Kuzeyin kaderi değişti fiyatlar uçuşa geçti



İZMİR’in kuzeye doğru büyümesiyle birlikte arsa fiyatları da uçuşa geçti. Kentte son yıllarda gerçekleşmiş ve gerçekleşecek bütün büyük sanayi ve ticaret projelerinin bu sahada yer aldığına dikkat çeken Yücesoy Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Cem Yücesoy, Foça, Dikili, Çandarlı ve Ayvalık gibi merkezlerindeki gelişmenin ise bölgenin turizm değerine büyük katkı sağladığına dikkat çekti. Yücesoy, “Bu gelişimin merkezinde bulunan Menemen, gelişen Kuzey Ege’nin başkenti olmaya aday konuma geldi. Bölgede olağanüstü bir değişim söz konusu ve değişimle uzun yıllar sürecek bir değer artışının başlangıcındayız” diye konuştu.

Arsa fiyatları % 200 arttı

Kuzey aksının eskiden zoraki gidilen bir bölge olduğuna dikkat çeken Cem Yücesoy, “Şimdi yapı değişti. Artık bu aks tercih edilen bir bölge konumuna geldi. Uzak diye karşılık görmüyordu. Ama ulaşım altyapısının gelişimiyle birlikte insanlar Karşıyaka’daki evini satıyor, üzerine de para koyup bu bölgeden ev alıyor. Bu hareketlilik arsa fiyatlarına da yansıdı. Menemen özelinde arsa fiyatları son dönemde yüzde 200 artış gösterdi” diyerek Yücesoy Mühendislik’in bölgedeki yerini aldığını paylaştı.

Konut sayısı 4 bine ulaşacak



Kuzey aksında Seyrek projelerinin ardından Yücesoy Mühendislik olarak en büyük projelerini Menemen’de hayata geçirdiklerini dile getiren Yücesoy, Aralık 2016’da 396 konutluk İzmir Kuzeyşehir’e başladıklarını hatırlattı. Cem Yücesoy, “Evlerin yüzde 60’ı satıldı. Şu ana kadar yüzde 23’e varan değer artışı var. 2018 Aralık’ta projeyi tamamlamayı ama bazı bloklarımızı yılın ortasında teslim etmeyi planlıyoruz. Bölgeye olan inancımızla birkaç yıl içinde Kuzeyşehir’i 3-4 bin konuta çıkarmak hedefimiz var. Ayrıca Menemen’de ticari yapıya olan taleple de ofis ve ticari yapı projelerimiz olacak” bilgisini verdi.







YÜZDE 20’Sİ SATILDI

YAKIN zamanda tanıtımını yaptıkları Ulukent’teki ‘Statü’ projesiyle de yeni bir kapı açtıklarını dile getiren Cem Yücesoy, “250 konutun yer aldığı projede iki hafta gibi kısa sürede yüzde 20 satış rakamına ulaştık. Metrekare fiyatlarının 4 bin lira civarında olduğu proje malzeme ve özellik bakımından Mavişehir ya da kent merkezindeki kulelerden daha donanımlı olacak. 5 bin metrekarelik ticari alanla çarşı da yaratacağız. Güçlü bir proje, talep gördü” diyerek 2 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ifade etti.



DÖRT KOLDAN ÜRETİM

DEVAM eden projeler hakkında da bilgi veren Cem Yücesoy, şöyle devam etti: “Seyrek’te üniversitenin tekrar açılacağı haberiyle hareketlilik başladı. Burada bin 600 konutluk bir hedefimiz vardı. Bunun bin 300’üne başlamıştık. 900’ünü teslim ettik. 300’ünü yıl sonunda bitireceğiz. Diğer 100 ise 2018’de bitecek. 300 konutun temelini ise 2018’de atacağız. Kent merkezinde iki ofis projemiz var. İdea’l Ofis ve Metro Ofis.”

YENİ YATIRIMLAR YOLDA

DEVAM eden projelerle birlikte 2018’de 150 milyon liralık bir yatırımı hayata geçireceklerini dile getiren Cem Yücesoy, “250 milyon liralık da ciro beklentimiz var. Bu yıl sonuna doğru biri Çiğli, diğeri de Bornova’da iki konut projesine başlayacağız. İyi bir yıl geçirdik. 390 konut satışı gerçekleştirdik. İzmir’in dışında İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve Hatay gibi kentlerden de projelerimizden ev alan oldu. Son dönemde İzmir’e bir göç dalgasının başladığı İstanbul’a 22 daire sattık” ifadesini kullandı.

****



İkon Tower

yükseliyor

ÖZEMEKSAN İnşaat’ın dikkat çeken yatırımlarından ‘İkon Tower Bornova’ yükselmeye devam ediyor. 36 katlı kulesinin yanı sıra 9 katlı yatay bir yaşam alanına da sahip olan iki bloklu proje için Özemeksan İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Binali Özbaykız, “Projenin lansmanından önce de halkımızın gösterdiği ilgiden memnunduk. Lansman sonrasında ilgi iyice arttı. İzmirliler hayat standartlarını karşılayacak, şehrin içinde ve kendilerini özel hissettirecek projelere her zaman ilgi göstermişlerdir. İkon Tower da gerek mimari yapısı, gerek temelinden daire içlerine, sosyal alanlarından güvenlik ihtiyaçlarına kadar her alanda kullanılan teknolojisiyle İzmirlilerin ihtiyaçlarına cevap olduğunu gösterdi. Bu nedenle gelen talep bizi şaşırtmadı” dedi.







6 ay sonra teslim

Lüks ve konforlu bir yaşam alanı oluşturmak üzere çıkılan yolda tamamı konutlardan oluşan 367 bağımsız bölümün yüzde 50’ye yakınının 3+1 ve 4+1 daire tiplerinden oluştuğunu söyleyen Özbaykız, kentli ailelerin ihtiyaçlarını sektörde geçirdikleri uzun yıllar sonucunda iyi tahlil edebildiklerini ve projelerini buna uygun olarak hayata geçirdiklerini paylaştı. Bununla birlikte Binali Özbaykız, “Projeyi İzmir’de lüks ve konforlu yaşamın ikonu olması için hayata geçiriyoruz. İlgi çok büyük, insanlar bir an önce hayatlarında fark yaratacak bu projede yaşamın başlamasını bekliyor. Biz de elimizi hızlandırarak teslim tarihini 6 ay sonrasına kadar indirdik. Bunu yaparken yine tüm ayrıntıları özenle takip etmeye, her adımı dikkatlice atmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

****



Aron’un ilk projesi





ONUR ve Arda Işık’ın kurucusu olduğu Aron Müteahhitlik, İzmir Güzelbahçe’deki projesi Aron Prime’ı tanıttı. Arda Işık, “Firmamız 2016’da kuruldu. Kahramandere’de bulunan ‘Aron Prime’ bizim ilk projemiz. Mimarisiyle öne çıkan proje 6 villadan oluşuyor. Konutlar 3+1 tipinde ve ortalama 210 metrekare büyüklüğünde olacak. Her villanın kendi havuzu var. Konutlarda malzeme kalitesini en üst seviyede tuttuk. Aron Prime peyzajıyla da dikkat çekecek. Bizim için önemli olan kalıcı bir değer bırakabilmek. Abartısız, mütevazı, lüks anlayışla yola çıktık. Konutları 2018 sonunda sahiplerine teslim edeceğiz. 1 milyon 350 bin TL’den başlayan lansmana özel fiyat ve ödeme koşullarıyla satışa çıktık” dedi.