedenle otelcilikte biraz sıkıntı yaşadık” diyen Kıral, “Daha sonra 99 depremi ve ardından başlayan ekonomik krizlerle tadımız kaçtı. Ve turizmden çıkma kararı aldık. O dönemde de ilk eşim hamileydi ve Amerika’ya gitme planları yapıyorduk. Öncesinde de eşimin kız kardeşi Avustralya’da yaşıyordu. Onun yanına gittik. Daha sonra Amerika’ya gitmeye hazırlanırken eşimin hamileliği nedeniyle uçuşuna izin vermediler ve orada kaldık. Tabii boş durmak bana göre değildi. Oturma izni alana kadar piyasayı tanımak için garsonluk, oto yıkamacılığı yaptım. İzin çıktıktan sonra da tekstilde bir marka yarattım. Çin’de ürettirip açtığım mağazalarda bu ürünleri satmaya başladım. Türkiye’deki iki üniversitenin ardından burada da otelcilik, aşçılık ve gastronomi okudum. Avustralya maceram 10 yıl sürdü. Ama bir süre sonra kendimi altın kafeste hissetim. Eşimden de ayrılmıştım, sıla hasreti ağır bastı” diyerek 2010’da Bodrum’a geri dönüş yaptığını anlattı.

MANDALİNAYA KATMA DEĞER KATTI

Bodrum’a dönüşle birlikte iş yaşamına turizm dışında bir kulvarda yürüme kararı alan Kanat Kıral, turistik bir yer olunca ona yönelik ürünler geliştirme arayışına girdiğini söyleyerek, şöyle devam etti:

“Bu araştırmalar beni lokuma götürdü. Burada da en büyük kaynağımız o ana kadar ekonomik bir değeri olmayan Bodrum mandalinası oldu. Bodrum mandalinası kullanarak 2011’de lokum ürettik. Hizmet sektörünün yanına üretimi de eklemiş olduk. Lokumla başladığımız serüvenimize reçeli, kolonyayı, Türk kahvesini ve kozmetiği de ekledik. Ve 150 çeşit ürüne ulaşmış olduk. Burada da BDRM ile Bodrum Lokum markalarıyla ilerliyoruz. Tabii bunların haricinde 5 markamız daha var.”



YENİ KONSEPT MAĞAZALAR GELİYOR

BUGÜN tüketicinin karşısına zincir mağazaların yanı sıra Bodrum’da açtıkları 5 mağaza ve online satışla çıktıklarını paylaşan Kanat Kıral, “Mağaza ayağında yoğun franchise talebi alıyoruz. Dubai’den bile bayilik isteyen var. Burada iki modelle yol alacağız. Bunlardan biri AVM’lerde yer alacak kiosk konsepti. Diğeri de kafe formatında olacak bir yapı. Bu format, kendi ürünlerimizin yanı sıra unlu mamullerden çay ve kahveye otantik bir yapıda olacak. Şu an Bodrum’da pilot uygulamasını hayata geçirdik” diyerek buna göre yol haritasını şekilleneceğini ifade etti.



İHRACAT ÜRÜNÜ OLDU

AR-GE’ye ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Kanat Kıral, “Lokuma katma değer katarak, ilklere imza atarak ilerliyoruz. Bin 500 tonluk kapasitemiz var ve bunu her an 2’ye 3’e katlama imkanına sahibiz. 2010’a kadar Bodrum’da gıda alanında üretici yoktu. Biz bir ilk gerçekleştirdik. Aynı şekilde ihracat yapan da yoktu. Bunu da yaptık. Her yıl dünyanın her yerinden ve her kesiminden insan geliyor. Onun için marka bilinirliğimiz çok yüksek. Katar, Dubai, Belçika ve Kanada’ya ihracat yapıyoruz” diyor.

KISA KISA

* Birçok sektörde çalışan Kanat Kıral, “Lokum artık benim son durağım. Sonuçta gıda hiçbir zaman yok olmayacak bir alan. Hikayesi olan ürünlerle yolumuza devam edeceğiz” diyor.

* Bodrum’da 12 ay istihdam sağlayan nadir firmalardan olduklarını savunan Kanat Kıral, “25 kişiyle yol alıyoruz” ifadesini kullandı.